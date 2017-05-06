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Оперативный псевдоним[1] "Селезень": Роман Селезнёв утверждает, что с 2008 года работал под защитой ФСБ
В начале 2017 широкую огласку приобрело дело Романа Селезнёва — крупного российского кардера из Владивостока, известного как: TRACK2, он же nCuX, он же Bulba, он же Роман Иванов, он же Рубен Самвелич, он же bandysli64, он же smaus, он же Zagreb, он же shmak и т.д.
Не удержусь от видео цитаты классиков [2]
21 апреля 2017 года суд Сиэтла осудил Романа на 30 лет тюремного заключения (27 лет плюс три года, которые он уже отсидел). В других штатах процесс по делу Романа ещё не начался, там ему может грозить пожизненное заключение по закону RICO.
Чего я решил ворошить эту тему?
1. Из-за ночных тёрок с "Оператором"- это вырезка самого главного из нашей контрадикторности:
Полностью можно поворошить здесь.
Помимо совершенного незнания Конституции РФ (впрочем, как и Конституций РСФСР и СССР) мой суҳбатдош потерялся во времени и в реальности.
Решил наказать сирых мальдивцев, почему-то пропуская мимо разума и ушей почти европейцев "нэ братьев":
СБУ показала видео похищения российских военнослужащих (22 ноября 2016).
2. "Оператор" и, вероятно, 90% граждан нашей страны плохо представляют, как всё было, да и предысторию не знают.
3. "Меня терзают смутные сомнения" - но об этом в конце статьи.
Итак, начнём "бить" Оператора, но не больно.
Арест
В начале июля 2014 года Секретная служба обнаружила, что Роман Селезнев вместе с семьей отдыхает в пятизвездочном отеле на Мальдивах. По словам собеседников агентства, Селезнев выбрал Мальдивы, потому что это государство не имеет договора об экстрадиции с США.
Получив эту информацию, агенты обратились к чиновникам Госдепартамента США, у которых были связи с мальдивскими правоохранительными органами. Глава полиции Мальдив согласился помочь в задержании россиянина, несмотря на отсутствие договора об экстрадиции.
Два агента Секретной службы США, прибыв на Мальдивы, составили план, согласно которому местная полиция должна была арестовать Селезнева до того, как он сядет в самолет в Россию. Мальдивские власти, согласно этому плану, формально высылают россиянина из страны, а затем передают его американцам, которые доставят его частным самолетом на остров Гуам, находящийся в юрисдикции США.
В последний момент полиция Мальдив заявила, что Интерпол должен выдать красное уведомление на арест Селезнева. Секретная служба рассчитывала избежать огласки, которую бы вызвала публикация Интерполом запроса на розыск россиянина по запросу США. В результате агенты направили запрос на розыск Романа Селезнева в Интерпол только тогда, когда россиянин уже покинул отель и на небольшом самолете направлялся в мальдивскую столицу Мале, откуда собирался вылететь рейсом «Трансаэро» в Москву.
Красное уведомление на арест Интерпол выглядит примерно так (персонаж здесь другой):
Оригинал мне найти не удалось, но судя по отсутствию значимых скандальчиков и блокады Мальдив ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», а также высадке спецназа Кадырова в столице Мале маленькой страны Дивехи Раджжеге Джумухурийя (как предлагал Оператор), формальности были соблюдены.
Цитата: ОператорПри чем тут конкретика в лице Романа Селезнева - важен сам принцип о невозможности выдачи любого нашего гражданина третьей стороне не иначе как через процедуру Интерпола (в котором состоит РФ).
Процедура Интерпола была таки соблюдена.
Как узнать о том, что в отношении меня было получено красное уведомление?
Некоторые уведомления ИНТЕРПОЛ публикует на своем сайте. Однако это происходит не во всех случаях. Страна-участница может потребовать разместить красное уведомление в закрытой системе, доступ к которой имеют только правоохранительные органы.В таком случае Вы узнаете о существовании красного уведомления только в том случае, если власти обратят на это внимание при выезде за рубеж. За этим может последовать арест и задержание.
Соблюдение формальностей при аресте
Производивший арест агент Секретной службы США Дэн Суонднер, выступая в четверг, 31 июля 2014, на проходящих на Гуаме судебных слушаниях. [...]
Я не арестовывал его на Мальдивах. Я сделал это только, когда он приземлился на Гуаме, — приводит слова Суонднера на судебном заседании местный информационный портал kuam.com. По его данным, Селезнева пригласили в полицейское отделение международного аэропорта столицы Мальдив и надели на него наручники.
Агент Секретной службы не считает это арестом, поскольку, согласно его заявлению,Селезнев мог свободно ходить, и наручники были не за спиной у него, а спереди.
Меня это самого прикололо, до икоты. Надо отдать должное америкосам: хоть отдохнуть Роману дали, раз "уплочено". Не совсем звери, выходит. Могли бы сразу до отдыха оприходовать. После этого россиянина препроводили в зафрахтованный Секретной службой самолет. Как пояснил Суонднер, Селезнев поступил под американскую юрисдикцию, когда шасси оторвались от мальдивской земли.
Небольшое отступление:
-Ордер на арест Романа Селезнева федеральный суд штата Вашингтон выдал еще в марте 2011 года.
Селезнев был арестован властями иностранного государства по запросу США и передан американским представителям после того, как был выслан из этой страны, действовавшей в соответствии с собственными законами,— объяснил представитель Минюста США Питер Карр— Он был уведомлен о своих правах, и о его задержании было сообщено [российским] консульским службам. Эти действия ни в коей мере не противоречат каким-либо соглашениям, имеющимся с Россией.
-В 2013 году мальдивские власти расторгли действовавшее несколько лет соглашение с малайской фирмой Nexbis, поставлявшей оборудование для обеспечения безопасности. Вместо этого в столичном аэропорту была установлена американская система персональной идентификации пассажиров PISCES, бесплатно предоставленная властями США.
И это очень широко освещалось.
Если кто-то, находящийся в розыске, въехал в страну, оснащённую PISCES, шансов выехать "просто так" обратно практически нет. Там отличная защита от модифицированных ушей, лба, глаз, волос и т.д.
Апрель 2014: МИД РФ предупреждает об угрозе задержания россиян за границей по запросам из США.
-Суд США (по их Законодательству) вообще не интересует, каким образом подсудимый оказался на территории США. Им по "барабану". Подозреваю, что если обвиняемого доставят в США по частям (в виде "головы профессора Доуэля", например) - они всё равно проведут процесс. А присяжным пояснят почему так.
