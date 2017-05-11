О фюрерах, бонапартизме и добром царе

Я имею право об этом говорить, я видел трагедию СССР, видел поведение Ельцина.

Чем ближе дата президентских выборов, тем острее будут баталии по поводу дальнейшего пути развития нашей страны, ее места в мировой системе международных отношений, выборе союзников и друзей. И тем активнее во внутренние дела России будут вмешиваться всякого рода благодетели-доброжелатели, борцы за счастье народное, местного, так сказать, российского розлива, щедро подкармливаемые из-за бугра и из-за трансконтинентальной лужи. И это понятно: кроме нас с вами, никому, по большому счету, не нужна сильная, процветающая Россия. Ни как конкурент в торгово-экономическом плане, ни как полюс силы многополярного мира, ни как ядерная сверхдержава, способная твердо сказать «нет» и наложить вето в Совбезе ООН. А если потребуется, то и подкрепить свою позицию мощью вооруженных сил. Это вопросы внешней политики России, где у неё есть немалые успехи.Но сегодня многих больше беспокоят вопросы внутренней политики, степень её адекватности запросам и чаяниям граждан нашей страны. Ибо, как известно, в политике существует примат внутренней политики над внешней. И мне очень бы не хотелось повторения 90-х и 00-х годов нынешнего века.Вот и лидер КПРФ, профессор Г. Зюганов решил отметиться по этому поводу, призвав правительство «укрепить кадровый состав» и сменить курс, иначе «политический кризис неизбежен». В существующих условиях в России он увидел появление «нового «фюрера».Ссылка: http://www.rbc.ru/politics/19/04/2017/58f7836a9a7947f744bce3b1.Неужто лидер коммунистов испугался Навального? А может, увидел черты бонапартизма у гаранта конституции? Или президент мало совещается-консультируется с лидерами парламентских партий? Выступает на валдайских форумах?Вроде бы нет. Тогда что же так встревожило Геннадия Андреевича? Сказать трудно, чужая душа — потемки! Но вот что в последнее время все чаще стало тревожить меня и тех людей, с которыми я повседневно общаюсь.В обществе все больше растет потребность в социальной справедливости. Все чаще в открытую задаются вопросы: почему посадки условные, почему арестовывают мздоимцев и коррупционеров без конфискации имущества?Все чаще вскрываются коррупционные дела, за фигурантами которых стоят определенные личности из окружения первых лиц государства. Но никто из покровителей — благодетелей-стяжателей — не уходит в отставку, не смещается с должностей.Почему воры и лихоимцы могут спокойно и бесконтрольно обогащаться на глазах властей предержащих, а когда запахнет жареным — спокойненько выехать за пределы страны, в Англию или в тот же Израиль? Откуда, как известно (как в былое время с Дону), выдачи нет!Почему народ нищает, а количество миллионеров и миллиардеров, несмотря на экономическую ситуацию в стране, отрасли и т.п., постоянно растет? И 1% граждан «этой страны» контролируют 90% национальных богатств России.Почему по конституции недра принадлежат всему многонациональному российскому народу, а выгодами от продажи природных ресурсов пользуются единицы? Почему такая низкая цена для них за недропользование?Почему кружки и спортивные секции сегодня платные, а всесоюзные игры «Кожаный мяч» и «Золотая шайба» канули в Лету? Почему прежде во дворах стояли теннисные столы, разбивались футбольные и волейбольные площадки, а ныне — гаражи, стоянки для авто, ларьки?Почему Росстат называет среднюю зарплату учителей, врачей в 2-3 раза выше получаемой ими на руки? Неужто так сложно взять и посмотреть платежную ведомость в той же школе или больнице? И почему этот обман с удивительной легкостью сходит им с рук?Почему дикторы телевидения постоянно просят зрителей помочь в сборе средств на лечение несчастных детей, для которых срочно требуется операция за границей? А где же наши меценаты? Где заботящееся о здоровье сограждан государство?И такие «почему» можно еще долго перечислять. Но ясного и четкого ответа на них нет. Есть невнятные попытки объяснить, что капитализм представляет равные возможности каждому, но не каждый ими может воспользоваться.В.В. Путин создал общенациональный «Народный фронт» в расчете на то, что он позволит максимально полно учесть настроения и ожидания всех слоев нашего общества. Однако что-то здесь не «вытанцовывается», как говорил персонаж известного произведения.Наивно было бы полагать, что наше нынешнее правительство правит в интересах большинства населения, а не владельцев крупной собственности. Класс собственников ныне является правящим классом, и свои кровные интересы он не собирается отдавать ни за какие коврижки. И это становится все более явным для обездоленного большинства населения страны. Именно это недовольство и будет подогреваться мастерами цветных революций. При этом их будет трудно уличить во лжи, т. к. положение большинства жителей страны становится все хуже и хуже, а выдвигаемые оппозицией претензии к нынешнему руководству страны все чаще находят свое подтверждение в повседневной жизни.Но этого почему-то не хотят замечать верхи. Недостаточно внимания обращает на вопросы внутренней политики и президент страны. По крайней мере, на настоящий момент. Но дальше без роста внутреннего напряжения в обществе продолжаться не может. Большинство моих собеседников справедливо считает, что президенту пора повернуться лицом к народу и принять меры по восстановлению социальной справедливости.Вера в то, что царь хороший, а бояре "редиски", уже кончается. Пора царю учинить спрос с бояр! Иначе его могут учинить "несознательные" граждане, доведенные до крайности жизненными обстоятельствами. Чего явно не хотелось бы.