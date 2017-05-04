В Китае представлен ударный беспилотный экраноплан
Как сообщает блог bmpd , в Китае публике продемонстрирована фотография нового беспилотного летательного аппарата. По всей видимости, на ней запечатлен ударный одноразовый БЛА. Новый беспилотник использует экранный эффект при выполнении полета. Высота полета аппарата достигает 1-6 метров, взлетный вес составляет 3000 кг, полезная нагрузка - 1000 кг, продожительность полета 1,5 часа. Как можно предположить, учитывая окраску, БЛА может принадлежать ВМС НОАК и в качестве основной задачи должен поражать морские цели.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2587497.html
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