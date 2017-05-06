Генерал, погибший за Мальвину

35 лет назад, 2 мая 1982 года, английская атомная подводная лодка "Конкерор" выпустила три торпеды по аргентинскому крейсеру "Хенераль Бельграно". Две из них попали в цель, нанеся старому крейсеру, выпущенному еще в 1938 году, фатальные повреждения. Через 27 минут, поняв, что спасти корабль не удастся, капитан Эктор Бонсо дал команду его покинуть. Еще через 36 минут крейсер ушел под воду.Из 1042 человек, находившихся в момент атаки на борту "Хенераля Бельграно", спаслись 719. Последних из них подняли со спасательных шлюпок и плотов 5 мая. Погибли 323 человека - 321 военный моряк и двое гражданских. Это была примерно половина от общего количества безвозвратных потерь, понесенных Аргентиной в войне против Великобритании за Мальвинские (Фолклендские) острова.Торпедная атака произошла за пределами объявленной англичанами 200-мильной военной зоны вокруг Мальвинского архипелага. Кроме того, крейсер шел не в сторону спорных островов, а мимо них, в порт приписки Ушуайя. Аргентинцы прекрасно понимали, что бросать этот реликтовый корабль в бой против английской эскадры, которая насчитывала 43 вымпела, включая два авианосца, равносильно самоубийству.Тем не менее, когда английскому премьеру Маргарет Тэтчер доложили про обнаружение крейсера, она лично дала приказ уничтожить его, чтобы продемонстрировать решимость британских властей удержать одно из последних заморских владений бывшей империи. Аргентинцы считают потопление "Бельграно" военным преступлением, а продолжающееся уже почти 200 лет британское правление Мальвинами - незаконной оккупацией. Однако кого интересует их мнение?На заставке - тонущий "Хенераль Бельграно", снимок, сделанный одним из выживших членов команды с надувного спасательного плота.Легкий крейсер "Хенераль Бельграно". Изначально он назывался "Феникс", был построен в США и служил в американских ВМС. В ранней юности этот корабль пережил налет японцев на Перл-Харбор, потом прошел всю войну на Тихом океане, а в 1951 году - был списан и продан аргентинцам. Потом старый крейсер прошел реконструкцию, в частности, на нем обновили радиооборудование и убрали катапульту для запуска гидропланов, а на ее месте оборудовали вертолетную площадку.Вооружение крейсера состояло из 15 152-миллиметровых орудий в пяти трехорудийных броневых башнях, восьми 127-миллиметровых и 16 20-миллиметровых зениток, а также - восьми ЗРК "Си Кэт"."Хенераль Бельграно" под аргентинским флагом. Это был самый крупный военный корабль, потопленный в ходе боевых действий после окончания Второй мировой войны, а также - единственный корабль, потопленный атомной подводной лодкой, не считая мишеней.Субмарина "Конкерор" и ее флаг, на котором изображен силуэт "Хенераля Бельграно". Интересно, что торпеды Mk.VIII, примененные против аргентинского крейсера, были еще древнее, чем он: их приняли на вооружение британского флота в 1927 году.