Тайны невербальных коммуникаций!



Изменчива, мятежна, суеверна,

Легко пустой надежде предана,

Мгновенному внушению послушна,

Для истины глуха и равнодушна,

А баснями питается она.



(Борис Годунов. А.С. Пушкин) Но знаешь сам: бессмысленная черньИзменчива, мятежна, суеверна,Легко пустой надежде предана,Мгновенному внушению послушна,Для истины глуха и равнодушна,А баснями питается она.(Борис Годунов. А.С. Пушкин)

Да-да, именно так в свое время о нашем народе написал не кто-нибудь, а сам наш великий Александр Сергеевич Пушкин. Прошло много лет, однако социологические опросы показывают, что люди изменились очень мало. А раз так, но грех этим было бы не воспользоваться. Причем для того, чтобы оказать воздействие на посторонних, зачастую вовсе не обязательно с ними разговаривать. Оказывается, в доминировании одного человека над другим имеют значение и жесты, и мимика, и поза, и ваш аромат, и то, как вы одеваетесь, и даже то, как вы звоните по мобильному телефону. Все это называется невербальными коммуникациями и, как и все остальное, их вполне можно изучить и… использовать себе на благо! И вот как раз сегодня про их тайны мы вам и расскажем!Бронза – отличный материал, чтобы показать или подчеркнуть свою статусность. Что вы скажете, например, о такой вот статуэтке, стоящей на столе у… ну, скажем, местного лидера КПРФ? Во-первых, что он мужик (или женщина) с юмором, а во-вторых, в ней присутствует ненавязчивый и небанальный намек на прошлое. Мол, плохое – да, но было и хорошее! Подсознание по этой статуэтке прочитает все это словно по книге!Начнем с того, что люди очень завистливы. Они завидуют вашему семейному положению, заработной плате, квартире и машине – одним словом был бы человек, а уж повод для зависти к нему найдется! И бояться этого не надо, но следует иметь в виду. А вот можно ли использовать эту зависть к вам себе на благо? Оказывается, можно, если знать, как. Ну, например, все, чего больше у вас и меньше у другого, вызывает у него подсознательное ощущение вашего доминирования. А раз так, то имейте всего больше, чем другие и… доминируйте себе на здоровье! Не хвастайтесь! Хвастаться – глупо! Но не навязчиво так показывайте, что у вас есть и то, и другое, что вы можете себе позволить то, чего не могут другие и… люди будут вас уважать даже против своего желания!Если вы политик, то… держите вот такую бронзовую фигурку Троцкого у себя на письменном столе, и это поможет вам и «лед сломать» в разговоре («Почему это он получает бумерангом по голове, если Маркадер убил его ледорубом?»), и, опять же – продемонстрировать вашу любовь к высокому искусству.Допустим, что вы – дама и разговариваете с другой дамой. И вот как раз в этот момент вы слышите вызов вашего мобильного телефона. Казалось бы, банальная ситуация, однако и она таит в себе немало «подводных камней», на которых вы можете или споткнуться, или… набрать себе дополнительные очки в доминировании над своей собеседницей или собеседником. Понятно, что воспитанный человек в этой ситуации, прежде всего, перед ним извинится, а вот что дальше? А дальше… нужно сделать как можно больше обоснованных движений, которых он или она сделать не могут! То есть нельзя, чтобы ваш мобильный телефон висел у вас на шее (как это было принято еще совсем недавно) или был у вас в руках. Это характеризует вас как незначительную персону, а то даже и «call-girl». Телефон у дамы всегда должен быть в сумочке, а та при разговоре висеть у нее на руке у локтя. Извинившись, она должна поставить сумку на стол, открыть ее, достать телефон… а после окончания разговора проделываете все то же самое в обратном порядке! Запомните – все ваши движения должны быть при этом логически обоснованы, то есть суетиться ни в коем случае нельзя. Однако, чем не больше движений, тем лучше. То есть чем не больше движений, тем лучше, но помните, что беспричинных движений быть не должно. Вот почему желательно, чтобы телефон у вас был либо раскладной, либо с крышкой. Модные сегодня «айпады» сегодня в этом плане всех уравнивают. К тому же движения пальцами по экрану выглядят суетливыми, поэтому при разговоре с кем-то старайтесь такими аппаратами не пользоваться. В этом случае вы тут же станете «как все», а именно этого-то доминирующей личности и следует избегать!