21:45 04 мая

Трамп выбрал страны для первого зарубежного визита

Президент США Дональд Трамп стал первым за последние годы главой Соединённых Штатов, который в первую стодневку президентского срока не совершил ни одного зарубежного визита. Теперь американское издание Politico сообщает о трёх государствах, которые в рамках намеченного на май визита Трамп посетит в первую очередь. Этими государствами, если верить изданию, станут Израиль, Саудовская Аравия и Ватикан.

Трамп выбрал страны для первого зарубежного визита


При этом свой визит в Ватикан Дональд Трамп планирует совершить перед саммитами НАТО и так называемой Большой семёрки.


Для справки: саммит НАТО пройдёт в Брюсселе 25 мая, а саммит G7 – в итальянском местечке Таормина на острове Сицилия 26-27 мая.

Отмечено, что в Израиле одной из тем для обсуждения станет военно-политическое сотрудничество, включая тему взаимодействия по борьбе с терроризмом.

На фоне внешнеполитических контактов Трампа в США активно обсуждается решение Трампа о том, что программа медицинского обслуживания (медстрахования) должна быть, как говорят у нас, «оптимизирована». В СМИ, которые контролируются Демократической партией США, заявлено, что после «оптимизации» системы медстрахования доступной медицинской помощи в США лишатся около 14 млн человек. Трамп назвал такие заявления очередным «выпадом фейк-ньюс».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/DonaldTrump/
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Комментарии 46

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  1. Govorun Сегодня, 18:15
    ХЛЫ услышав эту новость подумали,что они первые в списке будут...
    Govorun
    1. рич Сегодня, 18:21
      Трамп выбрал страны для первого зарубежного визита. Ими станут Израиль, Саудовская Аравия и Ватикан.

      Ну что, и к Торе приложится, и к Корану, и к Библии. Так, на всякий случай. Видимо сам в себе до конца не определился - кто он hi
      рич
      1. cniza Сегодня, 18:23
        Цитата: Govorun
        ХЛЫ услышав эту новость подумали,что они первые в списке будут...


        Они ему этого не простят.
        cniza
        1. NIKNN Сегодня, 19:25
          Цитата: cniza
          Они ему этого не простят.

          Простят.. и да ну ...идолу да не простить???...вы на кащенко уже намекаете....
          NIKNN
          1. BATUHAN Сегодня, 21:00
            Цитата: рич
            Ну что, и к Торе приложится, и к Корану, и к Библии.

            После этого к парасю и приложиться к флакону с огненной водой. Чёрт он с припаянной головой. Как и все предыдущие.
            BATUHAN
            1. cniza Сегодня, 21:05
              Цитата: NIKNN
              Цитата: cniza
              Они ему этого не простят.

              Простят.. и да ну ...идолу да не простить???...вы на кащенко уже намекаете....


              Если бы Кащенко мог помочь , все было бы проще , а так безнадега...
              cniza
      2. МПК105 Сегодня, 18:25
        Цитата: рич
        Трамп выбрал страны для первого зарубежного визита. Ими станут Израиль, Саудовская Аравия и Ватикан.

        Ну что, и к Торе приложится, и к Корану, и к Библии. Так, на всякий случай. Видимо сам в себе до конца не определился - кто он hi

        good Мудрое решение-зачем все яйца в одну корзину-надо по разным бережно разложить... hi
        МПК105
        1. BATUHAN Сегодня, 21:03
          Его яйца действительно в разных корзинах. laughing Дочурку спросил перед поездкой? Посоветовался? lol
          BATUHAN
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:26
      станут Израиль, Саудовская Аравия и Ватикан.

      Святая тройка ! Прав был Медведев ,Трампа сломали за пару месяцев..))) Я даже не удивился этому списку..
      ОТДЕЛ
      1. рич Сегодня, 18:43
        Он видимо как князь Владимир религию для своей страны выбирает. Интересно на какой остановится?
        рич
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:54
          Трамп выбрал страны для первого зарубежного визита

          Да ладно! Сам он выбрал... - Путин посоветовал во время телефонного разговора! yes
          СРЦ П-15
        2. DMB_95 Сегодня, 19:03
          Цитата: рич
          Он видимо как князь Владимир религию для своей страны выбирает. Интересно на какой остановится?

