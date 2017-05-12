Япония: традиции, революция и реформы, традиционалисты, революционеры и реформаторы (часть 2)

[right]Со свечою в руке

Человек гуляет в саду –

Провожает весну…

(Буссон)

Операция «шаг за шагом»Начало реформы госуправления ознаменовалось тем, что в июне 1868 года была учреждена палата большого государственного совета, состоявшего из нескольких секторов: законодательного, исполнительного и консультативного. Кандидатурами в него являлись представители аристократии кугэ, феодалы-даймё и те самураи, что активно участвовали в свержении сегуната. Предлагали их семейные кланы, а император должен был их утверждать. Правда, пока еще получилось так, что феодалы, как и раньше, являлись владыками своих земель, что было опасно, так как провоцировало междоусобные конфликты. И тогда Муцухито в 1868 году предложил всем даймё добровольно возвратить принадлежащие им земли императору, поскольку они принадлежали ему в прошлом. За это им полагалась компенсация, хороший годовой доход и пост губернатора в своих бывших владениях. То есть дайме расходы по управлению своим княжеством уже не несли. Не нужно им было платить за службу самураям. А еще государство избавило их от обязанности вести борьбу с самураями-ронинами, которые к мирной жизни вернуться не пожелали, сколотили банды и занимались грабежом и разбоем. И большая часть дайме с этим предложением императора согласилась.Император МуцухитоМенее чем три года спустя император сделал еще более важный шаг, который окончательно подорвал позиции крупных феодалов. 29 августа 1871 года вышел его указ о том, что княжества в Японии упраздняются. Теперь страна подразделялась на 75 префектур, каждой из которых управляли чиновники, назначенные императором. Указ произвел впечатление разорвавшейся бомбы, так что о его последствиях даже говорили, как о второй революции Мэйд-зи. Но императору и этого было мало: не успели люди свыкнуться с мыслью, что теперь они живут в префектуре такой-то, как император отменил сословное деление общества на самураев, крестьян, ремесленников и купцов, границы между которыми были практически непроницаемы. Теперь в Японии вводилось следующее деление: высшее дворянство (кадзоку), просто дворянство (сидзоку) (к нему были отнесены все прежние самураи) и все прочие жители страны (хэй-мин). Всем сословиям были дарованы равные права перед законом, был снят запрет на браки между этими сословиями, все ограничения на выбор профессии, а также передвижение по стране (в эпоху Токугава отнюдь не каждый мог уйти с земли своего князя даже по необходимости, на это следовало получить разрешение), а простолюдинам дано право носить фамилию. Но больше всего японцев поразило разрешение носить прическу по своему усмотрению. Дело том, что в Японии именно в первую очередь причёска была признаком социального статуса того, кому она принадлежала. Особенно это задело самураев, так как теперь их гордость – особую прическу, мог позволить себе любой простолюдин. Но простому народу нововведение очень даже понравилось, и он обыграл ее в забавных куплетах следующего содержания: «Если постучать по выбритому лбу (то есть принадлежащему самураю) – услышишь музыку прежних времен. Если постучать по голове со свободно ниспадающими волосами (прическе самураев-ронинов) – услышишь музыку реставрации императорской власти. А вот если постучать по подстриженной голове – услышишь музыку цивилизации».Европеец сбегает от шлюхи, не заплатив. Такому тоже европейцы учили японцев. И шок от взаимопроникновения разных культур был порой очень большой. Художник Цукиока Ёситоси, 1839-1892). (Музей искусств округа Лос-Анджелес)«Реформаторы отыгрывают назад»Для японцев, что привыкли воспринимать окружающий их мир исключительно иерархически, последняя реформа оказалась радикальнее всех прочих, настоящим потрясением, да и только. И, разумеется, среди вчерашних реформаторов тут же появились те, кто заявили, что император слишком уж радикален. А тут еще сам Муцухито решил подлить масла в огонь. 14 марта 1868 года он, выступая во дворце Госё в Киото, заявил собравшейся там знати, что для того, чтобы страна процветала, он лично готов «собирать знания по всему миру». Все поняли, что «заморских дьяволов» выгонять он не собирается, хотя речи об этом шли. Естественно, что принято это было в штыки. Интересно, что на самом деле Муцухито ни капли не форсировал ход вестернизации, просто сам дух свободного предпринимательства и западного образа жизни, который стал проникать в это время в Японию, отторгался многими японцами. Причем, в первую очередь, лишились чувства собственной значимости самураи. А уж создание в 1873 году регулярной армии и введение всеобщей воинской обязанности добило их окончательно. Ведь иному человеку легче быть нищим, но чувствовать себя выше других. А еще многим тяжело изменяться, просто лень, а кому-то не хватает способностей. Проще всего оставить все как есть, пусть даже тебе и говорят, что последствия будут ужасны. Будут? А вдруг именно меня-то они и не коснутся. Глупо так рассуждать? Конечно, но… поскольку 80% людей недостаточно умны от природы, то удивляться таким рассуждениям будь то в Японии или в России совсем не приходится. Понятно, что какие-то самураи просто смирились с неизбежным и стали кто чиновником, кто учителем или же торговцем, но большая их часть кроме как «благородными воинами» себя не представляли.