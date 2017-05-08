Он воевал вместе с пророссийскими боевиками на Украине. Сейчас он американский солдат (The Washington Post, США)

По данным армейских и прочих источников, известный боевик, воевавший на стороне пророссийских сепаратистов на Украине и участвовавший в крайне правой французской политике, недавно прошел подготовку в американской армии и теперь служит в пехотной дивизии на Гавайях.29-летний Гийом Кувелье (Guillaume Cuvelier) начал курс базовой боевой подготовки в январе, а по ее окончании стал пехотинцем в Форт-Беннинге, штат Джорджия. В коротком интервью Washington Post Кувелье подвердил, что находится на действительной военной службе в американской армии.Хорошо известно, что этот человек придерживается крайне правых взглядов и воевал в составе вооруженных группировок, пользующихся поддержкой врага США. Поэтому тот факт, что он сумел стать военнослужащим американской армии, вызывает вопросы по поводу набора, а также того, насколько тщательной проверке подвергаются кандидаты перед принятием на службу.Кувелье родился и вырос во Франции, но имеет двойное французско-американское гражданство. Свои юные годы этот человек провел среди французских ультранационалистов, а в 2014 году взял в руки автомат Калашникова и стал воевать на востоке Украины, о чем свидетельствуют посты в социальных сетях, документальный фильм, в котором он принял участие, а также знавшие его люди. Спустя год Кувелье уже воевал в рядах курдских боевиков пешмерга на севере Ирака, а потом вернулся в Соединенные Штаты Америки.После запросов Washington Post военные начали расследование, «дабы убедиться, что процесс отбора этого человека соответствовал всем стандартам и процедурам», заявила в электронном письме представитель командования набора в сухопутные войска США Келли Блэнд (Kelli Bland).На Украине Кувелье, также известный под позывным Ленорман, воевал на стороне пользующейся российской поддержкой Донецкой Народной Республики. Эта территория вышла из состава Украины, а когда дружественное Вашингтону правительство в Киеве назвало ее террористической организацией, подверглась санкциям со стороны США. Служба Кувелье в составе армии ДНР, по всей видимости, является прямым нарушением президентской директивы от марта 2014 года, которая стала действовать в отношении этой республики в июне того же года. Данная директива запрещает гражданам США оказывать содействие «финансами, товарами и услугами» любому находящемуся под санкциями юридическому лицу, в связи с чем Кувелье может подвергнуться уголовному преследованию федеральных властей.Сухопутные войска часто не пускают в свои ряды тех, кто придерживается экстремистских взглядов и осуществляет экстремистские действия, заявил в письме по электронной почте представитель управления по делам личного состава и резерва сухопутных войск США подполковник Рэнди Тейлор (Randy Taylor). Тейлор добавил: «В случае, если официальный представитель сухопутных войск устанавливает, что желающий поступить на службу отвечает нормам армии США, он может в исключительных случаях разрешить тому, кто исправил ошибки прошлого, служить своей стране. Но многих участие в бандформированиях или экстремистской деятельности лишает шансов стать военнослужащим».Кувелье сказал, что он изменился.«Армия США — это мой единственный шанс порвать с прошлым и идти дальше, — сообщил он по электронной почте. — Я понял, что люблю свою страну, ее образ жизни и ее конституцию, и готов ее защищать».«Опубликовав статью обо мне, вы поставите под угрозу мою карьеру и окажете огромную услугу тем, кто пытается поставить сухопутные войска в неловкое положение. Моим бывшим русским товарищам это очень понравится…. поэтому я прошу, не публикуйте мое имя и мою фотографию».Имея двойное гражданство, Кувелье должен был подвергнуться более тщательной проверке, пожелай он служить на должности, требующей допуска секретности. Но как сказала Блэнд, пехотинцу такой допуск не нужен. Если Кувелье не совершал в США серьезные уголовные правонарушения, нет никаких оснований запрещать ему служить в армии, добавила она.Кувелье вырос во французском Руане, а в 2009 году закончил тамошний университет, о чем сообщалось на его страничке в Facebook, которая позже была удалена. Его младший брат Габриэль Кувелье сообщил редакции, что семья у них «довольно сложная», но не стал вдаваться в детали. Он отметил, что его брат всегда был добрым, миролюбивым и «никогда не стремился к всеобщему вниманию».