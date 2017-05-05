Бармалеи взорвали зарин

Материалы независимого журналистского расследования с места события. Получены неопровержимые доказательства фальсификации так называемой химической атаки в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб 4 апреля 2017 г.На месте события так называемой химатаки в городе Хан-Шейхун исследована воронка, оставшаяся от взрыва химического боеприпаса. Имеются результаты анализа проб грунта непосредственно из воронки, а также из мест, в которых предполагалось наличие следов воздействия отравляющих веществ. Кроме того, имеются результаты исследований образца костной ткани трупа разложившегося животного, обнаруженного вблизи места инцидента (Рис.1).В качестве эпицентра происшествия, о котором заявляют боевики и средства массовой информации, была установлена воронка в переулке, расположенном в северном квартале н.п. Хан-Шейхун приблизительно в 300 м от международного шоссе Хама - Алеппо, в 80 м к юго-западу от элеватора (Рис.2).По заключению экспертов форма и характеристики воронки (диаметр – 1 м, глубина не превышает 50 см) не соответствуют результатам авиационного удара большой разрушительной силы. Вид данного углубления, а также то, что большая часть почвенного слоя и асфальта вдавлены вглубь воронки и не выброшены за пределы углубления указывают на то, что оно сформировалось в результате подрыва взрывного устройства, вес которого не превышает 10 кг, размещённого на земле (Рис.3).Это подтверждается и отсутствием повреждений на мобильном источнике электропитания, расположенном в непосредственной близости от воронки (Рис.4).Кроме того, на месте так называемого авиаудара не обнаружены осколки и элементы авиабомбы или ракеты. В воронку подброшены три фрагмента неизвестного происхождения, выдаваемые за осколки якобы попавшего туда химического боеприпаса. Речь идёт о прямоугольном фрагменте толщиной 8 мм со следами зелёной краски, куске металла круглой формы толщиной 2 см, а также металлическом фрагменте размером 12 на 3 см. В то же время отсутствуют какие-либо остатки предполагаемой ёмкости с зарином (чаще всего это пластиковые контейнеры). Как правило, в случае химической атаки на месте взрыва должно оставаться большое количество подобных деталей (Рис.5).19 апреля террористы группировки «Джабхат ан-Нусра» пытаясь скрыть следы фальсификации и уничтожить улики на месте взрыва, зацементировали воронку (Рис.6).По имеющейся информации о результатах лабораторных исследований образцов грунта, собранных непосредственно в воронке и вокруг нее, выявлено присутствие зарина и следов его распада (ди-изопропил метилфосфонат, активный зарин и гексамин) (Рис.7).Также выявлено наличие следов этого вещества на расстоянии не дальше 100 м от эпицентра, что позволяет сделать вывод о применении отравляющего вещества объемом от 15 до 25 литров. При этом в случае подрыва в аэрозольное состояние перейдет не более 40% от указанного объема (30% разложится при взрыве, 30% - останется в воронке).По мнению экспертов, при данном объеме смертельно опасная концентрация зарина будет обеспечена на расстоянии до 55 метров, а его вторичное воздействие – до 220 метров от эпицентра взрыва (Рис.8).По имеющейся информации наибольшая концентрация зарина зафиксирована в образце почвы, взятом из воронки. При этом в районе элеватора, находящегося в 80 метрах от места взрыва, концентрация зарина оценивается как крайне незначительная.В образце костной ткани трупа разложившегося животного, обнаруженного вблизи элеватора, а также в пробах, взятых в других районах города следы отравляющего вещества или их распада отсутствовали.С учетом погодных условий в Хан-Шейхуне на 6.00 4 апреля с.г. (скорость ветра – 1 м/с; температура – плюс 13 градусов; направление ветра с запада-юго-запада) газовое облако должно было двигаться на север - северо-восток. Следует отметить, что в этом направлении находится элеватор, сельскохозяйственные угодья и практически отсутствуют жилые дома, что исключает массовые жертвы среди населения.На основании журналистского расследования сделаны следующие выводы:1. Взрыв в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 г. стал результатом детонации взрывного устройства весом около 10 кг, прикреплённого к ёмкости с зарином объемом до 25 литров. Взрыв привёл к образованию воронки и возникновению облака ядовитого газа, распространившегося в соответствии с направлением ветра.2. Форма воронки, характеристики взрыва, отсутствие насыпи вокруг воронки и осколков боеприпаса, которые должны были образоваться в случае авиаудара, свидетельствуют, что взрыв произошёл на поверхности земли.3. Результаты анализа проб, взятых в воронке, подтверждают применение вещества нервно-паралитического действия зарин.4. Из-за наличия многочисленных пробелов и нестыковок в представленной общественности версии инцидента, боевики предпринимают меры для сокрытия улик и недопущения осмотра места происшествия независимой международной комиссией.Таким образом, приведенный анализ обстоятельств инцидента в г. Хан-Шейхун 4 апреля с.г. подтверждает, что он был полностью сфабрикован и сирийская правительственная армия к нему отношения не имеет.