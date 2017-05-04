17:52 04 мая

Торговая сеть Курской области решила поглумиться над символикой Победы?

Региональные средства массовой информации сообщают о кощунственной рекламе одной из торговых сетей Курской области. В сообщениях говорится о том, что примерно за неделю для празднования 72-й годовщины Победы торговая сеть «Европа» решила привлечь внимание покупателей символикой Победы на плакате с изображением куриной тушки.

Торговая сеть Курской области решила поглумиться над символикой Победы?


На рекламной вывеске изображена красная звезда, на фоне которой «красуется» курица и надпись «Победа над ценами». Судя по задумке авторов этого шедевра, такой коллаж должен привлечь в магазины торговой сети группы компаний «Промресурс» дополнительных покупателей. Однако жители Курска и других городов области (Курчатова, Железногорска), где расположены торговые точки под вывеской «Европа», возмутились появлению такой рекламы.


В YouTube местная жительница (Галина Переверзева) публикует видео с комментариями к рекламе торговой точки в городе Курске.



Такого рода реклама выглядит не просто кощунственной, она переходит все границы. Использование символики Победы и символики современной российской армии для рекламных акций по продаже кур – явно за гранью морали.

К 9 мая в последнее время всё чаще появляются плакаты, которые у россиян вызывают справедливое чувство возмущения. Нередко вывешиваются коллажи с поздравлениями с Днём Победы, на которых вместо изображений советских воинов и советской военной техники "профессиональный дизайнер" размещает фото солдат вермахта и гитлеровских самолётов.


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Комментарии 49

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  1. Machete Сегодня, 15:25
    Насколько я помню, эта звезда красуется на эмблеме канала Звезда.
    Какое здесь глумление? Скорее, плагиат.
    А торговые сети каждый день "побеждают" цены. ЭТО политика компаний, реклама и прочее...
    Шум только из-за того, что скоро День Победы?
    Machete
    1. Чёрный Сегодня, 15:28
      Да, не перевелись ещё дегенераты на земле нашей.
      Чёрный
      1. Венд Сегодня, 15:30
        Цитата: Чёрный
        Да, не перевелись ещё дегенераты на земле нашей

        9 мая это как проверка на вшивость, чтобы понять, кто есть кто.
        Венд
        1. BATUHAN Сегодня, 16:11
          Это всего лишь повод для "гневной новости".
          Безграмотно писать журналисты себе разрешили.
          К примеру ни кого из журналистов не удивляет программа с названием "Рыбий жЫр". Зачем тогда вообще изучать русский язык и следовать правилам? Журналисты разрешили себе жить без правил.
          "Курица" лишь следствие. Уродов коверкающих язык и понятия в СМИ пруд пруди, так почему этим уродам не быть в рекламщиках?
          Именно рекламщики и СМИ отменили для себя падежи. И примеров тьма-тьмущая.
          Они (работники сми) продали свой язык. И это не пафос, не красное словцо, это констатация факта.
          BATUHAN
      2. Тралл Сегодня, 15:30
        Их ещё лет на сто припасено smile
        Тралл
      3. активатор Сегодня, 16:07
        Цитата: Чёрный
        Да, не перевелись ещё дегенераты на земле нашей.

        Я вот в россии подметил,что вот такая реклама ,банеры,билборды создается деревнскими дегенератами ,или даже не знаю как их назвать.Берется символ страны и начинают лепить к чему угодно ,сейчас просто не вспомню ,но это меня удивило такое чувство ,что креатива ноль у людей . Например всем известны такие вещи как царь-пушка,царь-колокол это исторические символы и тут же например царь-пельмень,царь-баня такие примитивные ассоциации простительны для семикласника ,но не для серьезных рекламщиков которые спекулируют на исторических символах ,опуская их до уровня ширпотреба в идиотской рекламе ,и затирая значение самих исторических артефактов которые известны во всем мире.
        активатор
        1. Gamer Сегодня, 16:12
          создается деревнскими дегенератами


