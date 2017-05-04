13:35 04 мая

В репетиции воздушной части парада приняли участие более 70 самолетов и вертолетов

В первой репетиции воздушной части Парада Победы над Москвой приняли участие 72 самолета и вертолета, передает Интерфакс сообщение Минобороны.

В репетиции воздушной части парада приняли участие более 70 самолетов и вертолетов


«Откроет воздушный строй самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8. За ним проследуют Ми-28Н, Ми-35, Ка-52», – говорится в сообщении.


Изюминкой воздушной части парада станет новое построение: ударная группа из пяти самолетов Дальней авиации. «Группу из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 возглавит стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь"», – пояснили в ведомстве.

Сообщается, что в репетиции также участвуют «стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-ЗОСМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130».

Для обеспечения полетов задействовано 8 аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.

Согласно информации, «полеты экипажей вертолетов проходят на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час, для экипажей оперативно-тактической, дальней и Военно-транспортной авиации высота составляет от 300 до 500 метров, а скорость – около 500 километров в час».

Следующая тренировка авиации над Москвой состоится 7 мая, в день генеральной репетиции парада.

Использованы фотографии: РИА Новости . Валерий Мельников
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Комментарии 6

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  1. Govorun Сегодня, 11:56
    Спасибо,очень важная информация ...
    Govorun
  2. НасРать Сегодня, 11:56
    А из нашего окошка , только улицы немножко ...



    НасРать
  3. капрал Сегодня, 12:33
    А у меня вопрос чисто для расширения кругозора: если во время парада от самолета отвалится какой-нить ПТБ и попадет по башке САМИЗНАЕТЕКОМУ, техников на аэродроме потом сильно ругать будут? wassat
    капрал
    1. _Ugene_ Сегодня, 12:55
      САМИЗНАЕТЕКОМУ
      - не знаем, Волан-де-Морту что-ли?
      _Ugene_
    2. pvv113 Сегодня, 12:58
      Не знаю, как в других полках, а у нас таких растяп быстренько убирали с авиационной техники и отправляли куда-нибудь на повышение hi
      pvv113
  4. Single Сегодня, 13:02
    А нахрена на них ПТБ? Список областей дислокации читали? Чего там лететь до Красной площади - и по домам... Ну а уж если что-нибудь не дай Бог отвалится... то "ругать" будут точно не техников на аэродроме...
    Single
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