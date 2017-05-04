13:31 04 мая

Академик РАН: Россия опережает США в сфере разработок по гиперзвуку

В сравнении с американскими специалистами, российские ученые добились лучших результатов в сфере исследования поведения объектов при гиперзвуковых скоростях, передает РИА Новости сообщение директора Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН, академика Василия Фомина.

Рисунок американской гиперзвуковой ракеты X-51 WaveRider с расчетной максимальной скоростью более 5 Махов.

Исследования с области гиперзвука необходимы, в том числе для создания современных ракет.


Результаты здесь выше американских, многих, по гиперзвуку,
сказал академик на пресс-конференции, не углубляясь в детали.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что «интеллектуальные робототехнические комплексы» и оружие, основанное на «новых физических принципах» будут поставлены в российскую армию до 2025 года.

В частности, по сообщению российских СМИ, в стране идет разработка гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон». В апреле Дмитрий Рогозин, комментируя эти утечки в печать, сказал, что Россия действительно ведет разработки в этой сфере «наравне с США». По его словам, «эти работы считаются приоритетными».

Использованы фотографии: http://www.popmech.ru
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Комментарии 4

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  1. LostCoast Сегодня, 12:56
    Ха-ха не в тему,но зацените сколь суров оператор laughing
    LostCoast
  2. NordUral Сегодня, 13:04
    Сказал. И кто проверит, лапша это наваристая или правда?

    А вот реальные дела наших заклятых партнеров.
    NordUral
    1. Govorun Сегодня, 13:11
      Лапша не лапша,но эти спуски на воду ни о чем пока не говорят..."великий"Зумволт из дока еще не выехал уже ломаться начал и кстати где он сейчас находится??? На ремонте?!.
      Govorun
  3. Тургон Сегодня, 13:14
    Что - то начинает надоедать это выражение - " По разработкам мы впереди всех ", а что касается оснащения армии то догоняем усиленными темпами или плетемся в хвосту.
    Тургон
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