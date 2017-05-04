13:33 04 мая

В Сирии создаются зоны безопасности

Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », в Сирии предполагается создать 4 зоны безопасности, которые позволят прекратить кровопролитие в республике и помогут запустить политический диалог.

Со слов Владимира Путина, Дональд Трамп поддержал данную инициативу. Консультации были также проведены с Дамаском и Тегераном.

Мы все исходим из того, что нужно создавать механизмы, которые гарантировали бы прекращение кровопролития и создали бы условия для начала политического диалога.

— пояснил российский президент.


В Сирии создаются зоны безопасности


Ожидается, что Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии будет подписан в Астане, где 3 апреля начались межсирийские переговоры, в качестве посредников на которых выступают Россия, Турция и Иран. Среди стран-наблюдателей фигурируют США. В этот раз Вашингтон серьезно повысил уровень своего представительства, делегировав помощника госсекретаря. Ранее в астанинском формате задействовался посол в Казахстане.

В меморандуме указано, что гарантами соблюдения режима прекращения огня в Сирии являются Россия, Турция и Иран, «подтверждающие свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности САР». «Зоны смягчения эскалации» (так сказано в арабском варианте), или «зоны деэскалации» (в английском), планируется создать в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в восточной Гуте и на юге Сирии. Их точные границы предполагается определить странами-гарантами к 22 мая.

Ожидается, что внутри четырех зон будет запрещено применение любых видов оружия, гуманитарным организациям будут созданы все условия для работы, будут приняты меры по восстановлению основных объектов социальной инфраструктуры, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения. Планируется, что организация зон даст возможность возобновить работу органов власти и создать условия для возвращения беженцев.

По периметру зон деэскалации предполагается создать линии разграничения (в документе они обозначены как зоны безопасности) «для предотвращения обстрелов между конфликтующими сторонами». На них будут установлены блокпосты для прохода мирных граждан, доставки товаров и гуманитарной помощи. В пределах линии разграничения могут быть дислоцированы иностранные воинские контингенты из «стран-наблюдателей».

Как пояснил председатель комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, не исключено, что в зону могут быть введены части военной полиции РФ. Российские военные, с его слов, могли бы в числе прочего поддерживать порядок, патрулировать улицы вместе с сирийской полицией, не вмешиваясь в мирную жизнь.

Думаю, Россия и США договорятся, обозначат зоны мира, чтобы с воздуха никто не приближался, и будут их контролировать, разрешения ООН на это не требуется. А на остальной территории Сирии будут продолжаться военные действия против террористов.


На данный момент ясности в вопросе о составе сил разграничения нет.

Сирийские оппозиционеры приветствовали инициативу Москвы.

Судя по первым сигналам, все стороны согласны с необходимостью создания таких зон. Их наличие может реально уменьшить кровопролитие и создать благоприятные условия для процесса политического урегулирования.

— пояснил председатель “московской” группы оппозиции, глава “Народного фронта за перемены и освобождение” Кадри Джамиль.

Имеющийся опыт создания внутригосударственных зон безопасности у мирового сообщества есть, но вряд ли его можно назвать успешным. Например, в 1995 году голландский контингент в Сребренице не смог и даже не попытался пресечь массовое убийство армией сербов 8 тыс. боснийских мусульман. Ограниченность мандата международных сил, защищавших в основном анклавы боснийских мусульман от армии сербов, не позволила осуществлять изъятие оружия у населения. В связи с этим вооружившиеся мусульмане совершали из этих зон нападения на сербские войска, возвращаясь под защиту международных сил.


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Комментарии 20

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  1. Александр романов Сегодня, 11:40
    По факту это раздел страны.
    Александр романов
    1. NIKNN Сегодня, 12:01
      Цитата: Александр романов
      По факту это раздел страны

      И теперь понятно, что Сирию собираются делить на четыре части... request
      NIKNN
    2. Арон Заави Сегодня, 12:05
      Цитата: Александр романов
      По факту это раздел страны.

      Де-юре нет, но де факто очень похоже.
      P.S. у вас еще один контрактник погиб . Мои соболезнования.
      Арон Заави
    3. профессор Сегодня, 12:49
      Цитата: Александр романов
      е границ

      Курдистан, Алавистан, Сунистан и Джабь Аль-Друз. Как-то так.
      профессор
    4. vanek77 Сегодня, 12:52
      Сирии капец. Больше мы ее не увидим той прекрасной страной. Державы зафиксировали свои интересы и на этом все. К сожалению прошел именно матрасовский план, это была их изначальная идея.
      vanek77
    5. krass Сегодня, 13:03
      Цитата: Александр романов
      По факту это раздел страны.

