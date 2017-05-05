Мистер Робертс раскрывает американские планы: убить русское правительство и нанести ядерный удар по России
Вашингтон собирается нанести ядерный удар по России, а заодно и Китаю, предварительно убив политических лидеров обоих государств, считает доктор Пол Крэйг Робертс. Администрация Трампа решила проверить одно непроверенное предположение: по мнению вашингтонских ястребов, ни у России, ни у Китая не останется средств для нанесения ответного удара.
Пол Крэйг Робертс предупреждает: Вашингтон намеревается «обезвредить» Россию и Китай. По предположению известного аналитика, Белый дом готовит упреждающий ядерный удар против России и Китая.
Об этом Робертс рассказывает на страницах альтернативного издания «Personal Liberty» .
«Не всем нравится слышать об угрозе ядерной войны, — пишет Робертс, бывший советник президента Рейгана. — Некоторые предпочитают это отрицать и говорят, что ядерная война невозможна, потому что в ней нет никакого смысла».
«К сожалению, — замечает автор, — человечество всю свою долгую историю делает то, что лишено смысла».
Существуют «письменные документы», а также «изменения в оборонной доктрине США», указывает мистер Робертс. И они дают нам понять, что Вашингтон готовит превентивный ядерный удар. Будут атакованы Россия и Китай.
Демонизация Вашингтоном России и президента Путина, непрекращающаяся ложь о свершениях и намерениях России и отказ Вашингтона сотрудничать с Москвой убедили российское правительство в том, что Белый дом готовит военное злодеяние. Очевидно, что и в китайском правительстве пришли к такому же выводу.
Попытки Вашингтона убедить две ядерные державы в том, что против них готовится упреждающий ядерный удар, являются «крайне опасными для всего человечества», убеждён Робертс. Более безответственного поступка и представить нельзя. Но это именно то, что делает Вашингтон.
Генерал-лейтенант Виктор Познихир, первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ, пришёл к выводу, что Вашингтон в погоне за глобальной гегемонией развёртывает систему противоракетной обороны, которая, по мнению Вашингтона, может помешать ядерному ответу России на превентивный удар США.
Россияне уверены, что Вашингтон инвестирует в создание компонентов, которые не имеют другого назначения, кроме разрушения России и подрыва её ответного потенциала. «Короче говоря, Вашингтон готовится к началу ядерной войны», — подытоживает Робертс.
У аналитика есть «теория», объясняющая саму суть «этой сумасшедшей схемы». Вашингтонские ястребы уверены, что «после превентивного американского удара Россия будет настолько опустошена, что не будет способна на удар возмездия». В России будут сильны опасения: а вдруг Вашингтон нанесёт второй мощный удар?
Это не всё. Робертс пишет, что Вашингтон «планирует использовать агентов», которые совершат убийства членов правительства России (убьют их «как можно больше»), тем самым оставив страну без руля и ветрил.
Откуда такие кровавые планы?
Робертс считает, что «неоконсерваторы безумны» и «настроены на гегемонию во всём мире».
Это безумие не тихое и мирное, а «преступное»: безумцы готовы поставить на карту само существование жизни на Земле.
Ястребы полагают, что Вашингтон сработает «безупречно», а потенциалы России и Китая настолько пострадают, что «никакой ответной реакции вообще не будет».
Можно было бы надеяться, что население США и всего Запада возмутится «властным безумием» Вашингтон. «Однако нет никаких признаков антивоенного движения, — констатирует Робертс. — Деятельность западного левого крыла выродилась в политику идентичности, согласно которой единственная угроза исходит от белых гетеросексуальных мужчин, изображаемых женоненавистниками, расистами и гомофобами». Это левое крыло больше не осознаёт опасностей войны. Главное для таких леваков — права трансгендеров на туалеты по выбору. Импотенция западных левых, считает Робертс, настолько ошеломляет, что нечего о таких левых и говорить — их словно не существует.
На кого же тогда надеяться? «Россия и Китай не могут просто сидеть сложа руки и ждать упреждающего ядерного удара Америки», — напоминает аналитик.
Далее Робертс несколько отступает от своей «теории».
Возможно, пишет он, Вашингтон и не намеревается нанести упреждающий удар. Цель Вашингтона — убедить Россию и Китай в том, что подготовка к удару даст Вашингтону возможность доминировать в конфликте, который в дальнейшем «подчинит Россию и Китай гегемонии Вашингтона».
Но и такая интерпретация намерений Вашингтона подразумевает не меньший риск, допускает публицист. Зачем России и Китаю ждать, пока Вашингтон завершит подготовку к войне, завершит приготовления, которые позволят США превратить Россию и Китай в марионеточные государства?
