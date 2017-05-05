Сирийская армия. Военная мощь и преобразования



Сирийский стрелок на посту. Фото Voanews.com



Танки Т-72 без каких-либо доработок. Фото Syrianfreepress.wordpress.com



Один из вариантов кустарной модернизации бронетехники. Фото Arabic-military.com



БМП-1 вооруженных сил. Фото ANNA News



Известный образец "технического творчества": самоходка на шасси ГАЗ "Садко", вооруженная орудием ЗиС-2. Фото Twitter.com/MathieuMorant



Пусковая установка "Вулкан" на серийном шасси российского производства. Фото Strangernn.livejournal.com



Истребитель-бомбардировщик МиГ-23. Фото Interpolit.ru



Фронтовой бомбардировщик Су-24. Фото Rusvesna.ru



Выведенные из активной эксплуатации вертолеты Ми-14 морской авиации. Фото Luftwaffeas.blogspot.fr

По материалам:

http://ria.ru/

http://tass.ru/

http://rg.ru/

http://vpk.name/

http://russiancouncil.ru/

The Military Balance 2017

Весной 2011 года в Сирии начались акции протеста и антиправительственные выступления, всего за несколько месяцев переросшие в открытые столкновения. Результатом этих событий стало начало гражданской войны, продолжающейся до сих пор. Интересы законных властей страны в этом конфликте отстаивают вооруженные силы Сирии. Кроме того, с определенного времени армии помогают различные отечественные и зарубежные вооруженные формирования. Имеющийся потенциал, а также помощь со стороны дружественных государств позволяют Дамаску сдерживать напор многочисленных вражеских группировок, а также время от времени одерживать победы.Достаточно давно гражданская война в Сирии превратилась в противостояние большого числа военизированных организаций, вооруженных группировок, террористических организаций и т.д. Как следствие, в разных районах страны друг с другом могут сражаться самые разные структуры. Так, на стороне Дамаска воюют сирийская армия, несколько ополчений, а также военные организации Ирана и Ирака. Заметную поддержку оказывает ливанская организация «Хезболла» и другие группировки региона. С осени 2015 года сирийской армии помогают воздушно-космические силы России.В сложных условиях продолжающейся гражданской войны сирийская армия была вынуждена пойти на некоторые реформы, затронувшие ее структуру. В результате этого за несколько лет вооруженные силы Сирии претерпели заметные изменения и теперь наиболее полно отвечают предъявляемым требованиям. При этом, однако, сохраняются определенные проблемы разного рода. Рассмотрим нынешнее состояние сирийской армии.Основой сирийских вооруженных сил, как ранее, так и сейчас являются сухопутные войска. До начала гражданской войны в них наблюдались некоторые интересные тенденции. Основой армии были механизированные и бронетанковые дивизии в количестве 11 единиц. Также имелись две дивизии сил специального назначения. Легкие пехотные соединения присутствовали в минимальных количествах, что приводило к соответствующим последствиям с точки зрения стратегии.До начала войны в сирийской армии служило около 325 тыс. человек. В боевых действиях вооруженные силы понесли значительные безвозвратные потери. Кроме того, определенная часть личного состава дезертировала, в том числе примкнув к вражеским формированиям. Результатом этого стало заметное сокращение численности армии. В настоящее время в армии числится не более 130-135 тыс. человек. Подобное сокращение армии, однако, было в некоторой мере компенсировано путем создания новых добровольческих организаций. С их помощью удалось нарастить численность пехотных соединений и, как минимум, частично восстановить имевшийся ранее потенциал.Сокращение личного состава и многочисленные потери военной техники в итоге привели к изменению структуры армии. В настоящее время в составе сухопутных войск имеется 6 бронетанковых дивизий с отличающимся составом, 4 механизированные дивизии и 2 пехотные бригады. Также армия располагает 2 артиллерийскими бригадами и 2 бригадами, вооруженными противотанковыми ракетными комплексами. Оперативно-тактические ракетные комплексы состоят на вооружении двух соответствующих бригад.Характерной чертой текущего конфликта является невозможность точного определения количественного и качественного состава парка техники и вооружений. За последние шесть лет армия Сирии потеряла значительное количество материальной части: она уничтожалась в боях или доставалась противнику в качестве трофея. Кроме того, некоторые образцы меняли хозяев по несколько раз. Как следствие, в настоящее время говорить можно только о типах оружия / техники, но не об их количестве.