Правительство обнародовало результаты выполнения майских указов президента РФ

По состоянию на 7 апреля 2017 года выполнено и снято с контроля Контрольным управлением президента 12 поручений,

Правительство РФ опубликовало результаты выполнения майских указов Владимира Путина 2012 года, в частности в сфере модернизации предприятий ОПК и развития Вооруженных сил, передает РИА Новости сообщили в кабмине.Правительство следит за тем, как выполняется оснащение армии современными образцами оружия, военной и специальной техники. К 2020 году, согласно указу президента, их доля должна быть доведена до 70 %.Кабмин также продолжает выполнять поручение президента «о приоритетном развитии сил ядерного сдерживания, средств воздушно-космической обороны, высокоточного оружия и ВМФ – прежде всего в Арктике и на Дальнем Востоке».Кроме того, правительство утвердило» индикаторы, характеризующие достижение важнейших целевых показателей оснащения ВС современным оружием и техникой».Агентство напоминает, что в четверг в Кремле под председательством Путина пройдет совместное заседание Государственного совета и Комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, «на обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья».Майские указы – это широкая программа развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность президента. Указы содержат 218 поручений кабинету министров. Они определят стратегические ориентиры, которых необходимо добиться к 2018 году. По словам президента, поставленные задачи «весьма напряженные, но исполнимые, если действовать по уму». Через год после подписания указов правительство отчиталось, что выполнило их чуть более чем на две трети.