Рыцари Востока. Часть 1

Вполне вероятно, что он мне не враг.

Но чуждые звуки его языка

Мешают мне к сердцу принять Чужака.

Быть может, и нету в глазах его лжи,

Но все же за ним я не чую души.



Публикация серии материалов «Рыцари из «Шахнаме» и «Рыцари кочевых империй» вызвали значительный интерес посетителей сайта TOPWAR. Но тема эта настолько обширна, что рассмотреть ее в деталях очень сложно. У нас есть интересная монография М.В. Горелика «Армии монголо-татар X—XIV вв. Воинское искусство, оружие, снаряжение. — Москва: Издательский дом «Техника-молодежи» и ООО «Восточный горизонт», 2002» и его же очень интересное издание на английском языке и с его иллюстрациями: Mikhael V. Gorelik. Warriors of Eurasia. From the VIII century BC to the XVII century AD. / Dr.Philip Greenough (Editor). — Colour Plates by the Author. — Yorkschire: Montvert Publikation, 1995, а также множество статей, рассматривающих те или иные вопросы восточных доспехов и оружия более детально. Интересно, что при жизни его работы многие критиковали, но… лучше него так никто ничего и не написал. Тем не менее, любая тема может быть рассмотрена с разных точек зрения. Для кого-то, например, рыцарь – это комплекс социальных обязательств и преференций, для кого-то – набор оружия и доспехов. В данной работе представляется интересным посмотреть на воинов Востока именно с этой стороны. Ну, а иллюстрациями к ней станут работы российских художников В. Королькова и А. Шепса и английских – Гэрри и Сэма Эмблетонов, а также фотографии из фондов Метролитен-музея в Нью-Йорке.Книга М.В. ГореликаВ прошлом любое переселение народов однозначно означало войну, тем более если мигранты вели ее еще и за веру. Сейчас трудно сказать, почему огузо-туркменские тюркоязычные племена покинули Среднюю Азию и двинулись на юго-запад, но это произошло и имело во всех отношениях большие последствия. По имени своего предводителя Тогрул-бека Сельджука, принявшего ислам в 960 году, новых переселенцев стали называть сельджуками. В 1040—1050 годах они подчинили себе весь Иран и свергли правившую там династию Бундов, а халиф багдадский пожаловал Тогрул-беку титул султана. После этого на территории Малой Азии и Палестины сельджуки образовали множество феодальных государств, во главе которых стояла их знать, и местные арабы ей подчинялись.В битве при Манцикерте сельджукский султан Алп-Арслан разгромил византийского императора Романа IV Диогена. После этого распространившиеся в Европе слухи о притеснении христиан со стороны турок-сельджуков как раз и стали одной из причин первого крестового похода. Само название «Турция» впервые употреблено в западных хрониках в 1190 году применительно к территории, захваченной тюрками в Малой Азии.Прошло довольно много времени, но старая дорога отнюдь не забылась. В начале XIII века с кочевий в туркменских степях снялось и двинулось на Запад туркменское племя кайы во главе с вождем Эртогрулом. В Малой Азии он получил от сельджукского султана Ала ад-Дина Кай-Кубада небольшой удел на самой границе с византийскими владения, который после смерти Эртогрула унаследовал его сын Осман. Ала ад-Дин Кай-Кубад III утвердил за ним земельное владение его отца и даже пожаловал знаки княжеского достоинства: саблю, знамя, барабан и бунчук — лошадиный хвост на богато украшенном древке. В 1282 году Осман объявил свое государство самостоятельным и, ведя непрерывные войны, стал называться султаном Османом I Завоевателем.