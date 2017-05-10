Винтовки для страны банкиров

«При постройке деревни швейцарцы сначала строят тир, потом банк и только потом церковь»

(Старая швейцарская поговорка)

Начать этот материал хочется с вопроса: в какой стране больше всего банков на душу населения? И понятно, что ответ будет один – в Швейцарии! Второй вопрос посложнее. А какая самая демократичная страна на свете? Здесь кто-то назовет одну страну, кто-то другую… Однако назвать надо всего одну, и эта страна будет тоже Швейцария! Почему? Да потому, что критерий демократичности всего один: это учет властями общественного мнения. Так вот именно в Швейцарии он поставлен образцово. Ни одно решение правительства страны не принимается без одобрения 80% ее населения, вот почему опросы общественного мнения проводятся там регулярно. Случается, что и по два раза в месяц! Ну, а какое отношение все это имеет к истории швейцарских винтовок? Да самое прямое!Жандармы Швейцарской Конфедерации на параде с винтовками Ф. Веттерли.Швейцария – это нация стрелков. От Вильгельма Телля до современной эпохи интерес к точной стрельбе буквально неизгладимо укоренился в их национальном характере. Началось все еще с арбалетов, которыми в Швейцарии владели все от мала до велика, ну, а закончилось винтовками. Поэтому неудивительно и то, что швейцарские винтовки являются такими точными инструментами. Если легендарный оружейный мастер Таунсенд Велен был прав, говоря, что «интересны только точные винтовки», то в Швейцарии это выразилось в том, что она почти всегда выбирала свой уникальный путь развития стрелкового оружия, причем вооружалась самыми длинноствольными винтовками. В разное время швейцарские винтовки, понятно, отличались друг от друга, но они всегда были очень хорошо сделаны, и при этом всегда точны. Небольшая, но хорошо обученная армия, занимающая оборонительные позиции, хотела и хочет, чтобы ее солдаты обладали оружием с лучшими характеристиками по дальнобойности. И в этом швейцарцы вполне преуспели.«Федеральный карабин» 1851 года.Ну, а начнем мы наш рассказ о швейцарских винтовках с конца 1860-х годов ХIX века, когда в Швейцарии начали искать замену конверсионных винтовок Мильбанка-Амслера. Швейцарская винтовка Исаака Мильбанка и Рудольфа Амслера M1842/59/67 была конверсией старой капсюльной винтовки M1842 (усовершенствованной в 1859 году). На ней применялся откидной затвор, откидывавшийся вперед, соединенный с экстрактором и ударником, проходящим через него наискось. Довольно необычно устроенный прицел был проградуирован на 750 шагов.Затвор винтовки Мильбанка-Амслера.Затвор открыт.Затвор открыт. Хорошо виден рычаг экстрактора.Оригинальный V-образный прицел.Когда ей начали искать замену, то сначала остановились на системе Пибоди с патроном кольцевого воспламенения 10.4x38. Но затем было решено принять на вооружение модель Винчестера образца 1866 года, которая на испытаниях с 1-ое и 13-ое октября 1866 года превзошла всех конкурентов с большим отрывом. Комиссия Швейцарской Конфедерации по внедрению новых винтовок единогласно постановила, чтобы именно «Винчестер» будет принят на вооружение, и правительство это ее решение одобрило. Однако швейцарская общественность придерживалась другой точки зрения, и вот это мнение народное перевесило все резоны правительства!Винтовка Ф. Веттерли 1868 – 1869 гг. Музей швейцарских стрелков в Берне.Устройство затвора и магазина винтовки Веттерли 1869 г.Почти сразу же избиратели начали оказывать давление на швейцарский парламент, чтобы отменить эту сделку и принять на вооружение винтовку другой системы. И правительству ничего не оставалось делать, как принять на вооружение винтовку Фридриха Веттерли из известной швейцарской компании Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG). Причем винтовка Веттерли была признана негодной к военной службе во время испытаний в Англии, но она же была и наилучшей среди отечественных швейцарских разработок. Надо сказать, что Веттерли своей винтовкой сумел угодить всем. Так, он поставил на нее 12-зарядный магазин (еще один патрон можно было иметь в стволе), за который многим швейцарцам понравился Винчестер 1866 года, но соединил его со скользящим затвором. Кроме того, он использовал патрон 10.4x38R, который применялся в винтовке Пибоди, и у многих швейцарцев считался образцовым. Вот так вот он всем «всем сестрам выдал по серьгам» и в результате добился того, что его пехотная винтовка модели 1869 года была принята на вооружение: 27 февраля 1868 года швейцарское правительство разместило заказ на 80 000 винтовок его системы.