Трамп выбрал страны для первого зарубежного визита
Президент США Дональд Трамп стал первым за последние годы главой Соединённых Штатов, который в первую стодневку президентского срока не совершил ни одного зарубежного визита. Теперь американское издание Politico сообщает о трёх государствах, которые в рамках намеченного на май визита Трамп посетит в первую очередь. Этими государствами, если верить изданию, станут Израиль, Саудовская Аравия и Ватикан.
При этом свой визит в Ватикан Дональд Трамп планирует совершить перед саммитами НАТО и так называемой Большой семёрки.
Для справки: саммит НАТО пройдёт в Брюсселе 25 мая, а саммит G7 – в итальянском местечке Таормина на острове Сицилия 26-27 мая.
Отмечено, что в Израиле одной из тем для обсуждения станет военно-политическое сотрудничество, включая тему взаимодействия по борьбе с терроризмом.
На фоне внешнеполитических контактов Трампа в США активно обсуждается решение Трампа о том, что программа медицинского обслуживания (медстрахования) должна быть, как говорят у нас, «оптимизирована». В СМИ, которые контролируются Демократической партией США, заявлено, что после «оптимизации» системы медстрахования доступной медицинской помощи в США лишатся около 14 млн человек. Трамп назвал такие заявления очередным «выпадом фейк-ньюс».
При этом свой визит в Ватикан Дональд Трамп планирует совершить перед саммитами НАТО и так называемой Большой семёрки.
Для справки: саммит НАТО пройдёт в Брюсселе 25 мая, а саммит G7 – в итальянском местечке Таормина на острове Сицилия 26-27 мая.
Отмечено, что в Израиле одной из тем для обсуждения станет военно-политическое сотрудничество, включая тему взаимодействия по борьбе с терроризмом.
На фоне внешнеполитических контактов Трампа в США активно обсуждается решение Трампа о том, что программа медицинского обслуживания (медстрахования) должна быть, как говорят у нас, «оптимизирована». В СМИ, которые контролируются Демократической партией США, заявлено, что после «оптимизации» системы медстрахования доступной медицинской помощи в США лишатся около 14 млн человек. Трамп назвал такие заявления очередным «выпадом фейк-ньюс».
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/DonaldTrump/
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