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Исповедь снайпера. Стояние на Мариупольском направлении
Один из участников боевых действий в ДНР рассказал о том, как стал снайпером, что сейчас происходит на юге республики и каково это, находясь под непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ, соблюдать минские договорённости.
АК-47 вместо Б-52
У него тяжёлый взгляд. Если он смотрит в глаза, кажется, что оценивает тебя с высоты своего жизненного опыта и видит насквозь. Становится не по себе. Игорю всего 21 год. Во взрослую жизнь он вступил на пороге совершеннолетия. И это не типичные проблемы, связанные с офисной ненавистной работой или порабощающей ипотекой, это война.
— Никто не верит, что мне 21, — рассказывает боец, — хоть и позывной Молодой дают лет 28–30…Пацанам тут даже недавно паспорт показывал. Да, ещё "укропский". На "дээнэровский" не успел поменять пока. Времени нет. Служба.
Повзрослеть пришлось. По сути, Игоря вытащили из молодёжной тусовки. Он работал барменом в одном из ночных клубов. Молодой парень тогда крутил коктейли и даже представить не мог, что его жизнь закрутится ещё хлеще.
— Разница в работе, конечно, есть, — с лёгкой улыбкой добавляет Игорь. — В баре клиенты тоже порой просили меня "убить" их. Теперь инструмент другой. И повод. И результат.
Снайпер с калашом
Когда начался военный конфликт в Донбассе, Игорь ушёл в ополчение. Скоро будет уже три года, как он с оружием в руках защищает свою родную землю. Родом он с Ясиноватой, небольшого городка под Донецком, в нескольких километрах от которого до сих пор проходит линия соприкосновения войск ДНР и ВСУ.
Родному городу снайпера сильно досталось. Куда только не попадали украинские снаряды. В 2014 году "жовто-блакитные" танки от девятиэтажного дома на окраине Ясиноватой оставили только половину. Игорь не любит отвечать на вопросы о том, почему взял в руки оружие. Говорит вышеперечисленными примерами. Считает, что ответ очевиден.
— Я пришёл в ополчение вообще без навыков ведения боя. "Пороху не нюхал" — это про меня. Всему научился по ходу. Стрелял хорошо. Метко. Тренировался. Винтовки разные были у меня. Сейчас как-то так, — Молодой показывает автомат Калашникова, к которому прикреплён оптический прицел. — Хороший аппарат, сам делал. Оптику искал долго, подогнали (подарили. — Прим. ред.) — я её и прикрутил. Главное, что в разных ситуациях можно использовать. Оптика не сильно далеко берёт, но всё же… я разгляжу.
Либо ты, либо тебя
Задачи, которые выполняет снайпер, самые разные: прикрытие, сопровождение, защита. Почти всегда приходится действовать решительно.
— Когда я первый раз убил человека, внутри меня всё поменялось, я плохо осознавал, что произошло, хотя вида не подал, — вспоминает Молодой. — Даже не так. Я убил не человека, я убил противника. Мы столкнулись в зелёнке (лесополосе. — Прим. ред.). И он бы выстрелил в меня, если бы я не среагировал быстрее. Да, я так себя успокаиваю. Да, так же мне говорили наставники. Но здесь нет места для жалости. Как показала война, проявление жалости потом может плохо закончиться. И жалеть придётся уже твоих близких, которые потеряют родного человека.
Стояние на Мариупольском направлении
В 1480 году происходило стояние на реке Угре. Орда хана Ахмата — на одном берегу, войско московского князя Ивана III — на другом. Ожидание боя длилось месяц. На юге ДНР — похожая ситуация, только если в 15-м веке армии стояли чуть больше 30 дней, то здесь всё затянулось на гораздо больший срок. И если тогда монголо-татары ждали, когда встанет лед, чтобы перейти реку, то сейчас, по одной из версий, ВСУ ждут, когда высохнут поля, чтобы могла пройти военная техника. Пока — бесконечная стрельба, практически без смены геопозиций.
Один из посёлков на Мариупольском направлении — Коминтерново. Его окружила линия фронта. Здесь стреляют каждый день. Перерывы бывают, но редко. В основном когда приезжают "белые лебеди". Так местные жители прозвали представителей ОБСЕ из-за белых внедорожников, на которых они передвигаются. Работы у международных наблюдателей много: снаряды падали на территории практически каждого участка. Десятки разрушенных домов. Десятки погибших мирных жителей. В посёлке остались жить меньше ста человек, остальные уехали. Фельдшерский пункт и школа разрушены прямыми попаданиями из миномётов.
— Это вообще их любимое оружие. Стрелковое, видимо, уже наскучило. 120-е мины — круглосуточно сюда летят. А ещё ВСУ по коммуникациям любят целиться. Каждый день почти обесточивают посёлок, — рассказывает Игорь. — Вот тебе и все минские договорённости, и это я уже об артиллерии не говорю, которая в Водяном стоит. Да если бы ещё просто стояла…
Водяное — это село на подконтрольной ВСУ территории. От Коминтернова по прямой около пяти километров. Коминтерново в буквальном смысле находится на острие атаки.