United States Secret Service — USSS, основанная в 1865 году как отдел Министерства финансов (в ее задачи входила борьба с фальшивомонетничеством, распространившимся после Гражданской войны) продолжает расследовать подделку американских денежных знаков и всё, что связано с финансами, как внутри США, так и за рубежом.
Пример: в ноябре 2016 года Секретная служба конфисковала на территории Перу фальшивые купюры на сумму 30 млн долларов. Если бы не справлялись (или опять какой sex-скандал), то могли бы подключиться и реальные пацаны из United States Marshals Service, начавшие специализироваться на поиске беглых рабов ещё с 1850 года.
Им разрешалось формировать отряды и вербовать любого человека в любом месте, чтобы помочь в возвращении беглых рабов. Отказ сотрудничать с маршалом приводил к штрафу в 5000 долларов США [тех ХIX века $] или тюремному заключению.
DURA LEX, SED LEX.
Это американский дуралекс, подкреплённый авианосцами, ВВС, армией и бумажным долларом. Я бы не против, чтобы и российский так же работал. Почему не похитили и не вернули под DURA LEX:
Их много...
И не надо мочить Мальдивы (находящиеся рядом с Диего-Гарсия, между прочим).
С удовольствием посмотрел (на скамье подсудимых) бы в Басманном суде г. Москвы такие персонажи, как: Аваков, Геращенко или Яйценюка...
А Оператору Я предлагаю начать с образцово-показательного наказания Мальдив (чтобы другим не повадно было) предложил бы начать с Ливии:
Освободите незаконно удерживаемых российских моряков из ливийской тюрьмы (еще 2 узника осталось на сегодня).
Раз уж он считает Цитата: Операторс Укропией торопиться не надо, пусть поторопится с Ливией, ну или с Францией:
Суд Франции освободил разыскиваемого Россией экс-министра Подмосковья Кузнецова.
Благо под шумок выборов можно.
Цитата: Оператор высадить десант спецназа и арестовать весь апелляционный суд Лиона [например, а можно и вредителя Оланда заодно, Мис
трали ему в печёнки]
Цитата: Операторкак уголовных преступников, способствующих расхищению бюджета нашей Родины (€400 млн вроде бы?) и самого казнокрада в Басманный Высокий Суд давно пора доставить.
Обвинения
Не буду ничего доказывать и убеждать. Я не в курсе и не судия я. Просто приведу имеющиеся факты и информацию. Частично их проверял, остальное - можете потрудиться. Тем более: "От сумы да от тюрьмы не зарекайся".
В семье Романа Селезнёва, сразу после ареста утверждали[3]:
Цитата: супруга Романа - Анна Отискон не мог совершать преступления, поскольку владел компьютером "на уровне обычного пользователя"
Да уж...
Цитата: отец Романа - Валерий Селезнев его сын - "гуманитарий", да и после теракта в Марокко, в котором чудом выжил, "он находится в таком состоянии, в котором необходимо постоянная реабилитация, у него нарушена моторика речи и моторика пальцев руки".
PS#1. Роман действительно сильно пострадал во время теракта в Марракеше в 2011 году, после чего от него сбежала жена со всеми деньгами.
PS#2.Неувязка утверждения Валерия Селезнева с PS#1, а именно из тайминга расследований и обвинений.
Следствие по делу этой группы началось ещё в 2006 году и продолжалось более семи лет. Как утверждают следователи, всего услугами сайта воспользовалось 5626 человек по всему миру. Из них 39, включая Романа Селезнёва, считаются руководителями преступной группы. По данным прокуратуры штата Невада, именно он создал автоматизированную систему продажи данных похищенных банковских карточек. Из компьютеров популярного ресторана Broadway Grill в Сиэтле с декабря 2009-го по октябрь 2010 года были похищены номера 32 тысяч кредиток. Среди заведений, которые, как утверждает следствие, «обчистил» Селезнёв, – ещё четыре ресторана в штате Вашингтон, нью-йоркский Latitude Bar and Grill, ювелирный магазин в штате Мэн, зоопарк в Фениксе, штат Аризона, пекарня в Сиэтле, несколько кафе сети Mad Pizza и супермаркет в штате Айдахо.
Как утверждает прокуратура штата Вашингтон, только с ноября 2010-го по февраль 2011 года Роман Селезнёв похитил номера более 200 тысяч кредиток и продал 140 тысяч из них на сайтах для кардеров, заработав более двух миллионов долларов. Серверы, которые он использовал для кражи данных, были арендованы в России, на Украине и в городке Маклин, штат Вирджиния. Если верить документам следствия, именно этот сервер, расположенный на территории США, позволил собрать главные улики против сына депутата Госдумы. В 2010 году Секретная служба США начала расследование взлома компьютерной сети супермаркета в штате Айдахо, где были похищены реквизиты нескольких тысяч кредитных карт. Часть из них потом всплыла на «хакерском» интернет-форуме в России, где ими торговал пользователь с ником Track2. К удивлению следователей, остальные данные похитители хранили на сервере в штате Вирджиния.В 2011 году прокуратуры сразу трёх штатов – Вашингтон, Невада и Джорджия – официально предъявили Роману Селезнёву обвинения в компьютерном мошенничестве, взломе сетей, хищении личных данных и отмывании денег.
Скриншот сообщения, оставленного Романом Селезнёвым под ником bulba на одном из интернет-форумов.
Ресурсы track2.name и bulba.cc использовались Селезнёвым для прямой продажи украденных им карт. «Пакет» из 100 карт уходил по цене в 1300 долларов, «пакет» из тысячи карт — по восемь тысяч. Хакер обещал покупателям «высокую пригодность» продаваемых им данных, в разное время называя цифру в 95 процентов активных карт на один «пакет». Как подсчитают потом правоохранительные органы США, таким образом сын депутата заработал в сети около двух миллионов долларов.
Скриншот сайта bulba.cc по состоянию на май 2011 года.
Основные моменты дела всем известны, в том числе из признательных показаний самого Романа.
Одно 11-страничное письмо Романа (ссылка выше) кончается так:Сегодня я жив и благодарю Господа и правительство Соединенных Штатов Америки. До ареста я катился вниз по очень опасной дороге. Thank you very much. R. S.
Он занимается продажей дампов очень давно, причастен к крупнейшим взломам сетей магазинов Target, Neiman Marcus, Michaels, Staples и Home Depot, где трояны для съёма дампов устанавливались прямо на кассовые аппараты и PoS-терминалы. Отец — депутат Госдумы РФ Валерий Селезнёв, после ареста сына потребовал ввести санкции России против Мальдивских островов.
