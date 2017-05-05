10:16 05 мая

Украину пригласили на натовский "танковый биатлон"

Украинское издание «Корреспондент» сообщает о том, что Украина примет участие в аналоге российского танкового биатлона, который будет проводиться Североатлантическим военным блоком. В танковых соревнованиях будут принимать участие военнослужащие из таких натовских стран как Германия, Франция, Австрия, Польша и США. Натовский «биатлон» будет проводиться на одном из немецких военных полигонов.

Украину пригласили на натовский "танковый биатлон"


Украина решила выставить для участия в соревнованиях танки Т-64. Речь идёт о версии Т-64БВ. На «танковый биатлон» Киев направляет танковый взвод, а также целую группу специалистов Харьковского бронетанкового завода, включая ремонтников. Помимо них украинских танкистов будут «гнать к перемоге» представители украинской медицинской службы.


Танковые манёвры проводятся под вывеской «Надёжный партнёр». Если сам «надёжный партнёр» привезёт в Германию Т-64, то «старшие товарищи» из США и ФРГ будут выступать на танках Leopard-2 и Abrams.

В украинских СМИ особо отмечается, что Украину на танковых маневрах представит «лучший танковый взвод» - взвод капитана ВСУ Романа Багаева.

Было бы здорово, если бы Украину почаще приглашали на подобные маневры вместе с имеющейся в наличии военной техникой – подальше от Донбасса. В таком случае Донбасс хотя бы на какое-то время отдохнул бы от нескончаемых обстрелов с позиций ВСУ.

Использованы фотографии: Корреспондент
37

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 64

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:56
    Т-64БВ.? А шо не "Оплот" belay Он жеж одной левой должен усё победить laughing
    Наблюдатель2014
    1. ИмПерц Сегодня, 07:00
      Цитата: Наблюдатель2014
      А шо не "Оплот

      Он настолько секретен, что... И так все всё знают и понимают...
      ИмПерц
      1. Тралл Сегодня, 07:50
        Только украинцы пока не в курсе, что их пригласили в качестве мишеней laughing
        Тралл
        1. dik-nsk Сегодня, 08:05
          новость постили несколько дней назад, что теперь будут размещать перепечатку с каждой газеты, где упомянули об этой глобальной новости? ВО вырождается и желтеет, к сожалению.
          п.с. да шутки формучан про "мишени" и "почему не на оплотах" те же самые - день сурка laughing
          dik-nsk
        2. Ныробский Сегодня, 08:55
          Цитата: Тралл
          Только украинцы пока не в курсе, что их пригласили в качестве мишеней laughing

          В курсе, в курсе........Там уже негласный кастинг идёт с заносом в отборочную комиссию, гривен в конвертах и сала в пакетах. Такой шанс попасть в шенген))) Ну-у а там, либо палатку с жюри разбабахают и разбегутся, либо к утру экипаж и обеспечение просто растворятся в европЭйских окрестностях.
          Ныробский
      2. matak4b Сегодня, 09:28
        интересно, наши будут участвовать ?
        matak4b
    2. Летунъ Сегодня, 07:04
      Цитата: Наблюдатель2014
      Т-64БВ.? А шо не "Оплот" belay Он жеж одной левой должен усё победить laughing

      А чего наши на Арматах не выступают, ну или хотя бы на Т-90? Старичок Т-72.
      Летунъ
      1. Злой543 Сегодня, 07:34
        Цитата: Летунъ
        Цитата: Наблюдатель2014
        Т-64БВ.? А шо не "Оплот" belay Он жеж одной левой должен усё победить laughing

        А чего наши на Арматах не выступают, ну или хотя бы на Т-90? Старичок Т-72.

        Пришлось бы всех на армату пересаживать, а так вроде как бы по честному, все в одинаковых условиях.
        Злой543
        1. i80186_ Сегодня, 08:11
          Цитата: Злой543
          Пришлось бы всех на армату пересаживать, а так вроде как бы по честному, все в одинаковых условиях.

          Танковый биатлон - упражнение контрольных стрельб, в упрощённом варианте. Это соревнование не для чего. Допустим каждый наводчик и командир, ещё со времён Т-62(а может и Т-55, их не застал), с его "Метеор-М", проходит нечто подобное, но со стрельбой с ходу, а не с места. Тоже приблизительно и у механиков. О чём вообще речь? Это пиар(Public Relations), читай пропаганда. Такие дела. winked
          i80186_
        2. 210окв Сегодня, 08:21
          Китайцы на своих машинах..А почему бы например казахов,белорусов и армян на Т14 и не пересадить.Пусть хоть попробуют тормоза...
          Цитата: Злой543
          Цитата: Летунъ
          Цитата: Наблюдатель2014
          Т-64БВ.? А шо не "Оплот" belay Он жеж одной левой должен усё победить laughing

          А чего наши на Арматах не выступают, ну или хотя бы на Т-90? Старичок Т-72.

