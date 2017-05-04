Минобороны опровергло информацию о подъеме секретной аппаратуры с судна «Лиман»
Вся представляющая интерес аппаратура, находившаяся на гидрографическом судне Черноморского флота «Лиман», была демонтирована до его затопления, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.
Судно "Лиман", архивное фото.
Ранее источник агентства заявил, что российские водолазы «работают на месте затопления разведывательного судна "Лиман"», проводя операцию по поднятию секретной аппаратуры.
Напомним, исследовательское судно ЧФ «Лиман» 27 апреля получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того. Инцидент произошел в 40 километрах от Босфора. Всех моряков удалось спасти. В Россию они вернулись на самолете военно-транспортной авиации.
Ранее источник агентства заявил, что российские водолазы «работают на месте затопления разведывательного судна "Лиман"», проводя операцию по поднятию секретной аппаратуры.
Всё необходимое оборудование до затопления "Лимана" было демонтировано экипажем и доставлено вместе с документацией и штатным оружием на базу Черноморского флота. Сообщения о якобы продолжающемся подъеме с "Лимана" "секретной аппаратуры" является дилетантскими вымыслами, не соответствующими действительности,говорится в сообщении военного ведомства.
Напомним, исследовательское судно ЧФ «Лиман» 27 апреля получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того. Инцидент произошел в 40 километрах от Босфора. Всех моряков удалось спасти. В Россию они вернулись на самолете военно-транспортной авиации.
Использованы фотографии: kchf.ru
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