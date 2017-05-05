День шифровальщика в России

5 мая свой профессиональный праздник отмечают люди весьма редкой профессии. Это шифровальщики.В 1921 году в этот день, согласно Постановлению Совета народных комиссаров РСФСР, для защиты информации и передачи данных за пределы страны, была создана криптографическая служба.Зарождение самой науки – криптографии - началось гораздо раньше. По сути, ещё в те времена, когда человек научился облачать свои мысли в слова и записывать их с использованием определённых символов. Римский император Гай Юлий Цезарь был достаточно одарённым криптографом своей эпохи, о чём свидетельствуют исторические источники, рассказывающие об использовании императором различных систем, как бы сейчас сказали, шифрования информации. Большой вклад в развитие этой науки внесли в своё время такие древнегреческие мыслители как Аристотель и Пифагор.В древние века криптограммы часто применялись в литературной и философской среде. Известный всем Леонардо да Винчи является изобретателем первого шифровального аппарата. А термин «код да Винчи», благодаря известной книге и её экранизации, стал образцом чего-то неразгаданного в области отображения информации.Средневековые писатели обучались этому делу и издавали новые книги в зашифрованном виде. Просвещённые личности общались между собой благодаря криптограммам. Во времена средневековой инквизиции философы и учёные не могли открыто публиковать свои работы, поэтому чтобы сохранить свои идеи, им приходилось применять самые изощрённые методы шифрования. Дошло до того, что методы шифрования менялись настолько быстро и часто, что после смерти авторов текстов их труды долгое время оставались нерасшифрованными.Некоторые остаются таковыми до сих пор. Один из примеров нерасшифрованного материала – так называемый манускрипт Войнича – по имени его владельца. Над расшифровкой этого текста бились несколько поколений специалистов и любителей, пока не была высказана идея о том, что рукопись – имитация осмысленного текста, цель создания которой неизвестна. Сторонников идеи мистификации при создании рукописи с каждым днём становится всё больше, так как даже современные компьютерные программы не могут уловить символьной закономерности в тексте.С появлением в XX веке радио и телеграфа шифровальное дело стало очень популярным. В связи с этим стали изобретаться новые методы шифрования. Один из важнейших векторов развития шифрования связан с военным делом.Во время Великой Отечественной войны советские инженеры совершили прорыв в области шифрования. С 1941 по 1947 год было передано в общей сложности свыше 1,6 миллиона шифрованных телеграмм и кодограмм. Нагрузка на каналы связи порой достигала 1,5 тыс. телеграмм в сутки. Этот поток позволял получать важнейшую информацию в кратчайшее время, что влияло на оперативность принятия решений.Войсковым шифровальщикам доводилось работать в исключительных условиях: под огнём, в окопах и блиндажах. В соответствии с инструкцией Генерального штаба они обеспечивались усиленной охраной, но случалось и так, что вместо охраны шифровальщик ставил перед собой канистру с бензином, укладывал рядом гранаты и вынимал из кобуры пистолет. Жизнь была вторична. Первично – материал, который проходил через шифрование или дешифрование.Кстати, из частично рассекреченных архивов вермахта известно, что за взятие в плен русского шифровальщика немецкое командование обещало щедрое вознаграждение: железный крест, отпуск в Германию и поместье в Крыму.Советские шифровальщики за годы войны провели колоссальную работу. Уже к весне 1942 года было дешифровано около 50 тысяч немецких телеграмм и радиограмм. Важнейшую роль сыграла советская криптографическая служба в победе советских войск в битве за Москву. Разработчики шифров обеспечили существенную безопасность советских линий связи, а дешифровальщики успешно перехватывали и дешифровали криптограммы противника.Героический и напряжённый труд военнослужащих шифровальной службы в период войны был высоко отмечен командованием. За образцовое выполнение заданий правительства только в начале войны орденами и медалями были награждены 54 специалиста.Всего криптографические школы подготовили и отправили на фронт более 5 тыс. специалистов.В СССР криптография была полностью закрытой дисциплиной, которая использовалась исключительно для нужд обороны и государственной безопасности, а поэтому не было необходимости в публичном освещении достижений в этой области. Архивы этого направления хранят тысячи документов по грифом «секретно», а потому информация о многочисленных заслугах советской криптографической военной школы недоступна для общественности.В настоящее время разработкой систем шифров и шифровальных программ занимаются криптографы. Это по-настоящему внимательные, усердные и трудолюбивые люди. Их работа требует высочайшей концентрации, ведь свою роль может сыграть даже то, что рядовому человеку покажется мелочью.Имена некоторых криптографов и разработчиков защитных программ широко известны. Среди них – Евгений Касперский, окончивший в своё время 4-й (технический) факультет Высшей школы КГБ (ныне институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России). Но большинство имён, по понятным причинам, неизвестны широкой аудитории.Становление отечественной криптографической службы происходило на протяжении многих десятилетий. Принципы и основы этой работы, её формы и методы, приёмы и способы вырабатывались несколькими поколениями советских и российских криптографов. В этой истории, как и в истории любой науки были свои победы и поражения, успехи и неудачи, великие и трагические страницы. Все они – наше национальное достояние, наша гордость, память, боль и победа.