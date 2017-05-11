07:39 11 мая
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О фюрерах, бонапартизме и добром царе

Чем ближе дата президентских выборов, тем острее будут баталии по поводу дальнейшего пути развития нашей страны, ее места в мировой системе международных отношений, выборе союзников и друзей. И тем активнее во внутренние дела России будут вмешиваться всякого рода благодетели-доброжелатели, борцы за счастье народное, местного, так сказать, российского розлива, щедро подкармливаемые из-за бугра и из-за трансконтинентальной лужи. И это понятно: кроме нас с вами, никому, по большому счету, не нужна сильная, процветающая Россия. Ни как конкурент в торгово-экономическом плане, ни как полюс силы многополярного мира, ни как ядерная сверхдержава, способная твердо сказать «нет» и наложить вето в Совбезе ООН. А если потребуется, то и подкрепить свою позицию мощью вооруженных сил. Это вопросы внешней политики России, где у неё есть немалые успехи.

О фюрерах, бонапартизме и добром царе


Но сегодня многих больше беспокоят вопросы внутренней политики, степень её адекватности запросам и чаяниям граждан нашей страны. Ибо, как известно, в политике существует примат внутренней политики над внешней. И мне очень бы не хотелось повторения 90-х и 00-х годов нынешнего века.


Вот и лидер КПРФ, профессор Г. Зюганов решил отметиться по этому поводу, призвав правительство «укрепить кадровый состав» и сменить курс, иначе «политический кризис неизбежен». В существующих условиях в России он увидел появление «нового «фюрера».

Я имею право об этом говорить, я видел трагедию СССР, видел поведение Ельцина.

Ссылка: http://www.rbc.ru/politics/19/04/2017/58f7836a9a7947f744bce3b1.

Неужто лидер коммунистов испугался Навального? А может, увидел черты бонапартизма у гаранта конституции? Или президент мало совещается-консультируется с лидерами парламентских партий? Выступает на валдайских форумах?

Вроде бы нет. Тогда что же так встревожило Геннадия Андреевича? Сказать трудно, чужая душа — потемки! Но вот что в последнее время все чаще стало тревожить меня и тех людей, с которыми я повседневно общаюсь.

В обществе все больше растет потребность в социальной справедливости. Все чаще в открытую задаются вопросы: почему посадки условные, почему арестовывают мздоимцев и коррупционеров без конфискации имущества?

Все чаще вскрываются коррупционные дела, за фигурантами которых стоят определенные личности из окружения первых лиц государства. Но никто из покровителей — благодетелей-стяжателей — не уходит в отставку, не смещается с должностей.

Почему воры и лихоимцы могут спокойно и бесконтрольно обогащаться на глазах властей предержащих, а когда запахнет жареным — спокойненько выехать за пределы страны, в Англию или в тот же Израиль? Откуда, как известно (как в былое время с Дону), выдачи нет!

Почему народ нищает, а количество миллионеров и миллиардеров, несмотря на экономическую ситуацию в стране, отрасли и т.п., постоянно растет? И 1% граждан «этой страны» контролируют 90% национальных богатств России.

Почему по конституции недра принадлежат всему многонациональному российскому народу, а выгодами от продажи природных ресурсов пользуются единицы? Почему такая низкая цена для них за недропользование?

Почему кружки и спортивные секции сегодня платные, а всесоюзные игры «Кожаный мяч» и «Золотая шайба» канули в Лету? Почему прежде во дворах стояли теннисные столы, разбивались футбольные и волейбольные площадки, а ныне — гаражи, стоянки для авто, ларьки?

Почему Росстат называет среднюю зарплату учителей, врачей в 2-3 раза выше получаемой ими на руки? Неужто так сложно взять и посмотреть платежную ведомость в той же школе или больнице? И почему этот обман с удивительной легкостью сходит им с рук?

Почему дикторы телевидения постоянно просят зрителей помочь в сборе средств на лечение несчастных детей, для которых срочно требуется операция за границей? А где же наши меценаты? Где заботящееся о здоровье сограждан государство?

И такие «почему» можно еще долго перечислять. Но ясного и четкого ответа на них нет. Есть невнятные попытки объяснить, что капитализм представляет равные возможности каждому, но не каждый ими может воспользоваться.

В.В. Путин создал общенациональный «Народный фронт» в расчете на то, что он позволит максимально полно учесть настроения и ожидания всех слоев нашего общества. Однако что-то здесь не «вытанцовывается», как говорил персонаж известного произведения.

