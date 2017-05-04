ДНР: ВСУ снова бьют по населённым пунктам республики из РСЗО
Оперативное командование Донецкой народной республики сообщает о том, что украинские войска за минувшие сутки нарушили решил прекращения огня 56 раз. При этом использовались и средства реактивной артиллерии. Донецкое агентство новостей приводит заявления представителя оперативного командования ДНР:
Добавляется, что под огонь украинских силовиков попали 17 городов и посёлков республики. В очередной раз снаряды и мины падали в северных пригородах Донецка, а также в районе Ясиноватой.
МИА Новороссия пишет о том, что наиболее массированному обстрелу подвергся населённый пункт Спартак. Агентство приводит заявление представительницы местного самоуправления:
При этом в ДНР отмечают, что против тактики массированных ударов ВСУ у них наработана тактика точечного снайперского противодействия. За последние несколько дней снайперы Народной милиции ДНР ликвидировали несколько одиозных фигур из состава так называемых «добробатов». Однако констатируется, что существенно выросла и снайперская активность со стороны противника.
За прошедшие сутки ВС Украины 56 раз нарушили режим прекращения огня. При обстрелах применялись РСЗО, артиллерия, танки, миномёты, БМП, БТР, ПТУР, гранатомёты и стрелковое оружие.
Добавляется, что под огонь украинских силовиков попали 17 городов и посёлков республики. В очередной раз снаряды и мины падали в северных пригородах Донецка, а также в районе Ясиноватой.
МИА Новороссия пишет о том, что наиболее массированному обстрелу подвергся населённый пункт Спартак. Агентство приводит заявление представительницы местного самоуправления:
Ночью был обстрел села Спартак, по улице Киевская, 58 зафиксировано попадание снаряда в летнюю кухню, по этой же улице между 59 и 61 домами был прилет мины, но повреждений жилого фонда не зафиксировано. Кроме этого, по улице Чапаева, 84 снаряд пробил боковую стену частного дома.
При этом в ДНР отмечают, что против тактики массированных ударов ВСУ у них наработана тактика точечного снайперского противодействия. За последние несколько дней снайперы Народной милиции ДНР ликвидировали несколько одиозных фигур из состава так называемых «добробатов». Однако констатируется, что существенно выросла и снайперская активность со стороны противника.
Использованы фотографии: Твиттер, livejournal.com
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