За делами Трампа стоит американский ВПК. По крайней мере, он явно обозначил своё преобладание над былыми попытками мистера президента нормализовать отношения США и России. «Антироссийский яд» изливается и из «европейских вассальных государств НАТО».
Большинство американцев, похоже, уже поверило в утверждение пропаганды о том, что Россия — главная угроза для Соединённых Штатов. Рупоры пропаганды убеждают население, что агрессивные действия Вашингтона есть защита от угрозы, а не политика, которая положит конец жизни на Земле.
Итак, жизнь на планете подходит к своему концу. По крайней мере, шансов на это много, пишет Робертс. И ответственность за это в большой степени лежит на американском народе, чей успех, построенный на ошибках других, привёл американцев к мысли о своей исключительности и привилегированности.
«Не осознавая угрозы человечеству, воплощённой в неоконсервативном утверждении о такой исключительности и незаменимости, самодовольная американская общественность не осознаёт последствий такого высокомерия», — резюмирует публицист. Но неоконсерваторы вместе со всем миром сгинут в топке термоядерной войны.
В конце статьи Робертс сравнивает «неоконсервативное утверждение американской исключительности» с соответствующими убеждениями Гитлера, которые он внушал в своё время немцам. Если американцы незаменимы, то все остальные ведь могут быть «вбомблены в каменный век», как выразился один американский правительственный чиновник.
Сегодня заявления об американской исключительности не принимаются Россией и Китаем. Поэтому «безумные, безумные монстры, которые правят Западом, сидя в Вашингтоне, уничтожат жизнь на Земле».
Эту тему анализирует и сайт «TruNews» , указывающий на документ Пентагона от 2017 года.
В Минобороны США убеждены, что американская армия потерпела бы поражение в любом сухопутном конфликте с Россией и Китаем. Чиновники считают, что Москва и Пекин сейчас превосходят Вашингтон в военной технике. В результате сухопутные войска США «в настоящее время не готовы и не способны удержать или победить хорошо подготовленных соперников».
По мнению политолога Ильи Плеханова, которое он высказал в интервью «Дейли Стар», с целью увеличения вероятности победы США готовятся к войне на основе высоких технологий без использования наземных войск. Этот вывод эксперт сделал на основе выводов упомянутого выше оборонного документа. «Именно поэтому армия США сейчас лидирует в разработке этой доктрины», — сказал г-н Плеханов.
Итак, специалисты ведут речь о войне высокотехнологичной, войне на большом расстоянии, войне без использования или почти без использования сухопутных сил. Интересно, что, проводя «в жизнь» идеи такой войны, ястребы Пентагона признают: в сухопутном столкновении сил армия США потерпит поражение. И это верно как для войны с Россией, так и с Китаем.
Пол Крэйг Робертс предупреждает: Вашингтон намеревается «обезвредить» Россию и Китай. По предположению известного аналитика, Белый дом готовит упреждающий ядерный удар против России и Китая.
Об этом Робертс рассказывает на страницах альтернативного издания «Personal Liberty» .
«Не всем нравится слышать об угрозе ядерной войны, — пишет Робертс, бывший советник президента Рейгана. — Некоторые предпочитают это отрицать и говорят, что ядерная война невозможна, потому что в ней нет никакого смысла».
«К сожалению, — замечает автор, — человечество всю свою долгую историю делает то, что лишено смысла».
Существуют «письменные документы», а также «изменения в оборонной доктрине США», указывает мистер Робертс. И они дают нам понять, что Вашингтон готовит превентивный ядерный удар. Будут атакованы Россия и Китай.
Демонизация Вашингтоном России и президента Путина, непрекращающаяся ложь о свершениях и намерениях России и отказ Вашингтона сотрудничать с Москвой убедили российское правительство в том, что Белый дом готовит военное злодеяние. Очевидно, что и в китайском правительстве пришли к такому же выводу.
Попытки Вашингтона убедить две ядерные державы в том, что против них готовится упреждающий ядерный удар, являются «крайне опасными для всего человечества», убеждён Робертс. Более безответственного поступка и представить нельзя. Но это именно то, что делает Вашингтон.
Генерал-лейтенант Виктор Познихир, первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ, пришёл к выводу, что Вашингтон в погоне за глобальной гегемонией развёртывает систему противоракетной обороны, которая, по мнению Вашингтона, может помешать ядерному ответу России на превентивный удар США.
Россияне уверены, что Вашингтон инвестирует в создание компонентов, которые не имеют другого назначения, кроме разрушения России и подрыва её ответного потенциала. «Короче говоря, Вашингтон готовится к началу ядерной войны», — подытоживает Робертс.
У аналитика есть «теория», объясняющая саму суть «этой сумасшедшей схемы». Вашингтонские ястребы уверены, что «после превентивного американского удара Россия будет настолько опустошена, что не будет способна на удар возмездия». В России будут сильны опасения: а вдруг Вашингтон нанесёт второй мощный удар?
