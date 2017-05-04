13:31 04 мая

США показали новую беспилотную боевую машину T360 M2 MUTT

27 апреля на YouTub-канале Ultimate Military Channel разместил видео показа испытаний американской беспилотной боевой машины.

США показали новую беспилотную боевую машину T360 M2 MUTT


Одной из новейших разработок в области военной робототехники стала машина под названием T360 M2 MUTT (Multi-Utility Tactical Transport), созданная американскими компаниями Precision Remotes и General Dynamic Land Systems. Робот оснащён стабилизированным боевым модулем с пулемётом M2 Browning, а также автоматической системой определения целей. Недавно на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон (штат Калифорния) прошли испытания проходимости T360 M2 MUTT, в ходе которых робота доставили с корабля на берег на амфибийном бронетранспортере AAV7 и выгрузили на песчаный пляж. Возможно, уже в ближайшем будущем такие машины будут первыми атаковать береговые укрепления противника.



Использованы фотографии: https://www.youtube.com/channel/UCsR9ww9u0nXarO4LsotNeEA
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Комментарии 6

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  1. Горный стрелок Сегодня, 13:24
    Ну наш "Уран" гораздо круче. И вооружение, и броня. Опаздывают полосатоухие. wassat
    Горный стрелок
    1. yehat Сегодня, 13:26
      да какая проблема обвешать пепелац, тем более у американцев с их огромной материальной базой?
      обкатывают-то для совсем другого - для отладки и выявления проблем управления и логистики
      yehat
    2. рич Сегодня, 13:29
      Возможно, уже в ближайшем будущем такие машины будут первыми атаковать береговые укрепления противника.

      Ну это вряд-ли. Этот агрегат надо еще на берег доставить, и для начала как минимум выгрузить.
      рич
  2. LostCoast Сегодня, 13:26
    Эта шляпа на колёсах ездит.Тут ей какие-то адовы гусли присобачили...
    LostCoast
  3. soroKING Сегодня, 13:27
    не впечатляет sad
    soroKING
  4. Machete Сегодня, 13:30
    Поделка какая-то.
    Machete
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