За всей мишурой среди сотен судебных документов по делу Романа Селезнёва скрываются некоторые детали, которые могут показаться интересными для общего понимания картины, как в России живёт кардинг и весь киберпреступный мир в целом.
К сожалению, получить полный набор документов из электронной базы PACER по делу Романа Селезнёва (дело 2:11-cr-00070-RAJ) пока не удалось, на это нужно больше тысячи долларов по расценкам сервиса. Но самые основные документы коллеги уже вытянули из PACER, а Андрей Споров (Andrey Sporaw)
выложил в открытый доступ и прокомментировал. Вот некоторые из них:
- Меморандум о назначении наказания (Sentencing Memorandum), зарегистрирован 14.04.2017 г, документ 464 по делу 2:11-cr-00070-RAJ
- Приложение к меморандуму о назначении наказания, зарегистрировано 17.04.2017 г, документ 467
- Меморандум о назначении наказания со стороны защиты от 14.04.2017 г, документ 466
- Письмо с признательными показаниями от 10.04.2017 г, документ 463
- Просьба засекретить (отредактировать) части письма с признательными показаниями (Defendant’s Motion to Seal), 03.04.2017, документ 458
- Переводы разговоров по телефону заключённого Романа Селезнёва с отцом на тему, как оттянуть слушания на максимально длительный срок, чтобы использовать «вариант дяди Андрея». Отец предлагал притвориться больным или прекратить общение с адвокатами, 25.09.2015, документ 185-1
- Свидетельские показания о результатах обыска сервера Hop1 и сервера 2Pac, 17.04.2017, документ 467-1
- Требования о возмещении ущерба от жертв с суммами ущерба (Victim Restitution Amounts per Victim Financial Loss Restitution Statements), 14.4.2017, документ 464-1
- Уведомление о передаче суду диска с документами (United States’ Notice of Filing Paper Materials with the Clerk), 14.4.2017, документ 465
- Стенограмма допроса свидетеля по поводу достоверности сумм нанесённого ущерба для 3715 банков (WOOD — Cross), 14.4.2017, документ 466-1
- Письмо Роману Селезнёву от короля Марокко Мухаммеда VI от 2011 года с выражением соболезнований после теракта в Марракеше, 14.4.2017, документ 466-2
- Выписка из истории болезни от 2011 года из Федерального медицинского биофизического центра им. А.И.Бурназяна в Москве, 14.4.2017, документ 466-3
- Справка о госпитализации из тюремной больницы от 29.05.2015, где пациенту прописали Elavil, 14.4.2017, документ 466-4
- Выписной эпикриз из Центра патологии речи и нейрореабилитации, г.Москва, от 2011 года, 14.4.2017, документ 466-5
- Осмотр гастроэнтеролога-гепатолога от 20.03.2012 г из медицинского центра «МедЭлит», г.Москва, 14.4.2017, документ 466-6
Все файлы в архиве: seleznev_docs.zip
Особый интерес представляют некоторые факты, указанные в меморандуме о назначении наказания. Оказывается, американцы ещё в 2009 году установили, что за онлайновым персонажем под ником nCuX скрывается Роман Селезнёв. 19 мая 2009 года состоялась встреча агентов Секретной службы США, ФБР со своими коллегами из ФСБ в Москве, где были представлены «значительные доказательства» хакерских активностей подозреваемого, в том числе кардинга и другие преступлений. Американцы сообщили коллегам из ФСБ онлайновые ники подозреваемого и информацию о настоящей личности Романа Селезнёва, жителя Владивостока. Но попытка международного сотрудничества провалилось. Как сказано в документах, «всего через месяц, 21 июня 2009 года, nCuX сообщил своим подельникам на многочисленных подпольных форумах, что он выходит из бизнеса. Вскоре после этого nCuX полностью исчез из Интернета». После этого он создал новые онлайновые личности Track2 и Bulba.
Можно подумать, что в этом случае налицо факт сотрудничества ФСБ с криминальным миром киберпреступности, о котором давно говорят "специалисты".
Вполне возможно, что так и есть. В документах следствиях отмечается, что информация о действиях правоохранительных органов США «доводилась до Селезнёва». Судя по всему, у него были собственные контакты в ФСБ. В материалах следствия упоминается обмен сообщениями между Романом и его сообщником от 2008 года, где Роман говорит, что он «получил защиту через контакты правоохранительных органов в отделе борьбы с компьютерной преступностью ФСБ».
В 2010 году Роман сообщил другому подельнику, что ФСБ знает его настоящее имя и работает с ФБР. Американские спецслужбы опасались, что из-за невозможности экстрадиции Романа с российской территории (это запрещено Конституцией РФ) этот преступник может навсегда остаться безнаказанным, поскольку пользуется покровительством правоохранительных органов и ФСБ в России.
Поэтому спецоперация на Мальдивских островах была единственным шансом для американцев. Хотя Роман всё время проверял американские записи PACER, следил, как движется расследование против него, и не путешествовал по странам, где был риск оказаться «под колпаком». Он летал только туда, где американцы, по его мнению, не могли его достать, но здесь он всё-таки просчитался.
Среди конфискованных у него денежных средств — монеты Liberty Reserve на сумму около $17 млн. Роман продавал дампы преимущественно за LR. Следствие установило, что всего он продал дампов за LR на сумму $17 886 971,09. Следствию не удалось установить, сколько у Селезнёва средств на кошельках Bitcoin и WebMoney, на которые он тоже принимал оплату, из-за анонимности этих систем. Вполне вероятно, что после выхода на свободу Роман получит доступ к этим кошелькам. Если они (кошельки) доживут конечно:
-В мае 2013 LR была уничтожена США, к моменту закрытия, на сайте было около 1 миллиона пользователей (200 тысяч — из США). За время существования было отмыто $ 6 млрд (£ 4 млрд).
-Bitcoin вероятно следующий, а то уже стоит более $1500.
Биткойн - это деньги, а деньги всегда использовались и для законных и для незаконных целей.
В материалах дела упоминаются Роман Золотарёв (известный в сети как Admin и Support), Константин Лопатин (Graf), Александр Костюков (Temp и KLBS) и Сергей Литвиненко (Dorbik и Matador). В состав группы входили также граждане Украины, КНР, Великобритании, Румынии и нескольких арабских стран.
На сегодняшний день властям США удалось арестовать 19 человек из этого списка. Роман Селезнёв стал 20-м.
