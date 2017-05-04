13:37 04 мая

Уровень электоральной поддержки Путина составляет более 60 процентов

Уровень поддержки действующего президента РФ избирателями находится в пределах 61-66 %, в случае его участия в президентских выборах 2018 года, за него могут проголосовать 70-75 %, при этом ни один из оппонентов не сможет составить ему серьезной конкуренции, передает РИА Новости сообщение Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Уровень электоральной поддержки Путина составляет более 60 процентов


Президент РФ Владимир Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения. Ни один из возможных оппонирующих кандидатов на предстоящих выборах не сможет составить значимой конкуренции действующему главе государства, что позволяет сделать вывод, подтверждающий референдумный характер предстоящей кампании по выборам президента РФ. Исследования показывают, что уровень электоральной поддержки находится в пределах 61-66%,
говорится в докладе ФоРГО по итогам проведенного исследования феномена «путинского большинства».


Исследователи обратили внимание на большой процент сторонников Путина среди молодежи в возрасте от 18-ти до 24 лет. «Это самый высокий показатель уровня электоральной поддержки (65 %), превосходящий другие возрастные категории.

«Уровень поддержки в других возрастных группах, варьируется от 56% (в группе 45-59 лет) до 64% (в группе 24-34 года). Схожий уровень электоральной поддержки характерен для всех социальных групп – людей с разным уровнем образования, проживающих в как в сельской местности, так и в городах-миллионниках», – говорится в материале.

Эксперты уточнили, что «при анализе всех этих цифр следует делать поправку на процент респондентов, заявивших о неучастии в выборах, планирующих испортить бюллетень и "неопределившихся" или затруднившихся ответить», таковых на сегодняшний день около 23 %.

«Также необходимо отметить, что практически пятая часть тех, кто на момент проведения опроса не определился с выбором, предполагают для себя в значительной степени поддержать кандидатуру Путина, что в итоге может означать итоговую поддержку его избирателей на уровне около 70-75 %», – говорится в докладе.

Использованы фотографии: РИА Новости . Алексей Дружинин
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 73

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  1. СтАрАеМсЯ Сегодня, 10:00
    Ой Вова, хороший ты мужик, но доиграешься с кадровой политикой...
    СтАрАеМсЯ
    1. Чёрный Сегодня, 10:04
      Он хороший стратег, а не делают ошибок те, кто не делает ничего! и не надо всегда видеть отрицательное, ну кто еще подходит быть президентом? разные продажные твари разве?
      НО!!! Надо в корне менять экономическую политику страны. Сменить весь гайдарово-чубайсовский экономический блок на государственников. Прекратить прощать долги другим странам пока не ликвидируют нищенство своего народа, а особенно пенсионеров, за счет которых построена и держится до сих пор Россия.
      Чёрный
      1. ИванИванов Сегодня, 10:21
        Он верит в сильное гос-во и либеральную экономику, поэтому вряд ли станет что-то менять. приватизация на повестке. Напр. Калашников, финрезультаты за 2016 г.: выручка увеличилась в 2,2 раза.. зачем-то приватизируют
        ИванИванов
        1. Topotun Сегодня, 10:25
          Лучше бы он верил в сильное государство и с недоверием относился к либеральнойй экономике...Задолбали приватизациями - потом трындец предприятию приходит. Мало что ли в 90-е уничтожили?
          Topotun
          1. ИванИванов Сегодня, 10:34
            кто-то из комментаторов на ВО недавно постил.. отец приватизации А. Кох однажды на пресс-конференции заявил: эффективность управления зависит не от формы собственности, но от качества менеждмента. значит надо делать выводы на выборах, с кандидатами жаль проблема.
            ИванИванов
            1. Topotun Сегодня, 10:35
              Иосиф Виссарионович Вам пример.... Вот уж менеджемент был!
              Topotun
        2. AUL Сегодня, 10:37
          Напр. Калашников, финрезультаты за 2016 г.: выручка увеличилась в 2,2 раза.. зачем-то приватизируют
          Потому и прихватизируют, что выручку дает. А потом эффективные и его развалят.
          AUL
        3. R.U.R. Сегодня, 10:56
          Предприятия ВПК вообще нельзя приватизировать, иначе себестоимость оружия и соответственно цена будут как в США, так как частная фирма - это частный интерес, а не общенациональный, общенародный. А приватизация Калашникова - это скорее медведевские эксперименты
          R.U.R.
    2. cniza Сегодня, 10:04
      Хороший мужик это не профессия , а так мы очень много не знаем и мне тоже не нравится кадровая политика.
      cniza
    3. To be or not to be Сегодня, 10:09
      Стране нужна внутренняя стабильность !!! И время..
      To be or not to be
      1. zart_arn Сегодня, 10:15
        Времени у него было предостаточно.
        zart_arn
        1. To be or not to be Сегодня, 10:37
          Слишком большое дерьмо вляпались в 90-х прошлого века Такого не было после нашествия европейский орд на СССР в 1941- 1945 гг
          To be or not to be
          1. сорок восьмой Сегодня, 10:45
            И что, советам понадобилось 17 с лишним лет для восстановления государства после Великой Отечественной?
            Не смешите, все разговоры про время - демагогия.
            сорок восьмой
            1. Stas157 Сегодня, 12:20
              Цитата: сорок восьмой
              И что, советам понадобилось 17 с лишним лет для восстановления государства после Великой Отечественной?
              Не смешите, все разговоры про время - демагогия.

