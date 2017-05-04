Торговая сеть Курской области решила поглумиться над символикой Победы?
Региональные средства массовой информации сообщают о кощунственной рекламе одной из торговых сетей Курской области. В сообщениях говорится о том, что примерно за неделю для празднования 72-й годовщины Победы торговая сеть «Европа» решила привлечь внимание покупателей символикой Победы на плакате с изображением куриной тушки.
На рекламной вывеске изображена красная звезда, на фоне которой «красуется» курица и надпись «Победа над ценами». Судя по задумке авторов этого шедевра, такой коллаж должен привлечь в магазины торговой сети группы компаний «Промресурс» дополнительных покупателей. Однако жители Курска и других городов области (Курчатова, Железногорска), где расположены торговые точки под вывеской «Европа», возмутились появлению такой рекламы.
В YouTube местная жительница (Галина Переверзева) публикует видео с комментариями к рекламе торговой точки в городе Курске.
Такого рода реклама выглядит не просто кощунственной, она переходит все границы. Использование символики Победы и символики современной российской армии для рекламных акций по продаже кур – явно за гранью морали.
К 9 мая в последнее время всё чаще появляются плакаты, которые у россиян вызывают справедливое чувство возмущения. Нередко вывешиваются коллажи с поздравлениями с Днём Победы, на которых вместо изображений советских воинов и советской военной техники "профессиональный дизайнер" размещает фото солдат вермахта и гитлеровских самолётов.
На рекламной вывеске изображена красная звезда, на фоне которой «красуется» курица и надпись «Победа над ценами». Судя по задумке авторов этого шедевра, такой коллаж должен привлечь в магазины торговой сети группы компаний «Промресурс» дополнительных покупателей. Однако жители Курска и других городов области (Курчатова, Железногорска), где расположены торговые точки под вывеской «Европа», возмутились появлению такой рекламы.
В YouTube местная жительница (Галина Переверзева) публикует видео с комментариями к рекламе торговой точки в городе Курске.
Такого рода реклама выглядит не просто кощунственной, она переходит все границы. Использование символики Победы и символики современной российской армии для рекламных акций по продаже кур – явно за гранью морали.
К 9 мая в последнее время всё чаще появляются плакаты, которые у россиян вызывают справедливое чувство возмущения. Нередко вывешиваются коллажи с поздравлениями с Днём Победы, на которых вместо изображений советских воинов и советской военной техники "профессиональный дизайнер" размещает фото солдат вермахта и гитлеровских самолётов.
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