13:34 04 мая

Правительство обнародовало результаты выполнения майских указов президента РФ

Правительство РФ опубликовало результаты выполнения майских указов Владимира Путина 2012 года, в частности в сфере модернизации предприятий ОПК и развития Вооруженных сил, передает РИА Новости .



По состоянию на 7 апреля 2017 года выполнено и снято с контроля Контрольным управлением президента 12 поручений,
сообщили в кабмине.


Правительство следит за тем, как выполняется оснащение армии современными образцами оружия, военной и специальной техники. К 2020 году, согласно указу президента, их доля должна быть доведена до 70 %.

Кабмин также продолжает выполнять поручение президента «о приоритетном развитии сил ядерного сдерживания, средств воздушно-космической обороны, высокоточного оружия и ВМФ – прежде всего в Арктике и на Дальнем Востоке».

Кроме того, правительство утвердило» индикаторы, характеризующие достижение важнейших целевых показателей оснащения ВС современным оружием и техникой».

Агентство напоминает, что в четверг в Кремле под председательством Путина пройдет совместное заседание Государственного совета и Комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, «на обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья».

Майские указы – это широкая программа развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность президента. Указы содержат 218 поручений кабинету министров. Они определят стратегические ориентиры, которых необходимо добиться к 2018 году. По словам президента, поставленные задачи «весьма напряженные, но исполнимые, если действовать по уму». Через год после подписания указов правительство отчиталось, что выполнило их чуть более чем на две трети.

Использованы фотографии: http://www.mospromstroy.com
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Комментарии 45

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  1. Александр романов Сегодня, 10:40
    Специалисты без специальности,даваите пишите,что ничего не выполнено
    Александр романов
    1. vovanpain Сегодня, 10:46
      Цитата: Александр романов
      Специалисты без специальности,даваите пишите,что ничего не выполнено

      Погоди маленько,диван поближе подвинем и начнем. fellow
      vovanpain
      1. Александр романов Сегодня, 10:49
        Цитата: vovanpain
        Погоди маленько,диван поближе подвинем и начнем.

        Вова,побольше фоток Медведева.
        Александр романов
        1. vovanpain Сегодня, 10:57
          Саня я другого кренделя коня Педального вывешу,тоже много говорит и не хрена неделает. fellow ягодки одного сорта с ДАМом. yes
          vovanpain
      2. рич Сегодня, 11:08
        Правительство обнародовало результаты выполнения майских указов президента РФ

        А ВО почему не обнародовало? Ни одной цифры. Что обсуждать?
        рич
        1. Шукшин Сегодня, 12:35
          Александр романов знает, но молчит.
          Шукшин
    2. Шукшин Сегодня, 10:47
      А чего? Про что писать?
      Шукшин
      1. Шукшин Сегодня, 10:49
        Александр романов, может просветишь, как специалист высокого класса, что такого хорошего сделали эти члены?
        Шукшин
        1. Александр романов Сегодня, 10:53
          Цитата: Шукшин
          Александр романов, может просветишь, как специалист высокого класса, что такого хорошего сделали эти члены?

          Учитывая ваш вопрос,могу сделать вывод,что вы уверены в том,что ничего не сделано. И зачем ваш разубеждать?
          Так и думаите,правительство целыми днями сидит и ничего не делает.Всё в стране само по себе происходит.
          Александр романов
          1. Шукшин Сегодня, 10:58
            За исключением министра обороны, все остальные (возможно еще пара исключений) думают как ухудшить ситуацию в стране, но так, что бы россияне сразу не заметили.
            Шукшин
            1. Александр романов Сегодня, 11:05
              Цитата: Шукшин
              За исключением министра обороны, все остальные (возможно еще пара исключений) думают как ухудшить ситуацию в стране,

              Ну вам на диване однозначно виднее. А еще ,Путин наверное лопух конченный да laughing
              Александр романов
              1. Шукшин Сегодня, 12:28
                Сижу в кресле, а сужу по делам, правительство кроме увеличения расходов населения, через тарифы и цены на подконтрольные товары, и сокращения расходов населения не делает НИЧЕГО.
                И это... Путина не тронь!
                Шукшин
          2. ava09 Сегодня, 11:13
            Цитата: Александр романов
            Так и думаите,правительство целыми днями сидит и ничего не делает.Всё в стране само по себе происходит.

