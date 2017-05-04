Конгресс США запретил Украине тратить выделенные деньги на батальон "Азов"

Средства, предоставляемые в соответствии с этим законопроектом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону "Азов"

Нижняя палата конгресса США запретила Украине тратить выделяемые ей средства на поддержку нацбатальона "Азов". Соответствующее положение закреплено в законопроекте об ассигнованиях Пентагону, передает РИА Новости До конца сентября Пентагон может выделить 150 миллионов долларов на оказание поддержки Украине по военной линии, в том числе на подготовку кадров, летальное оружие оборонного назначения, технику и оборудование. При этом США также определяют, на какие цели не должны идти получаемые Украиной деньги.— говорится в тексте документа.Украине также запрещается тратить полученные деньги на приобретение или передачу переносных зенитных ракетных комплексов. Кроме того, согласно законопроекту Киев не может заключать какие-либо сделки с "Рособоронэкспортом"."Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам Минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".