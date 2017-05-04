21:39 04 мая

Американские силовики приняли на вооружение пистолет M17 - модификацию SIG Sauer P320

Американские силовые структуры вооружатся новым пистолетом. Командования ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США официально приняли на вооружение пистолет M17 - модификацию SIG Sauer P320, разработанную с учетом требований Минобороны США, передает "Warspot" со ссылкой на портал kitup.military.com

Американские силовики приняли на вооружение пистолет M17 - модификацию SIG Sauer P320

M17 будет поставляться в войска в полноразмерном и укороченном вариантах


Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морские силы и Корпус морской пехоты являются самостоятельными видами вооруженных сил США, и их командования могут принимать решения об использовании тех или иных моделей оружия. Поэтому их согласие на перевооружение оставалось последним препятствием к поступлению пистолета M17 в войска.


Победитель тендера XM17 Modular Handgun System был назван в январе этого года. Им оказался пистолет M17 – модификация SIG Sauer P320, разработанная с учетом требований Минобороны США. Новый пистолет будет поставляться в войска в калибре 9×19 Parabellum, при этом производитель указывает, что оружие является модульным и может быть легко переоборудовано для стрельбы патронами .357SIG и .40SGW.
Согласно условиям тендера, Минобороны США подписало с компанией SIG Sauer контракт на производство 280 000 пистолетов на сумму $580 млн. Таким образом, стоимость одного пистолета с набором аксессуаров и гарантийным обслуживанием составит около $2000 (гражданская модификация SIG Sauer P320 стоит примерно $450). При этом второй финалист тендера (компания Glock, представившая последние модификации пистолетов Glock 17 и Glock 19) подал апелляцию на решение Минобороны, и в июне этого года Счетная палата США (Government Accountability Office) должна вынести свое решение в этом споре.

Использованы фотографии: kitup.military.com
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Комментарии 8

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  1. poquello Сегодня, 20:15
    на 1550 фантиков аксессуаров что ли?
    poquello
    1. рич Сегодня, 20:18

      SIG Sauer P320: краткие ТТХ
      рич
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:15
    производство 280 000 пистолетов на сумму $580 млн.

    Имеют право, когда станок у них..Сколько же у них уже этих пистолетов и автоматов разной модификации ?..У нас проще, как всегда, а что делать?
    ОТДЕЛ
  3. kosopooz77 Сегодня, 20:43
    Вообще,удивительно,великая омерига,и лазеры у них,и дроны ,иджисы там всякие...А пистолет для армии-европейский.До "Зауэра" у них военных,кажется "Береттами" вооружали
    kosopooz77
    1. saygon66 Сегодня, 21:14
      - У них, похоже, тоже нет пророков в собственном Отечестве... wink
      saygon66
      1. Alexaner Arier Сегодня, 21:34
        у них нет просто такого оружия по показателям как производит Германия и бельгия.
        вот и покупают. сейчас решают у кого штурмовую винтовку покупать будут у Германии или бельгии.
        Alexaner Arier
  4. faterdom Сегодня, 21:21
    Усилие спуска почти 3 кг. Туговато для точной стрельбы, а вот 2кг в самый раз. Хотя, от случайных выстрелов лучше 3кг.
    faterdom
  5. Alexaner Arier Сегодня, 21:30
    пистолеты очень не плохие, но вальтеры, тем более для армии, всех обходят, и как выбирают оружие мериканцы дело мутное. всё равно всегда политика и откаты дело решают.
    спецподразделения полиции, армии и спрецслужб имеют возможность сами выбирать и покупать оружие, они всегда выбирают реально лучшее потому что надо выжить.
    Alexaner Arier
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