              Это совсем не смешно! Это как сей час - грустно. Советам понадобилось всего 19 лет, чтобы после Гражданской, от полной разрухи, воплотить план ГОЭРЛО. И из аграрной страны страны сделать промышленную, передовую к 41 году. Тысячи новых заводов и сотни городов были построены на глазах!
              Stas157
            2. To be or not to be Сегодня, 12:35
              Вы сравниваете яйца куриные и с яйцами слона Это и есть первосортная демагогия.
              Там было социалистическая государственная собственность на основные средства производства ..а в наше время частная . да при этом олигархическая.. с либеральным уклоном.
              Да и энтузиазм людей был другой так как знали .что работают с многими лишениями на себя и будущее свои детей и внуков
              To be or not to be
              1. сорок восьмой Сегодня, 12:37
                Ладно. К черту расшаркивания, у меня к Вам один вопрос, простой как трехтомник Анурьева: сколько еще времени надо?
                сорок восьмой
                1. To be or not to be Сегодня, 13:02
                  Улыбнуло ! Не могут при капитализме да еще олигархическом с его язвами и пороками все быть капиталистами.
                  "Ну, каковы ваши достижения? Все еще в сыновьях?

                  -- Да так, -- замялся Шура, -- больше по мелочам. В буфете Остап потребовал белого вина и бисквитов для себя и пива с бутербродами для бортмеханика.

                  -- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? -- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.

                  -- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.

                  -- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.

                  Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.

                  -- Ладно, - сказал Остап, получите пятьдесят тысяч.

                  Он расстегнул на коленях квадратный саквояж и сунул Балаганову пять белых пачек, перевязанных шпагатом. У бортмеханика сразу же пропал аппетит. Он перестал есть, запрятал деньги в карманы и уже не вынимал оттуда рук,."
                  Через пол часа "Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и один рубль семьдесят копеек денег. Вагон остановился. Любители потащили Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:

                  -- Что ж это такое? Ведь я машинально."
                  Вот так и со временем . для полного счастья.
                  Стержня нет у общества -идеологии..
                  To be or not to be
        2. AUL Сегодня, 10:41
          С мая1945 до 12.041961 прошло 16 лет. С 2000 по сегодня - почти 17. Вот и думайте...
          AUL
        3. R.U.R. Сегодня, 11:09
          Цитата: zart_arn
          Времени у него было предостаточно.

          Но в режиме блокады страна живет с момента присоединения Крыма, то есть относительно
          недавно
          R.U.R.
      2. yuriy55 Сегодня, 10:36
        Цитата: To be or not to be
        И время..