Бронетанковые дивизии оснащены техникой советского или российского производства различных типов. В строю до сих пор остаются танки разных модификаций семейства Т-55. Также имеются немного более новые Т-62. Благодаря российской помощи Сирия эксплуатирует значительное число танков Т-72 разных модификаций и даже сравнительно новые Т-90. В распоряжении механизированных соединений имеются боевые машины пехоты БМП-1/2 и бронетранспортеры почти всех моделей советского и российского производства. Вспомогательная техника, такая как ремонтно-эвакуационные и командно штабные машины, установки разминирования и т.д. тоже имеют советское / российское происхождение.Схожим образом дела обстоят и в артиллерийских частях. Армия располагает самоходными артиллерийскими системами различных типов калибром от 57 до 152 мм. Часть этой техники представляет собой серийные образцы зарубежного производства, тогда как прочие машины изготовлялись в кустарных условиях из имеющейся в наличии техники. На самоходных шасси монтируются как пушки или гаубицы, так и минометы. При этом сохраняется большое число разнообразных буксируемых систем. Реактивная артиллерия преимущественно представлена советскими и российскими системами. Имеются боевые машины различных типов, от БМ-21 «Град» до 9А52 «Смерч». Большое распространение получили буксируемые пусковые установки «Тип 63» китайского производства. Кроме того, армия и лояльные Дамаску формирования активно используют РСЗО семейства «Вулкан», созданные уже в ходе войны.На вооружении двух отдельных бригад состоят оперативно-тактические ракетные комплексы нескольких типов. Сирия до сих пор эксплуатирует устаревшие системы, такие как Р-300, однако имеются и более новые комплексы «Точка». Также на вооружении состоят системы «Фатех» иранского производства.При помощи российских поставок пехотные соединения смогли значительно обновить арсеналы противотанковых средств. Устаревшие ПТРК наподобие 9П133 «Малютка» или 9П148 «Конкурс» в последние годы были дополнены комплексами «Фагот», «Метис», «Корнет» и т.д. Для борьбы с воздушными целями пехота может использовать переносные зенитные комплексы различных моделей семейств «Стрела» и «Игла».Противовоздушная оборона сухопутных войск имеет на вооружении как ракетные, так и артиллерийские системы. Кроме того, несколько лет назад началась эксплуатация комбинированных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Основой войсковой ПВО при этом являются комплексы семейства «Бук» разных моделей. ЗРК дополняются ствольными системами на самоходных шасси и в буксируемом исполнении. До сих пор применяются самоходки ЗСУ-23-4 и ЗСУ-57-2. Имеется определенное количество буксируемых систем с орудиями калибром от 23 до 100 мм. В связи со спецификой текущего конфликта зенитные орудия используются исключительно в качестве огневых средств поддержки сухопутных войск. Для этого имеющиеся пушки и автоматы в изначально буксируемом исполнении нередко монтируются на доступных шасси.Следует отметить, что строительство новых образцов военной техники того или иного назначения с применением доступных агрегатов и изделий является одной из характерных черт продолжающейся войны. Коммерческие или армейские автомобили становятся базой для «самодельных» артиллерийских самоходок со ствольным или реактивным вооружением. Иная техника получает бронирование и вооружение, становясь боевыми машинами пехоты. Серийные образцы боевых бронированных машин получают дополнительную защиту, снижающую вероятность поражения распространенными средствами. Определенные особенности подобной модернизации техники позволяют предполагать, что в некоторых случаях она осуществляется по неким «серийным» проектам.По понятным причинам, определить количество и типы боевой техники кустарного производства не представляется возможным. Точная информация на этот счет не публикуется, а оценки затрудняются различными факторами. К примеру, на вооружении сирийской армии вполне могут состоять образцы, ранее построенные противником и взятые в качестве трофея.В соответствии с актуальными тенденциями развития армий, Сирия приняла на вооружение беспилотные летательные аппараты нескольких типов. Эта техника производится преимущественно в Иране.В связи с сокращением численности личного состава армии официальный Дамаск в начале 2013 года был вынужден создать Национальные силы обороны (НСО). В состав этой структуры принимались различные самостоятельные группировки и организации, лояльные законной власти. Вскоре все желающие были собраны в единую структуру с подчинением т.н. Национальным комитетам. К настоящему времени в НСО числится порядка 100 тыс. бойцов. С целью повышения боеспособности отдельных подразделений и всех сил в целом в качестве консультантов и инструкторов привлекаются специалисты иранского Корпуса Стражей Исламской революции.Также с правительственными войсками сотрудничают некоторые другие добровольческие формирования – т.н. отряды «Шабиха». Часть этих организаций вошла в состав Национальных сил обороны, тогда как другие по-прежнему сохраняют определенную самостоятельность. По разным оценкам, в проправительственных формированиях, не входящих в официальные структуры, числится до 50 тыс. человек.