Наивно было бы полагать, что наше нынешнее правительство правит в интересах большинства населения, а не владельцев крупной собственности. Класс собственников ныне является правящим классом, и свои кровные интересы он не собирается отдавать ни за какие коврижки. И это становится все более явным для обездоленного большинства населения страны. Именно это недовольство и будет подогреваться мастерами цветных революций. При этом их будет трудно уличить во лжи, т. к. положение большинства жителей страны становится все хуже и хуже, а выдвигаемые оппозицией претензии к нынешнему руководству страны все чаще находят свое подтверждение в повседневной жизни.

Но этого почему-то не хотят замечать верхи. Недостаточно внимания обращает на вопросы внутренней политики и президент страны. По крайней мере, на настоящий момент. Но дальше без роста внутреннего напряжения в обществе продолжаться не может. Большинство моих собеседников справедливо считает, что президенту пора повернуться лицом к народу и принять меры по восстановлению социальной справедливости.

Вера в то, что царь хороший, а бояре "редиски", уже кончается. Пора царю учинить спрос с бояр! Иначе его могут учинить "несознательные" граждане, доведенные до крайности жизненными обстоятельствами. Чего явно не хотелось бы.
Автор: Александр Авельянов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 31

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:26
    Чем ближе дата президентских выборов, тем острее будут баталии
    неинтересно...можно Щетать,что выборы уже были... или кто то верит ,что будет иначе?
    андрей юрьевич
    1. Зяблицев Сегодня, 06:35
      Да пусть правит! Лучшее, враг хорошего-это во первых, а во вторых:Россия - не США, в нас есть исторический ген единоначалия. Демократия, хороша в гомеопатических дозах - страна слишком огромная, народов и народностей море, религии, все представлены...При такой каше, только авторитарный режим правления, есть путь к успеху! А либерализм с демократией в наших условиях всегда разруха, нищета, анархия...Ничего не попишешь - знаем, плавали: оттепель, перестройка, гласность, эпоха Ельцина...Чуть последнее не просрали...До сих пор в дрожь бросает, когда 90-е вспоминаю!
      Зяблицев
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:40
        Лучшее, враг хорошего-это во первых, а во вторых:Россия - не США, в нас есть исторический ген единоначалия.


        Это верно...
        с революциями пора кончать если мы не хотим снова развалить страну...поэтому только эволюционный путь развития РОССИИ сможет крепко притереть все шестеренки в государственной машине ...
        smile надо только вовремя менять отработанное масло на новое (образно говоря вовремя вливать молодые кадры и менять поизносившиеся законы)
        Тот же ЛЕХА
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:48
          Цитата: Зяблицев
          Да пусть правит

          пусть...только правительство номальное пусть будет,а не это...то что нас имеет...если после 18го ничего не изменится-ситуация станет накаляться,а этого стране не нужно,внешних проблем много,не хватало ещё внутри.
          андрей юрьевич
          1. Зяблицев Сегодня, 07:08
            Тут с Вами соглашусь!Но я так понимаю,что Дима плохонький, но свой, да и как то Бисмарки со Столыпиными под дверью Грановитой палаты не топчатся.... laughing
            Зяблицев
        2. Ингвар 72 Сегодня, 06:51
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          надо только вовремя менять отработанное масло на новое

          А у нас из движка отработку заливают в коробку! laughing
          Ингвар 72
          1. андрей юрьевич Сегодня, 07:28
            Цитата: Ингвар 72
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            надо только вовремя менять отработанное масло на новое

            А у нас из движка отработку заливают в коробку! laughing

            а потом-в "мосты"...
            андрей юрьевич
        3. василий50 Сегодня, 06:56
          Про *ген единоначалия* глупость несусветная.
          Вон в Англии королева как глава государства вообще не избиралась и правит уже не один десяток лет и никого не смущает что она одновременно и *папа* собственной церкви и глава государства, которая НАЗНАЧАЕТ главу правительства, ну и заодно владеет, на паях, эмиссионным банком.
          Или то что Меркель сидит не один срок во главе правительства Германии.
          В общем демократии в Европе и США на любой вкус, от королей-королев и наследуемых мест в парламенте, до откровенно купленных мест в правительстве и купленных президентов. И всё в порядке.
          василий50
          1. Зяблицев Сегодня, 07:06
            Не путайте божий дар с яичницей! hi
            Зяблицев
    2. Лапотник Сегодня, 06:48
      Сменяемость власти? Не, не слышал.
      Лапотник
      1. костя андреев Сегодня, 06:54
        Да! Вообще эти англичане со своей королевой, немцы с канцлерин меркель отстали от жизни. Схватили власть и не оторвать!
        костя андреев
  2. inkass_98 Сегодня, 06:45
    При прочих равных обстоятельствах очевидно одно - альтернативы Путину пока нет, а то, что имеется в наличии, будет аналогом Эммануэли во Франции.
    inkass_98
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:51
      Цитата: inkass_98
      При прочих равных обстоятельствах очевидно одно - альтернативы Путину пока нет, а то, что имеется в наличии, будет аналогом Эммануэли во Франции.

