Очередные стычки у Дома профсоюзов в Одессе
Из Одессы приходят сообщения о том, что и на вторые сутки после годовщины трагических событий у Дома профсоюзов, в городе отмечаются стычки радикалов с горожанами, приходящими, чтобы почтить память погибших 2 мая 2014 года. У Дома профсоюзов, который местными властями ко 2 мая 2017 году был огорожен несколькими рядами заборов и барьеров, за несколько дней появилось целое море цветов и сотни венков не только от одесситов и жителей других городов Украины, но и от граждан иностранных государств.
У заборов были видны венки и цветы от французов, шведов, израильтян, украинцев из Канады. Люди, так и не дождавшись от властей увековечивания памяти погибших на Куликовом поле и в Доме профсоюзов, сами создавали импровизированные мемориалы, которые представляют собой информационные листки о погибших. Листки прикладывались к тем местам территории, где радикалами было совершено то или иное убийство.
В день третьей годовщины кровавых событий в Одессе в воздух были выпущены сотни шаров с надписями "Помни Одессу" и "Стоп, фашизм!"
Сегодня местные власти распорядились все цветы убрать. На площадь пришли одесситы, включая родственников погибших. Жители города попытались остановить тех, кто убирал венки и цветы от Дома профсоюзов. Снова пролилась кровь. Об этом пишет одесский информационный портал . В стычках с радикалами ранения получили несколько неравнодушных одесситов.
Никто из радикалов задержан не был.
Напомним, что за несколько дней до третьей годовщины одесской трагедии, украинские правоохранители заявили, что основная вина за случившееся 2 мая 2014 года лежит на "халатных сотрудниках ГС ЧС города".
У заборов были видны венки и цветы от французов, шведов, израильтян, украинцев из Канады. Люди, так и не дождавшись от властей увековечивания памяти погибших на Куликовом поле и в Доме профсоюзов, сами создавали импровизированные мемориалы, которые представляют собой информационные листки о погибших. Листки прикладывались к тем местам территории, где радикалами было совершено то или иное убийство.
В день третьей годовщины кровавых событий в Одессе в воздух были выпущены сотни шаров с надписями "Помни Одессу" и "Стоп, фашизм!"
Сегодня местные власти распорядились все цветы убрать. На площадь пришли одесситы, включая родственников погибших. Жители города попытались остановить тех, кто убирал венки и цветы от Дома профсоюзов. Снова пролилась кровь. Об этом пишет одесский информационный портал . В стычках с радикалами ранения получили несколько неравнодушных одесситов.
Никто из радикалов задержан не был.
Напомним, что за несколько дней до третьей годовщины одесской трагедии, украинские правоохранители заявили, что основная вина за случившееся 2 мая 2014 года лежит на "халатных сотрудниках ГС ЧС города".
Использованы фотографии: http://x-true.info, https://www.048.ua
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