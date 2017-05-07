Жители Чернухино о жизни при ВСУ: "Здесь был ад"

Следующая усадьба уцелела. Правда, в ней нет ни одного целого окна и вырванных вместе с мясом дверей. Во дворе, завернув в небо крылья ржавой жести, замер каркас сарая с останками сгоревшего трактора внутри. Это последствия работы, возможно, этого самого подбитого ополченцами танка. Как рассказывают местные, так в поселке развлекались украинские воины – расстреливали из танковых орудий дом за домом. Просто так - для куража и поднятия боевого духа. Зачастую расстреливали вместе с людьми.Это - Чернухино, поселок, ставший ключевой точкой в захлопнувшемся Дебальцевском котле, заключительном аккорде вчистую проигранной Украиной зимней военной кампании.Путь до поселка пролегал по стратегической автодороге "Харьков-Ростов". Ехали в составе добровольно-сводного отряда МВД ЛНР. Проезжая мимо Антрацита, Боково-Платово, Красного Луча, Индустрии, Красного Кута, Фащевки, бойцы лишь вполглаза посматривали по сторонам. Здесь - спокойно. В этих шахтерских городах и поселках Вооруженные силы наших Республик создали хорошо укрепленные блокпосты и разветвленную сеть обороны.На подъезде – в лесополосах, в оврагах, да и на обочинах – видны остатки бронетехники. Совсем недавно здесь шли бои. В дороге разговорились с участниками Дебальцевской операции.Вот боец с добрым позывным "Злой", военнослужащий Ровеньковского отдела милиции добровольно-сводного отряда МВД ЛНР. Мужчина под сорок. С виду самый обычный горожанин, среднего роста. Коренной ровенчанин, ветеран МВД. Рассказывает просто, без какой либо рисовки и похвальбы.- В милиции я уже почти пенсионер. В Чернухино еду по собственному желанию. Охрана общественного порядка и борьба с мародерством сейчас тут важна не сказать как. Мы постоянно проводим ротацию личного состава и, со слов коллег, я чётко знаю, как туго сейчас приходится мирным жителям. Чернухино досталось, что и говорить…- Это – да, народу в Чернухино не позавидуешь, – вторит "Злому" боец отряда добровольцев с позывным "Жека". - Не впервой еду на боевые сюда. Своими глазами видел, что да как. Здесь ни одного живого места практически не осталось. Да ты сам смотри, – он указывает рукой на останки очередной попавшей под милость украинских "воякив" усадьбы.Главная задача добровольно-сводного отряда МВД ЛНР – не допустить нарушений общественного порядка, фактов мародерства и любого насилия. Кроме того, в ходе осуществления пропускного режима бойцы обязаны не пропустить на подконтрольную территорию вражеских диверсантов. Обеспечение безопасности и спокойной, мирной жизни на освобожденных от оккупантов территориях сегодня для руководства Республики – одна из наиважнейших задач.Пока говорили с бойцами, наша "Газелька" благополучно добралась в Чернухино.Первые сутки прошли спокойно. Познакомились с поселковым комендантом, майором корпуса "Народной милиции" ЛНР с позывным "Парфен". На первый же вопрос: "Ну, как вы тут?" он ответил просто и емко: "Ничего, выстоим!". На второй, не менее, традиционный: "Досталось?" после короткой паузы ответил так же кратко: "Здесь был ад…"Ранним утром вышел на блокпост. Пристроился рядом с "Балу" - двухметрового богатырского роста майором МВД и крепким, коренастым капитаном милиции по прозвищу "Запорожец". В 06:00 появились первые местные. Потянулась жиденькая вереница пешеходов и битых осколками легковушек. Пешие подходят к милиционерам, предъявляют документы. Тут же благодарят ребят за их работу и помощь. Все искренне, спонтанно, иногда со слезами на глазах.