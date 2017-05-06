Итог «Болонской системы» и почему падает рейтинг ТВ

Только что просмотрел широко разрекламированные первые две серии фильма о войне "По законам военного времени" на Первом канале. Впечатление — аховое! Если сюжет закручен, то фон действия вызывает желание обойтись с "аффторами" фильма в соответствии с его названием... Была информация про падение рейтинга телевидения как информационного канала по сравнению с Интернетом. И действительно: ПЕРВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАНАЛ выдаёт продукцию, посвящённую Дню Победы и при этом несёт чушь! Это итог и действующего образования (Болонской системы) и передач ни о чём в прайм-тайм: всякие ток-шоу про внебрачных детей "звёзд" и иную муть. Чтобы не быть голословным, не буду вдаваться в глубину исторических исследований, скажу, что бросается в глаза невооружённым взглядом.1) Эпизод в начале фильма, когда диверсионная группа (видимо, из "Брандербурга-800") пытается остановить машину с главными героями, те удачно отбиваются, уничтожая диверсантов, и тут начинается. Идёт объяснение бригвоенюриста, как он понял, что это диверсанты. И тот, показывая трупы в форме образца 1941 года с петлицами, постоянно называет знаки отличия "погонами" — "аффторы", даже если вы не знаете, что погоны ввели в январе 1943 года, хотя бы на костюмы артистов гляньте! Они же без погон!!!2) Эпизод прибытия следственной группы военной прокуратуры в часть, где произошло убийство сына героя Гражданской войны и пулемётчиков в доте. Идёт допрос командного состава. Почему капитан-особист Губов (оказавшийся в дальнейшем главным злодеем) носит в петлицах три "шпалы", соответствующие званию подполковника?! На одном этом диверсант должен был спалиться! А лейтенант-особист, помогавший военным прокурорам, носит "шпалу", соответствующую званию капитана, а не два "кубаря", его званию приличествующие!3) Когда военюристу его шофёр в исполнении Александра Панкратова-Чёрного докладывает о драке в части, следует реакция прокурора: "А почему ОФИЦЕРЫ не отреагировали?!" В 1941 году слово офицеры было "ругательным, и его просили нигде не применять" (искажённо цитирую доктора Шпака из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"). В 1941 году носители в петлицах "кубарей" и "шпал" назывались КОМАНДИРАМИ!!!4) Возвращаюсь к эпизоду по пункту №1. Там ещё идёт пояснение, что красноармейские книжки были отменены. И действительно, красноармейцы не имели документов. А откуда военные прокуроры достали личные дела с фотографиями красноармейцев, да ещё и вышедших из окружения??? Их что, в условиях леса фотографировали, потом напечатали фото и заполнили бланки личных дел??? Можно было в таком случае и в ноутбуке дела смотреть: "Пипл схавает"!5) И напоследок — рассмотрение рапорта главного героя, его начальником и угроза штрафбата. По фильму действие происходит в августе 1941 или 1942 года?! Штрафбаты были введены знаменитым приказом № 227 от июля 1942 года.По Жванецкому: "Щитильней надо! Щитильней!" Аффторы, если уж подаёте фильм как описывающий начало войны, так не надо откровенных ляпов делать! Или, как в одной статье было написано, экономите на военных консультантах, распиливая бюджет фильма? Так хоть в Интернете посмотрите элементарные познания про форму, звания и вообще…