Источники Bloomberg описали Романа Селезнева как одного из самых успешных торговцев в истории похищения данных кредитных карт. По данным источников, эта деятельность принесла Селезневу хороший доход: в частности, он владел двумя квартирами на Бали стоимостью около $800 000. Bloomberg также сообщил, что на мобильном телефоне Селезнева после ареста были обнаружены фотографии, на которых он позирует возле желтого автомобиля Dodge Challenger SRT на фоне Кремля или которые запечатлели пачки наличных на заднем сидении внедорожника. По данным федеральных прокуроров, на двух банковских счетах Селезнев держал более $18 млн.
Об скандале с адвокатами
У адвокатов Селезнева нашли конфликт интересов.
О слишком суровом наказании
Роман Селезнёв с Анной и её дочкой. Фото: AFP
Действительно:
1.Это неслыханно большой срок, к которому в США не приговаривались даже такие крупные хакеры, как украинец Роман Вега, получивший 18 лет, или американцы Дэвид Кеймез (сел на 20 лет) и Альберто Гонзалес, укравший с сообщниками реквизиты примерно 45 млн кредиток (получил тоже 20 лет).
2. Как уже писал: Ласковая длань американской фемиды иногда впечатляет.
Однако, на основе пояснений и расчёта пользователя @SBKarr, вроде всё логично (не силён в законах+ещё будут суды)-для интересующихся, откуда 30 лет.
В принципе вот и всё, что я хотел донести до... допустим, до ОПЕРАТОРА. Может, ещё кому-то будет интересно подумать.
Теперь об Цитата: Opus3. "Меня терзают смутные сомнения" - но об этом в конце статьи.
Отступление: я не америкос, не пиндос, не либераст, и, как большинство граждан России, недолюбливаю американцев. Но в меру и без фанатизма.
В общем и целом:
- Достоверна ли информация, что американцы предупреждали ФСБ о хакерских замашках Романа? Думаю, да.
- Воспользовались ли ФСБ-шники такими возможностями и талантами, безусловно, одарённого человека? Думаю, да. И я бы воспользовался, и янки пользуются
- Позволил(и) ли бы куратор(ы) из ФСБ далее шалить Роману, находясь на государевой службе (да ещё занимаясь такими серьёзными делами)? Думаю, нормальный куратор - нет! Это просто не разумно и глупо.
Можно же всё организовать красиво: дело, суд, срок, смена ФИО, места жительства, конечного оборудования. И "работай себе на благо Родины", но аккуратно. Проблем много: выборы там везде, всякие АНБ, Петнтагоны, СБУ... ШУТКА (в стиле известного клоуна контр-адмирала)!
Американцы они же из-за денег жадобные, в этом их суть. А спецслужбы и Сноуден, всякие вирусы по ядерной программе Ирана-это они и сами по локоть в таких делишках.
- Сколько денег нужно человеку для счастья? Мне мало. Может, Роману больше. Но ведь можно же было зицпредседателя какого-нить использовать? Много узбеков на территории РФ, которые в Мали точно выезжать не будут. Узбеку-достойная зарплата и работа не комунхозе, а в сфере высоких технологий, ворогу вред, в том числе и материальный
Тут ещё один момент:
В лозунге «грабь награбленное» я не могу найти что-нибудь неправильное, если выступает на сцену история. Если мы употребляем слова: экспроприация экспроприаторов, то почему же нельзя обойтись без латинских слов? (Аплодисменты)[4]
Эээ... К воротилам Wall Street как бы да, все за. А вот если "экспроприация экспроприаторов" (банковский счёт) коснётся любого из нас?
Как тогда? "Аплодисменты" и высадка ВДВ РФ в Мали или за дрыном руки потянутся?
Оператор-Ваше мнение?
Вряд ли шалости Романа пополняли бюджет Российской Федерации и способствовали укреплению рубля (страшный сон госпожи Набибулиной). Может чей личный бюджет пополняли?
- Как-то всё топорно. То ли потеряна квалификация, то ли "головокружение от успехов" [5], то ли фиг его знает. Об этом отдельно в копипасте "Узники Тора".
Если подчиненный допускает ошибку или вообще плохо работает, его начальник уверен, что сам он тут ни при чем. Просто человек занимает не свое место, или у него нет внутреннего стимула, или он давно махнул на себя рукой, или не умеет отделять главное от второстепенного и идти в верном направлении. Как бы то ни было, считается, что во всем виноват сотрудник. А значит, пусть сам в своих проблемах и разбирается.
Почему-то эта история напомнила "Оперативный псевдоним" Д.Корецкого: там тоже компетентные товарищи замутили, а потом отправили в свободное плаванье.
Немного истории о папе-депутате: В 2010-м один банк жаловался на Селезнёва в думский комитет по этике, сообщив, что тот отказывается возвращать кредит "Депутат Госдумы от ЛДПР не возвращает Номос-банку $33 млн".
Правда или нет - хз. Но моральный ущерб ни с банка ни со СМИ не взыскивался.
Как законодатель Валерий Сергеевич прославился в качестве автора «закона самца» - законопроекта о введении «отцовского капитала» для мужчин, имеющих нескольких детей от разных женщин.
Вот, в принципе, и всё.
ЗЫ. В заглавии я упомянул оперативный псевдоним "Селезень": прошу учесть, что это просто мой пассаж для "красного словца". Я не хотел обидеть ни Романа, ни его родню.
И может совсем всё не так: нет дружинника/агента ФСБ Романа, а всё это игры разума, вероятно, не вполне здорового американского разума.
Это просто ради прикола. Если обидел - приношу извинения.
Всегда с вами, даже тогда, когда вы об этом не подозреваете[6]
Первоисточники, ссылки, цитаты, а так же использованные фото и видео материалы
[1] "Оперативный псевдоним", Корецкий Данил Аркадьевич;
[2] "Место встречи изменить нельзя", Режиссер Станислав Говорухин;
[3] Депутат Госдумы Селезнев обвинил США в пытках его сына, сознавшегося в киберпреступлениях
[4] Из речи В.И, Ленинна заседании ВЦИК по поводу этого, уже вполне сложившегося, лозунга (29 апреля 1918 г.);
[5]Статья Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина в газете «Правда» в № 60 от 2 марта 1930 года;
[6] Так подписывал свои публикации «Шалтай-Болтай»;
Feds Charge Carding Kingpin in Retail Hacks
www.geektimes.ru/post/288560
www.dhivehisitee.com
www.forbes.ru
www.sovsekretno.ru
www.wikipedia.org
www.russian.rt.com
www.youtube.com
www.tjournal.ru
Автор: Anton [Opus]
В начале 2017 широкую огласку приобрело дело Романа Селезнёва — крупного российского кардера из Владивостока, известного как: TRACK2, он же nCuX, он же Bulba, он же Роман Иванов, он же Рубен Самвелич, он же bandysli64, он же smaus, он же Zagreb, он же shmak и т.д.
