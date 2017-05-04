США показали новую беспилотную боевую машину T360 M2 MUTT
27 апреля на YouTub-канале Ultimate Military Channel разместил видео показа испытаний американской беспилотной боевой машины.
Одной из новейших разработок в области военной робототехники стала машина под названием T360 M2 MUTT (Multi-Utility Tactical Transport), созданная американскими компаниями Precision Remotes и General Dynamic Land Systems. Робот оснащён стабилизированным боевым модулем с пулемётом M2 Browning, а также автоматической системой определения целей. Недавно на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон (штат Калифорния) прошли испытания проходимости T360 M2 MUTT, в ходе которых робота доставили с корабля на берег на амфибийном бронетранспортере AAV7 и выгрузили на песчаный пляж. Возможно, уже в ближайшем будущем такие машины будут первыми атаковать береговые укрепления противника.
Одной из новейших разработок в области военной робототехники стала машина под названием T360 M2 MUTT (Multi-Utility Tactical Transport), созданная американскими компаниями Precision Remotes и General Dynamic Land Systems. Робот оснащён стабилизированным боевым модулем с пулемётом M2 Browning, а также автоматической системой определения целей. Недавно на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон (штат Калифорния) прошли испытания проходимости T360 M2 MUTT, в ходе которых робота доставили с корабля на берег на амфибийном бронетранспортере AAV7 и выгрузили на песчаный пляж. Возможно, уже в ближайшем будущем такие машины будут первыми атаковать береговые укрепления противника.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com/channel/UCsR9ww9u0nXarO4LsotNeEA
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