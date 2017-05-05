Путин, Меркель и Украина
Путин и Меркель встретились 2 мая в Сочи в рамках подготовки к саммиту G-20 в Гамбурге 7-8 июля, хозяйкой которого будет канцлер Ангела Меркель. Помнится, на G-20 в австралийском Брисбене Путин и Меркель не сошлись в оценке «генезиса событий на Украине», и, похоже, эта тема опять становится в повестку дня.
Судя по итоговой пресс-конференции, говорили они в Сочи больше об Украине. Сама дата встречи — третья годовщина Одесской трагедии 2 мая, поражающей бесчеловечностью евромайдановцев и до сих пор безнаказанной, свидетельствует о месте украинского вопроса в Сочи. На всеевропейскую заботу о правах гомосексуалов в Чечне (!) Путин как бы предъявил Меркель украинский кошмар….
Интересно, кто предложил эту дату для встречи, а кто согласовал? Скорее всего предложил Путин, как принимающая сторона, а Меркель или не почувствовала её трагически-неудобную подоплёку, или очень хотела встретиться с Путиным.
На пресс-конференции президент России отдельно остановился на Одесской трагедии, почтил память погибших и сказал, что такое больше не должно повториться. А виновные должны понести наказание. Этот одесский акцент речи Путина западная и наша прозападная пресса дружно не замечают, они видят только существенные противоречия, предвкушают встречу Путина с Трампом в Гамбурге, и поют дифирамбы Меркель.
Deutsche Welle, отметив отсутствии результатов, видит большое «символическое значение визита: Меркель показала себя ведущим европейским лидером». Якобы это доказывает её визит к Путину. Когда-то таким же языком советская пресса писала о «ведущих коммунистических лидерах», всё повторяется в этом мире. Кто же тогда Эрдоган, с которым Путин встретился следом в Сочи? Лидер всего Ближнего Востока? Да западная логика бывает на редкость слаба…
Другим уколом Меркель было напоминание о западном госперевороте в Киеве, а закончил Путин битву при Бочаровом Ручье в Сочи тем, что отверг обвинения в национализации предприятий в ЛДНР: они были переведены под внешнее управление вследствие блокады Донбасса Киевом. В ответ Меркель смогла сказать только дежурную фразу о демократически избранной власти на Украине. И отметила разные взгляды сторон на украинские проблемы.
Зачем же приезжала Меркель? Тем более что она обещала вообще не приезжать в Россию, пока не будет прогресса в ходе выполнения Минских соглашений. За этими уколами Путина?
По мнению экс-депутата Верховной Рады Олега Царёва, положение президента Порошенко серьёзно ухудшается. Фактически, он сидит в Киеве под охраной 6.000 полицейских, а ситуация в регионах выходит из-под контроля киевской власти. В бывшем Днепропетровске появился страх еврейских погромов. На крайний случай, Порошенко уже подготовил указ о введении военного положения в стране.
Реальную власть в регионах всё больше берёт в свои руки шеф МВД и наци-батальонов Арсен Аваков, однако, он не знает, как её легитимизировать. Царёв считает, что стороны внутриукраинского конфликта могут пойти на проведение крупного теракта для кардинального решения вопроса о власти. Одесская трагедия говорит, что они вполне способны на это, ведь организаторы и вдохновители массовых убийств в Одессе не понесли наказания, хотя и известны.
Вопрос о власти на Украине мог быть главной причиной срочного визита Меркель к Путину. Российский президент ответил на этот вопрос на пресс-конференции: «Я глубоко убеждён, что сегодняшние киевские власти упустили шанс реализовать Минские договорённости». Это очень плохая новость для Меркель и Порошенко.
Единственный конкретным предложением Меркель было, кажется, провести на G-20 встречу в «нормандском формате», и для этого пригласить Порошенко. Путин недвусмысленно отказал, сославшись на президентские выборы во Франции. Но с учётом пассажа о «сегодняшней киевской власти», Москва, похоже, поставила крест на Порошенко, и думает уже о «завтрашней власти» на Украине. Поэтому Меркель уехала из Сочи в плохом настроении.
Бочаров Ручей в Сочи может войти в историю как поворотный момент в генезисе украинских событий. С Порошенко Москва дел больше иметь не хочет, он «упустил свой шанс». Помощник президента России Юрий Ушаков добавил по итогам визита, что «Меркель поговорит с Порошенко про Донбасс», видимо, канцлер Германии не знает, что там происходит, несмотря на все свои разведки и аналитические сообщества.