Зато как изменилась и жизнь, и быт японских женщин! (Художник Мидзуно Тосиката, 1866 – 1908) (Музей искусств округа Лос-Анджелес)Надежды вернуть свою значимость среди самураев оживились, когда пошли слухи о планируемом министрами Сайго Такамори и Итагаки Тайсукэ вторжении в Корею. Вот уж там-то они бы развернулись. Показали бы и свою удаль, и землю в награду бы получили. Но в 1874 году правительство от этой авантюры отказалось. Армия была еще слишком слаба, чтобы можно было бы ссориться с Китаем, который Корею считал своим вассалом. Услышав, что войны не будет, многие самураи восприняли это известие, как свое личное оскорбление. И тут 28 марта 1876 года вышел указ, запретивший им носить два меча. А затем их лишили еще и государственной пенсии, вместо которой они получили банковские облигации со сроком погашения от 5 до 14 лет в качестве единовременной компенсации. То есть это были, да, деньги, однако, не такие уж и большие, так что прожить на проценты от них было невозможно. В итоге по всей стране начались выступления «обездоленных» самураев.Укие-ё Цукиока Еситоси (1839 – 1892). Сайго Такамори прогуливается со своей собакой (Региональный музей искусств Лос-Анджелеса).Так, 24 октября 1876 года в Кумамото на острове Кюсю поднял мятеж отряд «Симпурэн» («Лига Камикадзе», или «Союз Божественного Ветра»). В нем насчитывалось около 200 человек, и они прямо-таки «по Ленину» начали с того, что захватили телеграф и здание префектуры. Всех, кто попадал им в руки, убивали. В результате погибло 300 человек, включая и губернатора провинции. Но так как огнестрельного оружия у восставших не было, правительственные войска это выступление легко подавили. Здесь пленных не было по другой причине – мятежники предпочитали сэппуку. Затем восстание началось в городе Укуока на острове Кюсю. Мятежники назвали себя «армией смертников за страну», и занимались тем, что… просто погибали в бою. Причем известно, что они понимали, что Японии вестернизация нужна, но жить в новой стране… не хотели!Так они их учили как… (Кадр из кинофильма «Последний самурай»)Ну, а самое значительное выступление – Великое Сацумское восстание, началось в 1877 году. Возглавил его человек известный, бывший активный реформатор, военный министр Сайго Такамори, ставший прототипом князя Кацумото в кинофильме Эдварда Цвика «Последний самурай».Художник Цукиока Ёситоси. Сайго Такамори со своими сподвижниками в горах.«За хорошего императора, против плохих министров!»Сайго Такамори был родом из княжества противников Токугава Сацума и уже в силу одного только этого выступал против сегуната. В 1864 году он командовал военным контингентом Сацумы в Киото. Будучи прирожденным военачальником, он был произведен в маршалы и занимал в правительстве сразу несколько постов: был военным министром, главным государственным советником и командующим императорской армией. С 1871 по 1873 год, когда большая часть министров вообще находилась в странах Запада, Сайго пришлось выполнять роль главы правительства. Но с течением времени он почему-то стал считать, что Япония делает Западу слишком уж много уступок и потому теряет свою национальную идентичность. Поэтому, когда правительство отказалось от войны в Корее, Такамори объявил о своей отставке, поселился в родном городе Кагосиме и открыл школу для самураев, где они изучали Бусидо, буддийскую философию, искусство каллиграфии, стихосложение и различные самурайские боевые искусства.Япония 70-ых годов ХIХ века. Кадр из фильма «Последний самурай».Школа, в которой обучалось более 10 000 человек, показалась правительству очень подозрительной, и оно распорядилось вывезти из Кагосимы находившийся там арсенал. Но ученики Сайго Такамори отбили его, даже не поставив его об этом в известность, что автоматически поставило его в положение главного мятежника. В итоге 17 февраля 1877 года армия Такамори (всего около 14 000 человек) направилась к Токио (с 1868 года стали называть Эдо), а на ее знаменах появилась вот такая надпись: «Почитать добродетель! Сменить правительство!» То есть сам микадо для повстанцев продолжал оставаться персоной священной, их не устраивало только его «плохое» окружение. Знакомая ситуация, не правда ли?!В нескольких битвах весной и летом 1877 года армии мятежников были нанесены серьезные поражения, и правительственные войска начали быстро двигаться к Кагосиме. Такамори вместе с остатками своего отряда покинул город, чтобы избежать гибели его мирного населения, и укрылся на горе Сирояма в пещере. Легенда говорит, что ночью накануне своей последней битвы Такамори вместе со своими соратниками занимались игрой на сацумской лютне и сочиняли стихи. Утром началась атака правительственных войск. Такамори был тяжело ранен, его вынес из боя самурай Бэппу Синскэ. Возле ворот хижины отшельника обратившись лицом в сторону императорского дворца, Такамори совершил сэппуку, а Бэппу в качестве помощника одним ударом снес ему голову.24 сентября 1877 года. Битва при Сирояме. Музей города Кагосима.