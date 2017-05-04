Новые изменения в рамках реформы китайской армии
Как сообщает блог imp-navigator , в ходе реформирования Народно-освободительной армии Китая из 18 прежних армейских групп (армий) останется только 13 армейских групп. При этом все оставшиеся тринадцать армий реорганизуются и получают новую сквозную нумерацию - от 71-й до 83-й армии. Предполагается продолжить передачу частей сухопутных войск в состав морской пехоты военно-морских сил. В частности переподчиняется целиком 1-я амфибийная механизированная дивизия из состава 1-й армии.
В 15-м воздушно-десантном корпусе ВВС ликвидируется дивизионное звено управления. Из полков, входивших в состав трех дивизий, формируются шесть воздушно-десантных бригад (127-я, 128-я, 130-я, 131-я, 133-я и 134-я). В состав 15-го корпуса предполагается включить бригаду спецназа, бригаду стратегической поддержки и авиационную бригаду.
В 15-м воздушно-десантном корпусе ВВС ликвидируется дивизионное звено управления. Из полков, входивших в состав трех дивизий, формируются шесть воздушно-десантных бригад (127-я, 128-я, 130-я, 131-я, 133-я и 134-я). В состав 15-го корпуса предполагается включить бригаду спецназа, бригаду стратегической поддержки и авиационную бригаду.
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