Вот, что рассказывает сорокалетняя женщина, жительница Чернухино, многодетная мать Инна Поджарная:- Ребята! Огромное спасибо вам, нашей милиции. Не дали пропасть с детьми! У меня всё разграбили. В подвале нет ни одной банки консервации. Картофель и овощи помёрзли. Дом снарядом разнесло. Если бы не они, с голоду перемёрли!- За то время, что перебивались в Алчевске, у нас не осталось здесь ни дома, ничего, – со слезами на глазах продолжает Инна. – Да и жить теперь не на что, все под чистую разграбили. Трое маленьких деток на руках. Сложно, очень сложно. И на сердце болит, что ж с нами Украина-то сделала?! Спасибо милиции за помощь. Пришла с детьми в расположение, деваться просто некуда было. Попросила еды. Ребята надавали сухих пайков, круп, сахара, консервации свой домашней дали. Вот чтоб я делала?У блокпоста останавливается видавшая виды "шестерка". Житель Чернухино, пятидесятилетний Олег Гасанов рассказывает свою немудреную историю.- Меня эвакуировали в Стаханов. Сейчас приезжаю сюда - дом пытаюсь восстановить. Только от него почти ничего не осталось. Вот у меня теперь простая мечта – мира бы нам и крепкого государства. Да жить без Украины. Что они с нами сделали – посмотри! Бросили в пекло. Без шансов на выживание. Вот пусть теперь эти порошенки объяснят нам, народу, потерявшему всё – родных, друзей, дома, имущество и всё нажитое годами – как дальше быть? Отвечу – никак! Смотри, что они с нами сотворили! Это же уму непостижимо! Кто бы подумал, поверил в такое, что они вытворили с нами?Подходит Ирина Деньгуб. Женщина приехала из Перевальска, проблемы те же, что и у остальных жителей Чернухино – разрушенный дом, уничтоженное хозяйство, разрушенная жизнь. На глазах слезы и отчаяние. "Ребята только не уходите, не бросайте нас!" – рыдает она.Вечером – ЧП. К расположению отряда на китайском "дырчике" прилетает взволнованный молодой мужчина – отец двоих малолетних детей Николай Степин: "Мужики, выручайте! У детворы высокая температура. До Зоринской больницы далеко и поздно…"Он прав, по потемкам дороги нет. Милиционеры тут же находят необходимые медикаменты, мяту, малиновое варенье. Все отдают отцу. Так и познакомились. Николай потом не раз заезжал в отряд ровеньковских милиционеров. Много чего поведал о "подвигах" украинских военных.- Рассказать можно многое, – говорит Степин. – Вот представь себе: на улице день, и тут в самый центр Чернухино, на улицу Ленина выезжает танк укропов. Выехал и тут же начинает без разбору палить из пушки по домам. Это они называли "гульки" по-украински. Кому повезло - тот уцелел, кому – нет, тех потом мы хоронили в огородах.- У нас семья Сосновских заживо сгорела в собственном доме после таких стрельбищ. Хотя говорил я деду Толе, что б он выезжал с нами в Алчевск. А он ни в какую. Говорил: "На кого я своих коз оставлю?" Так и сгорели вместе бабкой. Царство им небесное, - крестится Степин. – А ещё находились среди наших сельчан и "стукачи", с потрохами сдавали своих соседей за просто так. За одну за симпатию к Новороссии. Особенно в этом отличалась всякая сволочь. Те же обормоты, как наркоман Логвинов и алкашня семьи Чечи. Кстати, все они удрали вместе с карателями.- А что же украинские силовики делали с теми жителями, которые были за нас? – спрашиваю у Николая.