      обстоятельства заведомо уже не "прочие равные"... а альтернативе-не дают появиться. всё." оппозицию " оставили смешную и не опасную...
      андрей юрьевич
      1. К0щей Сегодня, 07:16
        Цитата: андрей юрьевич
        а альтернативе-не дают появиться.

        кто ей не дает появиться? помню в 2012 было такое лохматое нечто в ботах, как один из кандидатов. его кто-то прибил что ли? он вроде даже какие-то там голоса получил (родня наверное пришла). мне искать эти альтернативы самому что ли? если на 2018 ВВ еще пойдет (надеюсь), то 2024 жду с дрожью.. димон меня что-то не впечатлил, лавров не пойдет (у нас традиция такая министры ин.дел никогда не идут выше), хотя за него я бы проголосовал пожалуй. лидеры партий? на эти рожи смотреть уже тошно, они все были еще при ельцине.
        К0щей
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:21
          Цитата: К0щей
          кто ей не дает появиться

          действительно...Квачкова спросите...и ещё некоторых...
          андрей юрьевич
          1. Зяблицев Сегодня, 07:27
            Да какой Квачков альтернатива???Анархист на пенсии...Собрался рыжего грохнуть и то обделался...Как говорится не умеешь ср..., не мучай ж....!Вот большевики эксы проводили в начале века, любо дорого, поэтому и власть взяв смогли удержать, а сейчас на нашей политической арене в основном одни клоуны, вот поэтому и нет альтернативы!
            Зяблицев
            1. андрей юрьевич Сегодня, 07:32
              Цитата: Зяблицев
              Да какой Квачков альтернатива?

              нет-нет,вы не услышали меня...Квачков- как образец перспективы,для каждого,кто открыто-против. слово -оно "сажает"...
              андрей юрьевич
          2. К0щей Сегодня, 07:35
            Цитата: андрей юрьевич
            Квачкова

            а кто это? залез в инет, почитал... очень показательно:
            С марта 2005 года пребывал в следственном изоляторе «Матросская тишина» в связи с обвинением в покушении на Анатолия Чубайса 17 марта 2005 года. Квачков утверждал, что не испытывал ненависти к Чубайсу и что роль Чубайса в отрицательных последствиях реформ 1990-х годов сильно преувеличивается[12]. Некоторое время Квачков содержался в одной камере с Михаилом Ходорковским[13].


            6 июня 2008 года Квачков дал интервью радио «Эхо Москвы», в котором назвал Чубайса «национальным изменником и предателем»[18]. Он также заявил, что Россия «оккупирована еврейской мафией, которая является матрицей для остальных преступных группировок». Общественная палата России направила запрос генеральному прокурору с просьбой проверить высказывания Квачкова, усмотрев в них признаки экстремизма[19].


            В 2005 году баллотировался в депутаты Государственной думы по Преображенскому избирательному округу № 199 Москвы, но проиграл выборы офицеру запаса отряда «Вымпел» Сергею Шаврину[25].

            шикарная альтернатива не сумевшая даже в округе победить.
            К0щей
  3. Лапотник Сегодня, 06:47
    Вера в то, что царь хороший, а бояре "редиски", уже кончается. Пора царю учинить спрос с бояр! Иначе его могут учинить "несознательные" граждане, доведенные до крайности жизненными обстоятельствами. Чего явно не хотелось бы.

    Ну и как донести до власти? Неужели "царь" не видит положение?
    Лапотник
  4. kvarfax Сегодня, 06:51
    Мне кажется наивно полагать, что Путину дадут провести какие-то реформы. Как раз его "окружение". Тут правда скорее от слова "окружили". Он ведь лишь призедент. А не Царь какой и т.п. Он указ, а они ему замыливание его. Он расследование, а они хвостики подчистили.
    Я не пытаюсь сказать что Путин белый и пушистый. Я хочу сказать, что не нужно валить все на него. Представьте себе, что вас назначили директором в крупной фирмы, в которой ВСЕ руководство категорически не хочет прекращать воровать. Вы ничего не сможете сделать. Просто потому, что все друг друга кроют, а разом всех убрать = разорить завод. Ведь он остановиться.
    Так и с нашей страной. У нас в руководстве есть нормальные и хорошие люди. Но их еще очень и очень мало. Гораздо больше оставшихся с "вольных времен". Естественно они ничего не хотят менять. Чтобы убедиться в этом достаточно посмотреть какие указы выпускает Путин и какие из них, как выполняются на местах. Вернее как они полностью НЕ выполняются. И ведь саботаж, который проведен на местах имеет кучу оправданий, которые подтверждают другие ведомства. По закону ни к чему придираться. А против закона, Путин что-то не очень любит действовать.
    Будь у нас, как говорят либерасты диктатура... тогда я думаю все бы было как хочет народ. Но увы, у нас все еще дермократия.
    kvarfax
  5. народник Сегодня, 06:51
    Бонапарт всегда прав. wassat
    Никаких"успехов" во внешней политике не наблюдается. Про внутреннюю в статье правильно написано. negative Путин уже не способен справиться с ситуацией. hi
    народник
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:54
    Почему народ нищает, а количество миллионеров и миллиардеров, несмотря на экономическую ситуацию в стране, отрасли и т.п., постоянно растет?