            Смысл не в том - делает что-то правительство или не делает, а в том ЧТО и КАК делает. Если оно существует в компрадорско - капиталистической и либеральной системе ценностей, будьте уверены, что для страны оно делает что-либо только для того, чтобы избежать глобальных социальных потрясений и достичь тех целей, которые не противоречат их целеполаганию.
            ava09
            1. Александр романов Сегодня, 11:34
              Цитата: ava09
              а в том ЧТО и КАК делае

              Расскажите мне.как и что он делает.
              Александр романов
              1. ava09 Сегодня, 11:39
                Не надо канючить, если сами не понимаете и не видите, рассказы не помогут...
                ava09
          3. yuriy55 Сегодня, 11:15
            Цитата: Александр романов
            Так и думаите,правительство целыми днями сидит и ничего не делает.Всё в стране само по себе происходит.

            Судя по цифрам роста ВВП так оно и есть. А вы тут просто холуйствуете...Пишите, как будто за спиной двое из ФСБ стоят или ... bully
            yuriy55
            1. Александр романов Сегодня, 11:36
              Цитата: yuriy55
              Судя по цифрам роста ВВП так оно и есть.

              1998 год,нефть рухнула,санкций не было,но был дефолт.
              2017 год,цены рухнули,санкции,но дефолта нет. Но правительство к этому отношения не имеет правда wink
              Александр романов
              1. Владимир 38 Сегодня, 12:04
                Цитата: Александр романов
                1998 год,нефть рухнула,санкций не было,но был дефолт.
                2017 год,цены рухнули,санкции,но дефолта нет. Но правительство к этому отношения не имеет правда

                Считаете наше правительство влияет на цены на нефть?)) Как я вижу, цены опустились - опа, что в 98 что сейчас, но за 20 лет так и не сумели создать экономику не зависящую от углеводородов. А то что, накопили подушку безопасности, при высоких ценах на нефть, тут много ума не надо и еще вопрос, что было бы лучше, вкладывать деньги от углеводородов в омерику или пустить на развитие страны.
                Владимир 38
              2. NIKNN Сегодня, 12:16
                Но правительство к этому отношения не имеет правда wink

                Имеет еще какое. Картошка вон в прошлом годе какая уродилась... hi
                NIKNN
              3. Шукшин Сегодня, 12:32
                Либеральное правительство, это бесконечные кризисы итог обнищание населения.
                Шукшин
              4. Сухов Сегодня, 13:17
                Цитата: Александр романов
                1998 год,нефть рухнула,санкций не было,но был дефолт.
                2017 год,цены рухнули,санкции,но дефолта нет. Но правительство к этому отношения не имеет правда

                1998 год, денег у населения уже не было (все изъяли), нефть рухнула, санкций не было, но был дефолт.
                2017 год, у населения появились кое какие сбережения, цены рухнули, санкции, сбережения обесценились (по существу были изъяты) но дефолта нет...

                В чем разница для населения? what
                В чем тут заслуга правительства?
                или
                Правительство к этому отношения не имеет? Правда?
                Сухов
          4. Владимир 38 Сегодня, 11:47
            А что в стране происходит? Кто что делает? Где 25 мл рабочих мест? Да вообще что сделано то для улучшения качества жизни народа? Может я просто не вижу, укажите пожалуйста.
            Цитата: Александр романов
            Так и думаите,правительство целыми днями сидит и ничего не делает.Всё в стране само по себе происходит.
            Владимир 38
          5. IS-80_RVGK2 Сегодня, 12:29
            Цитата: Александр романов
            Так и думаите,правительство целыми днями сидит и ничего не делает.Всё в стране само по себе происходит.

            Не ну почему же? Улюкаев стихи писал, например. Медведев птицами в свиней пулял в айпаде. Рогозин батуты мастерил для американцев. Чубайс на корпоративах отплясывал. Греф с Кудриным умные мысли на форумах рассказывали.Работа кипела.
            IS-80_RVGK2
      2. rotmistr60 Сегодня, 11:01
        А чего? Про что писать?

        Действительно про что? Вот если бы написали, что выполнено из 218 поручений или хотя бы цифру, то тогда что-то и можно было написать.
        rotmistr60
        1. Владимир 38 Сегодня, 11:52
          Цитата: rotmistr60
          Действительно про что? Вот если бы написали, что выполнено из 218 поручений или хотя бы цифру, то тогда что-то и можно было написать.

