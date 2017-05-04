13:31 04 мая

Минобороны опровергло информацию о подъеме секретной аппаратуры с судна «Лиман»

Вся представляющая интерес аппаратура, находившаяся на гидрографическом судне Черноморского флота «Лиман», была демонтирована до его затопления, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.

Минобороны опровергло информацию о подъеме секретной аппаратуры с судна «Лиман»
Судно "Лиман", архивное фото.

Ранее источник агентства заявил, что российские водолазы «работают на месте затопления разведывательного судна "Лиман"», проводя операцию по поднятию секретной аппаратуры.


Всё необходимое оборудование до затопления "Лимана" было демонтировано экипажем и доставлено вместе с документацией и штатным оружием на базу Черноморского флота. Сообщения о якобы продолжающемся подъеме с "Лимана" "секретной аппаратуры" является дилетантскими вымыслами, не соответствующими действительности,
говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, исследовательское судно ЧФ «Лиман» 27 апреля получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того. Инцидент произошел в 40 километрах от Босфора. Всех моряков удалось спасти. В Россию они вернулись на самолете военно-транспортной авиации.

Использованы фотографии: kchf.ru
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Комментарии 27

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  1. Govorun Сегодня, 11:39
    Об этом все равно никто не узнает,на то это и секретная аппаратура,что нам обывателям этого не узнать...
    Govorun
    1. рич Сегодня, 11:49
      Об этом все равно никто не узнает,на то это и секретная аппаратура,что нам обывателям этого не узнать

      Так-же как и смысл присутствия судов Черноморского флота на месте гибели "Лимана"
      рич
      1. NIKNN Сегодня, 11:55
        Всё необходимое оборудование до затопления "Лимана" было демонтировано экипажем

        Ну все, так все.... request
        Наверное там водолазы, как в "Особенности национальной рыбалки", оставшуюся водку достают.... request
        Кузьмичь рулит... laughing
        NIKNN
        1. To be or not to be Сегодня, 12:42
          Какая водка на военном корабле .Там Шила хватает!-столько радиоаппаратуры..
          To be or not to be
    2. Taran 75 Сегодня, 12:43
      ну почему же ... wink кто то в семейном кругу на кухне да и проговорится , а дальше от одного к другому и пошло поехало .....я вот срочную служил на "Кузе " 1995-96 сам видел как натовские "Орионы" на 100 метрах над нами пролетали , а из разговора "ушатых " подслушал , что не один из зрк не работал на тот момент ....."Кузю " потом в Мурманск срочно на завод отогнали , и спецы настраивали все зрк , мы особо не общались , но сигаретки стреляли у них laughing мало кто об этом факте же знает , могли потопить в 2 счета ели бы хотели ...
      Taran 75
  2. venik Сегодня, 11:52
    Чего й то я не пойму : То вроде приступили к подъему аппаратуры, то вроде и не собираются...... Как то определиться бы не мешало, с "лапшой" каковую на уши обывателям вешают ...
    А если ничего поднимать и не собираются, то какого рожна там "Селигер" тогда торчит??? Тщательнее нужно ("базар фильтровать"), тщательнее!!!!
    venik
    1. Govorun Сегодня, 11:54
      А нам и понимать ничего тут не надо,тут МО РФ все знает и само решит или уже решило,что,как и когда все это делать...
      Govorun
  3. voyaka uh Сегодня, 11:52
    Типа, свои мобильники моряки успели сунуть в карманы.
    Это и была самая современная электронная аппаратура... wink
    voyaka uh
    1. Taran 75 Сегодня, 12:50
      voyaka uh подкол засчитан , а потом удивляйтесь почему вашу нацию так ненавидят
      Taran 75
  4. роман66 Сегодня, 11:53
    накрыть глубинными бомбами в рамках противолодочных учений и закрыть вопрос
    роман66
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:53
    Если все было снято до затопления, то для чего работают водолазы, ведь было заявлено, что судно поднимать не будут? Странно все и туманно.
    rotmistr60
    1. Govorun Сегодня, 11:58
      Водолазы могут проводить осмотр судна на предмет разных версий и осмотр места крушения судна..так,что тут все нормально,это обычная процедура,тем более военного судна...
      Govorun
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:02
        Каких версий если официально заявили, что столкновение с судном. Или с подводной лодкой? Тогда ищут возможные фрагменты от ПЛ?
        rotmistr60
        1. Govorun Сегодня, 12:09
          Отрабатывают все версии,даже если какая то из них более очевидна,всем понятно,что "друзей" у нас полно и ничего исключать нельзя,возможно могут найти какие то фрагменты,чего мне вам говорить,вы сами должны понимать всю ситуацию,работают специалисты и будут обращать внимание на детали о которых мы даже и подумать не можем....
          Govorun
        2. Olegovi4 Сегодня, 12:56
          Цитата: rotmistr60
          Каких версий если официально заявили,