Не удержусь от видео цитаты классиков [2]
21 апреля 2017 года суд Сиэтла осудил Романа на 30 лет тюремного заключения (27 лет плюс три года, которые он уже отсидел). В других штатах процесс по делу Романа ещё не начался, там ему может грозить пожизненное заключение по закону RICO.
Чего я решил ворошить эту тему?
1. Из-за ночных тёрок с "Оператором"- это вырезка самого главного из нашей контрадикторности:
Полностью можно поворошить здесь.
Помимо совершенного незнания Конституции РФ (впрочем, как и Конституций РСФСР и СССР) мой суҳбатдош потерялся во времени и в реальности.
Решил наказать сирых мальдивцев, почему-то пропуская мимо разума и ушей почти европейцев "нэ братьев":
СБУ показала видео похищения российских военнослужащих (22 ноября 2016).
2. "Оператор" и, вероятно, 90% граждан нашей страны плохо представляют, как всё было, да и предысторию не знают.
3. "Меня терзают смутные сомнения" - но об этом в конце статьи.
Итак, начнём "бить" Оператора, но не больно.
Арест
В начале июля 2014 года Секретная служба обнаружила, что Роман Селезнев вместе с семьей отдыхает в пятизвездочном отеле на Мальдивах. По словам собеседников агентства, Селезнев выбрал Мальдивы, потому что это государство не имеет договора об экстрадиции с США.
Получив эту информацию, агенты обратились к чиновникам Госдепартамента США, у которых были связи с мальдивскими правоохранительными органами. Глава полиции Мальдив согласился помочь в задержании россиянина, несмотря на отсутствие договора об экстрадиции.
Два агента Секретной службы США, прибыв на Мальдивы, составили план, согласно которому местная полиция должна была арестовать Селезнева до того, как он сядет в самолет в Россию. Мальдивские власти, согласно этому плану, формально высылают россиянина из страны, а затем передают его американцам, которые доставят его частным самолетом на остров Гуам, находящийся в юрисдикции США.
В последний момент полиция Мальдив заявила, что Интерпол должен выдать красное уведомление на арест Селезнева. Секретная служба рассчитывала избежать огласки, которую бы вызвала публикация Интерполом запроса на розыск россиянина по запросу США. В результате агенты направили запрос на розыск Романа Селезнева в Интерпол только тогда, когда россиянин уже покинул отель и на небольшом самолете направлялся в мальдивскую столицу Мале, откуда собирался вылететь рейсом «Трансаэро» в Москву.
Красное уведомление на арест Интерпол выглядит примерно так (персонаж здесь другой):
Оригинал мне найти не удалось, но судя по отсутствию значимых скандальчиков и блокады Мальдив ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», а также высадке спецназа Кадырова в столице Мале маленькой страны Дивехи Раджжеге Джумухурийя (как предлагал Оператор), формальности были соблюдены.
Цитата: Оператор
При чем тут конкретика в лице Романа Селезнева - важен сам принцип о невозможности выдачи любого нашего гражданина третьей стороне не иначе как через процедуру Интерпола (в котором состоит РФ).
Процедура Интерпола была таки соблюдена.
Как узнать о том, что в отношении меня было получено красное уведомление?
Некоторые уведомления ИНТЕРПОЛ публикует на своем сайте. Однако это происходит не во всех случаях. Страна-участница может потребовать разместить красное уведомление в закрытой системе, доступ к которой имеют только правоохранительные органы.В таком случае Вы узнаете о существовании красного уведомления только в том случае, если власти обратят на это внимание при выезде за рубеж. За этим может последовать арест и задержание.
Соблюдение формальностей при аресте
Производивший арест агент Секретной службы США Дэн Суонднер, выступая в четверг, 31 июля 2014, на проходящих на Гуаме судебных слушаниях. [...]
Я не арестовывал его на Мальдивах. Я сделал это только, когда он приземлился на Гуаме,— приводит слова Суонднера на судебном заседании местный информационный портал kuam.com. По его данным, Селезнева пригласили в полицейское отделение международного аэропорта столицы Мальдив и надели на него наручники.
Агент Секретной службы не считает это арестом, поскольку, согласно его заявлению,
Селезнев мог свободно ходить,и
наручники были не за спиной у него, а спереди.
Меня это самого прикололо, до икоты. Надо отдать должное америкосам: хоть отдохнуть Роману дали, раз "уплочено". Не совсем звери, выходит. Могли бы сразу до отдыха оприходовать. После этого россиянина препроводили в зафрахтованный Секретной службой самолет. Как пояснил Суонднер,
Селезнев поступил под американскую юрисдикцию, когда шасси оторвались от мальдивской земли.
Небольшое отступление:
-Ордер на арест Романа Селезнева федеральный суд штата Вашингтон выдал еще в марте 2011 года.
Селезнев был арестован властями иностранного государства по запросу США и передан американским представителям после того, как был выслан из этой страны, действовавшей в соответствии с собственными законами,— объяснил представитель Минюста США Питер Карр—
Он был уведомлен о своих правах, и о его задержании было сообщено [российским] консульским службам. Эти действия ни в коей мере не противоречат каким-либо соглашениям, имеющимся с Россией.
-В 2013 году мальдивские власти расторгли действовавшее несколько лет соглашение с малайской фирмой Nexbis, поставлявшей оборудование для обеспечения безопасности. Вместо этого в столичном аэропорту была установлена американская система персональной идентификации пассажиров PISCES, бесплатно предоставленная властями США.
И это очень широко освещалось.
Если кто-то, находящийся в розыске, въехал в страну, оснащённую PISCES, шансов выехать "просто так" обратно практически нет. Там отличная защита от модифицированных ушей, лба, глаз, волос и т.д.
Апрель 2014: МИД РФ предупреждает об угрозе задержания россиян за границей по запросам из США.
-Суд США (по их Законодательству) вообще не интересует, каким образом подсудимый оказался на территории США. Им по "барабану". Подозреваю, что если обвиняемого доставят в США по частям (в виде "головы профессора Доуэля", например) - они всё равно проведут процесс. А присяжным пояснят почему так.