        С этого места поподробнее...40 лет хватит? belay Какая ещё стабильность ему нужна? Стабильная цена на нефть 120$ за баррель? what ...Было... Два президентских срока? lol ...Было
        Вы нам не втирайте про его хорошие качества. Вы объясните, почему, выговаривая правильные слова и складывая из них толковые предложения, он ничего не меняет во внутренней политике? В чьих интересах работает наша экономика? Какое население в будущем будет жить в России и сколько доживёт?
        Послушаешь, прямо икону рисуй с него...Мы вместе...нам нужно...мы должны...мы обязаны...нам необходимо собраться...Только уехал, нам говорят: вы все вместе - "Ihr Weg nach Osten", вам нужно...вы должны...вы обязаны...вам необходимо держаться... belay what request
        yuriy55
        1. Сибирячка Сегодня, 11:07
          А Вы почитайте конституцию, за которую радостно голосовали. Там есть намек - почему. Много нового узнаете. Он не шах, не эмир, не старик Хоттабыч.
          Сибирячка
          1. R.U.R. Сегодня, 11:26
            Да, не Хоттабыч, не шах, но президент все-таки
            R.U.R.
          2. Владимир 38 Сегодня, 12:17
            Цитата: Сибирячка
            А Вы почитайте конституцию, за которую радостно голосовали. Там есть намек - почему. Много нового узнаете. Он не шах, не эмир, не старик Хоттабыч.

            Он легко может внести изменения в конституцию, вообще без проблем..Но ничего не делает
            Владимир 38
    4. сибиралт Сегодня, 10:13
      Электоральная поддержка может быть лишь тогда, когда заявятся другие кандидаты. А эти данные (60%) свидетельствуют о поддержке гражданами курса нынешнего президента.
      сибиралт
      1. Minus Сегодня, 10:21
        Не о поддержке курса! С курсом, особенно внутренней политики, большинство не согласны!Просто других конкурентов нет, а у тех что есть с курсом вообще проблемы...
        Minus
      2. НасРать Сегодня, 10:28
        Больше клоунов в политику и голосовать действительно будет не за кого - все будут голосовать только за Путина!






        А сейчас ещё и молодых клоунов приводить стали - Навальных...

        Хорошо, что Петросян вне политики... wassat
        НасРать
        1. сорок восьмой Сегодня, 10:52
          Во-во!
          Если в проклятые 90е в Думе было 3-5 клоунов во главе с Жириновским, то в нынешней - половина упражняется в идиотизме, половина - дурака валяет.
          сорок восьмой
      3. nik-karata Сегодня, 10:55
        Ещё Марк Твен, царствие ему небесное, говорил: "если бы от нас что-то зависело, то нас бы не допустили до ВЫБОРОВ".
        nik-karata
    5. Зяблицев Сегодня, 10:17
      Лично я за Верховного, и не вправе давать советы, но, считаю, что нужно более пристальней обратить внимание на внутреннюю экономическую ситуацию в стране! Так сказать перетрахнуть экономический блок в Правительстве... laughing
      Зяблицев
      1. НасРать Сегодня, 10:42
        Цитата: Зяблицев
        Лично я за Верховного,.......
        ..... Так сказать перетрахнуть экономический блок в Правительстве... laughing


        Пчёлы против мёда? Блажен кто верует!... Нескончаема вера русского человека, в доброго царя..
        НасРать
        1. Зяблицев Сегодня, 10:53
          Почему бы и нет? Есть какие то другие предложения??
          Зяблицев
    6. yuriy55 Сегодня, 10:23
      Цитата: СтАрАеМсЯ
      но доиграешься с кадровой политикой...