          Пришлось бы всех на армату пересаживать, а так вроде как бы по честному, все в одинаковых условиях.
          210окв
          1. Александр романов Сегодня, 08:37
            Цитата: 210окв
            .Пусть хоть попробуют тормоза...

            Кто тормоз,Белорусы и Казахи? А если вам к зеркалу подоити,кого увидите ?
            Александр романов
      2. Горный стрелок Сегодня, 07:41
        Наши на Т-72 выступают потому, что команд много, которые не в силах привезти свои танки. Кроме китайцев. Которые на последний биатлон привезли вообще "гоночную" версию - и все равно не помогло. Думаю, и Т-90, и "Армату" прогонят по трассе, если уже не прогнали.
        Горный стрелок
      3. Дамир Сегодня, 08:03
        А чего наши на Арматах не выступают, ну или хотя бы на Т-90? Старичок Т-72
        ....
        для участия в ихнем биатлоне надо заезжать всей Первой Гвардейской Танковой армией и использовать в качестве мишеней натовские танки..... ну его на .... рановато еще для таких развлечений......
        Дамир
    3. Butters Сегодня, 07:22
      Цитата: Наблюдатель2014
      Т-64БВ.? А шо не "Оплот" belay Он жеж одной левой должен усё победить laughing

      Интереснее было бы, если бы Россию позвали на эти соревнования. Реально можно было бы сравнить российские и западные танки
      Butters
      1. colonel Сегодня, 07:39
        Цитата: Butters
        Реально можно было бы сравнить...

        Потому и не зовут.
        colonel
      2. новичок Сегодня, 08:02
        Butters, так мы их всех, западных, устали приглашать. не едуть, однако.
        новичок
      3. 210окв Сегодня, 08:28
        Когда то наши летчики участвовали в учебных боях с американцами..российских асов после череды побед перестали приглашать..
        Цитата: Butters
        Цитата: Наблюдатель2014
        Т-64БВ.? А шо не "Оплот" belay Он жеж одной левой должен усё победить laughing

        Интереснее было бы, если бы Россию позвали на эти соревнования. Реально можно было бы сравнить российские и западные танки
        210окв
        1. 34 регион Сегодня, 09:42
          08.28. 210окв! В общем как с Олимпиадой. Чтобы они нас не обыгрывали, надо замутить какой нибудь скандал и ввести санкции. Ничего нового. Вот с танковым биатлоном правильно сделали. Их пригласили, они отказались. Теперь аналогичные соревнования у себя будут проводить. Какие бы мерзкими амерцы не были, но вот эта ихняя политика, не лезть и не просится ни в какие организации, а создавать свои организации, мне нравится. Нам бы надо тоже так делать. Не нравимся мы амерцам?! Базара нет! Мы отказываемся от Олимпиады и проводим свою Олимпиаду Независимых Стран. Допустим через месяц после амерзкой Олимпиады и сравниваем результаты. И так надо делать во всём. Амерцы вон гордо отказываются от нашего биатлона и создают альтернативный. Вот это позиция сильного и независимого государства, а мы постоянно либезим и пытаемся без мыла залезть куда только можно. Аж противно. hi Извиняюсь за резкость но действительно, надо быть более самостоятельными в своей политике и не прогибаться под других.
          34 регион
    4. birs Сегодня, 07:33
      Оплот жеж выиграть может, движок мощнее, чем у Т-64, удельная мощность выше. Потому и приглашают Украину именно с Т-64, чтоб просто приняла участие, без шансов на победу.
      birs
      1. Егоза Сегодня, 07:41
        Цитата: birs
        Потому и приглашают Украину именно с Т-64, чтоб просто приняла участие, без шансов на победу.