В связи с определенными особенностями гражданской войны и имеющимися ограничениями НСО, «Шабиха» и т.д. преимущественно выполняют функции пехоты, тогда как эксплуатация бронетехники и иных боевых машин остается задачей кадровых военных. Подобный подход позволил компенсировать потери личного состава и поднять потенциал вооруженных сил в целом на приемлемый уровень.Вооруженные силы Сирии имеют определенные преимущества перед своими врагами благодаря сохранению ВВС. В этом виде вооруженных сил служит не более 15 тыс. человек, причем часть его личного состава могла быть брошена на решение иных боевых задач, не связанных с применением авиации. Проблемой сирийских ВВС является состояние техники. По разным оценкам, совершать вылеты может не более 40% самолетов и вертолетов. Кроме того, регулярные потери дополнительно сокращают число боеспособных машин.По имеющимся данным, ВВС Сирии имеют 4 эскадрильи, вооруженные не более чем 80 самолетами МиГ-23 разных модификаций. Эта техника используется в качестве истребителей и истребителей-бомбардировщиков. Такое же количество эскадрилий имеет на вооружении устаревшие МиГ-21 в количестве 70-80 единиц. 5 эскадрилий вооружены самолетами Су-22 (до 30-35) и Су-24 (не более 10-12). Истребительная авиация имеет в своем составе 2 эскадрильи, укомплектованные самолетами МиГ-29. Боевые задачи также могут решаться вертолетами Ми-25 и SA342L Gazelle.Военно-транспортная авиация включает четыре эскадрильи, оснащенные техникой различных типов. В распоряжении военных имеются легкие пассажирские самолеты Dassault Falcon 20 и Як-40, тяжелые транспортники Ил-76 и техника иных типов преимущественно советской / российской постройки. Многоцелевыми вертолетами Ми-8 и Ми-17 оснащены шесть эскадрилий. Подготовка пилотов производится на базе одной эскадрильи самолетов L-39.Не более 20 тыс. человек числится в войсках противовоздушной обороны. В составе этого рода войск до начала войны было 4 дивизии, вооруженные зенитными ракетными комплексами С-75, С-125 и 2К12 «Куб». Кроме того, развернуты 3 полка, использующие комплексы С-200. Количество остающихся на службе систем, по понятным причинам, неизвестно.Сирия сохраняет военно-морские силы, однако этот вид вооруженных сил не принимает активного участия в войне. В связи с этим из 4 тыс. военнослужащих флота часть была переведена в другие войска для участия в боях. В составе ВМС Сирии имеются два сторожевых корабля советского проекта 159, несущие артиллерийское и торпедное вооружение. Остается в эксплуатации более двух десятков ракетных катеров советской и иранской постройки, несущие ракеты П-15 и C-802. Также имеется несколько легких патрульных катеров.Сирийский флот имеет три десантных корабля проекта 770 с возможностью перевозки до 5-6 танков или 180 бойцов. Минно-торпедные силы представлены 7 кораблями трех типов исключительно советской постройки. Имеется небольшая группировка многоцелевых и транспортных катеров и судов.Ранее Сирия использовала свою морскую авиацию, однако, по некоторым данным, с некоторого времени имеющиеся вертолеты простаивают без дела, поскольку все их задачи были возложены на российские экипажи. В строю остается 4 машины типа Ка-28 и 6 Ми-14.Береговые войска имеют ракетные комплексы нескольких типов. От СССР и России ранее были получены системы с ракетами П-15М и П-35, а также комплекс «Бастион». Состоят на вооружении береговые версии ракет C-802 китайского производства.Необходимо учитывать, что вооруженные силы Сирии не являются единственным участником конфликта, выступающим на стороне законного правительства. Официальный Дамаск также поддерживают Национальные силы обороны, многочисленные группировки, не присоединившиеся к существующим структурам и т.д. Кроме того, важнейшими участниками конфликта являются военные специалисты и бойцы иранского КСИР, а также других зарубежных организаций. Большую роль играет и российская группировка, представленная, в первую очередь, воздушно-космическими силами. Таким образом, те или иные успехи проправительственных участников войны являются результатом совместной работы разных структур и правильной координации их действий.Гражданская война в Сирии продолжается около шести лет и, по-видимому, пока далека от своего завершения. Предпринимаются те или иные попытки урегулирования ситуации, прекращения огня и т.д., но они нередко сталкиваются с желанием различных сторон конфликта и даже третьих стран получить свою выгоду. В таких условиях вооруженным силам пришлось пойти на серьезное изменение своей структуры и переработку стратегии и тактики в соответствии с особенностями конфликта, имеющимися угрозами и располагаемыми возможностями. В результате была создана обновленная структура армии, в целом, отвечающая предъявляемым требованиям и способная противостоять противнику, хотя и не избавленная от различных проблем.