      Он с ней не играется. Он с ней смирился, потому что эта политика - его рук дело. И теперь постепенно приучает к ней (такой политике) нас.
      В отличие от вас, вероятнее всего, на моей жизни через власть прошло много политиков. Таких, как Путин, не спорю, не было. Только никто из них не представлял будущее России в капиталистическом ярме. Помню и тех, которые имели гораздо больший авторитет в мире. Помнится и совершенные предатели и негодяи. Но никто не ставил им в заслугу попустительство в отношении врагов России, мародёров, растаскивающих оставленное без присмотра. А такого явного, обескураживающего знания всего, кроме собственных доходов и доходов окружения не наблюдалось ни у кого. Менеджеры у него видите ли эффективные... belay Помнится один такой был, уж такой эффективный, в Елисеевском гастрономе директором работал...Помню, как одно лицо перегнало всего лишь 1 самолёт и его приговорили к смертной казни (заочно)...НО, К СМЕРТНОЙ КАЗНИ, за измену Родине и ...Беленко такой был. Зато сейчас, куда ни посмотришь, все предатели и казнокрады нисколько не боятся грозного главу... request Не "мочит" он никого. Наоборот, доверяет другие отрасли, другие должности...Не в правительстве, конечно, нет... no но на паперти не стоят и улицы не метут...
      yuriy55
      1. AUL Сегодня, 10:30
        что в итоге может означать итоговую поддержку его избирателей на уровне около 70-75 %»
        Озвучено задание для Центризбиркома.
        AUL
        1. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 10:36
          Объявлены результаты выборов! wink
          GELEZNII_KAPUT
    7. vadsonen Сегодня, 11:22
      Ой Вова, хороший ты мужик, но доиграешься с кадровой политикой...

      До сих пор не доигрался и впредь "доигрываться" не собирается.
      vadsonen
    8. словак Сегодня, 11:29
      Приеду голосовать за него!
      словак
  2. Шукшин Сегодня, 10:08
    Стоит президенту разогнать действующее правительство, уровень поддержки населения приблизится к 100%.
    Шукшин
    1. skylare Сегодня, 10:11
      Только вот он никогда этого не сделает. А помечтать, конечно, можно.
      skylare
    2. виктор н Сегодня, 10:14
      Кем заменить? Готов?
      виктор н
      1. ИванИванов Сегодня, 10:22
        Тем же глазьевым на место премьера
        ИванИванов
        1. Александр романов Сегодня, 10:24
          Цитата: ИванИванов
          Тем же глазьевым на место премьера

          Глазьев это второи Рогозин,один треп
          Александр романов
          1. ИванИванов Сегодня, 10:42
            Подтверждения этому есть? Один из немногих кто говорит об альтернативном эк. курсе. хотя тоже не отрицает буржуйскую приватизацию, к сож.
            ИванИванов
            1. Александр романов Сегодня, 10:56
              Цитата: ИванИванов
              Подтверждения этому есть?

              Масса,достаточно его почитать.
              Цитата: ИванИванов
              Один из немногих кто говорит об альтернативном эк. курсе.

              Основное слово ГОВОРИТ. Языком молоть не мешки таскать.
              Александр романов
        2. сорок восьмой Сегодня, 10:54
          Глазьев уже поработал в правительстве. Результаты не впечатлили.
          сорок восьмой
          1. Александр романов Сегодня, 10:58
            Цитата: сорок восьмой
            Глазьев уже поработал в правительстве. Результаты не впечатлили.

            Любители Глазьева на такое напишут-У него были связаны руки,ему не дали себя проявить,ему не дали работать. И тому подобное laughing
            Александр романов
            1. Stas157 Сегодня, 12:37
              Цитата: сорок восьмой
              Глазьев уже поработал в правительстве. Результаты не впечатлили.

              Цитата: Александр романов
              Любители Глазьева на такое напишут-У него были связаны руки,ему не дали себя проявить,ему не дали работать.

              Он не работал в правительстве. Он советник президента - должность в администрации президента. И от его полезных советов похоже, что ничего не зависело. Как в стенку все советы!
              Stas157
          2. ИванИванов Сегодня, 10:58
            23 декабря 1992 года — 22 сентября 1993 года Министр внешних экономических связей Российской Федерации
            ИванИванов
      2. yuriy55 Сегодня, 10:45
        Цитата: виктор н
        Кем заменить? Готов?