        Да ладно, Вам. Просто спросили:"а шо у вас еще ездит?" Вот и пришлось...единственный...на котором весь взвод по очереди...с радостью, что горючее дали.... wassat
        Егоза
        1. Злой543 Сегодня, 07:49
          Как я и говорил ранее, просто натовцам мишени нужны натуральные
          Злой543
    5. vorobey Сегодня, 08:06
      Цитата: Наблюдатель2014
      Т-64БВ.? А шо не "Оплот" belay Он жеж одной левой должен усё победить laughing


      все два оплота на Донбассе полчища Армат сдерживают soldier нелбзя снимать их оттуда.. доброго дня drinks
      vorobey
    6. 210окв Сегодня, 08:29
      "Оплот"?Там же есть "Азовец"и...."Тирекс"бумажный..
      Цитата: Наблюдатель2014
      Т-64БВ.? А шо не "Оплот" belay Он жеж одной левой должен усё победить laughing
      210окв
      1. ЛукичЪ Сегодня, 09:04
        Цитата: 210окв
        "Оплот"?Там же есть "Азовец"и...."Тирекс"бумажный..

        ЛукичЪ
    7. сибиралт Сегодня, 08:49
      Лучше бы их пригласили на реальную танковую дуэль с выбором своих отечественных машин по усмотрению каждого из противников. bully
      сибиралт
  2. filatik Сегодня, 06:58
    А все это для чего? Правильно, чтобы публично посмеяться над Петро и признать, что техника Украины давно устарела и требует обновки. Очередной пиар ход "покупай у нас"
    filatik
    1. svp67 Сегодня, 07:01
      Цитата: filatik
      Правильно, чтобы публично посмеяться над Петро и признать, что техника Украины давно устарела и требует обновки.

      Давайте хоть конца соревнований дождемся.
      svp67
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:08
        svp67
        Давайте хоть конца соревнований дождемся.
        Могут и призовое место замутить.После воя прошлогоднего Джамалы на евровидении с самой "популярной" песней Европы laughing можно чего угодно ожидать.
        Но тут прикол.Дать победить ,признать себя слабее советского танка 64 года.Тем более Украина танки не производит.А тюненгует со складов хранения.
        Наблюдатель2014
        1. svp67 Сегодня, 07:26
          Цитата: Наблюдатель2014
          Могут и призовое место замутить.

          Могут, но это очень сложно
          Цитата: Наблюдатель2014
          можно чего угодно ожидать.

          Но только не игры в поддавки, слишком высок престиж данных соревнований в странах НАТО
          svp67
          1. vorobey Сегодня, 08:11
            Цитата: svp67
            Могут, но это очень сложно


            ржете? а я буду стоя хохлам аплодировать... честное слово.. просто тупо из за танкистской солидарности.. потому как сам служил на Т64 Б laughing
            vorobey
          2. 34 регион Сегодня, 09:57
            07.26. СВП67! Помимо престижа есть ещё и зигзаги политики. Вполне могут дать первое место нашей родне, дабы показать что НАТО угрожают даже такие устаревшие системы и надо срочно вооружаться! И тут начнётся! Срочное выделение средств, запугивание неадекватной Россией. В общем людям будет не до кризиса, главное чтобы русские их не захватили. Вот только один вопрос. А зачем русским захватывать (допустим Европу)? О других по себе судят? Почему в Европе не задают вопроса о цели захвата Россией новых территорий? Допустим русские захватили Европу. Что дальше? Европейцев съедят, расстреляют, отравят газами? Что? fool
            34 регион
  3. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:02
    Т-64+обученный экипаж может вынести матрассню и гейропейцев.
    Лёня Пантелеев
    1. AlexYa Сегодня, 07:56
      Не "вынесет". На крайняк, "Абрамсам" мишени лазером подсветят. Ну, не может мириканское оружие не победить. Иначе, кто ж его покупать-то станет? Именно поэтому они в Алабино и не едут.
      AlexYa
      1. vorobey Сегодня, 08:17
        Цитата: AlexYa
        Не "вынесет". На крайняк, "Абрамсам" мишени лазером подсветят. Ну, не может мириканское оружие не победить. Иначе, кто ж его покупать-то станет? Именно поэтому они в Алабино и не едут.


