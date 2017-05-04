Американские силовики приняли на вооружение пистолет M17 - модификацию SIG Sauer P320
Американские силовые структуры вооружатся новым пистолетом. Командования ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США официально приняли на вооружение пистолет M17 - модификацию SIG Sauer P320, разработанную с учетом требований Минобороны США, передает "Warspot" со ссылкой на портал kitup.military.com
Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морские силы и Корпус морской пехоты являются самостоятельными видами вооруженных сил США, и их командования могут принимать решения об использовании тех или иных моделей оружия. Поэтому их согласие на перевооружение оставалось последним препятствием к поступлению пистолета M17 в войска.
Победитель тендера XM17 Modular Handgun System был назван в январе этого года. Им оказался пистолет M17 – модификация SIG Sauer P320, разработанная с учетом требований Минобороны США. Новый пистолет будет поставляться в войска в калибре 9×19 Parabellum, при этом производитель указывает, что оружие является модульным и может быть легко переоборудовано для стрельбы патронами .357SIG и .40SGW.
Согласно условиям тендера, Минобороны США подписало с компанией SIG Sauer контракт на производство 280 000 пистолетов на сумму $580 млн. Таким образом, стоимость одного пистолета с набором аксессуаров и гарантийным обслуживанием составит около $2000 (гражданская модификация SIG Sauer P320 стоит примерно $450). При этом второй финалист тендера (компания Glock, представившая последние модификации пистолетов Glock 17 и Glock 19) подал апелляцию на решение Минобороны, и в июне этого года Счетная палата США (Government Accountability Office) должна вынести свое решение в этом споре.
M17 будет поставляться в войска в полноразмерном и укороченном вариантах
Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морские силы и Корпус морской пехоты являются самостоятельными видами вооруженных сил США, и их командования могут принимать решения об использовании тех или иных моделей оружия. Поэтому их согласие на перевооружение оставалось последним препятствием к поступлению пистолета M17 в войска.
Победитель тендера XM17 Modular Handgun System был назван в январе этого года. Им оказался пистолет M17 – модификация SIG Sauer P320, разработанная с учетом требований Минобороны США. Новый пистолет будет поставляться в войска в калибре 9×19 Parabellum, при этом производитель указывает, что оружие является модульным и может быть легко переоборудовано для стрельбы патронами .357SIG и .40SGW.
Согласно условиям тендера, Минобороны США подписало с компанией SIG Sauer контракт на производство 280 000 пистолетов на сумму $580 млн. Таким образом, стоимость одного пистолета с набором аксессуаров и гарантийным обслуживанием составит около $2000 (гражданская модификация SIG Sauer P320 стоит примерно $450). При этом второй финалист тендера (компания Glock, представившая последние модификации пистолетов Glock 17 и Glock 19) подал апелляцию на решение Минобороны, и в июне этого года Счетная палата США (Government Accountability Office) должна вынести свое решение в этом споре.
Использованы фотографии: kitup.military.com
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