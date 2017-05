Оперативный псевдоним[1] "Селезень": Роман Селезнёв утверждает, что с 2008 года работал под защитой ФСБ

Арест

При чем тут конкретика в лице Романа Селезнева - важен сам принцип о невозможности выдачи любого нашего гражданина третьей стороне не иначе как через процедуру Интерпола (в котором состоит РФ).

Как узнать о том, что в отношении меня было получено красное уведомление?

Некоторые уведомления ИНТЕРПОЛ публикует на своем сайте. Однако это происходит не во всех случаях. Страна-участница может потребовать разместить красное уведомление в закрытой системе, доступ к которой имеют только правоохранительные органы.В таком случае Вы узнаете о существовании красного уведомления только в том случае, если власти обратят на это внимание при выезде за рубеж. За этим может последовать арест и задержание.

Соблюдение формальностей при аресте

Я не арестовывал его на Мальдивах. Я сделал это только, когда он приземлился на Гуаме,

Селезнев мог свободно ходить,

наручники были не за спиной у него, а спереди.

Селезнев поступил под американскую юрисдикцию, когда шасси оторвались от мальдивской земли.

Небольшое отступление:

Селезнев был арестован властями иностранного государства по запросу США и передан американским представителям после того, как был выслан из этой страны, действовавшей в соответствии с собственными законами,

Он был уведомлен о своих правах, и о его задержании было сообщено [российским] консульским службам. Эти действия ни в коей мере не противоречат каким-либо соглашениям, имеющимся с Россией.

Апрель 2014: МИД РФ предупреждает об угрозе задержания россиян за границей по запросам из США.

Им разрешалось формировать отряды и вербовать любого человека в любом месте, чтобы помочь в возвращении беглых рабов. Отказ сотрудничать с маршалом приводил к штрафу в 5000 долларов США [тех ХIX века $] или тюремному заключению.

Я предлагаю начать с образцово-показательного наказания Мальдив (чтобы другим не повадно было)

с Укропией торопиться не надо,

высадить десант спецназа и арестовать

как уголовных преступников,

Обвинения

не мог совершать преступления, поскольку владел компьютером "на уровне обычного пользователя"

его сын - "гуманитарий", да и после теракта в Марокко, в котором чудом выжил, "он находится в таком состоянии, в котором необходимо постоянная реабилитация, у него нарушена моторика речи и моторика пальцев руки"

Скриншот сообщения, оставленного Романом Селезнёвым под ником bulba на одном из интернет-форумов.

Скриншот сайта bulba.cc по состоянию на май 2011 года.

Сегодня я жив и благодарю Господа и правительство Соединенных Штатов Америки. До ареста я катился вниз по очень опасной дороге. Thank you very much. R. S.

Биткойн - это деньги, а деньги всегда использовались и для законных и для незаконных целей.

Об скандале с адвокатами

О слишком суровом наказании

Роман Селезнёв с Анной и её дочкой. Фото: AFP

Достоверна ли информация, что американцы предупреждали ФСБ о хакерских замашках Романа? Думаю, да.



Воспользовались ли ФСБ-шники такими возможностями и талантами, безусловно, одарённого человека? Думаю, да. И я бы воспользовался, и янки пользуются



Позволил(и) ли бы куратор(ы) из ФСБ далее шалить Роману, находясь на государевой службе (да ещё занимаясь такими серьёзными делами)? Думаю, нормальный куратор - нет! Это просто не разумно и глупо.



Можно же всё организовать красиво: дело, суд, срок, смена ФИО, места жительства, конечного оборудования. И "работай себе на благо Родины", но аккуратно. Проблем много: выборы там везде, всякие АНБ, Петнтагоны, СБУ... ШУТКА (в стиле известного клоуна контр-адмирала )!

Американцы они же из-за денег жадобные, в этом их суть. А спецслужбы и Сноуден, всякие вирусы по ядерной программе Ирана-это они и сами по локоть в таких делишках.





Можно же всё организовать красиво: дело, суд, срок, смена ФИО, места жительства, конечного оборудования. И "работай себе на благо Родины", Проблем много: выборы там везде, всякие АНБ, Петнтагоны, СБУ... ШУТКА (в стиле известного клоуна контр-адмирала )! Американцы они же из-за денег жадобные, в этом их суть. А спецслужбы и Сноуден, всякие вирусы по ядерной программе Ирана-это они и сами по локоть в таких делишках. Сколько денег нужно человеку для счастья? Мне мало. Может, Роману больше. Но ведь можно же было зицпредседателя какого-нить использовать? Много узбеков на территории РФ, которые в Мали точно выезжать не будут. Узбеку-достойная зарплата и работа не комунхозе, а в сфере высоких технологий, ворогу вред, в том числе и материальный



В лозунге «грабь награбленное» я не могу найти что-нибудь неправильное, если выступает на сцену история. Если мы употребляем слова: экспроприация экспроприаторов, то почему же нельзя обойтись без латинских слов? (Аплодисменты)[4]

Как-то всё топорно. То ли потеряна квалификация, то ли "головокружение от успехов" [5], то ли фиг его знает. Об этом отдельно в копипасте "Узники Тора".



Если подчиненный допускает ошибку или вообще плохо работает, его начальник уверен, что сам он тут ни при чем. Просто человек занимает не свое место, или у него нет внутреннего стимула, или он давно махнул на себя рукой, или не умеет отделять главное от второстепенного и идти в верном направлении. Как бы то ни было, считается, что во всем виноват сотрудник. А значит, пусть сам в своих проблемах и разбирается.

Всегда с вами, даже тогда, когда вы об этом не подозреваете[6]