Это не всё. Робертс пишет, что Вашингтон «планирует использовать агентов», которые совершат убийства членов правительства России (убьют их «как можно больше»), тем самым оставив страну без руля и ветрил.
Откуда такие кровавые планы?
Робертс считает, что «неоконсерваторы безумны» и «настроены на гегемонию во всём мире».
Это безумие не тихое и мирное, а «преступное»: безумцы готовы поставить на карту само существование жизни на Земле.
Ястребы полагают, что Вашингтон сработает «безупречно», а потенциалы России и Китая настолько пострадают, что «никакой ответной реакции вообще не будет».
Можно было бы надеяться, что население США и всего Запада возмутится «властным безумием» Вашингтон. «Однако нет никаких признаков антивоенного движения, — констатирует Робертс. — Деятельность западного левого крыла выродилась в политику идентичности, согласно которой единственная угроза исходит от белых гетеросексуальных мужчин, изображаемых женоненавистниками, расистами и гомофобами». Это левое крыло больше не осознаёт опасностей войны. Главное для таких леваков — права трансгендеров на туалеты по выбору. Импотенция западных левых, считает Робертс, настолько ошеломляет, что нечего о таких левых и говорить — их словно не существует.
На кого же тогда надеяться? «Россия и Китай не могут просто сидеть сложа руки и ждать упреждающего ядерного удара Америки», — напоминает аналитик.
Далее Робертс несколько отступает от своей «теории».
Возможно, пишет он, Вашингтон и не намеревается нанести упреждающий удар. Цель Вашингтона — убедить Россию и Китай в том, что подготовка к удару даст Вашингтону возможность доминировать в конфликте, который в дальнейшем «подчинит Россию и Китай гегемонии Вашингтона».
Но и такая интерпретация намерений Вашингтона подразумевает не меньший риск, допускает публицист. Зачем России и Китаю ждать, пока Вашингтон завершит подготовку к войне, завершит приготовления, которые позволят США превратить Россию и Китай в марионеточные государства?
За делами Трампа стоит американский ВПК. По крайней мере, он явно обозначил своё преобладание над былыми попытками мистера президента нормализовать отношения США и России. «Антироссийский яд» изливается и из «европейских вассальных государств НАТО».
Большинство американцев, похоже, уже поверило в утверждение пропаганды о том, что Россия — главная угроза для Соединённых Штатов. Рупоры пропаганды убеждают население, что агрессивные действия Вашингтона есть защита от угрозы, а не политика, которая положит конец жизни на Земле.
Итак, жизнь на планете подходит к своему концу. По крайней мере, шансов на это много, пишет Робертс. И ответственность за это в большой степени лежит на американском народе, чей успех, построенный на ошибках других, привёл американцев к мысли о своей исключительности и привилегированности.
«Не осознавая угрозы человечеству, воплощённой в неоконсервативном утверждении о такой исключительности и незаменимости, самодовольная американская общественность не осознаёт последствий такого высокомерия», — резюмирует публицист. Но неоконсерваторы вместе со всем миром сгинут в топке термоядерной войны.
В конце статьи Робертс сравнивает «неоконсервативное утверждение американской исключительности» с соответствующими убеждениями Гитлера, которые он внушал в своё время немцам. Если американцы незаменимы, то все остальные ведь могут быть «вбомблены в каменный век», как выразился один американский правительственный чиновник.
Сегодня заявления об американской исключительности не принимаются Россией и Китаем. Поэтому «безумные, безумные монстры, которые правят Западом, сидя в Вашингтоне, уничтожат жизнь на Земле».
Эту тему анализирует и сайт «TruNews» , указывающий на документ Пентагона от 2017 года.
В Минобороны США убеждены, что американская армия потерпела бы поражение в любом сухопутном конфликте с Россией и Китаем. Чиновники считают, что Москва и Пекин сейчас превосходят Вашингтон в военной технике. В результате сухопутные войска США «в настоящее время не готовы и не способны удержать или победить хорошо подготовленных соперников».
По мнению политолога Ильи Плеханова, которое он высказал в интервью «Дейли Стар», с целью увеличения вероятности победы США готовятся к войне на основе высоких технологий без использования наземных войск. Этот вывод эксперт сделал на основе выводов упомянутого выше оборонного документа. «Именно поэтому армия США сейчас лидирует в разработке этой доктрины», — сказал г-н Плеханов.
Итак, специалисты ведут речь о войне высокотехнологичной, войне на большом расстоянии, войне без использования или почти без использования сухопутных сил. Интересно, что, проводя «в жизнь» идеи такой войны, ястребы Пентагона признают: в сухопутном столкновении сил армия США потерпит поражение. И это верно как для войны с Россией, так и с Китаем.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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