Представьте себе, что вы торгуете парфюмерией. Тогда на вашем столе будет совсем не лишней вот такая фигурка из бронзы…Еще древние египтяне писали о том, что «непристрастен владыка вещей, ибо они у него есть»! И вот, допустим, что у вас офис компании, занимающейся производством стали и проката, и… как показать, что «у вас все есть» именно здесь и сейчас, и не впасть при этом в дурновкусие и мещанство? А очень просто: перечитайте для начала роман А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина», в особенности то его место, где описан кабинет «анилинового короля» Роллинга. Что у него там стояло у камина? А в вашем случае вполне можно на стене позади вашего кресла разместить полукруг из… штыков трехлинейной винтовки образца 1891 года. Во-первых, это блестящая сталь, а, следовательно, намек на ваше производство. Во-вторых, это «коллекция», а раз так, то всякий увидит, что вы тоже человек и ничто человеческое вам не чуждо. Ну, а в-третьих – их много! Один такой штык может достать любой. А вот так много – это уже доминирование. И это, конечно, чистая случайность, что когда вы сидите, они образуют что-то вроде нимба у вас над головой! Точно также можно расположить кинжалы, палаши английских драгун, малайские крисы с волнистыми клинками, или кремневые пистолеты. Главное, чтобы их было много, и они располагались бы позади вас по кругу!Особенно это подействует на человека «статусника» – есть такой тип личности, для которого главное иметь дело с самыми-самыми, покупать самое-самое и быть самому самым-самым!Торгуете водкой? Опять же статусности вашему кабинету придаст вот эта фигурка Д.И. Менделеева!Можно, конечно, и нужно, если вы босс, купить себе дорогое авто. Но… это, в принципе, может сделать сегодня каждый, у кого имеются деньги, а их можно не только заработать, но и украсть! А вот заиметь нечто «эдакое» может лишь тот, у кого кроме денег есть еще и интеллект, а человек с интеллектом, безусловно, будет доминировать над всеми остальными!Например, в одном из офисов нефтедобывающей компании в Эмиратах был установлен просто шикарный макет одного из нефтяных приисков со всем оборудованием, вышками, трубами и обслуживающим персоналом и даже фигурками ослов местных жителей в масштабе 1/35. При этом особую радость у тех, кто рассматривал эту диораму, почему-то вызывала фигурка одного из рабочих, который в укромном месте совершал малую надобность. Такая вот житейская мелочь, но… именно она придавала макету какой-то особый шарм, способствовала психологической разгрузке тамошних специалистов, и… все знали, что у владельцев этой компании «это» есть! То есть они себе это могли позволить, тогда, как всем остальным оставалось лишь завидовать и облизываться!Разумеется, глупо украшать кабинет сувенирными японскими мечами из «кухонной стали», но вот настоящие антикварные доспехи украсят (и придадут вес и вам, и вашему бизнесу!) его в любом случае.Известно, что бронза это «на века»! И почему бы вам не украсить свой письменный стол у себя в кабинете бронзовой скульптурой, сделанной на заказ? Пусть она изображает что угодно и кого угодно, хотя бы даже и вас, но при этом отличается оригинальностью задумки и исполнения. Вспомните слова из поэмы Хилэра Бэллока «New Traveller»: «Всё будет так, как мы хотим. На случай разных бед /У нас есть пулемёт «Максим» / У них Максима нет». Вот и у вас – есть такая статуэтка, а у того, кто к вам пришел – нет! И это, поверьте, подсознательно на него будет действовать!Понятно, что не стоит из своего рабочего кабинета устраивать Эрмитаж, но несколько штрихов, говорящих в пользу его хозяина, добавить совершенно необходимо, потому что безликостью положительный имидж себе не создашь!Ну, а эта композиция прямо-таки создана для офиса владельца производства кондомов разных видов. Оказывается, не чурались таких изысков и жители Новой Гвинеи, только вот надевали они на пенис стручки местного дерева. Чем не моложе юноша, тем стручок – больше, так что его приходилось подвязывать шнурком за шею. А вот стариков отличал совсем небольшой стручок!Курение - вредная привычка, особенно, когда курят женщины. Однако вы можете даже ее использовать в целях доминирования над другими людьми, просто надо знать, как это правильно делается. Ну, прежде всего, следует помнить, что ни в коем случае (даже если вы босс!) нельзя направлять горящую сигарету, либо сигару в сторону собеседника, равно как и пускать дым над его головой. Это знак полнейшего к нему пренебрежения и полная невоспитанность!Однако можно показать свой демократизм (если вы начальник!) следующим образом. Допустим, к вам в кабинет вошел посетитель, и вы… встаете ему навстречу! Пожимаете руку, разговариваете с ним и… открываете шкаф рядом со столом, где у нас находится несколько весьма эффектного вида курительных трубок. Взяв одну из них, вы ведете посетителя самым дружеским образом через весь кабинет к другому шкафу, где у вас хранится емкость с табаком, набиваете ее, после чего опять ведете его к столу, уминая табак в трубке и одновременно, с ним разговаривая. Как видите, все ваши действия носят вполне естественный характер, а значит заподозрить в чем-то «таком» вас нельзя.Потом вы ее зажигаете от большой настольной зажигалки, имеющей вид американской статуи Свободы – показываете ему, что «она у вас есть», – и, поскольку, она у вас то и дело гаснет, опять ее разжигаете раз за разом. Затем вы говорите: «Ну, вот я вас выслушал, теперь вы можете идти!» То есть вы и размялись после сидения за столом, и позаботились о своей предстательной железе, и кроме того, а это тоже важно, показали посетителю, что вы VIP, и можете делать то, чего не могут делать другие. И все это при одновременной демонстрации полнейшего дружелюбия к нему с вашей стороны!