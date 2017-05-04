13:34 04 мая

В Китае представлен ударный беспилотный экраноплан

Как сообщает блог bmpd , в Китае публике продемонстрирована фотография нового беспилотного летательного аппарата. По всей видимости, на ней запечатлен ударный одноразовый БЛА. Новый беспилотник использует экранный эффект при выполнении полета. Высота полета аппарата достигает 1-6 метров, взлетный вес составляет 3000 кг, полезная нагрузка - 1000 кг, продожительность полета 1,5 часа. Как можно предположить, учитывая окраску, БЛА может принадлежать ВМС НОАК и в качестве основной задачи должен поражать морские цели.

В Китае представлен ударный беспилотный экраноплан




Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2587497.html
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Комментарии 28

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  1. cniza Сегодня, 09:53
    Очень не понятная информация , особенно по высоте полета.
    cniza
    1. Topotun Сегодня, 09:56
      Для экраноплана нормальная высота... Наш А-90 летал на высоте 2-10 м в зависимости от высоты волн. Так что вполне, единственное что смущает - скорость полета таких игрушек не высока. А значит ствольная артиллерия вполне может их сбивать... Впрочем при низкой стоимости единицы и массовой стрельбе - наверное имеет смысл...
      Topotun
      1. sibiryk Сегодня, 10:03
        Для борьбы с пиратами нормально)))
        sibiryk
    2. NordUral Сегодня, 12:56
      Понятная, как раз для экраноплана. Уже не белой, а черной завистью начинаю завидовать китайцам. Молодцы, не п------лы как "наши" эффективные менагеры.
      NordUral
  2. Чёрный Полковник Сегодня, 09:59
    А что, чем ни ПКР? Очень эффективно - РЛС не засекут, ПВО опасность устранить не успеет, скорость вполне себе достойная, боевая нагрузка в 1000 кг просто весчь!. Если БПЛА принят на вооружение - достойный пример для развития вооружений. Молодцы!
    Чёрный Полковник
    1. рич Сегодня, 10:34
      Экраноплан, летящий над поверхностью моря, очень сложно обнаружить силами ПВО авианосной ударной группы
      рич
    2. просто экспл Сегодня, 10:37
      их скорость в пару сот км час , летят на высоте пару метров , у Гарпуна и прочих подобных ему ПКР высота полета примерна та же (3-5 метров) но скорость под 900 км .
      и размеры у Гарпуна существенно меньше .
      так какой в них смысл в качестве ПКР ?
      просто экспл
      1. serega.fedotov Сегодня, 11:01
        Цитата: просто экспл
        их скорость в пару сот км час , летят на высоте пару метров , у Гарпуна и прочих подобных ему ПКР высота полета примерна та же (3-5 метров) но скорость под 900 км .
        и размеры у Гарпуна существенно меньше .
        так какой в них смысл в качестве ПКР ?

        Ну по моему у него 2 преимущества ,во первых цена-залп будет более "тяжелый" при той-же цене,да и цели могут быть "беззубые",для них как раз дешево и сердито.
        Во вторых то что беспилотник считается одноразовым,вовсе не значит что он не может садиться- то-есть он отличный патрульный- провокатор,АУГ даже от стаи таких отбиться скорее всего сможет,только им придется все время ожидать нападения и "светить" локаторами А вот на них и будут наводиться "старшие братья"Например баллистические КПР Китая а если Ауг "погасит "ПВО-атакуют операторы БПЛА. А не будет боестолкновения беспилотник вернут на базу,до следующего раза
        serega.fedotov
        1. NIKNN Сегодня, 12:46
          Цитата: serega.fedotov
          ,АУГ даже от стаи таких отбиться скорее всего сможет,только им придется все время ожидать нападения и "светить" локаторами А вот на них и будут наводиться "старшие братья"Например баллистические КПР Китая а если Ауг "погасит "ПВО-атакуют операторы БПЛА. А не будет боестолкновения беспилотник вернут на базу,до следующего раза

          Согласен полностью и еще если учесть его грузоподъемность, на нем можно довольно серьезную систему РЭБ разместить и серьезно осложнить отражение атаки любого другого оружия, в том числе и торпед..., не говоря о разведывательных функциях.... (а своей массой он и без ВВ чудес наделает, шутка конечно)
          NIKNN
  3. loginovich Сегодня, 10:03
    Цитата: Topotun
    Для экраноплана нормальная высота... Наш А-90 летал на высоте 2-10 м в зависимости от высоты волн. Так что вполне, единственное что смущает - скорость полета таких игрушек не высока. А значит ствольная артиллерия вполне может их сбивать... Впрочем при низкой стоимости единицы и массовой стрельбе - наверное имеет смысл...


