17:50 04 мая

Зампред ВРУ: Урегулирование в Донбассе тормозят выборы во Франции и Германии

Заместитель председателя украинского парламента Ирина Геращенко сделала заявление, которое в очередной раз заставляет задуматься об адекватности политических элит Украины. Геращенко, которая является одним из украинских представителей в контрактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, объявила, что мирный процесс в регионе тормозится (внимание!) из-за грядущих выборов во Франции и Германии и прошедших выборов в США.

Зампред ВРУ: Урегулирование в Донбассе тормозят выборы во Франции и Германии


На своей странице Ирина Геращенко пишет следующее:
Германия входит в период выборов, которые состоятся в сентябре. Во Франции будет в ближайшие месяцы только формироваться новый кабинет новоизбранного президента, и им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса. В США так же ещё только формируются структуры, которые отвечают за определенные направления внешней политики. Поэтому Путин всё это использует.



По словам г-жи Геращенко, «нормандский формат» при условии подготовки Парижа и Берлина к выборам «поставлен на паузу».

Это очередная попытка киевских властей снять с себя ответственность за кровопролитие в Донбассе. По киевской «логике», виновными можно считать кого и что угодно – от Путина до выборов во Франции и Германии – но никак не самих себя. А о том, что именно украинскому политическому руководству продолжает оставаться выгодным кровопролитный вооружённый конфликт в Донбассе, та же г-жа Геращенко предпочитает молчать.

Пользователи Фейсбука тем временем поинтересовались у Ирины Геращенко, а что мешало Киеву урегулировать конфликт в Донбассе за три предыдущих года, когда выборов не было ни в Германии, ни во Франции?

Использованы фотографии: 24 Канал
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Комментарии 26

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  1. NIKNN Сегодня, 15:09
    которое в очередной раз заставляет задуматься об адекватности политических элит Украины
    feel
    NIKNN
    1. oleg-gr Сегодня, 15:10
      ВРУ она такая. Все виноваты, а содержанка не при чем. Гоните деньги и не требуйте отчетов.
      oleg-gr
      1. SSR Сегодня, 15:34
        Цитата: oleg-gr
        ВРУ она такая. Все виноваты, а содержанка не при чем. Гоните деньги и не требуйте отчетов.

        Мне вот интересно.... сейчас РФ вводит ограничения на денежные переводы в 404-ю, ребята шабашники из Руины либо с рублями либо обменяв на валюту, границу будут пересекать с налом. Кто их будет обдирать, погранцы или всякие псеки азовы?
        SSR
        1. svp67 Сегодня, 15:41
          Цитата: SSR
          Мне вот интересно.... сейчас РФ вводит ограничения на денежные переводы в 404-ю, ребята шабашники из Руины либо с рублями либо обменяв на валюту, границу будут пересекать с налом. Кто их будет обдирать, погранцы или всякие псеки азовы?

          Да просто деньги пойдут кружным путем, через Казахстан или Беларусь, вот и все... При переводе будут брать больший процент, но вот такая реальность. Мне вот интересно было это видео посмотреть...
          svp67
          1. cniza Сегодня, 15:48
            Цитата: oleg-gr
            ВРУ она такая. Все виноваты, а содержанка не при чем. Гоните деньги и не требуйте отчетов.


            И пока им дают деньги , так и будут под дурака косить и посмеиваться.
            cniza
            1. BATUHAN Сегодня, 16:25
              Ежели хохлами руководит дура набитая, то это заслуга самих хохлов. Слава демократии! Хохлы сделали свой выбор. Ежели демократия укоренится на Руси, то и тут появятся такие дуры-быбы в креслах. Путин не вечен. На наш век его возможно хватит, но вот кого выберут наши дети нам не ведано.
              BATUHAN
              1. рич Сегодня, 17:10
                Урегулирование в Донбассе тормозят выборы во Франции и Германии

                Санкции к ним!!! Однозначно!!!!
                рич
              2. Монос Сегодня, 17:18
                Поэтому Путин всё это использует.

                Для чего? Им уже даже лень придумывать в чём вина ВВП. Скоро ответы на все вопросы будут крайне лап.идарны: "Почему нет газа?" - "Путин"; "Где деньги?" - "Путин"; "Который час?" - "Путин"; "Как проехать в Жмеринку?" - "Путин".
                Монос
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:32
      Украину начинают забывать...Сша урезают помощь и т.д. Скоро санкции возможно снимут и тогда поговорим "по братски" за закрытыми дверями...Бить будем больно, все припомним!
      ОТДЕЛ
  2. Тралл Сегодня, 15:09
    А как же влияние фаз луны на деятельность руководства Украины? И в кого превращаются в полнолуние депутаты Верховной Рады, хотелось бы спросить у И. Геращенки?
    Тралл
    1. NIKNN Сегодня, 15:14
      Цитата: Тралл
      А как же фазы луны?