Найденные в интернете документы показывают, что Кувелье был активным членом Партии Франции, которая в 2010 году откололась от Национального фронта Марин Ле Пен. Французский аналитик Жан-Ив Камю (Jean-Yves Camus), изучающий крайне правые движения и следящий за Кувелье, сравнил Партию Франции с американской группировкой белых националистов под названием «Национальный авангард».Кувелье также был членом неофашистской организации «Третий путь» и движения «Молодые идентитарианцы», о чем сообщил внештатный научный сотрудник венского Института гуманитарных наук Антон Шеховцов, изучающий правые движения Европы и много пишущий о конфликте на Украине.Младший брат Кувелье не смог объяснить, каким образом Гийом связался с французскими крайне правыми, однако заявил, что «взгляды брата привели его к знакомству с такими людьми».«Я считаю, когда он был во Франции, ему стало как бы понятно, что честно заниматься политикой невозможно, и поэтому он решил действовать иначе, — сообщил Кувелье-младший в письме. — Это все, что я могу сказать».Приехав в середине 2014 года на Украину, Кувелье помог создать французско-сербское подразделение иностранных боевиков под названием Unité Continentale. Эта группа разместила на своей страничке в Facebook манифест, в котором говорится, что НАТО является «террористическим военным альянсом», и что Франция превратилась в «рабыню американской империи». Взгляды этой группы основаны на идеологии «континентализма», которую проповедует антизападный российский политолог Александр Дугин. На страничке этой группы также размещено множество постов от июля и августа 2014 года, где излагается просьба о финансовой помощи и указан банковский счет Кувелье во Франции.«Россия олицетворяет силу. Силу сопротивления, которую мы хотим вернуть Западу. Общество, основанное на традициях, семье, патриотизме», — говорит Кувелье в снятом в 2015 году документальном фильме Polite People, объясняя причины, заставившие его вступить в ряды сепаратистов. Это фильм о западных боевиках, которые воюют на востоке Украины.Там говорится о том, что группа боевиков Кувелье взяла себе название Team Vikernes в честь норвежского артиста блэк-метал, самозваного нациста и осужденного преступника Варга Викернеса. Через какое-то время Кувелье ушел из Unité Continentale.На страничке Team Vikernes есть видео, показывающее бойцов этого подразделения, ведущих огонь вблизи донецкого аэропорта, где зимой 2014 года проходили ожесточенные бои между украинскими войсками и сепаратистами. Кувелье отказался отвечать на вопросы о своей службе на востоке Украины, а когда редакция стала настойчиво направлять ему текстовые сообщение, он ответил: «На самом деле, я никогда не был в ДНР. Это была голограмма». От дальнейших комментариев Кувелье отказался.Но в документальном фильме есть фотография Кувелье с медалью на груди. На ней он стоит плечом к плечу с Игорем Гиркиным (летом 2014 года тот командовал сепаратистскими войсками). В фильме говорится, что медалью Кувелье могли наградить в 2015 году в Москве.Американское Министерство финансов ввело санкции против Гиркина за его деятельность в рядах сепаратистов. Выступая в одной программе на российском радио, он признался, что отдавал приказ казнить мародеров. В США его также обвиняют в подготовке действий по уничтожению самолета Малайзийских авиалиний MH 17, который был сбит на Украине летом 2014 года, и все 283 находившихся на борту человека погибли.После Украины Кувелье в 2015 году направился в северный Ирак, где тоже сколотил подразделение иностранных боевиков, воевавшее на стороне курдского ополчения пешмерга.Это подразделение под названием Qalubna Ma'kum с конца 2015 по середину 2016 года дислоцировалось в Дакуке на севере Ирака.Британский фотограф Рик Финдлер (Rick Findler), проведший в этом подразделении 10 дней, сказал: «Они думали, что приедут со своим оружием и тут же начнут воевать. Но вместо этого они на протяжении нескольких месяцев просто сидели в комнате».Пешмерга в итоге заставила Кувелье покинуть Ирак, когда его обвинили в избиении винтовкой американского добровольца. Об этом сообщила медик пешмерги Элойза Джайра (Heloisa Jaira), которая лечила пострадавшего.Спустя несколько недель Кувелье появился в США.