United States Secret Service — USSS, основанная в 1865 году как отдел Министерства финансов (в ее задачи входила борьба с фальшивомонетничеством, распространившимся после Гражданской войны) продолжает расследовать подделку американских денежных знаков и всё, что связано с финансами, как внутри США, так и за рубежом.
Пример: в ноябре 2016 года Секретная служба конфисковала на территории Перу фальшивые купюры на сумму 30 млн долларов. Если бы не справлялись (или опять какой sex-скандал), то могли бы подключиться и реальные пацаны из United States Marshals Service, начавшие специализироваться на поиске беглых рабов ещё с 1850 года.
Им разрешалось формировать отряды и вербовать любого человека в любом месте, чтобы помочь в возвращении беглых рабов. Отказ сотрудничать с маршалом приводил к штрафу в 5000 долларов США [тех ХIX века $] или тюремному заключению.
DURA LEX, SED LEX.
Это американский дуралекс, подкреплённый авианосцами, ВВС, армией и бумажным долларом. Я бы не против, чтобы и российский так же работал. Почему не похитили и не вернули под DURA LEX:
Их много...
И не надо мочить Мальдивы (находящиеся рядом с Диего-Гарсия, между прочим).
С удовольствием посмотрел (на скамье подсудимых) бы в Басманном суде г. Москвы такие персонажи, как: Аваков, Геращенко или Яйценюка...
А Оператору
Я предлагаю начать с образцово-показательного наказания Мальдив (чтобы другим не повадно было)предложил бы начать с Ливии:
Освободите незаконно удерживаемых российских моряков из ливийской тюрьмы(еще 2 узника осталось на сегодня).
Раз уж он считает
Цитата: Оператор
с Укропией торопиться не надо,пусть поторопится с Ливией, ну или с Францией:
Суд Франции освободил разыскиваемого Россией экс-министра Подмосковья Кузнецова.
Благо под шумок выборов можно.
Цитата: Оператор
высадить десант спецназа и арестоватьвесь апелляционный суд Лиона [например, а можно и вредителя Оланда заодно, Мис
Цитата: Оператор
как уголовных преступников,способствующих расхищению бюджета нашей Родины (€400 млн вроде бы?) и самого казнокрада в Басманный Высокий Суд давно пора доставить.
Обвинения
Не буду ничего доказывать и убеждать. Я не в курсе и не судия я. Просто приведу имеющиеся факты и информацию. Частично их проверял, остальное - можете потрудиться. Тем более: "От сумы да от тюрьмы не зарекайся".
В семье Романа Селезнёва, сразу после ареста утверждали[3]:
Цитата: супруга Романа - Анна Отискон
не мог совершать преступления, поскольку владел компьютером "на уровне обычного пользователя"
Да уж...
Цитата: отец Романа - Валерий Селезнев
его сын - "гуманитарий", да и после теракта в Марокко, в котором чудом выжил, "он находится в таком состоянии, в котором необходимо постоянная реабилитация, у него нарушена моторика речи и моторика пальцев руки".
PS#1. Роман действительно сильно пострадал во время теракта в Марракеше в 2011 году, после чего от него сбежала жена со всеми деньгами.
PS#2.Неувязка утверждения Валерия Селезнева с PS#1, а именно из тайминга расследований и обвинений.
Следствие по делу этой группы началось ещё в 2006 году и продолжалось более семи лет. Как утверждают следователи, всего услугами сайта воспользовалось 5626 человек по всему миру. Из них 39, включая Романа Селезнёва, считаются руководителями преступной группы. По данным прокуратуры штата Невада, именно он создал автоматизированную систему продажи данных похищенных банковских карточек. Из компьютеров популярного ресторана Broadway Grill в Сиэтле с декабря 2009-го по октябрь 2010 года были похищены номера 32 тысяч кредиток. Среди заведений, которые, как утверждает следствие, «обчистил» Селезнёв, – ещё четыре ресторана в штате Вашингтон, нью-йоркский Latitude Bar and Grill, ювелирный магазин в штате Мэн, зоопарк в Фениксе, штат Аризона, пекарня в Сиэтле, несколько кафе сети Mad Pizza и супермаркет в штате Айдахо.
Как утверждает прокуратура штата Вашингтон, только с ноября 2010-го по февраль 2011 года Роман Селезнёв похитил номера более 200 тысяч кредиток и продал 140 тысяч из них на сайтах для кардеров, заработав более двух миллионов долларов. Серверы, которые он использовал для кражи данных, были арендованы в России, на Украине и в городке Маклин, штат Вирджиния. Если верить документам следствия, именно этот сервер, расположенный на территории США, позволил собрать главные улики против сына депутата Госдумы. В 2010 году Секретная служба США начала расследование взлома компьютерной сети супермаркета в штате Айдахо, где были похищены реквизиты нескольких тысяч кредитных карт. Часть из них потом всплыла на «хакерском» интернет-форуме в России, где ими торговал пользователь с ником Track2. К удивлению следователей, остальные данные похитители хранили на сервере в штате Вирджиния.В 2011 году прокуратуры сразу трёх штатов – Вашингтон, Невада и Джорджия – официально предъявили Роману Селезнёву обвинения в компьютерном мошенничестве, взломе сетей, хищении личных данных и отмывании денег.
Скриншот сообщения, оставленного Романом Селезнёвым под ником bulba на одном из интернет-форумов.
Ресурсы track2.name и bulba.cc использовались Селезнёвым для прямой продажи украденных им карт. «Пакет» из 100 карт уходил по цене в 1300 долларов, «пакет» из тысячи карт — по восемь тысяч. Хакер обещал покупателям «высокую пригодность» продаваемых им данных, в разное время называя цифру в 95 процентов активных карт на один «пакет». Как подсчитают потом правоохранительные органы США, таким образом сын депутата заработал в сети около двух миллионов долларов.
Скриншот сайта bulba.cc по состоянию на май 2011 года.
Основные моменты дела всем известны, в том числе из признательных показаний самого Романа.
Одно 11-страничное письмо Романа (ссылка выше) кончается так:
Сегодня я жив и благодарю Господа и правительство Соединенных Штатов Америки. До ареста я катился вниз по очень опасной дороге. Thank you very much. R. S.
Он занимается продажей дампов очень давно, причастен к крупнейшим взломам сетей магазинов Target, Neiman Marcus, Michaels, Staples и Home Depot, где трояны для съёма дампов устанавливались прямо на кассовые аппараты и PoS-терминалы. Отец — депутат Госдумы РФ Валерий Селезнёв, после ареста сына потребовал ввести санкции России против Мальдивских островов.
