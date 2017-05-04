17:57 04 мая

Кадры спецоперации: спецназ уничтожил главаря боевиков у них в тылу

2 мая 2017 г. министерство обороны САР обнародовало видео подрыва белого автомобиля, двигающегося по шоссе на большой скорости. По агентурным данным, подтвержденным результатами засады, в подорванном спецназовцами автомобиле находился командир девятой бригады группировки «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама») Радуан Авад.




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