Если вы дама, которая не слишком хорошо относится к «сильному полу» (а таких дам среди руководителей становится год от года все больше!), то доминировать над ними вам поможет лаковая шкатулка с сигарами. Держите ее у себя на столе и предлагайте вашим посетителям, ну, например, во время деловых переговоров. У нас такое не принято, поэтому 80% мужчин будут этим крайне смущены! Они станут отказываться, и при этом «потеряют лицо», но даже если кто-то вашу сигару и возьмет, то от волнения он вполне может сунуть ее себе в рот, не откусив кончик, а вам ему на это нужно будет «тактично» указать! Эффект, поверьте опыту, просто потрясающий, и вряд ли вы увидите когда-нибудь более жалкое зрелище, чем опозорившийся таким образом мужчина. Ну, а если он сделает все как надо или просто откажется, ну и о’кей – продолжайте разговаривать дальше!Понятно, что если ваш друг физик и известный физик или директор института физических измерений, то… ему будет приятно получить вот такой подарок.Запомните, что разные цвета в одежде также влияют на людей по-разному. Причем ее качество это одно, а вот цветовая гамма – нечто совершенно другое. Например, старайтесь избегать в одежде всевозможный оттенков лилового цвета и не ездить на лиловых машинах, особенно, если вам «далеко за» потому, что это цвет… эротических фантазий, и люди подсознательно это отлично чувствуют!Красный – ну это все знают: «цвет крови», «цвет огня», «цвет жизни», но также еще и цвет доминирования! Именно поэтому американские психологи настоятельно не советуют надевать девушкам на первое интимное свидание белье красного цвета. Со многими молодыми людьми от этого случаются конфузы, поэтому чтобы такого не случилось, цвета должны быть нежными и пастельными. Интересно, что кадеты Российского Императорского Морского корпуса в начале ХХ века для поездки в «веселое местечко» употребляли исключительно красные казенные кальсоны, называвшиеся «смерть девкам», тогда как «в свет» выезжали исключительно в телесных, шелковых. То есть о доминировании красного цвета знали уже тогда и, соответственно, этим пользовались. Более того, психологи доказали, что многие мужчины просто боятся женщин, одетых в красное, и уж во всяком случае «женщине, одетой в красное, всегда есть, что сказать!»Эта фигурка на самом деле колокольчик. Изображает Робеспьера. Для любителя истории эта фигурка самое «то».Вот почему не следует надевать красное на защиту диплома, кандидатской и докторской диссертации, а также на пресс-конференцию, если только вам не хочется, чтобы журналисты забросали вас вопросами. А вот на брифинге, где вопросы не задают, «женщина в красном» будет выглядеть очень уместно. Более того, журналисты в этом случае могут сами дописать за нее даже и то, чего там не было сказано, а вам останется только лишь на их писания смотреть и выбирать, что хорошо, а что плохо, и, соответственно на это реагировать: ведь по большому счету вы-то там молчали!Впрочем, красная бретелька от нижнего белья, видимая в широкий вырез, – благо сегодняшняя мода такое позволяет вполне, – напротив, кому-то может даже понравиться, ведь сегодня слабых мужчин, ищущих сильного женского плеча, становится все больше, и вот тут-то они получат от вас намек на то, что вы одна из них!Есть и другой простой способ отвлечь внимание людей от ваших слов. Для этого понадобится всего лишь надеть бликфанг: блестящую брошку на правый лацкан пиджака либо на платье. Брошка должна быть достаточной большой, хорошо заметной и блестящей! Ну, а справа, она должна быть потому, что читаем-то мы слева на право и наши глаза первым делом обращаются именно в эту сторону. Находясь на трибуне, слегка поворачивайтесь влево-вправо и те, кто станет на вас в это время смотреть, будут прямо-таки «зомбированы» магическим блеском этого самого вашего бликфанга. Им захочется рассмотреть вашу брошку поближе, они начнут думать, идет она вам или не идет, и есть ли что-то подобное у них, только вот не о том, о чем вы говорите. В результате, когда вы закончите свою речь, в голове у большинства из слушателей останется просто-напросто «звенящая пустота», а о чем шла речь – этого большинство даже и не скажет. Именно поэтому бликфанг следует надеть на защиту дипломной работы или, скажем, диссертации, а также на совершенно пустое и никчемное, но нужное вам по каким-то соображениям, публичное выступление. Вот так вот люди и будут становиться послушными вашему «мгновенному внушению», причем даже внушению… без слов!А вот это автор статьи в ранней униформе советских танкистов 30-ых годов прошлого века. Мелочь, как говорится, а приятно, к тому же хорошо смотрится на письменном столе и сразу отражает суть его увлечения именно историей бронетанковой техники.П.С. На представленных здесь фотографиях вы видите авторские работы пензенского художника Игоря Зейналова.