Серьёзный разговор Меркель с Порошенко «про Донбасс» может иметь другой смысл: как быть дальше, когда Россия не хочет тебя больше видеть даже в «нормандском формате»? После Дня Победы, и президентских выборов во Франции, мы узнаем более определённо, куда всё-таки течёт Бочаров ручей…
Активизация бандеровцев на Донбассе, в этой связи, не представляется возможной: всё что могли, они уже сделали, и каждый раз получали встречный артиллерийский удар. Да и снарядов после Балаклейского фейерверка у ВСУ уже недостаточно много…
Судя по итоговой пресс-конференции, говорили они в Сочи больше об Украине. Сама дата встречи — третья годовщина Одесской трагедии 2 мая, поражающей бесчеловечностью евромайдановцев и до сих пор безнаказанной, свидетельствует о месте украинского вопроса в Сочи. На всеевропейскую заботу о правах гомосексуалов в Чечне (!) Путин как бы предъявил Меркель украинский кошмар….
Интересно, кто предложил эту дату для встречи, а кто согласовал? Скорее всего предложил Путин, как принимающая сторона, а Меркель или не почувствовала её трагически-неудобную подоплёку, или очень хотела встретиться с Путиным.
На пресс-конференции президент России отдельно остановился на Одесской трагедии, почтил память погибших и сказал, что такое больше не должно повториться. А виновные должны понести наказание. Этот одесский акцент речи Путина западная и наша прозападная пресса дружно не замечают, они видят только существенные противоречия, предвкушают встречу Путина с Трампом в Гамбурге, и поют дифирамбы Меркель.
Deutsche Welle, отметив отсутствии результатов, видит большое «символическое значение визита: Меркель показала себя ведущим европейским лидером». Якобы это доказывает её визит к Путину. Когда-то таким же языком советская пресса писала о «ведущих коммунистических лидерах», всё повторяется в этом мире. Кто же тогда Эрдоган, с которым Путин встретился следом в Сочи? Лидер всего Ближнего Востока? Да западная логика бывает на редкость слаба…
Другим уколом Меркель было напоминание о западном госперевороте в Киеве, а закончил Путин битву при Бочаровом Ручье в Сочи тем, что отверг обвинения в национализации предприятий в ЛДНР: они были переведены под внешнее управление вследствие блокады Донбасса Киевом. В ответ Меркель смогла сказать только дежурную фразу о демократически избранной власти на Украине. И отметила разные взгляды сторон на украинские проблемы.
Зачем же приезжала Меркель? Тем более что она обещала вообще не приезжать в Россию, пока не будет прогресса в ходе выполнения Минских соглашений. За этими уколами Путина?
По мнению экс-депутата Верховной Рады Олега Царёва, положение президента Порошенко серьёзно ухудшается. Фактически, он сидит в Киеве под охраной 6.000 полицейских, а ситуация в регионах выходит из-под контроля киевской власти. В бывшем Днепропетровске появился страх еврейских погромов. На крайний случай, Порошенко уже подготовил указ о введении военного положения в стране.
Реальную власть в регионах всё больше берёт в свои руки шеф МВД и наци-батальонов Арсен Аваков, однако, он не знает, как её легитимизировать. Царёв считает, что стороны внутриукраинского конфликта могут пойти на проведение крупного теракта для кардинального решения вопроса о власти. Одесская трагедия говорит, что они вполне способны на это, ведь организаторы и вдохновители массовых убийств в Одессе не понесли наказания, хотя и известны.
Вопрос о власти на Украине мог быть главной причиной срочного визита Меркель к Путину. Российский президент ответил на этот вопрос на пресс-конференции: «Я глубоко убеждён, что сегодняшние киевские власти упустили шанс реализовать Минские договорённости». Это очень плохая новость для Меркель и Порошенко.
Единственный конкретным предложением Меркель было, кажется, провести на G-20 встречу в «нормандском формате», и для этого пригласить Порошенко. Путин недвусмысленно отказал, сославшись на президентские выборы во Франции. Но с учётом пассажа о «сегодняшней киевской власти», Москва, похоже, поставила крест на Порошенко, и думает уже о «завтрашней власти» на Украине. Поэтому Меркель уехала из Сочи в плохом настроении.
Бочаров Ручей в Сочи может войти в историю как поворотный момент в генезисе украинских событий. С Порошенко Москва дел больше иметь не хочет, он «упустил свой шанс». Помощник президента России Юрий Ушаков добавил по итогам визита, что «Меркель поговорит с Порошенко про Донбасс», видимо, канцлер Германии не знает, что там происходит, несмотря на все свои разведки и аналитические сообщества.
Серьёзный разговор Меркель с Порошенко «про Донбасс» может иметь другой смысл: как быть дальше, когда Россия не хочет тебя больше видеть даже в «нормандском формате»? После Дня Победы, и президентских выборов во Франции, мы узнаем более определённо, куда всё-таки течёт Бочаров ручей…
Активизация бандеровцев на Донбассе, в этой связи, не представляется возможной: всё что могли, они уже сделали, и каждый раз получали встречный артиллерийский удар. Да и снарядов после Балаклейского фейерверка у ВСУ уже недостаточно много…
Автор: Виктор Каменев
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