          вы серьёзно считаете, что минобороны должно вам предоставлять всю информацию,с подробностями, так сказать?
          Olegovi4
  6. svp67 Сегодня, 12:14
    Минобороны опровергло информацию о подъеме секретной аппаратуры с судна «Лиман»
    Тогда возникает вопрос, а что наши корабли там тогда делают? Цветмет снимают, готовят судно к подрыву или подъему, чем занимаются наши специализированные корабли? Ну не дайвингом же ради развлечений
    svp67
  7. Alexey RA Сегодня, 12:28
    Сообщения о якобы продолжающемся подъеме с "Лимана" "секретной аппаратуры" является дилетантскими вымыслами, не соответствующими действительности

    Значит точно поднимают. smile
    Ибо если власть говорит "этого точно нет" - значит это точно есть или будет. Помню я, как Павлов лично в телеящике опровергал информацию об обмене 50 и 100-рублёвых купюр - за два дня до начала обмена.
    Alexey RA
  8. Monster_Fat Сегодня, 12:30
    Судя по внешнему виду этого устаревшего еще в прошлом веке "корыта" и информации о том, что "секретное" оборудование снял экипаж за время пока судно тонуло(а это при обычной неразберихе в таких случаях) можно сделать вывод о том, что это "секретное" оборудование представляло собой в лучшем случае процессорный блок компьютера на основе "эльбруса" и шифровалку для связи и.....все. Так, что нечего там снимать водолазам....правду говорят в МО. wink
    Monster_Fat
    1. Alexey RA Сегодня, 12:38
      Цитата: Monster_Fat
      Судя по внешнему виду этого устаревшего еще в прошлом веке "корыта" и информации о том, что "секретное" оборудование снял экипаж за время пока судно тонуло(а это при обычной неразберихе в таких случаях) можно сделать вывод о том, что это "секретное" оборудование представляло собой в лучшем случае процессорный блок компьютера на основе "эльбруса" и шифровалку для связи и.....все.

      Сложно судить о начинке Чарли-Чарли-Браво по внешнему виду. Это же не РКР или ЭМ, у которых смена вооружения всегда видна - новые ПУ, РЛС и т.д. А у ССВ всё внутри корпуса, да ещё и меняется легче.
      Alexey RA
      1. Monster_Fat Сегодня, 12:45
        Ну, конечно, все у этого "корыта" было спрятано в "радиопрозрачном" корпусе..... laughing lol love
        Monster_Fat
        1. rotmistr60 Сегодня, 12:57
          Вы с таким удовольствием второй раз упоминаете слово "корыто", что прямо так и хочется подпортить ваше настроение напомнив, что совсем недавно одно супер новое американское "корыто" не успев выйти в море почему-то сломалось. Наверное было перегружено новейшей и очень секретной аппаратурой.
          rotmistr60
        2. Olegovi4 Сегодня, 12:57
          Цитата: Monster_Fat
          у этого "корыта" было спрятано в "радиопрозрачном" корпусе

          гнусный стёб. да и сам ты гнус.
          Olegovi4
          1. Monster_Fat Сегодня, 13:06
            Спасибо! И я Вас уважаю! love
            Monster_Fat
  9. Холуай Сегодня, 12:32
    Там уже турки давно всё подняли...
    Холуай
    1. Uncle Lee Сегодня, 12:49
      Тряханет ли в повороте,
      Завернет в водовороте - все исправится.
      То разуюсь, то обуюсь,
      На себя в воде любуюсь - очень нравится.
      В. Высоцкий.
      Uncle Lee
  10. Olegovi4 Сегодня, 12:59
    затонуло судно. в 40 км от Босфора... так, так. а может теперь под видом каких-либо работ,воткнут какую-нибудь "интересную" штуковину. либо слежения, либо "бабах".
    Olegovi4
  11. AVA77 Сегодня, 13:09
    Цитата: NIKNN
    Всё необходимое оборудование до затопления "Лимана" было демонтировано экипажем

    Ну все, так все.... request
    Наверное там водолазы, как в "Особенности национальной рыбалки", оставшуюся водку достают.... request
    Кузьмичь рулит... laughing

    Может наоборот что-нибудь оставить хотят .На всякий случай. laughing
    AVA77
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