          в интернетах неравнодушные граждане рисуют демотиваторы под титлом "Гуру маркетинга", высмеивая упомянутых Вами идиотов. Однако же,пора и власть употребить, вспомним прошлый год, к 9 мая и товары в сексшопах оборачивали в георгиевскую(или гвардейскую) ленточку. на марше, рулит.
          Gamer
        2. barclay Сегодня, 16:13
          на которых вместо изображений советских воинов и советской военной техники "профессиональный дизайнер" размещает... то, что заказали!!!
          "Профессиональный дизайнер" - это девочка, которая вчера закончила курсы по графическому дизайну. Она может и не знать всех военных тонкостей, хотя могла бы и поинтересоваться, если пытливый мозг есть. НО у этого дизайнера-исполнителя есть и заказчик и начальник, которые согласовывают, утверждают все нюансы и детали выполненной работы. Вот с кого нужно спрашивать.
          А профессиональный дизайнер и является профессиональным по той причине что делает то, что хочет заказчик, даже если в этом нет на первый взгляд смысла.
          barclay
        3. 34 регион Сегодня, 16:13
          16.07 Активатор! Это когда же этот белый курсор вошёл в исторические символы? И какие победы за ним? И за какой страной этот символ приписан?
          34 регион
          1. активатор Сегодня, 16:36
            Цитата: 34 регион
            16.07 Активатор! Это когда же этот белый курсор вошёл в исторические символы? И какие победы за ним? И за какой страной этот символ приписан?

            Если вы конкретно о рекламном плакате даной статьи то тут звезда вроде как не та, но это все таки звезда и слово победа,и в предверии девятого мая пусть несколько завуалировано ,но данная реклама спекулирует именно на символике дня победы,ведь она не вышла перед новым годом и у каждого кто ее увидит первая асоциация будет именно с днем победы.Тоько вот одни жизни положили для победы над нацистами ,а другие приложили героические усилия ,что бы победить цены на куриные тушки в предверии великого праздника.А могли бы просто снизить цены.
            активатор
        4. Проводник Сегодня, 16:58
          А это вам как? Ух, народилось у вас там креативщиков ... laughing Для многих это прям праздник глупости
          Проводник
    2. Topotun Сегодня, 15:41
      Возможно это и не является ПРЯМЫМ глумлением над символом Победы. Но ведь с таких мелких казалось бы отступлений и начинается размыв тех или иных моральных ценностей. Поэтому есть (на мой взгляд по крайней мере) планка за которую отступать не стоит.
      Topotun
    3. stas Сегодня, 16:08
      Это внутренняя политика, когда ради прибыли готовы пойти на любой цинизм.
      Тушка курицы на фоне Дня Победы это маразм современной власти.
      Но таким как Мачете, это всего лишь шум в торговой сети.
      Рыночная барахолка губит Россию и разум людей.
      stas
  2. Евгений Стрыгин Сегодня, 15:29
    давно пора драть за издевательское отношение к символике победы. Она плавно превращается в чёрт знает в что.
    Евгений Стрыгин
    1. Machete Сегодня, 15:35
      Звезда, как бы, не является прямой символикой Победы.
      Звёзды рисовались и рисуют на всём, чём можно.
      Вот если бы нарисовали Георгиевскую ленту или флаг Победы, то тут можно без вопросов морды бить.
      Machete
      1. Евгений Стрыгин Сегодня, 15:45
        если не кривляться то тут более чем очевидно что эксплуатируют конкретно символику победы.
        Евгений Стрыгин
        1. Machete Сегодня, 15:50


          Это эмблема Звезды. Где здесь глумление?