        На биатлоне абрамсы ни разу первое место не брали

        http://nosikot.livejournal.com/3160572.html
        На прошлой неделе на одном из немецких полигонов прошел "танковый чемпионат" НАТО. Организаторы - бундесвер и американские оккупационные войска.
        В соревнованиях приняли учатие 7 танковых взводов из 6 стран - Дания, Германия, Польша (на "Леопардах 2"), Италия (на "Ариете"), Словения (на М-84 - югославский вариант Т-72) и США (выставили сразу 2 взвода, на "Абрамсах").
        Программа нынешних совревнований была гораздо проще, чем на нашем танковом биатлоне или на проходившем ранее кубке Канады (о нем ниже).
        Победили немцы, датчане - 2е, поляки 3и, ниже места не распределяли.
        Как говорят организаторы цель чемпионата - помочь вернуть танкистам Запада навыки частично утраченные после окончания "холодной войны"...
        В качестве допа/бонуса победители кубка Канады:

        1963 - Бельгия, М47
        1964 - Бельгия, М47
        1965 - Британия, "Центурион"
        1966 - Британия, "Центурион"
        1967 - Канада, "Центурион"
        1968 - Бельгия, М47
        1970 - Британия, "Чифтен"
        1973 - Германия, "Леопард" 1
        1975 - Германия, "Леопард" 1
        1977 - Канада, "Леопард" 1
        1979 - Германия, "Леопард" 1
        1981 - Германия, "Леопард" 1
        1983 - Германия, "Леопард" 1
        1985 - Нидерланды, "Леопард" 2
        1987 - США, "Абрамс"
        1989 - Нидерланды, "Леопард" 2
        1991 - Германия, "Леопард" 2

        Затем, до 1997 года наступил перерыв и на следующем участвовали только США (на "Абрамсах") и Канада (на "Леопардах 1", первые победили ы 1999 и 2003гг, а канадцы в 1997, 2000 и 2002гг, после соревнования не проводились, до сегодняшнего времени.

        соврал.. один раз .. laughing
        vorobey
        1. Per se. Сегодня, 10:04
          В прошлом году чемпионат танкистов НАТО в Европе SETC (Strong Europe Tank Challenge) проходил с 10 по 12 мая на немецком полигоне Графенвер (Grafenwoehr), а церемония награждения состоялась 13 мая 2016 года.
          Вообще, у НАТО "биатлон" не шоу, а именно соревнование танкистов. Наши гонки и штрафные круги по сути дурь, которую можно бы было оставить в качестве зрелищной программы, а не зачётной, сделав основой соревнование танкистов, а не пародию на классический спортивный биатлон лыжников (изначально, военных патрулей).
          Per se.
          1. Шукшин Сегодня, 10:13
            Эта, как Вы выразились "дурь"(данное определение не совпадает с мнением автора), привлекает все большее количество участников, а кто сильно боится обделаться, начали копировать мероприятие на совей территории.
            Была бы дурь(см. выше), все бы только посмеивались.
            Шукшин
  4. Мар.Тира Сегодня, 07:02
    Ну что есть.Вернее осталось.Пусть Европа "восхитится"величайшей армией противостоящей России.Остальное,или в армии Новороссии,или сгорело в Донбассе.
    Мар.Тира
    1. Мар.Тира Сегодня, 07:41
      Что за.....?У меня была другая фотография.Вот эта? .Только админы могут так сделать?
      Мар.Тира
      1. svp67 Сегодня, 07:47
        Цитата: Мар.Тира
        Что за.....?У меня была другая фотография.Вот эта?

        А Вы уверенны, что она тут уместна? Это совсем иной танк, чем поехавший на НАТОвские соревнования и произведен он хоть и в СССР, но не как не в Харькове
        svp67
        1. Мар.Тира Сегодня, 07:53
          Я писал про то,что осталось на земле Донбасса.Поэтому и поехала другая техника,более старого образца.Но всё равно спасибо.Ваша фото лучше выглядит.
          Мар.Тира
  5. tchoni Сегодня, 07:03
    Вот и повод сравнить в натуре советскую и буржуйскую школы танкостроения
    tchoni
  6. Шукшин Сегодня, 07:03
    Кому то нужно подносить холодное пиво.
    Шукшин
  7. sabakina Сегодня, 07:25
    Украина примет участие в аналоге российского танкового биатлона

    Ну, аналогом это назвать трудно. В прошлый раз здесь писали, что это будут соревнования, приближенные к боевым. Как они это сочетают, не понятно.
    Как думаете, 64-ка потянет борьбу?
    sabakina
    1. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:30
      В лёгкую. Он быстрый.
      Лёня Пантелеев
  8. Горный стрелок Сегодня, 07:33
    В качестве мишеней? laughing хлопцы, надо победить обязательно! Утереть нос всем этим гейропейцам и ам - показать, что такое украинские танкисты. И шо с Европой будет, если рассердят Внакраину am
    Горный стрелок
  9. Jovanni Сегодня, 07:44
    Украину пригласили на натовский "танковый биатлон"

    Хорошо бы мишенями...
    Jovanni
  10. AlexYa Сегодня, 07:49
    Главное, чтобы косметички и вазелин взять не забыли.
    AlexYa
  11. Taygerus Сегодня, 07:51
    Цитата: Летунъ
    Цитата: Наблюдатель2014
    Т-64БВ.? А шо не "Оплот" belay Он жеж одной левой должен усё победить laughing

    А чего наши на Арматах не выступают, ну или хотя бы на Т-90? Старичок Т-72.


