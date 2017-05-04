Зампред ВРУ: Урегулирование в Донбассе тормозят выборы во Франции и Германии

Германия входит в период выборов, которые состоятся в сентябре. Во Франции будет в ближайшие месяцы только формироваться новый кабинет новоизбранного президента, и им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса. В США так же ещё только формируются структуры, которые отвечают за определенные направления внешней политики. Поэтому Путин всё это использует.

Заместитель председателя украинского парламента Ирина Геращенко сделала заявление, которое в очередной раз заставляет задуматься об адекватности политических элит Украины. Геращенко, которая является одним из украинских представителей в контрактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, объявила, что мирный процесс в регионе тормозится (внимание!) из-за грядущих выборов во Франции и Германии и прошедших выборов в США.На своей странице Ирина Геращенко пишет следующее:По словам г-жи Геращенко, «нормандский формат» при условии подготовки Парижа и Берлина к выборам «поставлен на паузу».Это очередная попытка киевских властей снять с себя ответственность за кровопролитие в Донбассе. По киевской «логике», виновными можно считать кого и что угодно – от Путина до выборов во Франции и Германии – но никак не самих себя. А о том, что именно украинскому политическому руководству продолжает оставаться выгодным кровопролитный вооружённый конфликт в Донбассе, та же г-жа Геращенко предпочитает молчать.Пользователи Фейсбука тем временем поинтересовались у Ирины Геращенко, а что мешало Киеву урегулировать конфликт в Донбассе за три предыдущих года, когда выборов не было ни в Германии, ни во Франции?