        Вы к кому обращаетесь? Мы здесь кто?
        А Путин готов заменить своё правительство, которое не может обуздать инфляцию, не умеет "растить" ВВП, не хочет сократить свои аппетиты, когда все затягивают пояса? belay
        Судя по его выступлениям, он никого менять не собирается. А тогда такой вопрос:
        "ПОЧЕМУ ПРЕЗИДЕНТА УСТРАИВАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ НЕ УСТРАИВАЕТ НАСЕЛЕНИЕ?"
        Разумеется, есть люди на своём месте. Силовые структуры и МИД. Но, простите, экономика... laughing crying
        Коли вы собрались строить в России капитализм, наберите тогда капиталистов, которые имеют опыт...А эти комсомольцы, возможно в фарцовке им равных не было...
        yuriy55
        1. ИванИванов Сегодня, 10:50
          У капиталистов один опыт - себе в карман.
          ИванИванов
      3. Тишка Сегодня, 10:54
        Всегда готов! Только денег на избирательную компанию нет!
        Тишка
    3. Anton Serov Сегодня, 10:25
      Сломать механизм просто. С созданием нового может быть проблема и потери, потери, потери... Хохлы прекрасно это продемонстрировали. Кому то охота снова окунуться в бардак и неуправляемость?
      Правильней менять по одной шестеренке и анализировать последствия, своевременно возвращая ее назад, если что-то пойдет не так.
      Anton Serov
  3. loginovich Сегодня, 10:14
    Цитата: Шукшин
    Стоит президенту разогнать действующее правительство, уровень поддержки населения приблизится к 100%.

    Зачем кого хотел того разогнал.Оставшиеся выдающиеся труженики, как понимаю в этом он не сомневается.
    loginovich
  4. Minus Сегодня, 10:16
    Так и выбирать то не из кого... Вот и выберем опять лучшего из худших...
    Minus
    1. Александр романов Сегодня, 10:25
      Цитата: Minus
      . Вот и выберем опять лучшего из худших...

      Свою кандидатуры выдвигаите Ювы же у нас лучший из лучших
      Александр романов
    2. yuriy55 Сегодня, 10:48
      Цитата: Minus
      Так и выбирать то не из кого... Вот и выберем опять лучшего из худших...

      Из кого вы собираетесь выбирать сидя дома за компьютером или перед телевизором. Кого показывают? О ком говорят?
      Да наше правительство в сравнении, с "героями " публикаций и экранов - ангелы ...
      yuriy55
  5. капрал Сегодня, 10:20
    Дурят нашего брата, ох дурят.... am
    капрал
  6. vladimirvn Сегодня, 10:24
    Я помню это. И за это многое прощаю.
    .."«Кто вы, мистер Путин?» — еще спрашивал Запад. «Новый Андропов или новый Горбачев?» — гадало ельцинское жулье. «Путин твердой рукой ведет Россию в никуда!» — уже голосили «либералы». «Путина — к стенке!» — призывали «демократические» СМИ. Указ о неприкосновенности Ельцина и разрыв с Березовским, взрывы в Москве и вторая Чеченская война, гибель «Курска» и пожар на Останкинской телебашне, смерть Собчака и убийство Рохлина, ставка Кремля на силовиков и «равноудаление» олигархов, демонтаж «ельцинских желеобразных структур» и новый/старый гимн — 2000 год знаменовал не только смену тысячелетий, но и коренной перелом в истории России.
    «Сегодня президент Путин неожиданно появился в Дагестане. По телевидению показали, как он вручал боевые награды отличившимся. А потом с рюмкой водки предложил почтить память погибших. Генералы поднимают стаканы, президент свою рюмку — на стол. И говорит: «А выпьем мы это после победы!»...https://knigogid.ru/books/758494-pervy
    y-god-putina-vypem-posle-pobedy
    vladimirvn
  7. Minus Сегодня, 10:29
    Рейтинги рейтингами, а в стране пока как в этом стихе:

    Одни прос*итутки стоят на панели,
    Другие сидят в кабинетах из кожи,
    Одни продают свои дыры и щели,
    Другие – страну, но гораздо дороже.

    Ск*ты в депутатских палатах жиреют,
    Бесстыдную ложь изрыгают их пасти,
    Законы все пишут те, кто власть имеют,
    Чтоб поработить не имеющих власти.

    Честь, нравственность, совесть – все, что было свято,
    Пытаются высмеять, сделать немодным,
    Погрязнув в болоте бухла и разврата,
    Великий народ стал отребьем безродным!