          Их главная религия - доллар . Все остальные религии для них вторичны . "In God We Trust" - написАли они на своих баксах и думают , что Бог на их стороне . Его нельзя купить , ДБ...
          DMB_95
        3. Orionvit Сегодня, 19:21
          За Трампа не скажу, но Иванка приняла иудаизм, хасидского толка, как у её мужа. Так что выбор Израиля, абсолютно не случаен, особенно если вспомнить еврейское лобби в штатах.
          Orionvit
      2. Deniska999 Сегодня, 19:04
        Ему надо было в Москву на поклон рвануть?
        Deniska999
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:36
          Цитата: Deniska999
          Ему надо было в Москву на поклон рвануть?

          Ну в КНДР к Ыну точно нужно съездить ..))))

          bully wink
          ОТДЕЛ
    3. kapitan92 Сегодня, 19:46
      Цитата: Govorun
      ХЛЫ услышав эту новость подумали,что они первые в списке будут...

      Если бы у Трампа зять был [email protected], а не евреем, то первый визит он совершил бы на окраину. laughing
      kapitan92
    4. словак Сегодня, 21:34
      Если чубы переделают в пейсы
      словак
  2. sir_obs Сегодня, 18:16
    Барин едет! Холопы, подмыться и построиться!
    И зубы почистить, мало ли...
    sir_obs
    1. Проводник Сегодня, 18:21
      Барин едет! Холопы, подмыться и построиться!
      И зубы почистить, мало ли...

      У вас так принято министров области встречать, чтоб хоть немного денюшек с бюджета перепало?
      И даже зубы почистить?Ну это уже, конечно, уровень, молодцы
      Проводник
      1. maxim947 Сегодня, 18:27
        Зря так, из вас последние несколько лет вообще не "вынимают", вертят страной как флюгером, куда надо туда и поворачивают, по-молчали бы...
        maxim947
      2. МПК105 Сегодня, 18:29
        Адам,уважаемый...Мы в транвае на ногу наступили тебе?Столько злобы...Простите тогда,барин,не вели казнить,вели миловать...Министров губернии своей я и в глаза НИКОГО не видел,чтоб встречать с начищенными зубами... wink
        МПК105
        1. Проводник Сегодня, 18:38
          МПК105
          Алексей, нет никакой злости в сторону адекватных посетителей сайта(уверен, их большинсво), просто тролли на ВО смешны, хлебом не корми-дай поплевать в сторону Запада,я понимаю конечно, что ресурс последнее время с ускорением скатывается в пропагандисткий, но нельзя же писать настолько глупые комментарии, они уже начинают глаза натирать request
          Спасибо хоть не говорите что мы русских младенцев едим(это право тут закреплено за посетителями с флагами Израиля)-шутка winked
          Проводник
          1. МПК105 Сегодня, 18:58
            Мог бы не уточнять,что шутка-с чувством юмора здесь у многих-вэри гуддд... wink А у кого нет... request И не будет никогда уже...Это врождённое,а не с возрастом приобретаемое...
            МПК105
          2. sir_obs Сегодня, 19:27
            Плевать в сторону запада нет особого желания, вот пострелять это да, такое желание все чаще возникает.
            sir_obs
        2. рич Сегодня, 18:41
          Привет, Леш
          рич
          1. МПК105 Сегодня, 19:00
            Здоровище,Дим!!!!!!! hi Пишите,дядьки,почаще,почитаю адекватных хоть Людей... hi drinks
            МПК105
      3. sir_obs Сегодня, 19:22
        проводник...скорее полупроводник, только с хозяйской стороны доступ-то
        sir_obs
  3. pvv113 Сегодня, 18:24
    Этими государствами, если верить изданию, станут Израиль, Саудовская Аравия и Ватикан

    Посетить двух вассалов и получить у Папы благословение
    pvv113
  4. aKtoR Сегодня, 18:29
    Я так понимаю, что Австралия не попала в указанный список в виду удаленности)))
    aKtoR
    1. Ныробский Сегодня, 19:14
      Цитата: aKtoR
      Я так понимаю, что Австралия не попала в указанный список в виду удаленности)))