Его сын, Орхан, с 12-летнего возраста, участвовавший в походах отца, продолжил завоевания, а главное — укрепил военную силу османов. Им были созданы оплачиваемые из казны пехотные (ян) и конные (мю-селлем) подразделения. Воины, входившие в них, в мирное время кормились с земли, за которую они не платили налогов. Позднее пожалование за службу ограничивалось только землей без выплаты жалования. Чтобы увеличить войско, по совету главного визиря Аллаэдди-на, с 1337 года в него начали зачислять всех пленных юношей-немусульман, принимавших при этом новую веру. Так было положено начало особому корпусу янычар (от тюрк., ены черы — «новое войско»). Первый янычарский отряд при Орхане насчитывал всего тысячу человек и служил личной гвардией султана. Потребность в пехоте у турецких султанов быстро росла, и с 1438 года христианских детей в янычары начали забирать принудительно в порядке «живого налога».Рисунок В. Королькова из книги автора «Рыцари Востока» (М.: Поматур, 2002 г.) Обратите внимание на галеру на головном уборе. Удивительно, но так было. Правда, это не боевая, а парадная униформа!Вооружение янычар состояло из копья, сабли и кинжала, а также лука со стрелами. Роль знамени выполнял котел для приготовления пищи — знак того, что они кормятся по милости султана. Некоторые воинские звания янычар также имели «кухонное» происхождение. Так, полковник назывался чобарджи, что значит «кашевар». От всех других воинов султана они отличались головным убором — высоким белым войлочным колпаком с висящим позади куска материи наподобие рукава халата. По преданию, именно рукавом осенял первых янычар святой дервиш шейх Бекташ. Еще одной особенностью янычар было то, что они не носили защитного вооружения, и все имели одинаковые кафтаны.Излюбленный доспех конницы сипахи – зерцало. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Однако главную ударную силу турецкого войска составляли сипахи — тяжеловооруженные всадники, имевшие, как и европейские рыцари, земельные наделы. Владельцы крупных поместий назывались тимары, займу и хассы. Они должны были участвовать в походах султана во главе определенного количества вооруженных ими людей. Допускались в турецкие войска и наемники, а также воины из покоренных христианских земель.Тюрбанный шлем XV века. Иран. Вес 1616 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)В начале XIV века, по сообщениям европейских хронистов, турки, как и подобает вышедшим из степей кочевникам, имели простые ламеллярные панцири из кожи. Но очень скоро они позаимствовали у соседних народов лучшие образцы вооружения и начали широко использовать кольчужные панцири, шлемы, имевшие кольчужные маски, стальные налокотники и поножи.Набедренники. Конец XV века. Турция. Вес 727 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)В то время пока создавалась Османская империя, государственность Золотой Орды на север от турецких земель приходила в упадок, вызванный феодальной раздробленностью. Страшный удар Орде нанес правитель богатейшего города Средней Азии Самарканда Тамерлан— известный на Востоке по прозвищу Тимур Ленг («Железный хромец»). Этот жестокий, бесстрашный и талантливый военачальник мечтал сделать Самарканд столицей мира, и не задумываясь уничтожал любого, кто только осмеливался встать у него на пути. Войска Тимура захватили Иран, разграбили Дели, после чего на реке Терек в Закавказье разбили войска хана Золотой Орды Тохтамыша. Через южнорусские степи Тимур дошел до города Ельца и разорил его, но почему-то повернул обратно, чем избавил русские княжества от очередного жестокого разгрома.Турецкая сабля килич XVIII века. Длина 90.2 см. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Самое интересное, что в это время, на рубеже XIV—XV веков, вооружение тяжеловооруженных всадников как на Востоке, так и на Западе в достаточной степени стандартизировалось и выглядело очень похожим! Всю очевидность этого сходства отметил кастильский посол Рюи Гонсалес де Клавихо, который исполнял свои обязанности при дворе Тамерлана. Так, посетив дворец самаркандского владыки, кастилец, с упоением расписывавший шатры и одеяния придворных, о доспехах сообщил только, что они очень похожи на испанские и представляют собой панцири из красного сукна с подбоем из металлических пластин... и все. Почему так?