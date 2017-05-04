Депутат: возможно, США оценят разумность предложений РФ о зонах деэскалации в Сирии
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов выразил надежду, что США и их союзники оценят российские предложения, включенные в проект меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, передает Интерфакс-АВН .
Он считает, что американцам «надо переступить через собственное эго», а то бывает часто так, что «если США не первые что-то предложили, то они не участвуют в таких процессах».
Депутат отметил, что «такой подход был свойственен и предыдущей администрации, есть и сейчас».
По данным газеты «Коммерсантъ», проект Меморандума о создании зон деэскалации представлен на рассмотрение участников межсирийских переговоров в Астане.
«Власти РФ надеются, что Меморандум о создании зон деэскалации будет подписан завтра в Астане в ходе нового раунда межсирийских переговоров, в которых помимо России участвуют представители еще двух стран-посредников (Турция и Иран). Из проекта документа, оказавшегося в распоряжении газеты, в частности, следует, что на линии разграничения вокруг зон безопасности могут быть размещены иностранные воинские контингенты», сообщает газета.
Ранее в Дамаске заявили, что поддерживают российскую инициативу о создании зон деэскалации.
Нам бы очень хотелось, чтобы западная коалиция, возглавляемая США, наконец-то почувствовала разумность российских предложений,сказал Красов агентству.
Он считает, что американцам «надо переступить через собственное эго», а то бывает часто так, что «если США не первые что-то предложили, то они не участвуют в таких процессах».
Депутат отметил, что «такой подход был свойственен и предыдущей администрации, есть и сейчас».
Главное, чтобы иностранные воинские контингенты в случае их размещения на линиях разграничения зон безопасности в Сирии действительно способствовали эффективной борьбе с терроризмом,сказал он.
В любом случае переговорный процесс требует, чтобы стороны пришли к соглашению по регулированию данного вопроса,добавил Красов.
По данным газеты «Коммерсантъ», проект Меморандума о создании зон деэскалации представлен на рассмотрение участников межсирийских переговоров в Астане.
«Власти РФ надеются, что Меморандум о создании зон деэскалации будет подписан завтра в Астане в ходе нового раунда межсирийских переговоров, в которых помимо России участвуют представители еще двух стран-посредников (Турция и Иран). Из проекта документа, оказавшегося в распоряжении газеты, в частности, следует, что на линии разграничения вокруг зон безопасности могут быть размещены иностранные воинские контингенты», сообщает газета.
Ранее в Дамаске заявили, что поддерживают российскую инициативу о создании зон деэскалации.
Использованы фотографии: https://rsf.org
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