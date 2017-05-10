Почему русские так нелогично воюют?

"Александр, извините, что отнимаю ваше время. Я живу в США и очень интересуюсь вашей военной историей. Меня зовут Габриэль (Gabriel). Мне просто интересно, как Россия смогла побеждать всегда? Извините, но, судя по историческим документам, вы никогда не были богатыми настолько, чтобы могли себе купить хорошую армию. Я смотрел документы 1812 года. Я смотрел документы 1941 года. Я смотрел документы 90-х годов прошлого века. Я смотрю сообщения наших аналитиков о результатах русской экономики сегодня. Совсем непонятно.Иногда читаю ваши статьи. С чем-то мы с друзьями согласны. Что-то вызывает вопрос. Поэтому я знаю, что вы не пишете на экономические темы. Мне хочется узнать ваш ответ на наш вопрос.Почему русские солдаты и морская пехота носят полосатые рубашки? Это же полностью делает их видными на позициях. Мы специально смотрели ваши художественные фильмы про солдат. Оборона любого порта у вас обязательно показывает бой хорошо замаскированных противников и вашу морскую пехоту в черно-белых рубашках. Вообще без защиты. Война в Афганистане. И опять солдаты русской армии в полосатых рубашках. Только синих. Даже в Сирии ваши солдаты под защитной формой носят такие же полосатые рубашки.Когда вы праздновали 70 лет окончания Второй мировой войны, мы смотрели парад в Москве. И опять такая же история. Солдаты шли в разноцветных полосатых рубашках, которые хорошо было видно, когда воротник открывает шею. Где логика вашего командования? Солдат не должен быть видимым на поле боя.Один из моих друзей служит в морской пехоте. Он принимал участие в войне в Афганистане. На мой вопрос о полосатых рубашках ответил, что, если русский солдат снимает форму и остается только в этой рубашке, то он уже не будет сдаваться. Где логика? Почему ваши солдаты так плохо любят себя? Почему они не хотят сдаваться, если бой уже проиграли? Почему умирают?"Вот такое сообщение пришло мне из США. Сегодня, когда Россия в полный голос заявила о себе, там действительно многие стали интересоваться нашей страной. Но, учитывая, что пропагандистская машина там работает не хуже нашей, интересуются чаще нашим прошлым. Теми событиями, которые уже стали историей. Наверное, такой подход оправдан. Любое событие должно стать именно историей. Только время может "очистить" от словесной шелухи и вранья то, что происходит.Сегодня на наших глазах происходит трагедия украинского народа. Мы видим ситуацию с обеих сторон. Техника дает такую возможность. Однако может ли кто-то сказать, что полностью понимает эти события? Может кто-то объяснить действия не только украинского правительства, но и наши действия, действия правительств других стран? Точно так же происходит в Сирии, КНДР, Ираке...В принципе, я ответил на вопрос американского собеседника. Мы достаточно долго общались. Не скажу, что я понял его или он понял меня. Наверное потому, что во мне слишком сильно "Мы", а в нем "Я". Однако сам вопрос заставил меня о многом задуматься. А ведь действительно. Откуда у русской армии пошла такая традиция? Почему в критических ситуациях русский солдат поступает вопреки логике?Наличие тельняшки у моряков оправдано вполне. Это вариант "спасательной" формы при кораблекрушении. Тельник делает моряка заметным для спасателей. В отличие от любой другой формы, которая, намокая в воде, становится малозаметной. Более того, сегодня на всех флотах мира большинство работ на палубе матросы и офицеры флота выполняют в специальных жилетах. Которые не только помогают держаться на воде, но и заметны с большого расстояния. Но попробуй у моряка отобрать "полосатую рубашку", как пишет американец. Горло перегрызет. Морская душа! Да и тельники ВДВ — прямые потомки именно морских тельняшек. Попробуй у десантника отобрать...Я не претендую на историческую достоверность своих рассуждений. То, о чем пишу, — не более чем собственное мнение. Да и приближающийся праздник Победы настраивает на философские мысли. Уверен, что большинство из читателей, когда слушали рассказы о своих дедах и бабушках, которые прошли по дорогам войны, удивлялись, какие они простые, совершенно не героические люди. И ещё больше удивлялись, когда видели "парадный пиджак" с наградами. Я вспоминаю своего деда, который увешан был наградами. Простой, деревенский, совершенно мирный и даже несколько робкий человек. Не мог постоять за себя даже в обычной деревенской ссоре с местными женщинами. Уходил. Что с бабами связываться. А за время войны , наверное, роту, а то и больше фашистов отправил к праотцам лично... Командовал партизанским отрядом.Вспоминаются те, ещё советские, фильмы о войне. Которые смотрели люди, о ком фильмы и снимались. И снимали эти фильмы те, кто сам прошел через кровь, грязь, поражения и победы войны. И почти везде, прав американец, видел примерно одну и ту же картину. Атака. Солдаты снимают скатки, "сидоры"... В атаку идут в простой хэбэшке. Даже зимой. А ведь скатка прекрасно защищает от осколков... "Сидор", набитый нехитрым солдатским скарбом, тоже. Помните "Аты-баты, шли солдаты..."