    А абрамс по вашему не старичек, Т-72 ему еще фору даст
    Taygerus
  12. Злой 55 Сегодня, 07:51
    Здорово, у них капитан взводом командует..О це перемога, це куча ненужных кадров для "чебурашек".А роту, видать, полковник в бой ведёт.. winked
    Злой 55
    1. Slon_on Сегодня, 09:02
      Я тоже удивился капитан и взводом рулит. Может с танковой учебки, что в Десне - "директор взводилии"
      Slon_on
  13. pvv113 Сегодня, 07:55
    Украину пригласили на натовский "танковый биатлон"

    Вспомнился анекдот:
    Пятачок прибежал к Винни-Пуху:
    - Винни, Винни! Меня пригласили в Олимпийскую сборную!!!
    - Кто пригласил - главный тренер?
    - Нет, главный повар
    pvv113
  14. mamont5 Сегодня, 08:10
    Цитата: Наблюдатель2014
    Т-64БВ.? А шо не "Оплот" belay Он жеж одной левой должен усё победить laughing

    А где бы их взять, "оплоты" то? Тот десяток с небольшим, что наделали за все эти годы отправили в Таиланд и все...
    mamont5
  15. новичок Сегодня, 08:13
    не ну, коллеги, т64бв серьёзная машина, с современной начинкой и грамотным экипажем, может всех уделать.
    новичок
  16. ochakow703 Сегодня, 08:27
    А куда ее еще??? Це украину, то. Вот если б Украину!!! Д.Б.
    ochakow703
  17. Alexey-74 Сегодня, 08:45
    Они бы еще Т-34 приехали бы..............но как я понимаю, для хохлов главное участие, сам факт, что пригласили в соревнования блока НАТО...
    Alexey-74
  18. АлеБорС Сегодня, 09:12
    Любопытно было б поглядеть на это действо. А что капитан взводом командует, так там поди капитанов больше, чем сержантов... ))
    АлеБорС
    1. 34 регион Сегодня, 10:05
      09.12. АлеБорС! Ага! В нашей палате все капитаны! И у каждого своё судно! wassat
      34 регион
  19. mlad Сегодня, 09:29
    Т64 примерно сопоставим с Т72 и интересно как он себя покажет на соревнованиях. Можно будет увидеть разницу с абрамсами и леопардами.
    mlad
  20. Нормаль ок Сегодня, 09:39
    Эта "новость" уже была несколько дней назад на ВО.
    Нормаль ок
  21. metizzp Сегодня, 09:45
    Как бы там не сложилось, 64 ка, танк прорыва. Потягаться с НАТОй интересно...Проверить, наши деды наклепали их более 8000 шт. За наше счастливое детство?
    metizzp
  22. Нормаль ок Сегодня, 09:56
    Хиханьки-хаханьки, но ВСУ-шники заняли 2-а из 3-х первых мест на соревнованиях IT экспертов НАТО. Так, что и с танками всё может быть)))
    http://hyser.com.ua/community/ukrainskie-voennye-
    pobedili-v-sorevnovaniyah-it-ekspertov-nato-18453
    4
    Нормаль ок
  23. Толстоевский Сегодня, 09:56
    на предыдущем натовском танковом биатлоне немецкие биатлонисты заняли второе место и половину польши
    Толстоевский
  24. sergejb Сегодня, 10:00
    Уважаемые редакторы, Австрия не является членом НАТО. Такая оплошность сильно "режет глаз", исправьте пожалуйста.
    sergejb
  25. Meliodous Сегодня, 10:07
    А если отбросить хохму, то назревает вопрос: почему т-64БВ? Нет, Оплот идет лесом, он условно новый, их и так никто почти не берет, а если он еще на этих соревнованиях себя плохо покажет, то совсем не возьмут.
    Но есть же Т-64БМ Булат. Танк сугубо внутреннего потребления, плюс к тому, он совершеннее своего прародителя Т-64Б/БВ. Что мешало укропам взять на Кубок Канады его? Не понимаю...
    Meliodous
Картина дня