    ... ОЧЧЧЧЕНЬ хороший вопрос!!! как по ним
    миллионеров и миллиардеров
    "максим" плачет... wassat
    a.s.zzz888
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:26
      Сечин ржёт над всеми....Премии правления государственной нефтяной компании "Роснефть" составили 1,45 млрд рублей. Аналогичные бонусы за тот же квартал 2016 года составили 14,6 млн рублей, то есть премии выросли примерно в 100 раз. Такие данные, как пишет газета "Ведомости", приведены в отчете компании за I квартал текущего года по международным стандартам.

      Выручка "Роснефти" в прошлом году при этом выросла на 3%, чистая прибыль - на 44%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, в I квартале 2017 года составила 13 млрд рублей, что на 8,3% превышает результат того же периода 2016 года.
      - это Родина? нет..это государство...странно чего то ждать,когда у верхушки всё за "бугром" от домов до детей...
      андрей юрьевич
  7. Ольгович Сегодня, 06:55
    Авторские "почему?"-вечные. Были тысячи лет и будут еще долго. И никто их в одночасье-не решит.

    Любого обиженного сегодня на власть засунь в этот 1%-и он моментально забудет о справедливости и станет драть шкуру еще больше.
    В этом-суть.
    Ольгович
  8. samarin1969 Сегодня, 06:59
    Не разделяю взглядов коммунистов: социальная справедливость - это утопия (не, не было, не будет)...Но коммунисты первой половины века были умнее, действеннее, принципиальнее и мужество было очевидным.
    "Профессор Зюганов" топит и идею и партию. Это речь регионального профсоюзного лидера на службе у власти.
    samarin1969
    1. Зяблицев Сегодня, 07:12
      Зюганов такой же коммунист, как я мать Тереза.... laughing В начале века большевики были, а вот как стали отходить от основ Идеи в область политических фантазий про коммунизм, так страна и покатилась в ж....
      Зяблицев
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:34
        Цитата: samarin1969
        .Но коммунисты первой половины века были умнее, действеннее, принципиальнее и мужество было очевидным.

        они были просто Идейные...а потом пошла "номенклатура"...вот и всё.
        андрей юрьевич
  9. костя андреев Сегодня, 07:12
    положение большинства жителей страны становится все хуже и хуже,
    Только машин становится все больше и больше.
    Статейка из серии профукали все полимеры.
    Автор а что вы сделали для улучшения жизни в стране?
    костя андреев
  10. Monster_Fat Сегодня, 07:20
    Почему да почему... да по качану. В России победила идеология бабла, идеология наживы и это нормально. Это самая действенная и самая привлекательная идеология. Просто государство сделало ошибку-позволив обогащаться только избранному кругу и прикрывает все возможности обгащения для всех остальных.
    Monster_Fat
    1. kvarfax Сегодня, 07:25
      государство то тут причем? Те кто обогатился первым, конечно же ограничили возможности остальных. Конкуренция она такая...
      kvarfax
  11. g1washntwn Сегодня, 07:29
    Как-то собралось наше садоводство на собрание и очень активная гражданка начала качать права, почему это у нас не избран какой-то там совет товарищества, на что избранный председатель ответил: - Царь должен быть ОДИН!
    И я с ним соглашусь, он дядька ответственный, сам везде бегает, порядок, свет и вода на дачах без нареканий. Даже на таком простом бытовом уровне игры в демократию приведут только к войнам между отдельными "царьками" типа той барышни. А в сложном госустройстве, что сейчас и происходит, власть и все блага с ней связанные сейчас рвут между собой такие вот "царьки" (неоконы, жульё, десятая власть и тп). Президент какой бы он не был харизматичный и властный, вброшенный в эту среду вынужден также бороться за вою часть пирога даже если он и намерен этим реально улучшить состояние Страны. С автором частично соглашусь, текущее устройство справедливости не предполагает, но без активных действий изменить систему невозможно. Революция - это всегда потрясения, но она - это именно тот "волшебный пендель", который заставляет потом двигаться эволюционно. При этом нужно понимать, что революция - это не киношное взятие ворот Зимнего дворца с последующим диктатом, образно, изобретение колеса - это тоже революция в области передвижения.
    g1washntwn
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