    Вы уверенны ,что БЛА будут входить в зону поражения ствольной артиллерии ?
    loginovich
    1. BATUHAN Сегодня, 10:33
      Нет, самоликвидируется на подлете wassat
      BATUHAN
  4. Lesorub Сегодня, 10:06
    Взлетный вес 3000 кг, боевая 1000 кг - данные однако завышены по боевой нагрузке!
    Lesorub
    1. Topotun Сегодня, 10:14
      Как Вам сказать, чтобы быть в чем то уверенным - нужно знать о чем говоришь. Там данных мало. Но пуск ракеты с высоты 6м сильно затруднен. Масса БЛА 3т, если масса ракеты хотя бы 0.5 т, то пуск вверх даст приличный импульс.... Вниз - высоты не хватит, ну а использовать БЛА как ракету? Можно но скорости там всяко меньше 600 км/ч (Наш А-90 имел вроде 400-500 км/ч)....
      Topotun
    2. Topotun Сегодня, 10:41
      Наш "Москит" (П-270) при соизмеримом весе (около 4т) будет эффективнее как средство поражение. И скорость до 2.5 М, и высота на участке поражения до 10м. И выполняет маневр противоракетный на том же участке.... Дальность может поменьше будет - это да. Но сбить его однозначно сложнее.
      Topotun
      1. KudrevKN Сегодня, 10:52
        Дальность полета "Москит"? Возможность вернуться за новым боекомплектом (много разовость)? Помимо ударных и транспортные (эвакуационные) и разведовательные функции (много функциональность)? Вы когда - нибудь стреляли практической УР "Москит"? Я - да!? И это не очень приятно напоминает "русскую рулетку"? Удачи Вам!
        KudrevKN
        1. Topotun Сегодня, 11:11
          Судя по статье этот БЛА врядли должен был возвращаться... Скорее аналог ракеты, если говорить о его ударных возможностях. Как средство доставки? Ну может быть. Москитом не стрелял, извините. Мой профиль РЭБ. :-)
          Неужели так плохо? А вообще нет смысла говорить о БЛА если не знаешь его характеристик, а главное состав бортовых РЭС. Кто его знает что он может нести? Просто хотел сказать - использовать эту машинку как ракету наверное не стоит. Очень уязвима. И Вам удачи! С наступающими!
          Topotun
          1. KudrevKN Сегодня, 12:32
            Абсолютно с Вами согласен!
            KudrevKN
    3. code54 Сегодня, 13:24
      У экранопланов намного выше грузоподъёмность чем у самолета, как раз за счёт эффекта экрана.
      code54
  5. профессор Сегодня, 10:12
    На постере по китайски написано:
    Предназначение:
    -Поражение крупных надводных целей

    Особенности:
    -Высокие ударные способности
    -Высокая выживаемость

    ТТХ
    -Взлетная масса 3000 кг
    -Полезная нагрузка 1000 кг
    -Продолжительность полета 1.5 ч
    -Максимальная высота полета свыше 3 км
    -Крейсерская высота полета 1-6 м
    профессор
    1. капрал Сегодня, 10:27
      Цитата: профессор
      ТТХ

      Жаль скорость не указана.

      Китайский аналог вашего Харопа?
      капрал
      1. профессор Сегодня, 10:39
        Цитата: капрал
        Жаль скорость не указана.

        Скорость можно предположить.

        Цитата: капрал
        Китайский аналог вашего Харопа?

        Куда нам с нашей карманной артиллерией. Здесь речь идет о тяжелом дроне (камикадзе ?).
        профессор
        1. капрал Сегодня, 11:02
          Цитата: профессор
          Куда нам с нашей карманной артиллерией

          Китайцы переняли советскую привычку к гигантомании laughing
          Теперь встанет вопрос о целесообразности такого изделия.
          капрал
    2. Евгений Стрыгин Сегодня, 10:32
      спасибо за перевод. Жаль не указанна скорость и исходящий из неё радиус применения.
      Евгений Стрыгин
  6. активатор Сегодня, 10:16
    Хз не пойму нафиг он нужен это как на крылатую ракету прицепить другую ракету и она полетит тогда когда на первой бензин кончится, а для разведки он вряд ли пригоден
    активатор
  7. Комментарий был удален.
  8. iouris Сегодня, 10:36
    Просто у китайцев слишком много денег.
    iouris
    1. tomket Сегодня, 11:30
      Цитата: iouris
      Просто у китайцев слишком много денег.

      Просто они делом занимаются, а не болтают как у нас.
      tomket
      1. NordUral Сегодня, 13:02
        Вот именно! Работают, развиваются, а не треплются, как некоторые, эффективные.
        NordUral
  9. korvin1976 Сегодня, 13:14
    Исходя из ТТХ можно предположить тактику применения:
    На основе того что это беспилотник, то можно предположить что:
    - радиус действия у него не на много меньше чем у того же MQ-1 Predator (740 км),
    - судя по двигателю, то он не винтовой, а реактивный, что позволяет развивать все таки достаточно высокую скорость,
    - головка самонаведения ему по сути не требуется, управление за счет оператора ( в крайнем случае использование на конечном этапе, когда цель найдена и зафиксирована)
    В итоге: Дальность намного больше чем у любой ПКР. Возможность барражирования на низкой высоте при нахождении цели. Стоимость за счет отсутствия ГСН, снижается очень и очень существенно.
    Тактика: запускается 10-20 "птичек" (+ дрон разведчик). При нахождении цели, вся стая направляется в район цели, и там барражирует до тех пор пока вся стая не соберется в кучу. После этого начинается массированная атака, ракетами такие цели как уже писали сбить очень сложно (низкая высота), артиллерией конечно можно, но при условии массированной атаки то же очень и очень сложно, а если еще учесть массу в 3т, то........ По достижению "птичкой" цели, 1т ВВ не покажется детским лепетом.
    То есть по факту, это и есть продолжение японских камикадзе, но в новых технологических условиях
    korvin1976
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