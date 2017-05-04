17:56 04 мая

Очередные стычки у Дома профсоюзов в Одессе

Из Одессы приходят сообщения о том, что и на вторые сутки после годовщины трагических событий у Дома профсоюзов, в городе отмечаются стычки радикалов с горожанами, приходящими, чтобы почтить память погибших 2 мая 2014 года. У Дома профсоюзов, который местными властями ко 2 мая 2017 году был огорожен несколькими рядами заборов и барьеров, за несколько дней появилось целое море цветов и сотни венков не только от одесситов и жителей других городов Украины, но и от граждан иностранных государств.

Очередные стычки у Дома профсоюзов в Одессе



У заборов были видны венки и цветы от французов, шведов, израильтян, украинцев из Канады. Люди, так и не дождавшись от властей увековечивания памяти погибших на Куликовом поле и в Доме профсоюзов, сами создавали импровизированные мемориалы, которые представляют собой информационные листки о погибших. Листки прикладывались к тем местам территории, где радикалами было совершено то или иное убийство.




В день третьей годовщины кровавых событий в Одессе в воздух были выпущены сотни шаров с надписями "Помни Одессу" и "Стоп, фашизм!"



Сегодня местные власти распорядились все цветы убрать. На площадь пришли одесситы, включая родственников погибших. Жители города попытались остановить тех, кто убирал венки и цветы от Дома профсоюзов. Снова пролилась кровь. Об этом пишет одесский информационный портал . В стычках с радикалами ранения получили несколько неравнодушных одесситов.



Никто из радикалов задержан не был.

Напомним, что за несколько дней до третьей годовщины одесской трагедии, украинские правоохранители заявили, что основная вина за случившееся 2 мая 2014 года лежит на "халатных сотрудниках ГС ЧС города".

Использованы фотографии: http://x-true.info, https://www.048.ua
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Комментарии 20

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  1. Pirogov Сегодня, 16:20
    Проклятое племя нациков .Расследование продолжается ..................
    Pirogov
    1. рич Сегодня, 16:43
      Прошло три года. Убийцы не понесли вообще никакого наказания , более того - фактически морально оправданы теперешней украинской властью
      рич
    2. Проводник Сегодня, 16:46
      Очередные стычки у Дома профсоюзов в Одессе

      Или очередная деятельность засланных известно откуда провокаторов?Это уже знакомо, однако...
      Как срабатывал распознаватель лиц в Одессе

      Парик не помог. 2 мая в Одессе была вычислена и депортирована обратно в "ПМР" пророссийская провокаторша Ангелина Крамчанинова (Визий), которая при поимке тщетно пыталась выдать себя за другого человека, называя его данные.

      Знакомьтесь: Крамчанинова Ангелина Георгиевна ( Визий Анжела Георгиевна 18.04.1969 ) - известный в Одессе провокатор.
      Ее карьера началась с начала 2014 года. Любимые темы – «святое православие» и «Мы одесситы, а они приезжие..» и прочий русский мир.

      Не удивительно, но сама Ангелина является жителем так называемой «ПМР», уроженка города Бендеры. Одессу она посещает строго в дни массовых мероприятий сепаратистского толка. После которых отбывает назад домой.
      Ангелина приезжает всегда хорошо проинструктированной и получившей необходимые указания.

      До начала активной стадии войны в Украине Анжеле выдали паспорт гражданина Украины. И с тех пор усердно работает над дестабилизацией обстановки в украинском городе Одесса.
      Судя по всему, Анжела уничтожила свои украинские документы. И вчера она не смогла подтвердить свою личность украинского гражданина. В следствии чего была депортирована домой в Бендеры (Приднестровье).

      Прощай Анжела. Твоя карьера провокатора закончилась. Твои кураторы в Бендерах тебя утешат.


      в воздух были выпущены сотни шаров с надписями "Помни Одессу" и "Стоп, фашизм!"