Да потому, что это время было эпохой расцвета бригандины, которую надевали поверх кольчужного панциря, но... дальше пути ее развития в разных частях света разошлись. На Востоке пластинчатые панцири начали все активнее соединяться с кольчугой, что позволяло сочетать гибкость с защищенностью. На Западе же металлические пластины под тканью начали все больше увеличиваться, пока не слились в одну сплошную кирасу.То же самое произошло и со шлемом, который у западных рыцарей теперь закрывал всю голову целиком. А вот на Востоке даже забрала имели форму лица. Все остальные отличия свелись к тому, что на Западе вошли в моду сложной формы, имевшие справа вырез для копья, небольшие щиты-тарчи, а у восточных воинов они были круглыми. Обе стороны в полевых сражениях применяли одинаковые большие прямоугольные щиты на подпорках, похожие на татэ японских асигару. Только вот те были просто из досок, а европейские павезы обтягивались кожей и вдобавок богато расписывались.Шлем (топ) XVIII – XIX вв. Индия или Персия. Вес 1780.4 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Оказавшись между Востоком и Западом, русские воины вместе с круглыми восточными применяли и ставшие уже архаичными в Европе, обрезанные сверху щиты в виде капли и все те же павезы. В ближнем бою господствовал меч, хотя в Причерноморье саблей пользовались уже в XI веке, а в степях Поволжья — с XIII века.Типично индийская сабля и меч.Именно так и были вооружены силы противоборствующих сторон Востока и Запада, встретившиеся 12 августа 1399 года в кровопролитнейшей битве средневековья на реке Ворскле. С одной стороны, в ней участвовала русско-литовская армия князя Витовта, в составе которой также было около ста крестоносцев и четырехсот воинов из Польши, которые привезли также несколько пушек, а также их союзники — татары хана Тохтамыша. С другой — золотоордынские войска эмира Едигея. Вперед выдвинулась легкая конница, вооруженная луками. Строй русско-литовско-татарской армии прикрывали легкие бомбарды, стрелки из аркебуз и ряды арбалетчиков. Атакующих ордынцев встретил залп в упор, после чего в атаку друг на друга пошла тяжелая конница. Началась жестокая рукопашная схватка, в которой, по словам летописца, «отсекались длани и руки, резались тела, рубились головы; было видно, как на землю валились мертвые всадники и раненые насмерть. И крик, и шум, и звон мечей были таковы, что и грома Божьего не услышать».Индийский кольчужно-пластинчатый доспех XVII в. Внизу булава индийского пилигрима – «железная рука».Исход битвы решил удар резервных сил Едигея, которые до поры до времени были укрыты в овраге позади основной массы сражающихся. Разгром был полный, поскольку почти вся русско-литовская армия полегла на том поле боя или же во время бегства после сражения. Летописец с горестью повествовал, что в битве погибло семьдесят четыре князя, «а иных воевод и бояр великих, и христиан, и Литвы, и Руси, и ляхов, и немцев множество убито — кто может сосчитать?»Индийские шестоперы отличались от европейский наличием сабельной рукояти и гарды.Конечно, успех сражения во многом был связан с полководческим талантом эмира Едигея, который в 1408 году нанес еще одно поражение Руси и даже сумел разгромить войска самого Тимура. Однако главное — это то, что ворсклинская битва и на этот раз продемонстрировала высокие боевые качества традиционного степного лука, в связи с чем вопрос об очередном утолщении и совершенствовании доспехов встал на повестку дня со всей очевидностью. Кольчугу теперь начали повсеместно дополнять накладными или же вплетаемыми в нее металлическими пластинами, которые по восточной моде богато орнаментировались. Но так как восточным воинам, чтобы стрелять из лука с коня, требовалась большая подвижность, стальные пластины на их доспехах стали защищать только торс, а руки, как и раньше, прикрывались кольчужными рукавами.Продолжение следует…