За всей мишурой среди сотен судебных документов по делу Романа Селезнёва скрываются некоторые детали, которые могут показаться интересными для общего понимания картины, как в России живёт кардинг и весь киберпреступный мир в целом.
К сожалению, получить полный набор документов из электронной базы PACER по делу Романа Селезнёва (дело 2:11-cr-00070-RAJ) пока не удалось, на это нужно больше тысячи долларов по расценкам сервиса. Но самые основные документы коллеги уже вытянули из PACER, а Андрей Споров (Andrey Sporaw)
выложил в открытый доступ и прокомментировал. Вот некоторые из них:
- Меморандум о назначении наказания (Sentencing Memorandum), зарегистрирован 14.04.2017 г, документ 464 по делу 2:11-cr-00070-RAJ
- Приложение к меморандуму о назначении наказания, зарегистрировано 17.04.2017 г, документ 467
- Меморандум о назначении наказания со стороны защиты от 14.04.2017 г, документ 466
- Письмо с признательными показаниями от 10.04.2017 г, документ 463
- Просьба засекретить (отредактировать) части письма с признательными показаниями (Defendant’s Motion to Seal), 03.04.2017, документ 458
- Переводы разговоров по телефону заключённого Романа Селезнёва с отцом на тему, как оттянуть слушания на максимально длительный срок, чтобы использовать «вариант дяди Андрея». Отец предлагал притвориться больным или прекратить общение с адвокатами, 25.09.2015, документ 185-1
- Свидетельские показания о результатах обыска сервера Hop1 и сервера 2Pac, 17.04.2017, документ 467-1
- Требования о возмещении ущерба от жертв с суммами ущерба (Victim Restitution Amounts per Victim Financial Loss Restitution Statements), 14.4.2017, документ 464-1
- Уведомление о передаче суду диска с документами (United States’ Notice of Filing Paper Materials with the Clerk), 14.4.2017, документ 465
- Стенограмма допроса свидетеля по поводу достоверности сумм нанесённого ущерба для 3715 банков (WOOD — Cross), 14.4.2017, документ 466-1
- Письмо Роману Селезнёву от короля Марокко Мухаммеда VI от 2011 года с выражением соболезнований после теракта в Марракеше, 14.4.2017, документ 466-2
- Выписка из истории болезни от 2011 года из Федерального медицинского биофизического центра им. А.И.Бурназяна в Москве, 14.4.2017, документ 466-3
- Справка о госпитализации из тюремной больницы от 29.05.2015, где пациенту прописали Elavil, 14.4.2017, документ 466-4
- Выписной эпикриз из Центра патологии речи и нейрореабилитации, г.Москва, от 2011 года, 14.4.2017, документ 466-5
- Осмотр гастроэнтеролога-гепатолога от 20.03.2012 г из медицинского центра «МедЭлит», г.Москва, 14.4.2017, документ 466-6
Все файлы в архиве: seleznev_docs.zip
Особый интерес представляют некоторые факты, указанные в меморандуме о назначении наказания. Оказывается, американцы ещё в 2009 году установили, что за онлайновым персонажем под ником nCuX скрывается Роман Селезнёв. 19 мая 2009 года состоялась встреча агентов Секретной службы США, ФБР со своими коллегами из ФСБ в Москве, где были представлены «значительные доказательства» хакерских активностей подозреваемого, в том числе кардинга и другие преступлений. Американцы сообщили коллегам из ФСБ онлайновые ники подозреваемого и информацию о настоящей личности Романа Селезнёва, жителя Владивостока. Но попытка международного сотрудничества провалилось. Как сказано в документах, «всего через месяц, 21 июня 2009 года, nCuX сообщил своим подельникам на многочисленных подпольных форумах, что он выходит из бизнеса. Вскоре после этого nCuX полностью исчез из Интернета». После этого он создал новые онлайновые личности Track2 и Bulba.
Можно подумать, что в этом случае налицо факт сотрудничества ФСБ с криминальным миром киберпреступности, о котором давно говорят "специалисты".
Вполне возможно, что так и есть. В документах следствиях отмечается, что информация о действиях правоохранительных органов США «доводилась до Селезнёва». Судя по всему, у него были собственные контакты в ФСБ. В материалах следствия упоминается обмен сообщениями между Романом и его сообщником от 2008 года, где Роман говорит, что он «получил защиту через контакты правоохранительных органов в отделе борьбы с компьютерной преступностью ФСБ».
В 2010 году Роман сообщил другому подельнику, что ФСБ знает его настоящее имя и работает с ФБР. Американские спецслужбы опасались, что из-за невозможности экстрадиции Романа с российской территории (это запрещено Конституцией РФ) этот преступник может навсегда остаться безнаказанным, поскольку пользуется покровительством правоохранительных органов и ФСБ в России.
Поэтому спецоперация на Мальдивских островах была единственным шансом для американцев. Хотя Роман всё время проверял американские записи PACER, следил, как движется расследование против него, и не путешествовал по странам, где был риск оказаться «под колпаком». Он летал только туда, где американцы, по его мнению, не могли его достать, но здесь он всё-таки просчитался.
Среди конфискованных у него денежных средств — монеты Liberty Reserve на сумму около $17 млн. Роман продавал дампы преимущественно за LR. Следствие установило, что всего он продал дампов за LR на сумму $17 886 971,09. Следствию не удалось установить, сколько у Селезнёва средств на кошельках Bitcoin и WebMoney, на которые он тоже принимал оплату, из-за анонимности этих систем. Вполне вероятно, что после выхода на свободу Роман получит доступ к этим кошелькам. Если они (кошельки) доживут конечно:
-В мае 2013 LR была уничтожена США, к моменту закрытия, на сайте было около 1 миллиона пользователей (200 тысяч — из США). За время существования было отмыто $ 6 млрд (£ 4 млрд).
-Bitcoin вероятно следующий, а то уже стоит более $1500.
Биткойн - это деньги, а деньги всегда использовались и для законных и для незаконных целей.
В материалах дела упоминаются Роман Золотарёв (известный в сети как Admin и Support), Константин Лопатин (Graf), Александр Костюков (Temp и KLBS) и Сергей Литвиненко (Dorbik и Matador). В состав группы входили также граждане Украины, КНР, Великобритании, Румынии и нескольких арабских стран.
На сегодняшний день властям США удалось арестовать 19 человек из этого списка. Роман Селезнёв стал 20-м.