А вот это не совсем обычный образец серийной винтовки образца 1869 г. Обратите внимание – у нее два спусковых крючка! Нужен второй крючок затем, что это не винтовка, а по терминологии принятой в швейцарской армии… штуцер, то есть винтовка для особо точной стрельбы. Второй спусковой крючок делает спуск очень мягким. Причем прицел имеет стандартную насечку в 1000 м. То есть винтовка не предназначена для стрельбы на большую дальность. Она просто предназначена для более метких стрелков и только. Штуцерами вооружались элитные части швейцарской армии. Данный образец выпуска 1871 года.Жандармская модель винтовки 1869 года имела иначе оформленную крышку окна магазина и у нее не было отсечки магазина слева.Эту винтовку можно легко отличить от других швейцарских винтовок по имеющейся справа крышке окна магазина, предназначенной для защиты его от попадания грязи. А другая ее отличительная особенность – это листовая пружина (установленная на левой стороне затворной коробки), которая является отсечкой магазина. Интересно, что прицел винтовки калибровался в schritt – устаревшей швейцарской единице измерения. Максимальная дальность стрельбы по прицелу у нее составляла 1000 schritt, равнявшихся примерно 750 м. Позднее, уже в 1870 году, его откалибровали уже в метрах и установили дальность в 1000 м. Отметим, что Виттерли шел к этой своей конструкции путем последовательных ее улучшений. Первый образец его винтовки модели 1867 года имел подствольный магазин, цилиндрический поворотный затвор и… курок, располагавшийся позади затвора и взводившийся при его движении назад. На образце 1869 году ударного курка уже нет. Его заменило взведение ударника боевой пружиной в задней части затвора. Можно сказать, что Веттерли был первым, кто сумел совместить продольно-скользящий затвор с поворотной рукояткой на уровне спускового крючка и многозарядный подствольный магазин. Ствол ввинчивался в массивною ствольную коробку. При движении затвора назад подаватель поднимал патрон из магазина, выбрасывал наружу стреляную гильзу уже извлеченную из ствола экстрактором, и взводил пружину ударника. При движении вперед патрон попадает в ствол, затвор поворачивается и запирает патрон в стволе при помощи двух боевых упоров. Ударник, имеющий на конце боек форме вилки (боек и ударник в этой винтовке это две разные детали!) и подпружиненный сильной пружиной, ударял по шляпке патрона сразу в двух местах, так как в патроне применялось кольцевое воспламенение. Подобное решение было очень разумным, так как резко снижало вероятность осечки при выстреле.В винтовке использовался мощный патрон калибра 10,4 мм. Гильза имела бутылочную форму, с рантом и кольцевым воспламенением. Пуля отливалась из сплава свинца и сурьмы, но фактически была чисто свинцовой (99,5 % свинца, 0,5 % сурьмы), с проточками под осадку. Масса пули составляла 20,4 г, заряда черного пороха – 3,75 г. Начальная скорость пули была достаточно велика и могла достигать 437 – 440 м/с.9 февраля 1871 года на вооружение был принят карабин на ее основе, имевший дверцу магазина (а вот отсечка отсутствовала на нем) и отличавшийся только лишь длиной ствола, емкостью магазина (6+1) и характерным для кавалеристских карабинов того времени намушником. Назывались такие карабины у швейцарцев… мушкетоном!Винтовку Веттерли отличала очень высокая скорострельность и по этому показателю она оставалась самой скорострельной винтовкой Европе в течение многих лет. Правда, вес у нее был 4600 г. – то есть несколько больший, чем у винтовок – аналогов, но зато и качество у нее было… швейцарское!Винтовка Веттерли 1871 года с игольчатым штыком.Кадетская винтовка 1870 г. была однозарядной.Штык-тесак образца 1881 года.