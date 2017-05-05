Книги. Преданные и спасенные во время войны.

Оба издания – ранены. Первую книгу прошила насквозь шальная пуля, а вторую задел осколок снаряда. На обоих титульных листах есть пометки, говорящие о том, где и когда книжки получили ранения.И все-таки этим экземплярам повезло: они пережили оккупацию, встретили Победу и дошли до наших дней, чего не скажешь о миллионах книг, которые погибли во время пожаров и бомбежек по всей России.О том, как спасали и предавали наши книги, как они умирали во время войны и как их искали на чужбине в первые послевоенные годы, мне рассказала заведующая отделом «Центр по работе с книжными памятниками Ростовской области» Донской государственной публичной библиотеки Наталья Первунина- Так же, как и весь Ростов, библиотеки пострадали сильно. От библиотеки университета вообще ничего не осталось. В одно из хранилищ нашей библиотеки попала бомба, практически все донские газеты и журналы, изданные до революции и в первые годы советской власти были уничтожены. В целом же во время Великой Отечественной войны в огне пожаров погибло около 300 тысяч книг областной библиотеки имени Карла Маркса. Погибло ценнейшее собрание дореволюционной периодики (библиотека располагала до войны почти всеми журналами, издававшимися в России) и советских журналов 1918—1935 гг. Тщательно подобранные собрания газет немцы бросали в угольный люк; газетное хранилище предназначили обратить в конюшню. Различными немецкими подразделениями были вывезены уникальные книжные коллекции, утрата которых нанесла невосполнимый урон культурной жизни региона.У нас в группе ВКонтакте в разделе «Высокая кухня книжных гурманов» опубликованы фрагменты Докладной записки о деятельности представителя штаба по вывозу культурных ценностей из СССР Розенберга в Ростове на Дону во время оккупации 1943 года. Из неё следует, что главной целью фашистов было собрать на нашей земле наиболее ценные экспонаты музеев и книги, особый интерес представляли издания военной тематики, карты, а также литература по истории Кавказа литературы военных фондов целиком, карты, планы, словари. Все это оценивалось и переносилось в отдельное помещение на улице Пушкинской, 102. Книги были важны для немцев, насколько банально бы это не звучало, как источник важных знаний. Они хотели понимать, что за народ живет на этой земле, чем он интересен, и как им управлять. Поэтому такие издания немцы хранили, а вот книги по истории КПСС, марксистско-ленинскую литературу, газетные фонды фашисты публично сожгли на улице. Для жителей Ростова это был большой удар – сгорали их идеалы, их будущее. Такое было в те времена восприятие.Похожая история произошла и с газетами. Их свезли в одно место, потом кто-то их продал на бесценок рыночным торговцам. В редкие газеты заворачивали продукты. Были даже сведения о том, что занимался этим один из директоров библиотек, который «ходил под фашистами». Он втихаря сбывал газетные фонды и на этом наживался.- Конечно! Благодаря таким людям часть документов была сохранена. Ведь общий урон был колоссальным! Смелые библиотекари замуровывали книги в стены, печные проемы, спасли даже такое уникальное издание как «Византийские эмали». Оно и сегодня хранится в фондах Донской государственной публичной библиотеки. Книга вышла в конце XIX века и считается жемчужиной полиграфического исполнения. Выпустили всего 600 экземпляров: 200 на русском языке, 200 на французском и 200 на немецком.- Эта уникальная книга была у нас в фонде еще до войны, - продолжила рассказ заведующая отделом «Центр по работе с книжными памятниками Ростовской области» Донской государственной публичной библиотеки Наталья Первунина. - И есть исторические сведения о том, что в Ростов приезжал директор музея из Берлина и интересовался «Византийскими эмалями». Он был уверен, что они у нас есть, и предлагал обменять одну эту книгу на несколько других редких изданий. Но ростовчане, конечно, не согласились. И тут война. Можно взять «Эмали» просто так. Фашисты искали с особым старанием. Но не нашли. После войны книгу достали (откуда, так и осталось загадкой) и вернули в фонд.- 14 февраля 1943 года город был освобожден от гитлеровской оккупации. С первых дней освобождения началась работа по восстановлению. Вернулся в город из эвакуации директор библиотеки Василий Владимирович Вейцман, а затем и другие работники. 16 февраля 1943 года (через два дня!) библиотека открылась. В нашем архиве сохранился приказ от 6 марта 1943 года № 1, в котором перечислены имена работников библиотеки, зачисленных с 16 февраля 1943 года. Им предстояло проделать огромную работу по восстановлению библиотеки, и они успешно с этой задачей справились.Когда дело шло к концу войны, в Москве была организована команда библиотекарей, которую возглавляла Маргарита Ивановна Рудомино. Она была уникальным библиотековедом, автором более чем сотни работ, основателем Библиотеки Иностранной Литературы. Теперь библиотека носит ее имя. Так вот, после войны, в 1945 году Маргарита Ивановна Рудомино с группой единомышленников уехала в Германию. Там они объезжали библиотеки, музеи, частные собрания и отбирали книги для того, чтобы привезти их в Россию. В этой поездке за вклад, который Маргарита Ивановна Рудомино принесла стране, ей был присвоено звание подполковника.Все книги, которые привезли ученые, поступили в Гослитфонд и он уже распределял их в такие же пострадавшие библиотеки, как наша. С конца 1945 по 1951 годы к нам шли поступления из Гослитфонда. Это около тысячи книг западно-европейской литературы, изданной в период с 16 по начало 20 веков, на английском, французском и немецком языках со штемпелем и штампами бывших владельцев. Теперь это наша, донская, коллекция трофейной литературы.