ДНР: ВСУ снова бьют по населённым пунктам республики из РСЗО

За прошедшие сутки ВС Украины 56 раз нарушили режим прекращения огня. При обстрелах применялись РСЗО, артиллерия, танки, миномёты, БМП, БТР, ПТУР, гранатомёты и стрелковое оружие.

Ночью был обстрел села Спартак, по улице Киевская, 58 зафиксировано попадание снаряда в летнюю кухню, по этой же улице между 59 и 61 домами был прилет мины, но повреждений жилого фонда не зафиксировано. Кроме этого, по улице Чапаева, 84 снаряд пробил боковую стену частного дома.