Источники Bloomberg описали Романа Селезнева как одного из самых успешных торговцев в истории похищения данных кредитных карт. По данным источников, эта деятельность принесла Селезневу хороший доход: в частности, он владел двумя квартирами на Бали стоимостью около $800 000. Bloomberg также сообщил, что на мобильном телефоне Селезнева после ареста были обнаружены фотографии, на которых он позирует возле желтого автомобиля Dodge Challenger SRT на фоне Кремля или которые запечатлели пачки наличных на заднем сидении внедорожника. По данным федеральных прокуроров, на двух банковских счетах Селезнев держал более $18 млн.
Об скандале с адвокатами
У адвокатов Селезнева нашли конфликт интересов.
О слишком суровом наказании
Роман Селезнёв с Анной и её дочкой. Фото: AFP
Действительно:
1.Это неслыханно большой срок, к которому в США не приговаривались даже такие крупные хакеры, как украинец Роман Вега, получивший 18 лет, или американцы Дэвид Кеймез (сел на 20 лет) и Альберто Гонзалес, укравший с сообщниками реквизиты примерно 45 млн кредиток (получил тоже 20 лет).
2. Как уже писал: Ласковая длань американской фемиды иногда впечатляет.
Однако, на основе пояснений и расчёта пользователя @SBKarr, вроде всё логично (не силён в законах+ещё будут суды)-для интересующихся, откуда 30 лет.
В принципе вот и всё, что я хотел донести до... допустим, до ОПЕРАТОРА. Может, ещё кому-то будет интересно подумать.
Теперь об
Цитата: Opus
3. "Меня терзают смутные сомнения" - но об этом в конце статьи.
Отступление: я не америкос, не пиндос, не либераст, и, как большинство граждан России, недолюбливаю американцев. Но в меру и без фанатизма.
В общем и целом:
- Достоверна ли информация, что американцы предупреждали ФСБ о хакерских замашках Романа? Думаю, да.
- Воспользовались ли ФСБ-шники такими возможностями и талантами, безусловно, одарённого человека? Думаю, да. И я бы воспользовался, и янки пользуются
- Позволил(и) ли бы куратор(ы) из ФСБ далее шалить Роману, находясь на государевой службе (да ещё занимаясь такими серьёзными делами)? Думаю, нормальный куратор - нет! Это просто не разумно и глупо.
Можно же всё организовать красиво: дело, суд, срок, смена ФИО, места жительства, конечного оборудования. И "работай себе на благо Родины", но аккуратно. Проблем много: выборы там везде, всякие АНБ, Петнтагоны, СБУ... ШУТКА (в стиле известного клоуна контр-адмирала)!
Американцы они же из-за денег жадобные, в этом их суть. А спецслужбы и Сноуден, всякие вирусы по ядерной программе Ирана-это они и сами по локоть в таких делишках.
- Сколько денег нужно человеку для счастья? Мне мало. Может, Роману больше. Но ведь можно же было зицпредседателя какого-нить использовать? Много узбеков на территории РФ, которые в Мали точно выезжать не будут. Узбеку-достойная зарплата и работа не комунхозе, а в сфере высоких технологий, ворогу вред, в том числе и материальный
Тут ещё один момент:
В лозунге «грабь награбленное» я не могу найти что-нибудь неправильное, если выступает на сцену история. Если мы употребляем слова: экспроприация экспроприаторов, то почему же нельзя обойтись без латинских слов? (Аплодисменты)[4]
Эээ... К воротилам Wall Street как бы да, все за. А вот если "экспроприация экспроприаторов" (банковский счёт) коснётся любого из нас?
Как тогда? "Аплодисменты" и высадка ВДВ РФ в Мали или за дрыном руки потянутся?
Оператор-Ваше мнение?
Вряд ли шалости Романа пополняли бюджет Российской Федерации и способствовали укреплению рубля (страшный сон госпожи Набибулиной). Может чей личный бюджет пополняли?
- Как-то всё топорно. То ли потеряна квалификация, то ли "головокружение от успехов" [5], то ли фиг его знает. Об этом отдельно в копипасте "Узники Тора".
Если подчиненный допускает ошибку или вообще плохо работает, его начальник уверен, что сам он тут ни при чем. Просто человек занимает не свое место, или у него нет внутреннего стимула, или он давно махнул на себя рукой, или не умеет отделять главное от второстепенного и идти в верном направлении. Как бы то ни было, считается, что во всем виноват сотрудник. А значит, пусть сам в своих проблемах и разбирается.
Почему-то эта история напомнила "Оперативный псевдоним" Д.Корецкого: там тоже компетентные товарищи замутили, а потом отправили в свободное плаванье.
Немного истории о папе-депутате: В 2010-м один банк жаловался на Селезнёва в думский комитет по этике, сообщив, что тот отказывается возвращать кредит "Депутат Госдумы от ЛДПР не возвращает Номос-банку $33 млн".
Правда или нет - хз. Но моральный ущерб ни с банка ни со СМИ не взыскивался.
Как законодатель Валерий Сергеевич прославился в качестве автора «закона самца» - законопроекта о введении «отцовского капитала» для мужчин, имеющих нескольких детей от разных женщин.
Вот, в принципе, и всё.
ЗЫ. В заглавии я упомянул оперативный псевдоним "Селезень": прошу учесть, что это просто мой пассаж для "красного словца". Я не хотел обидеть ни Романа, ни его родню.
И может совсем всё не так: нет дружинника/агента ФСБ Романа, а всё это игры разума, вероятно, не вполне здорового американского разума.
Это просто ради прикола. Если обидел - приношу извинения.
Всегда с вами, даже тогда, когда вы об этом не подозреваете[6]
Первоисточники, ссылки, цитаты, а так же использованные фото и видео материалы
[1] "Оперативный псевдоним", Корецкий Данил Аркадьевич;
[2] "Место встречи изменить нельзя", Режиссер Станислав Говорухин;
[3] Депутат Госдумы Селезнев обвинил США в пытках его сына, сознавшегося в киберпреступлениях
[4] Из речи В.И, Ленинна заседании ВЦИК по поводу этого, уже вполне сложившегося, лозунга (29 апреля 1918 г.);
[5]Статья Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина в газете «Правда» в № 60 от 2 марта 1930 года;
[6] Так подписывал свои публикации «Шалтай-Болтай»;
Feds Charge Carding Kingpin in Retail Hacks
www.geektimes.ru/post/288560
www.dhivehisitee.com
www.forbes.ru
www.sovsekretno.ru
www.wikipedia.org
www.russian.rt.com
www.youtube.com
www.tjournal.ru
Автор: Anton [Opus]
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