13:28 04 мая

Новые изменения в рамках реформы китайской армии

Как сообщает блог imp-navigator , в ходе реформирования Народно-освободительной армии Китая из 18 прежних армейских групп (армий) останется только 13 армейских групп. При этом все оставшиеся тринадцать армий реорганизуются и получают новую сквозную нумерацию - от 71-й до 83-й армии. Предполагается продолжить передачу частей сухопутных войск в состав морской пехоты военно-морских сил. В частности переподчиняется целиком 1-я амфибийная механизированная дивизия из состава 1-й армии.



В 15-м воздушно-десантном корпусе ВВС ликвидируется дивизионное звено управления. Из полков, входивших в состав трех дивизий, формируются шесть воздушно-десантных бригад (127-я, 128-я, 130-я, 131-я, 133-я и 134-я). В состав 15-го корпуса предполагается включить бригаду спецназа, бригаду стратегической поддержки и авиационную бригаду.


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Комментарии 8

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  1. Чёрный Сегодня, 10:31
    Учитывая то, кого Китай считает вероятным противником и реорганизуется армия.Отсюда и
    Предполагается продолжить передачу частей сухопутных войск в состав морской пехоты военно-морских сил.
    Чёрный
    1. рич Сегодня, 10:51
      Находят для себя более оптимальный вариант организации ВС
      рич
  2. Горный стрелок Сегодня, 10:35
    Тайвань брать собираются?
    Горный стрелок
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:07
    Прошло время когда Китай планировал воевать числом. Сейчас ставка на современные вооружения и обученность л/с.
    rotmistr60
    1. Topotun Сегодня, 11:15
      Ну мобилизационный ресурс тут тоже ОГРОМНОЕ значение имеет. Хотя бы как сдерживающий (противника) фактор...
      Topotun
    2. yehat Сегодня, 11:35
      не совсем так. Китай сейчас делает большие усилия для улучшения мобильности и эффективности приложения усилий - именно это главное направление, более важное, чем собственно мощь армии. Сейчас в сравнении с НОАК времен нападения на Вьетнам, Китай способен сконцентрировать и поддерживать мобильный и достаточно оснащенный экспедиционный корпус в разы быстрее и мощнее. Я оцениваю рост этой составляющей раз в 8-10.
      yehat
      1. Topotun Сегодня, 11:51
        Само собой, но с другой стороны когда знаешь - что при необходимости твой противник ЛЕГКО нарастит свою группировку еще на пару миллионов... Тоже значение имеет.
        Topotun
        1. yehat Сегодня, 11:53
          поэтому Китай практически не боится конфликтов на захват территории
          yehat
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