    Рождаемость ноль, смертность бьет все рекорды,
    О качестве жизни одни разговоры,
    Тем временем нерусей черные орды
    У нас отбирают родные просторы.

    Ж*ды захватили земли нашей недра,
    Присвоили газа и нефти запасы,
    Славянок насилуют чурки и негры,
    На телеэкране одни п*****сы!

    Всё меньше людей остается нормальных,
    Всё больше становится б*дла и сброда,
    Под песни ж*дов и меньшинств сексуальных
    Россия распята врагами народа!

    Политика смерти, режим геноцида,
    Они нас пустили в расход, словно стадо,
    Их цель – истребление белых как вида,
    Россия без русских – вот то, что им надо!

    Твоя хата с краю, тебе нету дела,
    Ведь после тебя хоть потоп, хоть цунами,
    Твои ослабевшие разум и тело
    Уже не способны бороться с врагами.

    Твой рабовладелец – твой работодатель,
    Пожрать и п* – это все твои мысли,
    Ты даже не трус, не холоп, не предатель, -
    Ты п***р пассивный в общественном смысле!

    Купи у вьетнамцев китайскую шмотку,
    Включи телевизор свой «Мэйд ин Корея»,
    Зажри шаурмой осетинскую водку,
    А главное, проголосуй за еврея.

    «Нацизм – это зло, воевали же де́ды!» -
    Расскажут тебе и таким же баранам,
    Но внуки тебя проклянут в День Победы
    За то, что ты сдал их страну басурманам!

    А кто-то сражался, и страха не ведал,
    Его не сломили картавые черти,
    Он жизнь бы отдал, но не сдался, не пре́дал,
    Рожден ненавидеть и верен до смерти.

    В перчатках и с капой, с ножом и кастетом,
    Стволом в тайнике, ждущим часа расплаты,
    Он русский, он воин, он помнит об этом,
    Ему бы пошли меч, кольчуга и латы.

    Он общество это гнилое не примет,
    Он русских загнать не позволит в могилу,
    И молот народного гнева поднимет
    Над теми, кто должен познать его силу!
    АВТОР

    Вахтин Михаил
    Minus
  8. кедр Сегодня, 10:29
    Цитата: Minus
    Так и выбирать то не из кого... Вот и выберем опять лучшего из худших...


    По факту мы не выбираем, мы легитимизируем выборы тех, кто выбрал за нас, т.е. признаём выборы законными и правомерными, не более того, НО... и не менее.
    Так было, есть и будет продолжаться до тех пор пока существует система ТАЙНОГО голосования.
    Аминь.
    кедр
  9. Alex66 Сегодня, 10:36
    Если бы он СВОИХ сдал, тех кто заслужил было бы 99%, а так что-то много дают.
    Alex66
  10. Екатерина II Сегодня, 10:39
    как будто есть альтернатива... политическое поле зачищено от других кандидатов. Не будут отдавать голоса за "альтернативу" ибо понятно что она не будет ничем заниматься.
    17 лет тандему альтернативы нет.
    Екатерина II
    1. ИванИванов Сегодня, 10:46
      Зюганов выдвигался в 12м году
      ИванИванов
  11. Тишка Сегодня, 10:44
    Вот что ЕГЭ животворящий с народом делает!Не знаю, на прошлых выборах. спрашивал знакомых. за кого голосовали, конечно не много народа, но половина, вообще на выборы не ходили, из тех, кто пошел, половина голосовала за кого угодно, только не за "Великого", получается что только четверть опрошенных, голосовала "За"! Выводы интересные, все народно избран, четвертью процентов населения!
    Тишка
    1. Сибирячка Сегодня, 11:14
      Вы учитывайте, что этот процентный расклад - для вашей компании (ваши знакомые). У меня - совсем-совсем другой. Вот такая она и статистика - поспрошал около университета в центре грода - один результат, пообзванивал в течение дня пенсионеров и домохозяек - другой, пришел с микрофоном в приемную горбольницы - третий. И все ведь -= по 2000-3000 человек. Репрезентативно.
      Сибирячка
  12. rotmistr60 Сегодня, 10:45
    Почитал комментарии, % расклад почти тот же. Теперь осталось дождаться 2018 г. Сам ВВП считает преждевременным говорить что-то о своей кандидатуре на выборах.
    rotmistr60
  13. Alexey71 Сегодня, 11:14
    ПОЛЛНЫЙ ВБРОС ПЕРЕД ВЫБОРАМИ!!! МОЛОДЕЖЬ В ВОЗРАСТЕ ОТ18-24 НЕ ДАСТ ТАКОЙ ПРОЦЕНТ ПУТИНУ, ЭТО СТАТЬЯ ПОЛНАЯ ПРОПАГАНДА.
    Alexey71
  14. Alexey71 Сегодня, 11:15
    Цитата: Тишка
    Вот что ЕГЭ животворящий с народом делает!Не знаю, на прошлых выборах. спрашивал знакомых. за кого голосовали, конечно не много народа, но половина, вообще на выборы не ходили, из тех, кто пошел, половина голосовала за кого угодно, только не за "Великого", получается что только четверть опрошенных, голосовала "За"! Выводы интересные, все народно избран, четвертью процентов населения!