          Во первых выполнено 12 поручений) Это то что написано, но не написано конкретно каких, думаю все они оборонки касаются. Во вторых они могут написать что хош и что все 218 выполнено. Но людям от этого не легче. Есть простые индикаторы, это в первую очередь рождаемость! В 2015 мы приросли на 20 000 человек, 2016 -5000 ч-к, в 2017 очевидно будет спад. Но даже эти цифры роста ничтожны. Второй индикатор потребительская способность, в 2016 мы были на 59 месте, в 2017 уверен уйдем вниз. Третий индикатор пенсии - они смешны. И т.д мое мнение, что ничего не делается вообще.
          Владимир 38
          1. rotmistr60 Сегодня, 11:56
            12
            в частности в сфере модернизации предприятий ОПК и развития Вооруженных сил,
            указано в статье.
            rotmistr60
    3. Сухов Сегодня, 10:49
      Цитата: Александр романов
      Специалисты без специальности,даваите пишите,что ничего не выполнено

      Нарываетесь? smile
      Сухов
    4. ИванИванов Сегодня, 10:55
      выполнено.. "17 ноября 2014 года на «Форуме действия» Объединенного народного фронта было объявлено, что поручения президента, отданные по итогам майских указов, выполняются лишь на 23%" (с)
      ИванИванов
    5. Зяблицев Сегодня, 10:59
      Могу лично подтвердить по военной линии сделано очень много! В образовательной сфере идет движение, в том числе направленное на доведение зарплат ППС до прописанного в майских указах Президента...,но есть и недостатки: где то тормозится выполнение или вообще, складывается впечатление, саботируется...Нужен жесткий спрос или как сказал сам ВВП:"Где посадки?"
      Зяблицев
      1. НасРать Сегодня, 11:36
        Цитата: Зяблицев
        Нужен жесткий спрос или как сказал сам ВВП:"Где посадки?"


        У нас даже посадки Путин запрашивает.... wassat - Органы то не знают, что за воровство сажать надо!! И законов нет на жуликов!!!Боже, что же будет со страной, когда не будет Путина? feel Всё на нём!!
        НасРать
      2. Владимир 38 Сегодня, 11:57
        Цитата: Зяблицев
        Нужен жесткий спрос или как сказал сам ВВП:"Где посадки?"