      А на что она влияет? Разве что на плодовитость кенгуру...Ни в украинском, ни в сирийском вопросе, голоса не имеет.
      Ныробский
      1. aKtoR Сегодня, 19:27
        В сообщении идет речь о посещении двух государств, территории которых расположены рядом с интересной зоной.
        Как Вы думаете: зачем американцам было нужно создать силу способную уничтожить официальное правительство Сирии и Ирака, проредить население этих государств и подвести ЕС к миллиону (даже более) беженцев? Что сша должны были делать дальше?
        Один из вариантов - это зачистить территорию, которая станет, мягко говоря, ничейной. Почему бы ее потом не использовать под резервную колонию (которую никому не придет в голову поразить средствами массового поражения. Или придет в голову?))) на случай переселения части населения
        Австралия - это вторая такая зона, где можно будет спрятаться части амеров накануне удара по нашей территории...
        aKtoR
        1. Ныробский Сегодня, 20:56
          Цитата: aKtoR
          Австралия - это вторая такая зона, где можно будет спрятаться части амеров накануне удара по нашей территории...

          Как сложно ходят ваши мысли))) От почему Трамп посетит Израиль с С.Аравией и не посетит Австралию? - до - Потому что американцы спрячутся в Австралии!
          Цитата: aKtoR
          Как Вы думаете: зачем американцам было нужно создать силу способную уничтожить официальное правительство Сирии и Ирака, проредить население этих государств и подвести ЕС к миллиону (даже более) беженцев? Что сша должны были делать дальше? Один из вариантов - это зачистить территорию, которая станет, мягко говоря, ничейной. Почему бы ее потом не использовать под резервную колонию (которую никому не придет в голову поразить средствами массового поражения. Или придет в голову?))) на случай переселения части населения

          Вы жестокий и расчётливый убийца здравого смысла. Я умер с широко открытыми, удивлёнными глазамиииииии....
          Ныробский
  5. профессор Сегодня, 18:54
    В СМИ, которые контролируются Демократической партией США, заявлено, что после «оптимизации» системы медстрахования доступной медицинской помощи в США лишатся около 14 млн человек. Трамп назвал такие заявления очередным «выпадом фейк-ньюс».

    Во как. Оказывается в США как минимум 14 миллионов человек обладают доступной медицинской помощью. laughing Сколько же таких всего в мире загнивающего капитализма?

    Этими государствами, если верить изданию, станут Израиль, Саудовская Аравия и Ватикан.

    Не факт. Наш МИД, точнее профсоюз работников МИДа грозит забастовкой. Им не повышали зарплату с 2003-го года. Без них не будет никакого визита. Медведев так пролетел однажды, да и осуждение аннексии Крыма тоже.
    профессор
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:33
      Цитата: профессор
      Не факт. Наш МИД, точнее профсоюз работников МИДа грозит забастовкой. Им не повышали зарплату с 2003-го года. Без них не будет никакого визита. Медведев так пролетел однажды, да и осуждение аннексии Крыма тоже.

      Ну вот типичное отношение Израиля к визитам вассалов...Шекелей им все мало..!
      Нравится мне, когда профессор пишет..Даже доказывать ничего не нужно! hi wink
      ОТДЕЛ
    2. Dym71 Сегодня, 19:56
      Цитата: профессор
      Не факт.

      Убили Вы меня Проф этим коротким предложением laughing
      Примите, куда вы денетесь, профсоюз работников МИДа конечно грамотно выбрал время для угроз, laughing однако до приезда Пахана власти всё уладят, на то и ставка профсоюза! fellow
      Цитата: профессор
      Медведев так пролетел однажды

      Во вы даёте жару, за кровные гроши даже своих соплеменников не принимаете, надо было ему в Главный раввинат Израиля ноту протеста направить за поклонение работниками израильского мида "Золотому тельцу Аарона".
      Цитата: профессор
      осуждение аннексии Крыма тоже.

      Не осуждение, а голосование по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262. hi
      Dym71
      1. профессор Сегодня, 20:09
        Цитата: Dym71
        Примите, куда вы денетесь, профсоюз работников МИДа конечно грамотно выбрал время для угроз, однако до приезда Пахана власти всё уладят, на то и ставка профсоюза!

        Это не в компетенции премьера.

        Цитата: Dym71
        Не осуждение, а голосование по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262.

        Ах да. Резолюцию признающую Крым украинским. Ту самую принятую большинством голосов. Спасибо за поправку. hi
        профессор
        1. Dym71 Сегодня, 20:25
          Цитата: профессор
          Это не в компетенции премьера.

