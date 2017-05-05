

Боевая машина пехоты БМП-2 с комплексом "Арком"



Блок управления лазерным излучателем на стволе орудия 2А42



Штатный прожектор башни и лобовой датчик лазерного излучения



Бортовой датчик излучения



Кормовая часть башни БМП-2: в центре блок управления датчиками, на бортах - сами датчики



Пункт управления "Арбитр". Рядом с оператором - переносной компактный пульт



Интерфейс "Арбитра"



Стендовый образец ЛТК "Арком", январь 2016 г.



Бронетранспортер БТР-82А, оснащенный системой "Арком". 19 апреля 2017 г.



В процессе монтажа тренировочного комплекса

По материалам сайтов:

http://arkom.ru/

http://tass.ru/

https://defendingrussia.ru/

http://arms-expo.ru/

Подготовка личного состава и экипажей боевых машин немыслима без разнообразных полигонных учений. В ходе подобных мероприятий бойцы могут проверить свои умения и навыки на практике в условиях, максимально приближенных к реальным. Для наиболее эффективного проведения учений войскам требуется некоторая специальная аппаратура. Так, для объективного контроля за ходом учений и оценки работы экипажей был предложен новейший лазерный тренировочный комплекс «Арком».Одним из самых важных элементов процесса подготовки экипажей бронемашин являются двусторонние учебные бои, в которых они должны противостоять друг другу. До недавнего времени российские вооруженные силы не имели специального оборудования для объективного контроля и оценки подобных мероприятий, из-за чего определение результатов учений сталкивалось с известными проблемами. Теперь армии был предложен специализированный тренировочный комплекс, позволяющий руководителям собирать все необходимые данные и осуществлять объективный контроль за действиями отдельных экипажей, подразделений и даже всех участников маневров одновременно.Первая отечественная разработка подобного рода была создана группой компаний «Арком» (г. Челябинск). Предложенная военному ведомству система получила название «Лазерный тренировочный комплекс «Арком». Также имеется расширенное обозначение «комплекс лазерной имитации стрельбы и поражения», более полно отражающее суть разработки и указывающее на принципы его работы.В рамках проекта ЛТК «Арком» предлагается создание дополнительного оборудования, предназначенного для установки на существующие боевые бронированные машины и способного решать специальные задачи в рамках двухсторонних тактических учений. Кроме того, комплект специального оборудования включает отдельные модули, предназначенные для сбора и обработки всей поступающей информации.По имеющимся данным, разработка перспективного проекта велась с учетом пожеланий и требований министерства обороны, выступающего в качестве стартового и основного заказчика. К середине прошлого года были завершены все основные работы, после чего военным представили первые опытные образцы. В июне 2016 года состоялись первые полигонные испытания, в ходе которых система «Арком» проверялась военнослужащими Центрального военного округа. Впоследствии лазерный тренировочный комплекс неоднократно использовался в других проверках, испытаниях и учениях.Проект ЛТК «Арком» создавался с учетом возможности использования на различных образцах бронетехники отечественной разработки. Заявлена возможность монтажа технических средств комплекса на всех существующих танках, боевых машинах пехоты, бронетранспортерах и т.д. Для получения подобных возможностей используются специальные кронштейны, хомуты и прочие крепления, адаптированные для использования с конкретными образцами военной техники. Конструкция средств лазерного комплекса при этом не изменяется; их корпуса имеют стандартные крепления. По данным организации-разработчика, на установку всех элементов комплекса силами экипажа боевой машины требуется около 4 минут. Таким образом, прибыв на полигон для учений, экипажи могут в кратчайшие сроки оснастить свою бронетехнику требуемыми системами и выходить на поле учебного боя. Крупная перестройка отдельных боевых машин, естественно, не требуется.Боевая машина, принимающая участие в учениях, должна получать набор из шести устройств различного назначения. Все они располагаются на внешней поверхности корпуса и башни, не требуя выделения места внутри обитаемых отсеков. Также обеспечено энергоснабжение всех устройств.