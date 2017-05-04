Академик РАН: Россия опережает США в сфере разработок по гиперзвуку
В сравнении с американскими специалистами, российские ученые добились лучших результатов в сфере исследования поведения объектов при гиперзвуковых скоростях, передает РИА Новости сообщение директора Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН, академика Василия Фомина.
Исследования с области гиперзвука необходимы, в том числе для создания современных ракет.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что «интеллектуальные робототехнические комплексы» и оружие, основанное на «новых физических принципах» будут поставлены в российскую армию до 2025 года.
В частности, по сообщению российских СМИ, в стране идет разработка гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон». В апреле Дмитрий Рогозин, комментируя эти утечки в печать, сказал, что Россия действительно ведет разработки в этой сфере «наравне с США». По его словам, «эти работы считаются приоритетными».
Исследования с области гиперзвука необходимы, в том числе для создания современных ракет.
Результаты здесь выше американских, многих, по гиперзвуку,сказал академик на пресс-конференции, не углубляясь в детали.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что «интеллектуальные робототехнические комплексы» и оружие, основанное на «новых физических принципах» будут поставлены в российскую армию до 2025 года.
В частности, по сообщению российских СМИ, в стране идет разработка гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон». В апреле Дмитрий Рогозин, комментируя эти утечки в печать, сказал, что Россия действительно ведет разработки в этой сфере «наравне с США». По его словам, «эти работы считаются приоритетными».
Использованы фотографии: http://www.popmech.ru
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