          Поэтому и написал, что власти уладят, а не премьер wink
          Цитата: профессор
          Ту самую принятую большинством голосов.

          Извернулся и подъелдыкнул, вот змий Вы Проф, взращенный Краснознамённым черноморским флотом змий! bully
          Такое ощущение, что в Севастополе ни разу не бывали и не в курсе за мнение абсолютного большинства крымчан.
          КРЫМНАШ! tongue
          Dym71
          1. профессор Сегодня, 21:02
            Цитата: Dym71
            Поэтому и написал, что власти уладят, а не премьер

            Вы видать лучше меня знаете о расстановке сил в правительстве. wink

            Цитата: Dym71
            Такое ощущение, что в Севастополе ни разу не бывали и не в курсе за мнение абсолютного большинства крымчан.

            Бывал. И на Кавказе бывал. Мнением абсолютного большинства аборигенов не интересовался. Оно не имеет никакого значения. fellow

            Цитата: Dym71
            КРЫМНАШ!

            Ну не наш же. bully

            Цитата: Dym71
            К приезду Трампа поглядим, финт это или нет

            Поглядим добавят ли работникам зарплату или нет. Если не добавят, то никакой Трамп не сможет пересечь границу Израиля. Если добавят, то "Добро Пожаловать в Израиль".
            профессор
            1. Dym71 Сегодня, 21:28
              Цитата: профессор
              Вы видать лучше меня знаете о расстановке сил в правительстве.

              Проф, шо за провокации? request
              Если ваш МИД не примет Трампа, с меня бутылочка крымского "Шато Блан" - готовится из белых европейских сортов винограда. Вино нарядно светло-соломенного цвета. Аромат тонкий цветочный. Вкус лёгкий свежий. Подается к столу при температуре 10–12° С к изысканным блюдам, сырам, десертам и под рибку!
              p.s. вино не дорогое, но вполне good
              Цитата: профессор
              Мнением абсолютного большинства аборигенов не интересовался. Оно не имеет никакого значения.

              Ну так это понятно, где мнение аборигенов и где мнение профсоюза МИДа Израиля! love Энтож две большие разницы wassat
              Цитата: профессор
              Ну не наш же.

              А вы не менжуйтесь, приезжайте в гости smile
              Цитата: профессор
              Поглядим добавят ли работникам зарплату или нет. Если не добавят, то никакой Трамп не сможет пересечь границу Израиля. Если добавят, то "Добро Пожаловать в Израиль".

              смотрим пункт первый laughing
              Dym71
    3. dauria Сегодня, 20:33
      профсоюз работников МИДа грозит забастовкой. Им не повышали зарплату с 2003-го года


      Народ, а вы можете себе представить, чтоб профсоюз МИД РФ забастовал, потому что у секретарши с уборщицей и переводчиком маловата зарплата ? laughing Если это не финт ушами от властей, то ,евреи, я вас зауважал....без всякой иронии. good
      dauria
      1. Dym71 Сегодня, 20:56
        Цитата: dauria
        Если это не финт ушами от властей, то ,евреи, я вас зауважал....без всякой иронии.

        К приезду Трампа поглядим, финт это ушами от властей или грамотная деятельность профсоюза wink
        Dym71
  6. Горный стрелок Сегодня, 18:58
    Забавно, по колыбелям трёх религий едет wassat Неужели ответа у Бога искать будет, как сделать Америку - великой.
    Горный стрелок
  7. Altona Сегодня, 19:23
    Цитата: рич
    Он видимо как князь Владимир религию для своей страны выбирает.

    --------------------
    Склоняется к иудаизму. hi
    Altona
    1. sir_obs Сегодня, 19:35
      Они идолопоклонники и идол их -деньги, зачем им еще какаято религия?
      sir_obs
  8. masiya Сегодня, 19:38
    Пусть в Антарктиду прокатится, там его пингвины очень ждут..., и надеются на поставку рыбки для питания... и вообще ждут демократии на континенте Антарктическом какую может только Великая армия сша обеспечить!!!
    masiya
  9. ando_bor Сегодня, 20:19
    А госдеп большие деньги тратил на слом скрепов во всем мире, может получится что все коту под хвост, если Трампушка решил об скрепы попиарится.
    ando_bor
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