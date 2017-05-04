США спустили на воду новый десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) типа Аmeriса
Военно-морские силы США вскоре пополнятся новым авианесущим кораблем. На верфи компании Huntington Ingalls Industries в городе Паскагула (штат Миссисипи), прошла церемония спуска на воду нового десантного корабля USS Tripoli (LHA 7) типа Аmeriса, передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com
Tripoli был заложен в июне 2014 года и является вторым кораблем типа Аmeriса (головной корабль USS Аmeriса LHA 6 был принят на вооружение в октябре 2014 года). Всего на вооружение американских ВМС планируется принять 12 таких кораблей. Из-за немалых размеров USS Tripoli его вывод из дока занял 19 часов. Сейчас корабль достраивается на плаву, в этом году должен пройти серию заводских испытаний, а к концу 2018 года — заступить на боевое дежурство.
По своему водоизмещению (45 700 т) десантные корабли типа Аmeriса сравнимы с легкими авианосцами. Кроме того, эти корабли оснащены длинной летной палубой (257 м) и могут нести истребители с коротким разбегом и вертикальной посадкой (F-35B). Командование Корпуса морской пехоты США предлагает Минобороны официально переквалифицировать эти корабли в легкие авианосцы, но пока они официально считаются универсальными десантными кораблями.
Десантные корабли типа Аmeriса планируется оснащать затапливаемой палубой, в которых смогут находиться десантные катера и амфибийные бронетранспортеры. При этом первые два корабля (USS Аmeriса и USS Tripoli) строятся по измененному проекту и не имеют затапливаемой палубы. Вместо нее на каждом из этих кораблей оборудованы дополнительные ангарные помещения и мастерские.
Длина Tripoli составляет более 257 м, водоизмещение — 45 700 т. Экипаж корабля насчитывает свыше 1000 человек, еще порядка 2000 десантников могут разместиться в его внутренних отсеках. Базовое авиакрыло корабля состоит из 12 конвертопланов MV-22, 6 истребителей F-35B, 4 вертолетов ΑH-1Z, 4 вертолетов ΜΗ-53, а также 3 вертолетов UΗ-1. При использовании USS Tripoli в качестве легкого авианосца его авиакрыло будет состоять из 22 истребителей F-35B.
Tripoli был заложен в июне 2014 года и является вторым кораблем типа Аmeriса (головной корабль USS Аmeriса LHA 6 был принят на вооружение в октябре 2014 года). Всего на вооружение американских ВМС планируется принять 12 таких кораблей. Из-за немалых размеров USS Tripoli его вывод из дока занял 19 часов. Сейчас корабль достраивается на плаву, в этом году должен пройти серию заводских испытаний, а к концу 2018 года — заступить на боевое дежурство.
Спуск на воду корабля USS Tripoli
По своему водоизмещению (45 700 т) десантные корабли типа Аmeriса сравнимы с легкими авианосцами. Кроме того, эти корабли оснащены длинной летной палубой (257 м) и могут нести истребители с коротким разбегом и вертикальной посадкой (F-35B). Командование Корпуса морской пехоты США предлагает Минобороны официально переквалифицировать эти корабли в легкие авианосцы, но пока они официально считаются универсальными десантными кораблями.
Десантные корабли типа Аmeriса планируется оснащать затапливаемой палубой, в которых смогут находиться десантные катера и амфибийные бронетранспортеры. При этом первые два корабля (USS Аmeriса и USS Tripoli) строятся по измененному проекту и не имеют затапливаемой палубы. Вместо нее на каждом из этих кораблей оборудованы дополнительные ангарные помещения и мастерские.
Длина Tripoli составляет более 257 м, водоизмещение — 45 700 т. Экипаж корабля насчитывает свыше 1000 человек, еще порядка 2000 десантников могут разместиться в его внутренних отсеках. Базовое авиакрыло корабля состоит из 12 конвертопланов MV-22, 6 истребителей F-35B, 4 вертолетов ΑH-1Z, 4 вертолетов ΜΗ-53, а также 3 вертолетов UΗ-1. При использовании USS Tripoli в качестве легкого авианосца его авиакрыло будет состоять из 22 истребителей F-35B.
Использованы фотографии: navaltoday.com
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