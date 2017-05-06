В 16-м веке главным огнестрельным оружием пехоты была аркебуза. Название это можно перевести как «ружье с крюком». Оно происходит от немецкого слова Hacken (крюк), и с этим связаны такие названия, как Hackenbuechse, Hackbutt, Hagbut, Harquebus, Harkbutte. По поводу происхождения слова Hackenbuechse имеются две версии. Согласно одной, первые аркебузы представляли собой оружие, под стволом коего имелся крюк, который можно было зацепить за край стены, чтобы стрелок мог выдерживать сильную отдачу. Вторая же объясняет это название крюкообразными прикладами ранних аркебуз. Пехотная аркебуза имела длину около 120-130 см. Пороховой заряд поджигался с помощью тлеющего фитиля. Дальность действительного огня составляла около 150 шагов. Хорошо обученный стрелок мог делать 35-40 выстрелов в минуту. Калибр оружия составлял 15-18 мм.Впервые конные аркебузиры упоминаются в 1496 году. Во время Итальянской войны 1494-1525 годов итальянский полководец Камилло Вителли посадил своих вооруженных аркебузами пехотинцев на лошадей для повышения мобильности. В бою они спешивались и сражались в пешем строю. Первый опыт боёв аркебузиров в конном строю относится к 1510 году, когда состоящий на венецианской службе капитан Луиджи Порто во время боевых действий против германской кавалерии в районе Удине вооружил свой отряд лёгкой кавалерии аркебузами. Интересно, что в начале 16-го века некоторые командиры кавалерийский отрядов разрешали своим бойцам самостоятельно выбирать между арбалетами и аркебузами.В 1520-х годах в Германии был изобретён колесцовый замок, аналогичный часовому механизму, взводимый с помощью ключа. Для выстрела было достаточно нажать спусковой крючок. Это позволяло, управляя лошадью одной рукой, стрелять другой. Поэтому в первую очередь он применялся в кавалерийских пистолетах. С 1530-х годов на полях сражений появился новый вид кавалеристов, вооруженных огнестрельным оружием. Они отказались от тяжелых средневековых копий и части доспехов в пользу пистолетов — от четырёх до шести штук. Однако пистолеты были эффективны на дистанциях считанных метров. Большей дальностью обладали аркебузы. Но была одна проблема, ограничивающая их применение. Дело в том, что конные аркебузиры, как и конные арбалетчики 15-го века, считались вспомогательным родом конницы. Они должны были издали поддерживать атаки тяжелой конницы огнём своих пехотных аркебуз. По этой причине доспехов они не имели, а заряжание аркебузы было процедурой довольно длительной. Поэтому они были вынуждены после каждого выстрела отходить для перезарядки оружия. Так они действовали на протяжении всего 16-го и в начале 17-го веков. Вскоре наряду с ними появились и другие виды конных стрелков — драгуны и карабинеры. Тем не менее, конные аркебузиры сохранились и продолжали действовать вместе с тяжелой конницей. Они обзавелись оружием ближнего боя, пистолетами, облегченными доспехами, не ограничивающими подвижность и не мешающими при манипуляциях с оружием, а аркебузы заменили на укороченные. В отличие от кирасир, конные аркебузиры считались лёгкой конницей.Согласно указу французского короля от 1534 года, кавалерийская аркебуза должна была иметь длину от 2,5 до 3 футов (0,81-1,07 м) и перевозиться в кожаной седельной кобуре справа. Короткой аркебузой было удобнее действовать с коня. Некоторые солдаты укорачивали свои аркебузы ещё больше, так, что они более походили на пистолеты — до 70 см. Современные историки не могут ответить на вопрос, почему такое оружие продолжало считаться аркебузой, а не пистолетом. Скорее всего, это зависело от способа хвата. Пистолеты имели длинную рукоять с набалдашником на конце. В ближнем бою их можно было использовать как палицу. У аркебуз был массивный, сильно искривленный приклад. В среднем же пистолеты были примерно на 20 см короче, чем самые короткие аркебузы. Большинство германских и австрийских кавалерийских аркебуз, представленных в арсенале города Грац имеют длину 80-90 см и калибр 10-13,5 мм. В итальянской Брешии производились аркебузы длиной 66,5 см. и калибром 12 мм. Для сравнения- самые длинные пистолеты достигали 77,5 см имели калибр 12 мм.1. Аркебуза из Аугсбурга. Калибр 11 мм. Длина 79 см. Масса 1,89 кг.2. Аркебуза из Аугсбурга. Калибр 11,5 мм. Длина 83 см. Масса 2 кг.3. Аркебуза из Брешии. Калибр 12 мм. Длина 66,5 см. Масса 1,69 кг.Конные стрелки строились для боя в колонны. Для повышения эффективности огня применялся приём «караколе» (улитка). При этом первая шеренга колонны делала залп, поворачивалась налево и уходила в конец колонны для перезарядки, а их место занимала вторая и т. д. Особенно славились немецкие рейтары. Они образовывали колонны глубиной до 15-16 шеренг. Многие военные теоретики 16-го века, такие как Gaspard de Saulx de Tavannes, Blaise Monluc, Georg Basta, считали наиболее эффективными колонны по 400 человек (15-20 всадников в 25 шеренг). Согласно Таванну, одна такая колонна в 400 человек могла благодаря высокой подвижности и огневой мощи победить неприятеля численностью до 2000 человек.Конные аркебузиры сохранялись в рядах армий до Тридцатилетней войны (1618-1648 годов). Однако нельзя сказать, были ли они действительно вооружены аркебузами или лишь сохраняли традиционное название, так как различия между разными родами конных стрелков практически не было.Заряжание аркебузы или мушкета было очень сложной процедурой. В уже упомянутой книге «Упражнения с оружием» различные фазы процесса изображают 30 гравюр. Заряжание уменьшенной кавалерийской аркебузы с колесцовым замком было значительно проще, но всё равно представляло значительную трудность, особенно верхом на коне. В последней трети 16-го века был сделан шаг к созданию патронов в их современном виде. Пуля и заранее отмерянный заряд пороха заворачивались в сигарообразную бумажную упаковку, скрепленную с обоих концов нитью. Стрелок должен был сначала откусить верхнюю часть патрона, высыпать примерно 1/5 часть на затравочную полку, а оставшийся порох — в ствол. Затем пуля вместе с бумагой забивалась в ствол деревянным или металлическим шомполом. Бумага служила уплотнением и уменьшала количество прорывающихся в зазор между пулей и стенками ствола пороховых газов. Также бумага препятствовала выпадению пули из ствола. Затем колесцовый механизм взводился ключом, и оружие было готово к стрельбе. Конные стрелки быстро оценили преимущества такого вида патронов. Носились они в специальных герметичных пеналах на поясе. Крышка фиксировалась кнопочной защелкой. Боец мог иметь несколько таких пеналов.