          А если взять маленькие красные звёздочки справа от комментов? Тут тоже глумление. Использовать символ победы для какого-то непонятного рейтинга на сайте?
          Machete
          1. 34 регион Сегодня, 16:00
            15.50. Мачете! Где тут звезда? Звездой тут и не пахнет. Или этот белый курсор звездой зовётся? Этот знак вообще не тянет на символ Победы! Когда брали Берлин, этого знака и в помине не было. И не какого отношения к Победе он не имеет вообще. Это знак чего угодно, но не Победы. Вот Красная Звезда с серпом и молотом, это знак победы. Красный флаг со звездой и серпом с молотом, это тоже знак Победы. А это знак и символ недоразумения сам по себе. Его можно куда угодно пихать. Это даже не знак страны. Или этот курсор является государственным символом современной России?
            34 регион
            1. Machete Сегодня, 16:12
              Повторюсь: тебя не коробит, что тебе кто-то поставил "плюсик" в рейтинг, нажав на красную звезду-символ победы, которая стоит справа от твоего коммента?
              Machete
              1. 34 регион Сегодня, 16:15
                16.12 Мачете! Красной звёздочки тут и в помине нет. Их вообще стараются вывести на государственном уровне. Так что не надо тут ля-ля.
                34 регион
                1. Machete Сегодня, 16:17
                  Где нет? На сайте?
                  Machete
                  1. 34 регион Сегодня, 16:19
                    16.15. Мачете! То что в верхнем правом углу это просто звёздочка. И явно не красная. И явно не символ Победы. hi
                    34 регион
                    1. Muvka Сегодня, 16:33
                      А навести мышь не пробовали? На эту звезду.
                      Muvka
          2. Непостижимый Сегодня, 16:02
            Это эмблема Звезды. Где здесь глумление?

            В данном случае это антипод глумлению, факт которого изображен на картинке в статье.
            ---
            На телеканал Звезда наезжать не надо.
            Непостижимый
          3. фигвам Сегодня, 17:27
            Цитата: Machete

            Это эмблема Звезды. Где здесь глумление?
            А если взять маленькие красные звёздочки справа от комментов? Тут тоже глумление. Использовать символ победы для какого-то непонятного рейтинга на сайте?

            А это звезда на российском самолёте. Видимо для ПАКФА позаимствовали у канала "Звезда"
            фигвам
    2. NIKNN Сегодня, 15:48
      Законы вроде есть... Например некоторые "либералы"(не поймите предвзято , я к этой категории отношу тех кто мне не нравиться не зависимо от вероисповедания. Скажем так "имя нарицательное") к классикам литературы претензии имеют и назначают судебные экспертизы..., ну а вот кто на себя возьмет расходы и прочее по экспертизе и судам в данном случае??? Все вроде против, а на деле.... request
      NIKNN
    3. ЧитаюНовости Сегодня, 16:11
      Главное не скатиться в издевательско-инфантильное: "Смотрите - он ЗВЁЗДОЧКУ нарисовал! Ату его! подсуд! вешать за глумление! враг народа! Расстрелять."
      ЧитаюНовости
  3. soroKING Сегодня, 15:30
    Вы кто?
    Я дизайнер.
    Вижу, что не Иванов.
    soroKING
    1. Тралл Сегодня, 15:44
      И тут из кустов появляется мы smile
      Тралл
  4. BlackMokona Сегодня, 15:37
    Просто идёт вырождение смысла и символа победы.
    BlackMokona
    1. SlavaS Сегодня, 16:06
      Так и есть, и ничего с этим не поделать, т. к. Кали-Юга, и притом практически только началась.
      SlavaS
  5. AlexTires Сегодня, 15:41
    По хорошему, конечно, госудасртвенным органам надо бы провести разъяснительные беседы, дабы были с такими вещами по-аккуратней, с собственникам магазина, а еще лучше образцово-показательную порку,
    но у нас это сочтут так, что зажимают бизнес, да и никто за это не возьмется, ибо праздник на носу ... выходные, там.... шашлыки.. это будет всегда и чем дальше тем - больше, так как новые поколения свою историю не то что чтить, толком знать не желает....
    AlexTires
    1. Muvka Сегодня, 16:35
      Если честно вы мне напоминаете упоротых с Украины. Там тоже увидят Георгиевскую ленту и сразу стучать в СБУ. И вообще вся эта новость напоминает то, что происходит на Украине. Найдите пару отличий. Я конкретно о символике.
      Muvka
  6. anjey Сегодня, 15:44
    "идеология бабла" бездушна и этим страшна.
    anjey
  7. garnik Сегодня, 15:54
    Однозначно надо наказывать.На ролике узнаваемая всеми звезда ,да еще с надписью победа. И желательно показательное ,чтоб другим не повадно было.Безнаказанность ,порождает вседозволенность.
    garnik
  8. PValery53 Сегодня, 15:56
    С такой рекламной "акцией" минижоры явно напросились на крупный штраф и поражение в правах(изгнание с работы). Ишь, какие куриные дУши!
    PValery53
    1. рич Сегодня, 17:02
      Ничего этим утыркам не будет. Наши деды с этим символом били фашизм, и меньше всего на свете думали о том, что бы запатентовать красную звезду как символ Победы. Можно как угодно исходить злобой на СССР, но тогда такие "креативные рекламы" были не возможны. От слова совсем! И совсем не потому, что боялись....Святое для миллионов людей это было....Практически в каждой советской семье кто-то погиб на той страшной войне...
      рич
  9. Altona Сегодня, 15:56