      А итальянцы каким боком к Украине?
      Проводник
    3. Владимир 38 Сегодня, 17:00
      Уверен, что бендера за это ответит, рано или поздно, но как обычно исполнители. Ибо организаторы успеют слинять.
      Владимир 38
    4. сибиралт Сегодня, 17:22
      Нет рабочего класса, не будет и сопротивления. Спекулянты и торгаши, они каждый за себя.
      сибиралт
      1. антивирус Сегодня, 17:47
        на 50 лет хватило памяти о расстреле рабочих Арсенала. Новый виток на 30-50 лет
        антивирус
      2. Коля Сегодня, 17:52
        Заметьте, российские официальные лица предпочитают не говорить об одесской трагедии.
        Коля
  2. barclay Сегодня, 16:22
    заявили, что основная вина за случившееся 2 мая 2014 года лежит на "халатных сотрудниках ГС ЧС города". Хорошо, что есть на кого валить.
    А если серьезно, то в Одессе после майдана все меньше остается коренных жителей активного возраста . Кто имеет возможность уезжают кто в Болгарию, кто в Израиль, а кто и в Россию от понаехавшего "быдляка из западенщины".
    barclay
    1. Pirogov Сегодня, 16:26
      Цитата: barclay
      от понаехавшего "быдляка из западенщины".

      Сто % , а что работать активистом выгодное дело ещё и такая крыша........
      Pirogov
    2. ЧитаюНовости Сегодня, 16:42
      Дело в том что еще есть понаехавшего быдляка из далёкой западенщины: канадщины и американщины, они вообще на Украине не подсудны.
      ЧитаюНовости
      1. Нормаль ок Сегодня, 17:50
        Цитата: ЧитаюНовости
        Дело в том что еще есть понаехавшего быдляка из далёкой западенщины: канадщины и американщины, они вообще на Украине не подсудны.

        Вот не вижу я тут "понаехавших из западенщины" и тем более из "канадщины и американщины". Из области понаехало за работой, - валом. Они говорят на суржике. Судя по всему отсюда и ноги растут у подобных слухов.
        Нормаль ок
  3. Echo Сегодня, 16:52
    МЫ ЗАПОМНИМ ВСЕХ СВИДОМОЗОМБИ В ЛИЦО. МЫ ЗАПОМНИМ ИХ ИМЕНА. МЫ УЗНАЕМ МЕСТА ИХ ПРОЖИВАНИЯ. И КОГДА ПРИДЕТ ДЕНЬ, МЫ ВСЕХ ИХ УНИЧТОЖИМ. ПО СПИСКУ. БЕЗ ЖАЛОСТИ И СОЖАЛЕНИЯ.
    Echo
    1. Fedorpolunin333 Сегодня, 17:16
      Но до этого дня не дожить нам никогда...
      Fedorpolunin333
    2. Burbon Сегодня, 17:32
      Цитата: Echo
      И КОГДА ПРИДЕТ ДЕНЬ

      слова на публику - так как за 3 года НИЧЕГО не сделано для справедливой меры наказания - смерть!
      Burbon
  4. МПК105 Сегодня, 17:06
    Вот я не знаю,смог бы так же поступить -"Жители города попытались остановить тех, кто убирал венки и цветы от Дома профсоюзов. Снова пролилась кровь. ",помня,что 2 мая с такими людьми сделали в моём городе...Не факт...
    МПК105
  5. gabonskijfront Сегодня, 17:11
    Конечно Одесса специфический город,именно про него сказал Филипп II Македонский «Осёл, гружёный золотом, берёт любую крепость» Барыги,шлюхи и настоящие пацаны,всегда определяли его общественное мнение,Ему что белые ,что красные ,что румыны,что украинствующие.
    gabonskijfront
  6. ОТДЕЛ Сегодня, 17:15
    Молодцы, не побоялись...! А судить будем обязательно...
    ОТДЕЛ
    1. Burbon Сегодня, 17:35
      Цитата: ОТДЕЛ
      А судить будем обязательно..

      Михан, ты уже 3 года судишь-караешь-до киева доходишь, а воз и нэне там, зачем ? Хочешь наказать приезжай в Одессу-Донецк-Луганск и наказывай а нет, то и не сотрясай воздух!!
      Burbon
      1. антивирус Сегодня, 17:50
        месть блюдо холодное и не жестокое, гарантированно неожиданное
        антивирус
  7. sounddoc Сегодня, 17:45
    Эх,Одесса-мама...легла под бандерлогов ...вставай,мама!!!
    Вот именно,что бордель((((((((
    sounddoc
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