        В том и проблема, он на публике типо посадок требует, а на деле у нас ни кто не за что не отвечает и это одна из важнейших проблем
        Владимир 38
      3. ИванИванов Сегодня, 13:15
        Там где госпланирование экономика шевелится, деньги выделяются и метятся, движение матсредств прозрачное.
        ИванИванов
    6. fif21 Сегодня, 12:23
      Цитата: Александр романов
      даваите пишите,что ничего не выполнено
      12 из 218 за 5лет - вот это эффективность ! Вот это производительность труда! laughing Саша, Ваш конек экология , не лезьте в политику - здесь гранды не дают wassat А срок получить реально laughing
      fif21
  2. Познающий Сегодня, 10:50
    Кстати:При уровне электоральной поддержки президента России Владимира Путина в 61-66% в случае его участия в выборах главы государства произойдет дополнительная консолидация, которая обеспечит ему поддержку 70-75% избирателей, говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО)....Ну эт я так..., вроде к месту пришлось, а...
    Познающий
  3. Баракуда Сегодня, 10:54
    Вчерашняя статья Володина "Пятилетие майских указов. Поговорим "за экономику", ссылка выше, зачем еще раз копья ломать ?
    Баракуда
  4. Dark_Filin Сегодня, 10:59
    А с чем тут спорить? С процентами? Один так посчитал, другой по-другому. Росстат сейчас вообще хотят передать МинЭкономРазвития - так что процентики считать будут, как скажут в правительстве. И попробуй поспорь - на чьи цифры опереться?
    Dark_Filin
    1. Dark_Filin Сегодня, 11:12
      Я отстал от жизни, уже передали http://economy.gov.ru/minec/press/news/2017040401
      Dark_Filin
  5. KudrevKN Сегодня, 11:23
    "Экономика и промышленность растет ударными темпами (5-7% в год) - строятся новые заводы. фабрики, электростанции ... Вместе с экономическим ростом растут и реальные доходы (зарплаты, пенсии. стипендии) граждан, улучшается качество жизни - медицина, образование, культура быта.... Нет безработицы - советские профсоюзы твердо стоят на защите интересов Человека труда ..." Ой. извините, Господа, это я эпоху "дорогого" Леонида Ильича с нынешними "полуфабрикатами" перепутал? Да. была Страна нормальная с нормальными правителями и народом!? А теперь одно "г..." на поверхности "плавает" .... Извините за крик души, наболело!
    KudrevKN
    1. Владимир 38 Сегодня, 11:54
      Вам плюс, полностью согласен.
      Владимир 38
      1. KudrevKN Сегодня, 12:03
        Спасибо! Кстати, "азиатские тигрята" (Китай,Ю. Корея, Вьетнам) и даже Япония в основе своей экономической стратегии развиваются по советской экономической модели. то есть "планово" (в основе 4-5 летние планы СЭР)! И все это помножено на высокую организационную дисциплину Нации и сильные профсоюзы в купе с крупным капиталом ("Борьба и единство противоположностей")! Еще раз большое спасибо Вам за понимание моей позиции!
        KudrevKN
        1. Владимир 38 Сегодня, 12:11
          Я вашу позицию не только понимаю, но и полностью разделяю. Ни одна сфера бизнеса не работает без четкого плана и контроля выполнения с последующими орг выводами.Так только правительство не Димона работает, при полной поддержке президента.
          Владимир 38
    2. ava09 Сегодня, 13:07
      Цитата: KudrevKN
      "Экономика и промышленность растет ударными темпами (5-7% в год) - строятся новые заводы. фабрики, электростанции ... Вместе с экономическим ростом растут и реальные доходы (зарплаты, пенсии. стипендии) граждан, улучшается качество жизни - медицина, образование, культура быта.... Нет безработицы - советские профсоюзы твердо стоят на защите интересов Человека труда ..." Ой. извините, Господа, это я эпоху "дорогого" Леонида Ильича с нынешними "полуфабрикатами" перепутал? Да. была Страна нормальная с нормальными правителями и народом!? А теперь одно "г..." на поверхности "плавает" .... Извините за крик души, наболело!

      Да, хорошее было время, жаль только, что было оно породолжением хрущёвской "слякоти". Со своей теневой экономикой, повальной коррупцией партаппарата и сов. органов власти, идейным разложением общества и окончательным идеологическим тупиком и деградацией. По сути страна уже жила наследием Сталинского СССР и шла к логическому завершению Эпохи Социализма.
      ava09
  6. Monster_Fat Сегодня, 11:23
    Ага. А, как-же пресловутое "удвоение"? и миллионы "новых, технологичных рабочих мест"? Да-а-а.... Читал эту брехню и .... уже не смеялся.
    Monster_Fat
  7. Макаров Сегодня, 12:22
    важные пункты обошли стороной...
    Макаров
  8. Евгений Сергеевич Сегодня, 13:05
    Правительство и народ, абсолютно две разные нации в нашей стране. Народ живет сам по себе и думает как выживать, правительство думает как при грабеже народа держать его в повиновении. В реальности, это и есть их главная задача на сегодняшний день. Я не понимаю почему вечно восхваляют ВВП? После падения цен на нефть мы по бюджету скатились ниже таких стран, как Мексика, Венесуэла, Австралия. Такие страны как Испания, Швейцария, Нидерланды обгоняют нас по бюджету (а что у них есть из нац. богатств и что они производят?).Мы в мире на 20м месте по бюджету. Все за счет чего у нас есть бюджет это нефть и газ. Все. Тяжелая промышленность, сельское хозяйство, химическая промышленность в .опе. Где наше самолетостроение? Нету. Где судостроение? Нету. Где фармакология? Нету. Химическая промышленность? Нету. Продолжать можно долго. На "АвтоВазе" по моему мнению сидят шпионы-вредители, которые специально на протяжении десятилетий угробляют наше автомобилестроение. Так,что за семнадцать лет власти ВВП ничего нового не построено. Страна полностью превратилась в сырьевой придаток, за счет продажи ресурсов и формируется наш бюджет. Только если например в ОАЭ с народом делятся от продажи нефти, то у нас народу от наших богатств дают ...матом не хочу говорить.
    Евгений Сергеевич
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