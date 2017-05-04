Минобороны опровергло информацию о подъеме секретной аппаратуры с судна «Лиман»

Всё необходимое оборудование до затопления "Лимана" было демонтировано экипажем и доставлено вместе с документацией и штатным оружием на базу Черноморского флота. Сообщения о якобы продолжающемся подъеме с "Лимана" "секретной аппаратуры" является дилетантскими вымыслами, не соответствующими действительности,

Вся представляющая интерес аппаратура, находившаяся на гидрографическом судне Черноморского флота «Лиман», была демонтирована до его затопления, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.Ранее источник агентства заявил, что российские водолазы «работают на месте затопления разведывательного судна "Лиман"», проводя операцию по поднятию секретной аппаратуры.говорится в сообщении военного ведомства.Напомним, исследовательское судно ЧФ «Лиман» 27 апреля получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того. Инцидент произошел в 40 километрах от Босфора. Всех моряков удалось спасти. В Россию они вернулись на самолете военно-транспортной авиации.