      По факту она разделена уже давно
      krass
  2. сибиралт Сегодня, 11:43
    А чем принципиально военная полиция РФ будет отличаться от сухопутных ВС? Вроде же обещали, что в Сирию мы войска вводить не будем.
    сибиралт
    1. рич Сегодня, 11:57
      Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны
      Россия в случае принятия решения о создании в Сирии зон безопасности направит туда свою военную полицию для обеспечения порядка, без помощи РФ Сирия не справится, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, отметив, что для этого РФ может увеличить число находящихся там представителей военной полиции.

      рич
    2. krass Сегодня, 13:04
      Цитата: сибиралт
      Вроде же обещали, что в Сирию мы войска вводить не будем.

      Обещать - не значит жениться
      krass
  3. Govorun Сегодня, 11:45
    Хорошо это или плохо,покажет время...
    Govorun
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:50
    Думаю, Россия и США договорятся, обозначат зоны мира, чтобы с воздуха никто не приближался

    Выходит безполетная зона над этими территориями? Так туда попытаются впихнуть и "умеренных", которые мало чем отличаются от боевиков. Хотя с чего-то начинать необходимо.
    rotmistr60
  5. rudolff Сегодня, 11:58
    Эти зоны безопасности станут бомбами замедленного действия. Тот же Идлиб давно уже превратился в гадюшник, где осели все боевики выведенные из Алеппо, из пригородов Дамаска. На что расчет? На то, что они там все перевоспитаются и станут хорошими? Бред. Политика России в Сирии из показушно-театральной все больше превращается в страусиную.
    rudolff
    1. osoboye_mneniye Сегодня, 13:20
      Да, обживаться бабахам никак нельзя было давать. Видимо, у России ресурсы подходят к концу. Вот и пришлось уступить. Сделали, что смогли.
      osoboye_mneniye
  6. talgat kaumbaev Сегодня, 12:28
    Цитата: rudolff
    Эти зоны безопасности станут бомбами замедленного действия. Тот же Идлиб давно уже превратился в гадюшник, где осели все боевики выведенные из Алеппо, из пригородов Дамаска. На что расчет? На то, что они там все перевоспитаются и станут хорошими? Бред

    Там не ода и не две группировки и все воюют между собой и САА.
    Там нет единого командования ,как прочем и у САА.
    Поэтому воевать не кто не прекратит.
    Анклав Востойный Гута.Дамаск.
    " Высокопоставленный командир Джаш аль-Ислам(рукопожатнвые получают оружие от спонсоров) убит Файлаком аль-Рахманом(запрещена в РФ). Джаиш аль-Ислам говорит, что они не могут забрать тело из-за снайперов "
    За 3-е суток убито 196 бабахов.
    talgat kaumbaev
  7. garnik Сегодня, 12:38
    Конечно это раздел и вряд ли этим обойдется.России с Ираном сложновато будет сохранить единой Сирию, надо идти на минимальные жертвы ,конечно если этим разделом все закончится. В любом случае надо заканчивать эту войну.Главное чтоб на границе с Ливаном и Ираком не было каких либо зон.
    garnik
    1. talgat kaumbaev Сегодня, 13:00
      Цитата: garnik
      Главное чтоб на границе с Ливаном и Ираком не было каких либо зон.

      США всё сделают,что бы отделить Ирак от Сирии.
      Курдами на севере ,зелёными на юге.
      Им шиитская ось-Тегеран,Багдад,Дамаск,Бейрут-как кость в горле,ни когда не допустят.
      talgat kaumbaev
  8. talgat kaumbaev Сегодня, 12:44
    Самыми организованными являются курды из PYD/YPG их целью является — достижение автономии (а по факту независимого государства) и создание курдской автономии .
    Их напрямую поддерживают США.

    А,вот группировки с которыми надо договориться(половина запрещена в РФ).
    talgat kaumbaev
  9. Молодой_Коммунист Сегодня, 13:17
    После фактического разделения Сирии, возникает только один вопрос: Если за Асада не менее 3/4 сирийцев, то каким образом он умудрился потетять 3/4 страны. Если за асада только 1/4 сирийцев, то значит он никакой не легитимный правитель, наш МИД оплошал и не смог сориентироваться на месте, поставив на лузера и нафиг его вообще поддерживать?
    Молодой_Коммунист
  10. dsm100 Сегодня, 13:25
    Распилили. Как пить дать распилили.
    dsm100
  11. garnik Сегодня, 13:29
    Цитата: talgat kaumbaev
    Им шиитская ось-Тегеран,Багдад,Дамаск,Бейрут-как кость в горле,ни когда не допустят.

    Им это Израиль и Турция. Арабов не включаю ,потому что они жертва ,пока они самоуничтожаются эти два государства потирают руки.А США их крышует.
    Тот же сценарий и по отношению к России и Украине,все те же заинтересованные лица, плюс англосаксы.
    garnik
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