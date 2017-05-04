В Сирии создаются зоны безопасности

Мы все исходим из того, что нужно создавать механизмы, которые гарантировали бы прекращение кровопролития и создали бы условия для начала политического диалога.

Думаю, Россия и США договорятся, обозначат зоны мира, чтобы с воздуха никто не приближался, и будут их контролировать, разрешения ООН на это не требуется. А на остальной территории Сирии будут продолжаться военные действия против террористов.

Судя по первым сигналам, все стороны согласны с необходимостью создания таких зон. Их наличие может реально уменьшить кровопролитие и создать благоприятные условия для процесса политического урегулирования.