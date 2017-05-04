17:53 04 мая

Депутат: возможно, США оценят разумность предложений РФ о зонах деэскалации в Сирии

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов выразил надежду, что США и их союзники оценят российские предложения, включенные в проект меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, передает Интерфакс-АВН .



Нам бы очень хотелось, чтобы западная коалиция, возглавляемая США, наконец-то почувствовала разумность российских предложений,
сказал Красов агентству.


Он считает, что американцам «надо переступить через собственное эго», а то бывает часто так, что «если США не первые что-то предложили, то они не участвуют в таких процессах».

Депутат отметил, что «такой подход был свойственен и предыдущей администрации, есть и сейчас».

Главное, чтобы иностранные воинские контингенты в случае их размещения на линиях разграничения зон безопасности в Сирии действительно способствовали эффективной борьбе с терроризмом,
сказал он.

В любом случае переговорный процесс требует, чтобы стороны пришли к соглашению по регулированию данного вопроса,
добавил Красов.

По данным газеты «Коммерсантъ», проект Меморандума о создании зон деэскалации представлен на рассмотрение участников межсирийских переговоров в Астане.

«Власти РФ надеются, что Меморандум о создании зон деэскалации будет подписан завтра в Астане в ходе нового раунда межсирийских переговоров, в которых помимо России участвуют представители еще двух стран-посредников (Турция и Иран). Из проекта документа, оказавшегося в распоряжении газеты, в частности, следует, что на линии разграничения вокруг зон безопасности могут быть размещены иностранные воинские контингенты», сообщает газета.

Ранее в Дамаске заявили, что поддерживают российскую инициативу о создании зон деэскалации.

Использованы фотографии: https://rsf.org
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Комментарии 7

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  1. ser-pov Сегодня, 15:26
    [/quote]В любом случае переговорный процесс требует, чтобы стороны пришли к соглашению по регулированию данного вопроса[quote]

    Стоит ли с жуликами договариваться? Ковбой слово дал- ковбой слово взял обратно! Сколько раз уже так было... Тихой сапой будут бомбить как Израиль это делает, и будут говорить, что по ним первые начали стрелять...
    ser-pov
    1. Тралл Сегодня, 15:37
      Пусть просто не мешают России работать в Сирии.
      Тралл
      1. BATUHAN Сегодня, 16:34
        Депутат: возможно, США оценят

        Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов выразил надежду

        Печально, что в депутатских креслах люди которые надеются. Хорошее дело - надеятся wassat
        Ты дела делай так, что бы амери.козы твои условия принимали как закон! А он видишь-ли надеется. laughing
        BATUHAN
        1. рич Сегодня, 17:05
          делом бы лучше депутат занимался, а не ванговал
          рич
  2. Topotun Сегодня, 15:43
    США начнут что-то оценивать - только после того как их военных начнут массово прикапывать. Да и то вопрос, поговрка англичан "У Короля много!" вполне применима и к амерам.
    Topotun
    1. Pirogov Сегодня, 16:17
      Цитата: Topotun
      США начнут что-то оценивать - только после того как их военных начнут массово прикапывать. Да и то вопрос, поговрка англичан "У Короля много!" вполне применима и к амерам.

      Протестанты понимают только силу и уважают тоже,нужно брать их модель поведения .
      Pirogov
  3. voyaka uh Сегодня, 17:46
    Курды полностью взяли Табку( включая дамбу) - довольно крупный город.
    Причем, не выдавили ИГИЛ оттуда, а окружили и уничтожили.
    Молодцы! good
    voyaka uh
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