- Да, что… Вывозили в посадку. Заставляли рыть яму для собственной могилы. Потом били, истязались над ними. У меня соседа заподозрили в том, что он информирует ополчение. Долго пытали. Привезли домой еле живого, со сломанными ребрами. Все зубы повыбиты. Но хоть жив остался, – рассказывает Николай. - А еще они травили воду в колодцах техническими маслами и химикатами. Чтобы у нас, значит, с питьевой водой проблемы были. Минировали много и в жилом секторе, и на ж/д путях, на дорогах, по посадкам. Слава Богу, сейчас саперы ополчения работают. Говорят, большую часть поселка разминировали. Опять же наша милиция мародёрить не дает. Ведь при карателях вывозилось практически все. Грабили подчистую – они даже умудрялись уличные ворота снимать у жителей Чернухино и грузить на свои "Уралы". Да! Укропы нас достойно "освобождали" – с горькой иронией вспоминает Николай.Вот подходит местная жительница, железнодорожница-пенсионерка Елена Серпилина.- Ой, что укровояки тут только не творили и не говорили в отношении нас, – вклинивается в наш разговор Серпилина. - Помню, пришла в магазин, стою в очереди за хлебом, а перед нами украинский солдат со смешной кличкой, как у собаки - "Жужа". Так он пьяный, мерзавец, с такой ухмылкой говорит, чтоб все слышали: "Если мы отсюда станем уходить, то сравняем всё с землей". Возле него стоял рядом дед Саша. У него от этих слов злость в глазах и он так сказанул, что у "Жужи" и хмель сошел: "Ах ты сволочь западенская! Пришел на мою землю и порядки устанавливаешь? Что бы ты, сука такая, сказал, если бы я у тебя в Тернополе хаты бомбил и мирных людей убивал?" Вот так резко и сказал, прям в лицо. Думали, хана деду будет. Ан нет. "Жужа" понурился да вышел. У нас ведь в Чернухино в основном стояли солдаты из Западной Украины и днепропетровский "Правый сектор" – рассказывает женщина.Ей вторят другие, подошедшие на разговор. "Погибших мирных жителей мы даже хоронить по-христиански не могли при них. Сейчас при содействии поссовета и комендатуры работает похоронная команда, трупы поднимают, опознанием занимаются и перезахоронением. Детсады, школу, электросети, все начинают восстанавливать. Люди в Чернухино стали возвращаться. Наша милиция на улицах поселка. Военные и милиция помогают нам во всем. И делом, и продуктами. Однозначно легче стало. Главное, что обстрелов нет", – наперебой рассказывали сельчане.И таким разговорам не было числа. Видно, что чернухинцам надо было просто выговориться, снять с души камень воспоминаний, излить наружу всю ту беду, которая держала их за горло все это время до освобождения.Главное впечатление от поездки же в том, что мир уверенно возвращается в проселок. И едет этот мир на бронетехнике и машинах бойцов Корпуса Народной милиции, а также других силовых структур Республики, таких, как добровольно-сводный отряда МВД ЛНР собранный из Ровеньковских милиционеров.Все здесь – и люди с оружием, и чернухинцы - ждут мира.***Чернухино – поселок городского типа Луганской Народной Республики. Поселок находится в 63 км к северо-востоку от Донецка, в 8 км восточнее Дебальцево, в 73 км к юго-западу от Луганска. В черте поселка берет начало река Чернухина и ее мелководные притоки, на одном из которых для снабжения города питьевой и технической водой в советское время было возведено Чернухинское водохранилище.К западу от основного жилого массива поселка расположена железнодорожная станция Чернухино. Крупнейшее предприятие – Чернухинская птицефабрика. Также здесь ведется добыча угля. До начала боевых действий население поселка составляло 7782 человек.До середины августа 2014 года находился под контролем ЛНР. Располагается на стратегически важном стыке границ ДНР и ЛНР.С 14 августа 2014 года по 6 февраля 2015 года посёлок занимали силы ВСУ. C 7 октября 2014 года, согласно постановлению Верховной Рады Украины, Чернухино официально перешло в состав Попаснянского района, который на тот момент полностью контролировали войска Украины.Подразделения ВСУ были выбиты из Чернухино в ходе операции по ликвидации Дебальцевского котла ополчением ДНР и ЛНР в начале февраля 2015 года.