    ТАЖЕ СИТУАЦИЯ ПОЛОВИНА ИГНОР, ДРУГАЯ ТОЛЬКО НЕ ЗА ВВП, ВОПРОС ПОЧЕМУ ВСЕ-ТАКИ ОН????
    Alexey71
    1. Alexanast Сегодня, 12:47
      ВОПРОС ПОЧЕМУ ВСЕ-ТАКИ ОН????


      Вопрос - а кто ещё?
      Alexanast
  15. Чаронда Сегодня, 11:29
    Если ВВП не изменит свою политику,он очень скоро растеряет все свои проценты...1)Чиновники крадут безнаказанно.2)Барыги превращают Россию в проходной двор для иностранных бандитов,которые взрывают метро и занимаются беспределом,не платят налоги,не соблюдают трудовой кодекс,не выплачивают своевременно зарплат,размер которых заметно отстает от цен в магазинах и услуг ЖКХ,причем качество последних никуда не годиться. 3) Кроме того ВВП давно пора прекратить кормить за счет и в ущерб России и ее коренному населению иностранные государства и их граждан,а если они ему больше нравятся,так пусть там и выставляет свою кандидатуру в президенты,а мы тут поищем человека у которого будет болеть душа за Россию и ее коренное население,а не за Киргизию и ее бандитов...
    Чаронда
    1. Банный Сегодня, 13:11
      Паря ты шо эстонец? Хлопчик 17 годов рулит какая политика кого менять крали крадут и будут красть причем в наглую и не стесняясь все равно пасть народу давно заткнули да его и раньше особо никто в расчет не ставил ВВП наш рулевой пожизненно и при этом я еще больше люблю господина Пеже))
      Банный
  16. Stas157 Сегодня, 12:30
    Уровень электоральной поддержки Путина составляет более 60 процентов