— В посёлок ведёт одна дорога, а впереди, слева и справа, укропы и шмаляют регулярно. Знаете, как сложно не отвечать на провокации и сдерживаться? Дали бы приказ, пошли и "пообщались" с ними. Но, как говорится, приказы не обсуждаются и уже тем более не выпрашиваются. Пока ждём. Вперёд не идём, но и их не подпустим.
"Э-э-э-эй, сепары!"
Провокации ВСУ уже были, одна из последних попыток прорвать оборону закончилась 15 убитыми и 25 ранеными с украинской стороны. Ушли восвояси. Давить пытаются не только физически, но и морально.
— Сидим на позициях. Ночь. Тишина. И это очень странно. Обычно после такого затишья начинается крепкий обстрел, — вспоминает Молодой. — Вдруг слышим через какие-то радиопомехи на всю округу: "Раз-раз". И снова тишина. Через несколько минут опять те же помехи и шёпот: "Э-э-э-э-эй… Се-па-ры…" Оказалось, они притащили усилитель, поставили колонку и начали с нами общаться через линию фронта. Но, видимо, быстро наигрались и вместо мегафона взяли в руки оружие — и давай палить. Креатив закончился быстро. А вот боеприпасы, похоже, остались.
"Э-э-э-эй, укропы!"
Снайпер рассказывает, что сейчас весь упор делается на то, чтобы не допустить очередной подставной провокации. Например, как было c подрывом автомобиля миссии ОБСЕ в ЛНР. На юге ДНР подобная провокация произошла с посёлком Водяное. Тогда ВСУ обвинили ДНР в обстреле населённого пункта из РСЗО "Град". И фейковую новость растиражировали украинские СМИ. В командовании ДНР эту информацию опровергли, назвав её "отвлекающим манёвром" от неудачной попытки прорыва армией Украины. Стояние идёт физическое, война в основном — информационная.
Снайпер подытоживает:
— Мы на передовой шарманку в ответ им заводить не будем. Дадут добро — выйдем вперёд. И тогда уже на ушко им скажем: "Э-э-эй… Укро-пы…"
Автор: Роберт Ключарев
Первоисточник: https://narod-novosti.com/politika/?p=ispoved-snajpera-stoyanie-na-mariupolskom-napravlenii
Один из участников боевых действий в ДНР рассказал о том, как стал снайпером, что сейчас происходит на юге республики и каково это, находясь под непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ, соблюдать минские договорённости.
АК-47 вместо Б-52
У него тяжёлый взгляд. Если он смотрит в глаза, кажется, что оценивает тебя с высоты своего жизненного опыта и видит насквозь. Становится не по себе. Игорю всего 21 год. Во взрослую жизнь он вступил на пороге совершеннолетия. И это не типичные проблемы, связанные с офисной ненавистной работой или порабощающей ипотекой, это война.
— Никто не верит, что мне 21, — рассказывает боец, — хоть и позывной Молодой дают лет 28–30…Пацанам тут даже недавно паспорт показывал. Да, ещё "укропский". На "дээнэровский" не успел поменять пока. Времени нет. Служба.
Повзрослеть пришлось. По сути, Игоря вытащили из молодёжной тусовки. Он работал барменом в одном из ночных клубов. Молодой парень тогда крутил коктейли и даже представить не мог, что его жизнь закрутится ещё хлеще.
— Разница в работе, конечно, есть, — с лёгкой улыбкой добавляет Игорь. — В баре клиенты тоже порой просили меня "убить" их. Теперь инструмент другой. И повод. И результат.
Снайпер с калашом
Когда начался военный конфликт в Донбассе, Игорь ушёл в ополчение. Скоро будет уже три года, как он с оружием в руках защищает свою родную землю. Родом он с Ясиноватой, небольшого городка под Донецком, в нескольких километрах от которого до сих пор проходит линия соприкосновения войск ДНР и ВСУ.
Родному городу снайпера сильно досталось. Куда только не попадали украинские снаряды. В 2014 году "жовто-блакитные" танки от девятиэтажного дома на окраине Ясиноватой оставили только половину. Игорь не любит отвечать на вопросы о том, почему взял в руки оружие. Говорит вышеперечисленными примерами. Считает, что ответ очевиден.
— Я пришёл в ополчение вообще без навыков ведения боя. "Пороху не нюхал" — это про меня. Всему научился по ходу. Стрелял хорошо. Метко. Тренировался. Винтовки разные были у меня. Сейчас как-то так, — Молодой показывает автомат Калашникова, к которому прикреплён оптический прицел. — Хороший аппарат, сам делал. Оптику искал долго, подогнали (подарили. — Прим. ред.) — я её и прикрутил. Главное, что в разных ситуациях можно использовать. Оптика не сильно далеко берёт, но всё же… я разгляжу.