На башне боевой машины предлагается установка четырех элементов специального оснащения. В лобовой части башни, рядом с орудийной установкой, следует крепить фронтальный датчик лазерного излучения. Еще два подобных устройства монтируются на бортах башни. При помощи кабелей они соединяются с блоком управления датчиками. Последний может монтироваться в кормовой части крыши. Выбор места для его установки определяется необходимостью прокладки кабелей к трем датчикам. На дульной части орудия предлагается крепить блок управления лазером и лазерный излучатель.Имитация стрельбы производится при помощи импульсов лазерного излучения, формируемых отдельным блоком. Для этой цели в состав ЛТК «Арком» введено отдельное устройство, монтируемое прямо на штатном орудии боевой машины. При этом блок управления находится на стволе, а излучатель – прямо в дульной части его канала. Такое расположение лазерного излучателя и его блока управления позволяет «атаковать» цели максимально точно имитируя боевое применение основного вооружения. Тем не менее, после установки лазерного излучателя танк или БМП, по очевидным причинам, не может использовать основное орудие. Вместо этого для имитации стрельбы предлагается использовать спаренный пулемет. Из соображений безопасности пулемет должен применять только холостые патроны.Лазерный излучатель тренировочного комплекса должен срабатывать по команде устройств управления, связанных с бортовыми средствами управления вооружением. Таким образом, при стрельбе из спаренного пулемета автоматика включает лазер и посылает в направлении цели излучение, используемое для определения результатов обстрела.Лазерное излучение должно приниматься тремя датчиками, определяющими факт условного поражения машины. Датчик представляет собой блок с защищенным прямоугольным корпусом, имеющим застекленное окно с приемником излучения. В существующем виде проект тренировочного комплекса предлагает использование одного лобового датчика, принимающего лазерное излучение из переднего сектора, и двух бортовых, фиксирующих попадание луча сбоку. Все три датчика должны монтироваться на башне базовой бронемашины и поэтому сохраняют одинаковое взаимное положение вне зависимости от перемещений техники или башни.При помощи кабелей датчики лазерного излучения соединяются с общим блоком управления. Это устройство, так же расположенное на внешней поверхности башни, принимает сигналы с датчиков и обрабатывает их. Кроме того, в задачи блока управления входит определение собственных координат, вычисление ряда других параметров и передача собранных данных на удаленные приборы, используемые руководителями учений. Передача данных осуществляется по радиоканалу.Контроль работы боевых машин предлагается осуществлять при помощи пункта управления «Арбитр». Эта аппаратура может располагаться на командном пункте или выноситься в любую другую точку. С ее помощью руководитель учений может отслеживать положение и перемещение боевых машин, управляемых обучаемыми экипажами, а также контролировать результаты их учебных стрельб.Пункт управления «Арбитр» состоит из нескольких основных устройств. В его состав входит радиобаза, отвечающая за прием данных с бортовых систем управления техники, а также пульты в стационарном и переносном исполнении. Первый вариант пульта выполнен на базе существующего ноутбука, тогда как переносное устройство имеет иной форм-фактор, а также отличается меньшими размерами и массой. В зависимости от особенностей полигона и других факторов, руководители учений могут выбрать подходящий пульт.Система «Арбитр» принимает данные со всех блоков управления ЛТК «Арком», установленных на учебных бронемашинах, а затем обрабатывает и выдает ее в графическом виде. Оператор «Арбитра» может следить за положением и перемещением техники, а также контролировать ее текущее состояние. При условном поражении той или иной машины соответствующая информация отображается на экране «Арбитр». Кроме того, система указывает, какой из экипажей «подбил» условного противника.По информации группы компаний «Арком», перспективный лазерный тренировочный комплекс позволяет решать ряд специфических задач, связанных с проведением учений, а также дает войскам важные возможности. Комплекс нового типа дает возможность проведения боевого слаживания или двухсторонних тактических учений с привлечением разных родов войск и подразделений. Возможна тренировка как целых подразделений, так и отдельных экипажей. Сбор различных данных и применение лазерных имитаторов стрельбы дает возможность проведения всестороннего анализа действий обучаемых экипажей. Как следствие, руководители учений могут объективно оценить работу личного состава, а также выдать рекомендации по дальнейшей его подготовке.