    Меня бесят вот такие суррогаты символики Победы, такие символы ползучей десоветизации и декоммунизации. Всё стремятся проштамповать фальшивым "святым Георгием".
    Altona
    1. Alena Frolovna Сегодня, 17:35
      СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ никогда не был фальшивым. А война закончилась как раз в день СВЯТОГО ГЕОРГИЯ, воина, победившего змия.
      СВЯТОГО ГЕОРГИЯ чтят во всём мiре, особенно военные.

      И это не признак "десоветизации".
      Жалко мне вас, такого желчного и злобного, потому и крутятся около вас те, от которых вы приходите в неистовство.
      Alena Frolovna
  10. Стройбат запаса Сегодня, 16:03
    Беда в том, что такие рекламки и поздравления появляются из-за общей необразованности этих самых "дезигнёров и манагерофф". Они сами не понимают, что лепят. Так что это скорее вопрос к системе образования и воспитания. А её-то как раз и нет, так что и вопрос не задашь.
    Стройбат запаса
  11. Комментарий был удален.
    1. Gamer Сегодня, 16:13
      воот именно, пирамида целая, состоящая из людей родившихся не тлько в 90-х но и существенно раньше.
      Gamer
  12. midivan Сегодня, 16:27
    Барыги берега попутали в конец уже, и конечно же наши думские либерасты не обратят на это внимания есть куда более важные и насущные проблемы, например Мавзолей или затянуть удавку на шее народа еще на пару сантиметров, но коль пошла такая пьянка Народ сам должен выбирать быть бараном которого гонят или объявить этому бойкот!
    midivan
  13. Чарик Сегодня, 16:34
    отодрать как тушек тех
    Чарик
  14. Александр С. Сегодня, 16:43
    Возмутились...и продолжили быть постоянными покупателями сети.
    Александр С.
  15. максим1987 Сегодня, 17:12
    символ победы и СССР это монолитная красная звезда, а символ современной России (напополам разрезаная звезда) это символ нашего общества отоброжаюшая разрыв между бедными и богатыми
    максим1987
  16. yehat Сегодня, 17:14
    просто туп0рылая идея, туп0рылая реклама и туп0рылое руководство, которое все это разрешило
    yehat
  17. Старый военрук Сегодня, 17:14
    Всё объяснимо. В государстве нет никакой идеологии, кроме "золотого тельца", так задумано творцами конституции. Получите и распишитесь. А ведь 100 лет 7 ноября. Что-то будет.
    Старый военрук
  18. Толстоевский Сегодня, 17:19
    таким "бизнесменам" давать пожизненный запрет на занятие предпринимательской деятельности и занятие должностей гос. и муниципальной службы, чтобы оставшуюся жизнь за счастье считали чистить сортиры. Ну и , само собой, гражданства лишать. Да только государство у нас бесхребетное
    Толстоевский
  19. cariperpaint Сегодня, 17:26
    да просто рекламщики . я с таким каждый год сталкиваюсь
    cariperpaint
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