Хотя Такамори и обвинили в предательстве, отношение к нему в народе было самое что ни на есть положительное. Поэтому четырнадцать лет спустя его посмертно реабилитировали, объявили национальным героем и поставили памятник в парке Уэно в центре Токио. На нем сделана следующая надпись: «Заслуги нашего возлюбленного Сайго перед нацией не нуждаются в панегириках, ибо они засвидетельствованы глазами и ушами народа». Сегодня о Такамори в Японии говорят, что это эталон «человека чести, и носитель народного духа». Наследник российского престола Николай (будущий Николай II), находясь в 1881 году в Японии, сказал о нем так: «Знать, за ним есть польза, и эта польза несомненно есть, это – кровопускание, через которое избыток беспокойных сил Японии испарился...» Сказать-то он это сказал, но позднее, видимо, забыл эти свои слова или не сделал из них надлежащего вывода.И да, можно сказать, что это восстание было ничем иным, как коллективным самоубийством людей, которые мешали прогрессу и не желали приспособиться к новым условиям. В нем погибли активные оппозиционеры, другие были позднее казнены, и это позволило Мэйдзи довести свои реформы до принятия в 1889 году конституции без помехи.Холм Сирояма и установленный на нем памятник Сайго Такамори.Ну, а проиграли они еще и потому, что крестьяне теперь самураев не поддержали, так как новая власть именно им дала очень много, да и ртути они в детстве не ели! Уже в 1873 году аграрная реформа завершилась: земля была передана крестьянам в собственность, а из налогов осталось всего один-два, и те были строго фиксированные. Был смысл работать хорошо, и получать много продукции!Реформаторы и революционерыРеволюция Мэйдзи для Японии была событием столь же масштабным, как и революция 1789 года для Франции. В стране поменялось решительно все: власть, форма собственности, структура общества, одежда и даже… еда! И это была революция. А вот в России аналогичные изменения в те же годы, хотя и были не менее масштабны, революцией так и не стали, так как не были доведены до логического конца. С самого начала они носили крайне половинчатый характер, а потом смерть Александра II и вовсе отдалила сроки их завершения. В итоге это стало причиной поражения, понесенного Россией в Русско-японской войне 1904 – 1905 годов. То, что в Японии крестьянам земля была передана в собственность, привело к быстрому развитию рыночных отношений не только в деревне, но, в итоге, и столь же стремительному росту промышленности в городе. В России, поскольку земля оставалась в общинном пользовании эпохи «Русской правды» и «Правды Ярославичей», такая форма собственности стала тормозом развития экономики и самым трагическим образом повлияло на экономическое и социальное развитие страны. Японская реформа народного образования (1872) тоже оказалась значительно более радикальной: было принято обязательное начальное обучение для всех, а вот в России в эпоху правления последних Романовых оно так введено и не было.Портрет Сайго Такамори работы Тоёхары Тиканобу.Начав реформу армию, японцы опирались на опыт и передовые технологии Франции, Англии и Германии, тогда как российские генералы считали, что они и «сами с усами», раз их предки разбили Наполеона. Это крайне пагубно образом сказалось как на качестве имевшейся военной техники, так и на уровне подготовки военных кадров. В ходе Русско-японской войны 1904 – 1905 годов они показали полное незнание современной боевой тактики. Русские солдаты тоже были подготовлены к участию в современной войне много хуже японских. Увы, но неграмотные солдаты – это плохие солдаты. И потом в японской армии солдатам внушалось, что каждый из них это вполне самостоятельная боевая единица, и что они обязаны в любых обстоятельствах проявлять инициативу. В российской императорской армии к инициативе от века относились с большим подозрением и не поощряли ее проявлений на всех уровнях.Статуя Сайго Такамори в парке Уэно в Токио. Известно, что он очень любил собак, что для японца совсем нетипично. Но скульпторы и живописцы с любовью изображают его питомцев, далеко не всегда героизируя его как полководца и выдающуюся личность. Такие вот уж они, японцы…И, может быть, самым главным отличием российских реформ от японских было то, что в Японии они шли под лозунгом единства нации. Если при сегунах страна была просто территорией, состоявшей из множества изолированных княжеств, то при императоре Муцухито это было уже единое государство, а сам он – впечатляющим символом этого единства. Да и социальная структура японского общества тоже превратилась в более однородную. А вот Россия уже давно была централизованной монархией, и ореол «царя Освободителя», реформы которого, как и в Японии, носили весьма болезненный характер, защитить его оказался не в состоянии. Не был священной фигурой русский царь для российского образованного сословия, не был! Наверное, успокоить его мог бы такой шаг, как создание в стране парламента. Но царь просто не успел принять «конституционный проект» Михаила Лорис-Меликова. Вот почему японские реформы ограничились по большому счету лишь восстанием Сайго Такамори, а Россия пришлось пережить революцию 1905 года.Продолжение следует…