13:29 04 мая

Конгресс США запретил Украине тратить выделенные деньги на батальон "Азов"

Нижняя палата конгресса США запретила Украине тратить выделяемые ей средства на поддержку нацбатальона "Азов". Соответствующее положение закреплено в законопроекте об ассигнованиях Пентагону, передает РИА Новости

До конца сентября Пентагон может выделить 150 миллионов долларов на оказание поддержки Украине по военной линии, в том числе на подготовку кадров, летальное оружие оборонного назначения, технику и оборудование. При этом США также определяют, на какие цели не должны идти получаемые Украиной деньги.

Конгресс США запретил Украине тратить выделенные деньги на батальон "Азов"



Средства, предоставляемые в соответствии с этим законопроектом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону "Азов"
— говорится в тексте документа.

Украине также запрещается тратить полученные деньги на приобретение или передачу переносных зенитных ракетных комплексов. Кроме того, согласно законопроекту Киев не может заключать какие-либо сделки с "Рособоронэкспортом".

"Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам Минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.

СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Использованы фотографии: yandex.ru/images›батальон "Азов",
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Комментарии 22

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  1. svp67 Сегодня, 12:12
    Да, фигня все эти запреты. Ну приедут хлопцы от N-ской бригады, а на самом деле будут "Азов"... Тут главное общая СУММА, которую США готова потратить на ВСУ
    svp67
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:16
      вот именно,они что каждый баксик красочкой пометят?очередная отписка полосатых бюрократов,а собакам азовским все равно кусок мяса кинут,а то они руку отгрызут и не важно чью.
      Ратник с пулеметом
      1. 210окв Сегодня, 12:21
        Притопают эти недоумки с оружием до Порошенко-даст и еще как даст..
        Цитата: Ратник с пулеметом
        вот именно,они что каждый баксик красочкой пометят?очередная отписка полосатых бюрократов,а собакам азовским все равно кусок мяса кинут,а то они руку отгрызут и не важно чью.
        210окв
        1. NIKNN Сегодня, 12:30
          Цитата: 210окв
          Притопают эти недоумки с оружием до Порошенко-даст и еще как даст..

          Вы чего то недопоняли. Запретили тратить на Азов по тому что он в отдельную статью включен и финансируется на прямую из США... winked
          NIKNN
        2. Монос Сегодня, 12:30
          При этом США также определяют, на какие цели не должны идти получаемые Украиной деньги.

          Зато Украина - незалежная и великая держава. И кто думает иначе, тот ничего не понимает в геополитике. И, вообще, "ватник" и "сепар".
          Монос
    2. Венд Сегодня, 13:08
      Ни какого внешнего управления Украиной, оно и видно. Конгресс запрещает, конгресс разрешает laughing
      Венд
    3. nadezhiva Сегодня, 13:11
      Цитата: svp67
      Тут главное общая СУММА, которую США готова потратить на ВСУ
      Сумму в итоге тоже срезали. С 350 до 150 млн. Хоть что-то радует.
      nadezhiva
  2. Govorun Сегодня, 12:12
    Конгресс США запретил Украине тратить выделенные деньги на батальон "Азов"
    А если ХЛЫ переименут "Азов" в "Азазов",то так можно будет тратить???
    Govorun
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:12
    До конца сентября Пентагон может выделить 150 миллионов долларов... запретил Украине тратить выделенные деньги на батальон "Азов"

    А не проще совсем не выделять деньги на ВСУ. Хотя о чем это я. Родитель подкармливает свое детище. Опять зрада, коль даже Пенганон запрещает финансировать "Азов".
    rotmistr60
  4. Primipilus Сегодня, 12:14
    Да на Украине каждый второй батальон ВСУ нацики, Азов просто больше других известен. fool
    Primipilus
  5. Никкола Мак Сегодня, 12:17
    Кроме того, согласно законопроекту Киев не может заключать какие-либо сделки с "Рособоронэкспортом".

    Это уже попахивает дибилизмом - Рособоронэкспорт будет продавать оружие "свидомым"?
    Они там что-то курнули в Конгрессе request !!!
    Никкола Мак
  6. Карась Сегодня, 12:24
    Это проявление гуманизма по-американски: мы выделяем деньги на убийство мирных жителей Донбасса, но именно на таких-то убийц, особо изощренных, мы деньги не выделяем...
    Карась
  7. Vik66 Сегодня, 12:28
    Да ладно, распихают по карманам и все. Какой "Азов", тут бы себе успеть урвать, сумма-то небольшая, а ртов и карманов - в очередь.
    Vik66
  8. sgr291158 Сегодня, 12:31
    Чихать они хотели на конгресс.
    sgr291158
  9. Machete Сегодня, 12:33
    Официально - да, неофициально всё будет как обычно.
    Machete
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 12:38
    ... опять пецька в запой уйдёт, чего-то не прёт ему в мае laughing ...
    a.s.zzz888
  11. Slon_on Сегодня, 12:41
    Как всегда лицемерие. А вот по "Азову" и прочим нацбатам, надеюсь, Те Кто В Курсе инфу собирают о каждом, пригодится.
    Slon_on
  12. Лёня Пантелеев Сегодня, 12:42
    Получите, распишитесь! Лафа осталась в прошлом.
    Лёня Пантелеев
  13. Лесник Сегодня, 12:44
    "Средства, предоставляемые в соответствии с этим законопроектом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону "Азов""(с)
    Вот жеж зрада то!!! А в це москали кляты сделали!!! wassat
    Лесник
  14. Lommax379 Сегодня, 12:57
    Походит на попытку отмыть ручки от крови.. мол вот видите мы народу помочь хотим а не войну гражданскую оплачиваем.. хотя стебаться сдесь не стоит .. хоть лилипутский шажок хоть может и показной но все же к здравому смыслу.. но все же было бы правильнее зерна дать, сельхоз технику ,медикаменты.. все равно основную задачу предатели своего народа выполнили( земля в крови ,народ нищий, винят Русских) ставили бы уже своих правителей по адекватнее и раскупали бы страну.. глядишь народ бы вздохнул да на чужие предприятия бы пахал.. все лучше чем нынче.
    Lommax379
  15. КОТ БАЮН Сегодня, 13:06
    Видали они все эти запреты... Абы деньги пришли, а как "помыть" найдется вариант.
    КОТ БАЮН
  16. pvv113 Сегодня, 13:07
    Конгресс США запретил Украине

    Вопрос в том, а согласится ли колония выполнить указ метрополии?
    pvv113
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