? Последний бой Свата... Последний бой Балтики... Последний бой их командира... С лопаткой против танка...Воспитать способность к принятию смерти, способность сохранить честь в бою, способность пожертвовать ради победы жизнью невозможно. Можно внушить такое поведение. Но в реально экстремальной ситуации такое внушение исчезает. На первый план выходит нечто внутреннее. Сложно выразить точно, наверное, внутренне заложенная способность отдать жизнь за жизнь других. Способность из "Я" превратиться в "Мы". Да, погибну Я, но победим Мы!И знаете к чему привели меня размышления? К истории. Той самой истории, которую мы знаем в различных интерпретациях, но и в неоспоримых фактах. Вспомнил Ледовое побоище. Вспомнил Куликовскую битву. Вспомнил оборону Севастополя. Вспомнил Бородинскую битву. Много вспомнил. А потом вспомнил осажденный Ленинград, Москву, Сталинград...Что связывает все эти события? Солдат.Простой солдат, который иногда робок, иногда смел, иногда разгильдяй. Но всегда стоик. Погубит своё "Я", но обеспечит победу. Помните на Куликовом поле... Огромное, точнее, как тогда говорили, несметное полчище степняков. И русские полки. И битву русского богатыря с татарином. Погибли оба. Но даже мертвым русский остался в седле. И даже мертвым вселил ужас в сердца врагов и отвагу русским воинам. И была сеча. На самом деле страшная. Руки, головы, пробитые копьями тела. И молчаливая работа солдата. И самая тяжелая работа тех, кто всё это видел, но не мог помочь. Засадный полк. Те, кто добивал врагов. Те, кто от ненависти кипел...А сталинградцы? Вариантов было всего два. Победить или умереть. Как и у ленинградцев, москвичей, да и вообще всех русских. Какой-нибудь якут или казах в один миг превращался в русского солдата в бою. В сталинградца, в москвича или киевлянина, минчанина... Велика Россия, много народов живет... И все русские по нутру. Русский поэт Муса Джалиль... Русский партизан Ковпак... Русские парни из панфиловской дивизии, родом из бескрайних казахских степей... Русский генерал Карбышев...Ответить на вопрос нашего американского читателя сложно. Чтобы понять русского, надо просто быть... русским. Русским из сибирской деревни. Русским из кавказского аула. Русским из азиатского кишлака. Русским из якутского улуса. Русским с Кубани или Подмосковья... Наверное, заложено в нас нашими предками такое качество. На уровне подсознания. На генном, если угодно, уровне. Не сдаваться. И знаменитый "танец смерти славян" заложен. Как когда-то сказал князь Святослав: "Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим — должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые сраму не имут. Если же побежим — позор нам будет. Так не побежим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если моя голова ляжет, то о своих сами позаботитесь".С тех самых времен, когда мужчине повитуха обрезала пуповину при рождении боевой стрелой пошло... Когда в три года мальчик должен был три раза объехать собственный двор на коне при мече и воинской сбруе, в знак того, что он знает, что будет защищать...Даже "Мы" нам заложено в глубокой древности. Вспомните обряд братания. У древних славян это был обмен оберегами. У христиан крестами. Но всегда братание означало одно. Ты часть меня. И драться за тебя я буду как за себя. Наши былинные богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович были побратимами... Вспомните день ВМФ или ВДВ. Вспомните день пограничника. Встречаются братья. Вместе побеждают или вместе умирают...О предках русских когда-то хорошо написал византийский летописец Прокопий Кесарийский: "Панцирей никогда не надевают, иные не носят и рубашек, а одни только штаны". "Пришли нагими и ушли так же".Так вот, дорогой ты наш американский читатель, русский солдат всегда готов к смерти. Он любит жизнь. Но готов умереть ради жизни. Когда-то, ещё до образования Руси, славянские воины при нападении на них превосходящих сил противника раздевались полностью. Догола! Они обнимались и прощались навек. Это была клятва солдата. Перед собой, перед побратимами, перед Родиной, перед Богом. И умирали все. Или побеждали. И на врагов ужас своей готовностью умереть наводили.А про "полосатые рубашки"... Кроме всего вышеперечисленного, от древних наших предков перешло к нам и уважение к собственному подразделению или части. К собственной армии. Кроме тельняшек (русское название "полосатых рубашек"), у нас в армии есть зеленые фуражки у пограничников, краповые береты у национальной гвардии и много всего другого. А пожарные наши до сих пор на юбилеи получают древнюю блестящую каску пожарного из 19 века...И потому праздник Победы, День Победы у нас отмечается так широко. Это праздник всех солдат. От тех, древних славянских дружинников до нынешних солдат и офицеров, которые выполняют задачи воинской службы от Северного полюса и до... Мы не "плохо любим себя". Мы просто любим свою Родину. Свой дом. Свою мать. Свою семью. Свою степь. Свою тайгу. Свои горы. Свою тундру... И дети наши любят. И внуки. И правнуки будут любить.