    Я вот, лично, не вижу этих 60%. Глянешь телевизор - все за Путина! Выйдешь на улицу - люди нос морщат. Да и среди моих знакомых за Путина меньше 60% будет. Процентов 30, я бы сказал. Многие, те кто за Путина, им хочется инерции стабильности. Но, Путин ведь не вечный. Самое страшное в том, что после Путина достойных совсем нет! Вернее они есть, но нынешняя элита никогда не пропустит, Глазьева например.
    Stas157
  17. den-protector Сегодня, 12:56
    Очень сомневаюсь, что свыше 60% населения России поддерживают стабильность "мира рабов и господ" сегодняшней России. Большинство населения выражают поддержку внешнеполитическим мерам, в целом направленным на укрепление позиций России на международной арене. Да и то, во многом такая поддержка формируется зомбоящиком и другими СМИ, общественным сознанием манипулируют, как и везде. Всех ведь нюансов мы не знаем. Наверное наши буржуины поняли, что их западные собратья не примут их в свой элитный неорабовладельческий клуб и при случае отнимут все нажитое непосильным трудом. Вот и надо укреплять обороноспособность. Нам-то конечно другое говорят, создавая образ внешней угрозы для сплочения всего населения, бедных и богатых. Угроза конечно есть, никто не спорит, но не только в этом дело. Дело в особом отношении русского и советского человека к таким категориям, как правда и справедливость, которые на государственном уровне были разрушены, начиная с 1991 года. В капиталистическом обществе "новой" России таким категориям за редкими исключениями места нет.
    Воровали везде и всегда, что при Российской империи, что при СССР, не говоря уже про "новую" буржуинскую Россию. Наверное, пока существует человек, сохранится и тяга человека до чужого добра. Есть даже поговорка такая: хочешь узнать человека, дай ему власть или деньги. Весь вопрос в масштабах воровства и в отношении к этому явлению государства. В СССР неприятие воровства было на уровне государственной морали или идеологии, если хотите, а в Российской империи и тем более в "новой" России воровство вроде бы официально осуждается, но как минимум, негласно допускается. Все СМИ в России на это заточены. В стране культ денег и наживы. А в СССР такого не было. Основная причина развала СССР и была в том, что верхушка КПСС и ВЛКСМ захотела большего, т.е. жизни, как на западе. Вот эти предатели-перевертыши из КПСС и ВЛКСМ, которые нами управляют на различных уровнях с 1991 года, и являются носителями этой преступной идеологии наживы, параллельно впаривая населению о том, что воровать не хорошо. Где их партийные и комсомольские билеты? У буржуинов наверное воровать не хорошо, а самим буржуям воровать можно, причем в особо крупных размерах. А люди-то всю эту фальшь видят, население уже не очень получается отвлечь громкими политическими акциями и внешней угрозой в целях сплочения вокруг действующей власти бедных и богатых, грабителей и ограбленных. Но еще много людей, имеющих "советскую" память и воспитанных при СССР. Поэтому-то на всех уровнях власти и пытаются вытравить любыми средствами у людей память о реальной социальной справедливости и реально действующих социальных лифтах. Снимают всякие псевдоисторические фильмы, идеализируют время "оттепели", демонизируют В.И. Ленина, И.В. Сталина, Л.П. Берию и пр. Насколько хватит у людей терпения... Кого устраивает стабильность богатства и нищеты? Куда движется страна с такой "стабильностью", к очередной Смуте? У нас сама система буржуйской власти при существующем капиталистическом строе и соответствующих социально-экономических отношениях не справляется с модернизацией страны, а нам по зомбоящику впаривают, что проблемы есть, но они решаемы и решаются при должном единстве всего населения (бедных и богатых, ограбленных и грабителей) вокруг действующей власти. А то, придет НАТО, оппозиционеры в главе с Овальным и прочие враги и тогда будет еще хуже. Будет хуже, если страна не вернется к социализму с учетом ошибок СССР.
    den-protector
  18. Евгений Сергеевич Сегодня, 13:14
    Я не понимаю почему вечно восхваляют ВВП? После падения цен на нефть мы по бюджету скатились ниже таких стран, как Мексика, Венесуэла, Австралия. Такие страны как Испания, Швейцария, Нидерланды обгоняют нас по бюджету (а что у них есть из нац. богатств и что они производят?).Мы в мире на 20м месте по бюджету. Все за счет чего у нас есть бюджет это нефть и газ. Все. Тяжелая промышленность, сельское хозяйство, химическая промышленность в .опе. Где наше самолетостроение? Нету. Где судостроение? Нету. Где фармакология? Нету. Химическая промышленность? Нету. Продолжать можно долго. На "АвтоВазе" по моему мнению сидят шпионы-вредители, которые специально на протяжении десятилетий угробляют наше автомобилестроение. Так,что за семнадцать лет власти ВВП ничего нового не построено. Страна полностью превратилась в сырьевой придаток, за счет продажи ресурсов и формируется наш бюджет. Только если например в ОАЭ с народом делятся от продажи нефти, то у нас народу от наших богатств дают ...матом не хочу говорить.
    Евгений Сергеевич
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