Уровень электоральной поддержки Путина составляет более 60 процентов

Президент РФ Владимир Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения. Ни один из возможных оппонирующих кандидатов на предстоящих выборах не сможет составить значимой конкуренции действующему главе государства, что позволяет сделать вывод, подтверждающий референдумный характер предстоящей кампании по выборам президента РФ. Исследования показывают, что уровень электоральной поддержки находится в пределах 61-66%,

Уровень поддержки действующего президента РФ избирателями находится в пределах 61-66 %, в случае его участия в президентских выборах 2018 года, за него могут проголосовать 70-75 %, при этом ни один из оппонентов не сможет составить ему серьезной конкуренции, передает РИА Новости сообщение Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).говорится в докладе ФоРГО по итогам проведенного исследования феномена «путинского большинства».Исследователи обратили внимание на большой процент сторонников Путина среди молодежи в возрасте от 18-ти до 24 лет. «Это самый высокий показатель уровня электоральной поддержки (65 %), превосходящий другие возрастные категории.«Уровень поддержки в других возрастных группах, варьируется от 56% (в группе 45-59 лет) до 64% (в группе 24-34 года). Схожий уровень электоральной поддержки характерен для всех социальных групп – людей с разным уровнем образования, проживающих в как в сельской местности, так и в городах-миллионниках», – говорится в материале.Эксперты уточнили, что «при анализе всех этих цифр следует делать поправку на процент респондентов, заявивших о неучастии в выборах, планирующих испортить бюллетень и "неопределившихся" или затруднившихся ответить», таковых на сегодняшний день около 23 %.«Также необходимо отметить, что практически пятая часть тех, кто на момент проведения опроса не определился с выбором, предполагают для себя в значительной степени поддержать кандидатуру Путина, что в итоге может означать итоговую поддержку его избирателей на уровне около 70-75 %», – говорится в докладе.