      Они влияют только на половую деятельность клопов. Уже доказано..., еще до незалежной... tongue
      NIKNN
    2. volodya Сегодня, 16:07
      Цитата: Тралл
      А как же влияние фаз луны на деятельность руководства Украины? И в кого превращаются в полнолуние депутаты Верховной Рады, хотелось бы спросить у И. Геращенки?

      Плохому танцору всегда яйца мешают!
      volodya
  3. major071 Сегодня, 15:11
    Ха-ха! Как знал и поэтому, увидев эту новость на другом ресурсе, заранее начал набрасывать стишок, но немного не успел. Сильно не ругайтесь, дописывал на ходу. hi drinks

    Как заявила в Раде всем
    Геращенко Ирина
    В Донбассе мира нет совсем
    На это есть причины
    Тут точно Киев не при чем
    Он - «за переговоры!»
    А «вата» - морду кирпичём
    И только разговоры
    Еще там Меркель подвела
    На выборы стремится
    Не хочет обсуждать дела
    Над кризисом трудиться
    Олланд вообще во всем подвел
    Контакты все забросил
    Донецк он к миру не привел
    Вообще осёл в вопросе
    И тут куда не посмотри
    Ну все, блин, виноваты!
    Олландик, Меркель, терроризм
    Затмение и «ватник»!
    Но Киев вам не привязать
    К «Нормандскому формату»!
    На мир в Донбассе всем плевать!
    И вы все виноваты!
    wink drinks
    major071
    1. NIKNN Сегодня, 15:15
      Цитата: major071

      drinks good good good
      NIKNN
  4. DMoroz Сегодня, 15:11
    Ирина Геращенко сделала заявление, которое в очередной раз заставляет задуматься об адекватности политических элит Украины.

    Ну так весна же, обострение... Хотя у "политических элит Украины" похоже постоянная весна...
    DMoroz
    1. Балу Сегодня, 15:20
      Хотя у "политических элит Украины" похоже постоянная весна...
      Скорее осень, типа полит lol ического климакса.
      Балу
  5. parusnik Сегодня, 15:13
    Что мешает плохому танцору? Танцпол, тапочки, ноги..
    parusnik
    1. maxim947 Сегодня, 15:18
      В данном случае худрук
      maxim947
    2. Тралл Сегодня, 15:24
      Цитата: parusnik
      Что мешает плохому танцору? Танцпол, тапочки, ноги..

      Чужая дудка smile
      Тралл
      1. Svarog51 Сегодня, 15:47
        Чужая дудка
        Под которую тараканы в голове пляшут. belay
        Svarog51
  6. Познающий Сегодня, 15:16
    Однако эта мадама позабыла что внеочередные президентские выборы в Республике Корея 2017 года пройдут 9 мая ... Интересно что-бы она сказала по этому поводу... recourse Вопрос требующий незамедлительного ответа...
    Познающий
  7. soroKING Сегодня, 15:19
    Цитата: parusnik
    Что мешает плохому танцору? Танцпол, тапочки, ноги..

    ухи ухи wassat
    soroKING
  8. Антон Болдаков Сегодня, 15:39
    Ладно, судя по фото она блондинка - ей можно быть глупой
    Антон Болдаков
  9. К-50 Сегодня, 15:44
    Ирина Геращенко сделала заявление, что мирный процесс в регионе тормозится из-за грядущих выборов во Франции и Германии и прошедших выборов в США.

    Майданутость мозга не лечится.
    Где Франция с Германией и ФША, и где Уркаина? belay
    А что мешало ещё ТРИ года назад решить всё "миром" ? fool
    Ничё, в могилке и не таких "лечили"!!!
    К-50
  10. KIBL Сегодня, 16:14
    Это словарный понос дамочки,страдающей дегенеративным расстройством головного мозга!Как известно плохому танцору всегда что то мешает!Как же они уже всех забодали!Давай Украина подавай иски в международные суды,мол во всех нынешних бедах "страны" кроме России теперь виноваты выборы во Франции,Германии и боже в самой США!!!!Всех к ногтю!!!Слава Укропии!!!!
    KIBL
  11. behemot Сегодня, 16:45
    как же это не Путин виноват?
    behemot
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