Либо ты, либо тебя
Задачи, которые выполняет снайпер, самые разные: прикрытие, сопровождение, защита. Почти всегда приходится действовать решительно.
— Когда я первый раз убил человека, внутри меня всё поменялось, я плохо осознавал, что произошло, хотя вида не подал, — вспоминает Молодой. — Даже не так. Я убил не человека, я убил противника. Мы столкнулись в зелёнке (лесополосе. — Прим. ред.). И он бы выстрелил в меня, если бы я не среагировал быстрее. Да, я так себя успокаиваю. Да, так же мне говорили наставники. Но здесь нет места для жалости. Как показала война, проявление жалости потом может плохо закончиться. И жалеть придётся уже твоих близких, которые потеряют родного человека.
Стояние на Мариупольском направлении
В 1480 году происходило стояние на реке Угре. Орда хана Ахмата — на одном берегу, войско московского князя Ивана III — на другом. Ожидание боя длилось месяц. На юге ДНР — похожая ситуация, только если в 15-м веке армии стояли чуть больше 30 дней, то здесь всё затянулось на гораздо больший срок. И если тогда монголо-татары ждали, когда встанет лед, чтобы перейти реку, то сейчас, по одной из версий, ВСУ ждут, когда высохнут поля, чтобы могла пройти военная техника. Пока — бесконечная стрельба, практически без смены геопозиций.
Один из посёлков на Мариупольском направлении — Коминтерново. Его окружила линия фронта. Здесь стреляют каждый день. Перерывы бывают, но редко. В основном когда приезжают "белые лебеди". Так местные жители прозвали представителей ОБСЕ из-за белых внедорожников, на которых они передвигаются. Работы у международных наблюдателей много: снаряды падали на территории практически каждого участка. Десятки разрушенных домов. Десятки погибших мирных жителей. В посёлке остались жить меньше ста человек, остальные уехали. Фельдшерский пункт и школа разрушены прямыми попаданиями из миномётов.
— Это вообще их любимое оружие. Стрелковое, видимо, уже наскучило. 120-е мины — круглосуточно сюда летят. А ещё ВСУ по коммуникациям любят целиться. Каждый день почти обесточивают посёлок, — рассказывает Игорь. — Вот тебе и все минские договорённости, и это я уже об артиллерии не говорю, которая в Водяном стоит. Да если бы ещё просто стояла…
Водяное — это село на подконтрольной ВСУ территории. От Коминтернова по прямой около пяти километров. Коминтерново в буквальном смысле находится на острие атаки.
— В посёлок ведёт одна дорога, а впереди, слева и справа, укропы и шмаляют регулярно. Знаете, как сложно не отвечать на провокации и сдерживаться? Дали бы приказ, пошли и "пообщались" с ними. Но, как говорится, приказы не обсуждаются и уже тем более не выпрашиваются. Пока ждём. Вперёд не идём, но и их не подпустим.
"Э-э-э-эй, сепары!"
Провокации ВСУ уже были, одна из последних попыток прорвать оборону закончилась 15 убитыми и 25 ранеными с украинской стороны. Ушли восвояси. Давить пытаются не только физически, но и морально.
— Сидим на позициях. Ночь. Тишина. И это очень странно. Обычно после такого затишья начинается крепкий обстрел, — вспоминает Молодой. — Вдруг слышим через какие-то радиопомехи на всю округу: "Раз-раз". И снова тишина. Через несколько минут опять те же помехи и шёпот: "Э-э-э-э-эй… Се-па-ры…" Оказалось, они притащили усилитель, поставили колонку и начали с нами общаться через линию фронта. Но, видимо, быстро наигрались и вместо мегафона взяли в руки оружие — и давай палить. Креатив закончился быстро. А вот боеприпасы, похоже, остались.
"Э-э-э-эй, укропы!"
Снайпер рассказывает, что сейчас весь упор делается на то, чтобы не допустить очередной подставной провокации. Например, как было c подрывом автомобиля миссии ОБСЕ в ЛНР. На юге ДНР подобная провокация произошла с посёлком Водяное. Тогда ВСУ обвинили ДНР в обстреле населённого пункта из РСЗО "Град". И фейковую новость растиражировали украинские СМИ. В командовании ДНР эту информацию опровергли, назвав её "отвлекающим манёвром" от неудачной попытки прорыва армией Украины. Стояние идёт физическое, война в основном — информационная.
Снайпер подытоживает:
— Мы на передовой шарманку в ответ им заводить не будем. Дадут добро — выйдем вперёд. И тогда уже на ушко им скажем: "Э-э-эй… Укро-пы…"
Автор: Роберт КлючаревПервоисточник: https://narod-novosti.com/politika/?p=ispoved-snajpera-stoyanie-na-mariupolskom-napravlenii
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