В Сирии создаются зоны безопасности
Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », в Сирии предполагается создать 4 зоны безопасности, которые позволят прекратить кровопролитие в республике и помогут запустить политический диалог.
Со слов Владимира Путина, Дональд Трамп поддержал данную инициативу. Консультации были также проведены с Дамаском и Тегераном.
— пояснил российский президент.
Ожидается, что Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии будет подписан в Астане, где 3 апреля начались межсирийские переговоры, в качестве посредников на которых выступают Россия, Турция и Иран. Среди стран-наблюдателей фигурируют США. В этот раз Вашингтон серьезно повысил уровень своего представительства, делегировав помощника госсекретаря. Ранее в астанинском формате задействовался посол в Казахстане.
В меморандуме указано, что гарантами соблюдения режима прекращения огня в Сирии являются Россия, Турция и Иран, «подтверждающие свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности САР». «Зоны смягчения эскалации» (так сказано в арабском варианте), или «зоны деэскалации» (в английском), планируется создать в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в восточной Гуте и на юге Сирии. Их точные границы предполагается определить странами-гарантами к 22 мая.
Ожидается, что внутри четырех зон будет запрещено применение любых видов оружия, гуманитарным организациям будут созданы все условия для работы, будут приняты меры по восстановлению основных объектов социальной инфраструктуры, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения. Планируется, что организация зон даст возможность возобновить работу органов власти и создать условия для возвращения беженцев.
По периметру зон деэскалации предполагается создать линии разграничения (в документе они обозначены как зоны безопасности) «для предотвращения обстрелов между конфликтующими сторонами». На них будут установлены блокпосты для прохода мирных граждан, доставки товаров и гуманитарной помощи. В пределах линии разграничения могут быть дислоцированы иностранные воинские контингенты из «стран-наблюдателей».
Как пояснил председатель комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, не исключено, что в зону могут быть введены части военной полиции РФ. Российские военные, с его слов, могли бы в числе прочего поддерживать порядок, патрулировать улицы вместе с сирийской полицией, не вмешиваясь в мирную жизнь.
На данный момент ясности в вопросе о составе сил разграничения нет.
Сирийские оппозиционеры приветствовали инициативу Москвы.
— пояснил председатель “московской” группы оппозиции, глава “Народного фронта за перемены и освобождение” Кадри Джамиль.
Имеющийся опыт создания внутригосударственных зон безопасности у мирового сообщества есть, но вряд ли его можно назвать успешным. Например, в 1995 году голландский контингент в Сребренице не смог и даже не попытался пресечь массовое убийство армией сербов 8 тыс. боснийских мусульман. Ограниченность мандата международных сил, защищавших в основном анклавы боснийских мусульман от армии сербов, не позволила осуществлять изъятие оружия у населения. В связи с этим вооружившиеся мусульмане совершали из этих зон нападения на сербские войска, возвращаясь под защиту международных сил.
Со слов Владимира Путина, Дональд Трамп поддержал данную инициативу. Консультации были также проведены с Дамаском и Тегераном.
Мы все исходим из того, что нужно создавать механизмы, которые гарантировали бы прекращение кровопролития и создали бы условия для начала политического диалога.
— пояснил российский президент.
Ожидается, что Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии будет подписан в Астане, где 3 апреля начались межсирийские переговоры, в качестве посредников на которых выступают Россия, Турция и Иран. Среди стран-наблюдателей фигурируют США. В этот раз Вашингтон серьезно повысил уровень своего представительства, делегировав помощника госсекретаря. Ранее в астанинском формате задействовался посол в Казахстане.
В меморандуме указано, что гарантами соблюдения режима прекращения огня в Сирии являются Россия, Турция и Иран, «подтверждающие свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности САР». «Зоны смягчения эскалации» (так сказано в арабском варианте), или «зоны деэскалации» (в английском), планируется создать в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в восточной Гуте и на юге Сирии. Их точные границы предполагается определить странами-гарантами к 22 мая.
Ожидается, что внутри четырех зон будет запрещено применение любых видов оружия, гуманитарным организациям будут созданы все условия для работы, будут приняты меры по восстановлению основных объектов социальной инфраструктуры, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения. Планируется, что организация зон даст возможность возобновить работу органов власти и создать условия для возвращения беженцев.
По периметру зон деэскалации предполагается создать линии разграничения (в документе они обозначены как зоны безопасности) «для предотвращения обстрелов между конфликтующими сторонами». На них будут установлены блокпосты для прохода мирных граждан, доставки товаров и гуманитарной помощи. В пределах линии разграничения могут быть дислоцированы иностранные воинские контингенты из «стран-наблюдателей».
Как пояснил председатель комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, не исключено, что в зону могут быть введены части военной полиции РФ. Российские военные, с его слов, могли бы в числе прочего поддерживать порядок, патрулировать улицы вместе с сирийской полицией, не вмешиваясь в мирную жизнь.
Думаю, Россия и США договорятся, обозначат зоны мира, чтобы с воздуха никто не приближался, и будут их контролировать, разрешения ООН на это не требуется. А на остальной территории Сирии будут продолжаться военные действия против террористов.
На данный момент ясности в вопросе о составе сил разграничения нет.
Сирийские оппозиционеры приветствовали инициативу Москвы.
Судя по первым сигналам, все стороны согласны с необходимостью создания таких зон. Их наличие может реально уменьшить кровопролитие и создать благоприятные условия для процесса политического урегулирования.
— пояснил председатель “московской” группы оппозиции, глава “Народного фронта за перемены и освобождение” Кадри Джамиль.
Имеющийся опыт создания внутригосударственных зон безопасности у мирового сообщества есть, но вряд ли его можно назвать успешным. Например, в 1995 году голландский контингент в Сребренице не смог и даже не попытался пресечь массовое убийство армией сербов 8 тыс. боснийских мусульман. Ограниченность мандата международных сил, защищавших в основном анклавы боснийских мусульман от армии сербов, не позволила осуществлять изъятие оружия у населения. В связи с этим вооружившиеся мусульмане совершали из этих зон нападения на сербские войска, возвращаясь под защиту международных сил.
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