13:37 04 мая

США спустили на воду новый десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) типа Аmeriса

Военно-морские силы США вскоре пополнятся новым авианесущим кораблем. На верфи компании Huntington Ingalls Industries в городе Паскагула (штат Миссисипи), прошла церемония спуска на воду нового десантного корабля USS Tripoli (LHA 7) типа Аmeriса, передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com

Tripoli был заложен в июне 2014 года и является вторым кораблем типа Аmeriса (головной корабль USS Аmeriса LHA 6 был принят на вооружение в октябре 2014 года). Всего на вооружение американских ВМС планируется принять 12 таких кораблей. Из-за немалых размеров USS Tripoli его вывод из дока занял 19 часов. Сейчас корабль достраивается на плаву, в этом году должен пройти серию заводских испытаний, а к концу 2018 года — заступить на боевое дежурство.


Спуск на воду корабля USS Tripoli



По своему водоизмещению (45 700 т) десантные корабли типа Аmeriса сравнимы с легкими авианосцами. Кроме того, эти корабли оснащены длинной летной палубой (257 м) и могут нести истребители с коротким разбегом и вертикальной посадкой (F-35B). Командование Корпуса морской пехоты США предлагает Минобороны официально переквалифицировать эти корабли в легкие авианосцы, но пока они официально считаются универсальными десантными кораблями.

Десантные корабли типа Аmeriса планируется оснащать затапливаемой палубой, в которых смогут находиться десантные катера и амфибийные бронетранспортеры. При этом первые два корабля (USS Аmeriса и USS Tripoli) строятся по измененному проекту и не имеют затапливаемой палубы. Вместо нее на каждом из этих кораблей оборудованы дополнительные ангарные помещения и мастерские.

Длина Tripoli составляет более 257 м, водоизмещение — 45 700 т. Экипаж корабля насчитывает свыше 1000 человек, еще порядка 2000 десантников могут разместиться в его внутренних отсеках. Базовое авиакрыло корабля состоит из 12 конвертопланов MV-22, 6 истребителей F-35B, 4 вертолетов ΑH-1Z, 4 вертолетов ΜΗ-53, а также 3 вертолетов UΗ-1. При использовании USS Tripoli в качестве легкого авианосца его авиакрыло будет состоять из 22 истребителей F-35B.

Использованы фотографии: navaltoday.com
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Комментарии 10

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  1. Тургон Сегодня, 12:57
    А вот у меня как инженера - оборонщика вопрос. Почему МЫ не можем спустить на воду подобный дредноут, технологии вроде бы позволяют и деньги на всякую ерунду вроде Чемпионата Мира по футболу находятся. В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО?
    Тургон
    1. профессор Сегодня, 13:02
      Цитата: Тургон
      В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО?

      В политической воле. Будет принято решение- будут такие корабли. Не будет принято решение- не будет кораблей.
      профессор
    2. Сухов Сегодня, 13:04
      Цитата: Тургон
      В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО?

      Американские финансисты - создают рабочие места,
      наши - таргетируют инфляцию.
      Сухов
    3. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:06
      в том то и дело,что нашим балаболам с большими лопатами и должностями,проще бабки закапывать на ненужное понтовое гуано вроде всех этих чемпионатов,а не на серьезный производственный цикл,который даст результаты не сразу,но стране нужен(это касается не только впк),да реальных спецов на многих местах сменили "свои в доску " ребята,которые "свои",а реально стране и людям толку от них,как от козла молока.
      Ратник с пулеметом
    4. Burbon Сегодня, 13:27
      Цитата: Тургон
      и деньги на всякую ерунду вроде Чемпионата Мира по футболу

      вы сами пишите чепуху....ЧМ это развитие футбола и спорта в нашей стране!!! меньше в компах сидеть больше мяч гонять!+инфраструктура развивается паралельно, а это экономика !!
      Burbon
    5. Orel Сегодня, 13:30
      Цитата: Тургон
      А вот у меня как инженера - оборонщика вопрос. Почему МЫ не можем спустить на воду подобный дредноут, технологии вроде бы позволяют и деньги на всякую ерунду вроде Чемпионата Мира по футболу находятся. В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО?


      Думаю, что все просто. США традиционно держава моря и флот для нее вопрос принципиальный. У нас ситуация обратная. Мы классическая сухопутная держава и флот у нас основным никогда не был, хотя если Николая II вспоминать, то флот поставили на 1-е место и залили такими деньгами, что не снилось, но толку не было. В итоге Первую мировую проиграли, да и революционные матросы от безделья взялись, ибо многие корабли неудачными получились и в портах приписки простояли, но это отдельная история.

      Слишком дорогие для нас будут такие корабли и слишком бесполезные.

      Так вот. Нет необходимости у России иметь такие корабли. Может один другой для тактических каких-то моментов целесообразно построить, но практически - нет необходимости.

      Мы разве собираемся "нести демократию" во все уголки земного шара??? Или может быть наше существование от флота зависит??? Нет. Достаточно той флотской концепции, что есть сейчас. И в ней места таким кораблям нет.
      Orel
    6. aleksfill Сегодня, 13:36
      Наше правительство строит экономику на забугорных инвестициях, нет забугорного
      бабла - нет ни рабочих мест, ни работы. Каков Гарант, такова экономика.
      В стране - НИЧЕГО кроме физкультурных мероприятий и расходов на их проведение
      НЕ ПРОИСХОДИТ, главное Эрдогана в дружках удержать....
      aleksfill
  2. barclay Сегодня, 12:58
    Умеют же строить. Нам есть к чему стремиться.
    barclay
  3. новичок Сегодня, 13:02
    имя корабля символично_ триполи.
    новичок
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:20
      да так рядышком,вот если бы они его Муаммором назвали,было бы символичней))
      Ратник с пулеметом
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