В начале 2016 года компанией-разработчиком были изготовлены первые опытные образцы перспективной аппаратуры. Это оборудование планировалось использовать в будущих стендовых испытаниях. По вполне понятным причинам, опытный комплекс для стендовых испытаний имел упрощенную конструкцию. В частности, вместо сравнительно крупных защищенных металлических корпусов отдельные блоки системы получили менее громоздкие кожухи. Кроме того, корпуса имели желтую окраску вместо традиционной защитной. При помощи стендового образца ЛТК, смонтированного на БМП-2, удалось выполнить доводку проекта.Вскоре разработка была завершена, после чего появились полноценные опытные образцы. Впервые ЛТК «Арком» были отправлены на полигон для проверки в реальных условиях в июне прошлого года. Площадкой для подобных испытаний стал 255-й Межвидовой полигон Центрального военного округа. По результатам первой проверки на полигоне перспективная разработка получила высокие оценки специалистов военного ведомства.В начале декабря прошлого года стало известно о новом этапе испытаний лазерного тренировочного комплекса. На этот раз проверить новое оборудование должны были экипажи боевых машин 90-й гвардейской Витебско-Новгородской танковой дивизии. Согласно сообщениям отечественных средств массовой информации, тренировочная система должна была монтироваться на танки и боевые машины пехоты из состава разных подразделений дивизии.В декабре прошлого года начальник Главного управления боевой подготовки вооруженных сил генерал-лейтенант Иван Бувальцев доложил министру обороны Сергею Шойгу о результатах проведенных испытаний. В своем докладе руководитель управления отметил целесообразность применения лазерного комплекса в 333-м Центре боевой подготовки министерства обороны.19 апреля 2017 года на 255-м Межвидовом полигоне состоялись занятия по тактической и огневой подготовке, в ходе которых вновь использовались системы «Арком». К подобным учениям были привлечены танковые и мотострелковые батальоны 90-й дивизии. Учебные мероприятия прошли под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Владимира Зарудницкого. Как следует из имеющихся сообщений, в ходе этих маневров ЛТК нового типа впервые использовался в двухстороннем учебном бою. Носителями подобного оборудования стали восемь единиц бронетехники: бронетранспортеры БТР-82А и боевые машины пехоты БМП-2.Вскоре группа компаний «Арком» опубликовала фотографии с этих учений, наглядно показывающие способы монтажа специальной аппаратуры и раскрывающие некоторые другие интересные особенности перспективной разработки. Так, для установки лазера и блока управления на ствол 30-мм автоматической пушки 2А42 предлагается специальный зажим, охватывающий верхнюю часть дульного тормоза. В случае с орудием 2А72 применяется иное монтажное устройство, состоящее из цилиндрического хомута и вынесенной над ним пластины-опоры блока управления. Также на имеющихся фотографиях видно, как именно предлагается устанавливать унифицированные блоки оптико-электронных систем на башнях разной формы и конструкции.В ходе нескольких испытаний, проведенных в прошлом и в этом году, перспективный комплекс лазерной имитации стрельбы и поражения «Арком» показал свои возможности и хорошо зарекомендовал себя. По результатам проверок в условиях полигонов и учебных центров может быть принято решение о принятии новой системы на снабжение и запуске ее серийного производства в интересах повышения эффективности обучения экипажей боевых машин различных типов.Следует отметить, что ЛТК «Арком» не является первой отечественной системой обучения личного состава, использующей лазерные излучатели и датчики. Уже были созданы подобные комплексы, предназначенные для использования со стрелковым оружием и в составе экипировки пехотинцев. Тем не менее, до недавнего времени в нашей стране отсутствовали лазерные тренировочные комплексы, совместимые с бронетехникой. С учетом таких нужд военного ведомства и вооруженных сил был разработан новый проект специализированной системы, к настоящему времени прошедшей проверку на полигонах.По имеющимся данным, к настоящему времени решение о принятии перспективного комплекса на вооружение не было принято. Тем не менее, достигнутые успехи и положительные результаты нескольких испытаний, а также заключения военных специалистов позволяют предполагать, что приказ о начале полноценной эксплуатации систем «Арком» появится в обозримом будущем. По понятным причинам, сроки его появления пока неизвестны. Однако понятны последствия применения новых систем, облегчающих подготовку экипажей боевых машин. Очевидно, что наличие специального оборудования ускорит и упростит обучение личного состава и проведение различных тактических учений.