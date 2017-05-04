В репетиции воздушной части парада приняли участие более 70 самолетов и вертолетов
В первой репетиции воздушной части Парада Победы над Москвой приняли участие 72 самолета и вертолета, передает Интерфакс сообщение Минобороны.
«Откроет воздушный строй самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8. За ним проследуют Ми-28Н, Ми-35, Ка-52», – говорится в сообщении.
Изюминкой воздушной части парада станет новое построение: ударная группа из пяти самолетов Дальней авиации. «Группу из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 возглавит стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь"», – пояснили в ведомстве.
Сообщается, что в репетиции также участвуют «стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-ЗОСМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130».
Для обеспечения полетов задействовано 8 аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.
Согласно информации, «полеты экипажей вертолетов проходят на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час, для экипажей оперативно-тактической, дальней и Военно-транспортной авиации высота составляет от 300 до 500 метров, а скорость – около 500 километров в час».
Следующая тренировка авиации над Москвой состоится 7 мая, в день генеральной репетиции парада.
«Откроет воздушный строй самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8. За ним проследуют Ми-28Н, Ми-35, Ка-52», – говорится в сообщении.
Изюминкой воздушной части парада станет новое построение: ударная группа из пяти самолетов Дальней авиации. «Группу из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 возглавит стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь"», – пояснили в ведомстве.
Сообщается, что в репетиции также участвуют «стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-ЗОСМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130».
Для обеспечения полетов задействовано 8 аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.
Согласно информации, «полеты экипажей вертолетов проходят на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час, для экипажей оперативно-тактической, дальней и Военно-транспортной авиации высота составляет от 300 до 500 метров, а скорость – около 500 километров в час».
Следующая тренировка авиации над Москвой состоится 7 мая, в день генеральной репетиции парада.
Использованы фотографии: РИА Новости . Валерий Мельников
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