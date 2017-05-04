Депутат: возможно, США оценят разумность предложений РФ о зонах деэскалации в Сирии

Нам бы очень хотелось, чтобы западная коалиция, возглавляемая США, наконец-то почувствовала разумность российских предложений,

Главное, чтобы иностранные воинские контингенты в случае их размещения на линиях разграничения зон безопасности в Сирии действительно способствовали эффективной борьбе с терроризмом,

В любом случае переговорный процесс требует, чтобы стороны пришли к соглашению по регулированию данного вопроса,