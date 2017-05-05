Украину пригласили на натовский "танковый биатлон"
Украинское издание «Корреспондент» сообщает о том, что Украина примет участие в аналоге российского танкового биатлона, который будет проводиться Североатлантическим военным блоком. В танковых соревнованиях будут принимать участие военнослужащие из таких натовских стран как Германия, Франция, Австрия, Польша и США. Натовский «биатлон» будет проводиться на одном из немецких военных полигонов.
Украина решила выставить для участия в соревнованиях танки Т-64. Речь идёт о версии Т-64БВ. На «танковый биатлон» Киев направляет танковый взвод, а также целую группу специалистов Харьковского бронетанкового завода, включая ремонтников. Помимо них украинских танкистов будут «гнать к перемоге» представители украинской медицинской службы.
Танковые манёвры проводятся под вывеской «Надёжный партнёр». Если сам «надёжный партнёр» привезёт в Германию Т-64, то «старшие товарищи» из США и ФРГ будут выступать на танках Leopard-2 и Abrams.
В украинских СМИ особо отмечается, что Украину на танковых маневрах представит «лучший танковый взвод» - взвод капитана ВСУ Романа Багаева.
Было бы здорово, если бы Украину почаще приглашали на подобные маневры вместе с имеющейся в наличии военной техникой – подальше от Донбасса. В таком случае Донбасс хотя бы на какое-то время отдохнул бы от нескончаемых обстрелов с позиций ВСУ.
Украина решила выставить для участия в соревнованиях танки Т-64. Речь идёт о версии Т-64БВ. На «танковый биатлон» Киев направляет танковый взвод, а также целую группу специалистов Харьковского бронетанкового завода, включая ремонтников. Помимо них украинских танкистов будут «гнать к перемоге» представители украинской медицинской службы.
Танковые манёвры проводятся под вывеской «Надёжный партнёр». Если сам «надёжный партнёр» привезёт в Германию Т-64, то «старшие товарищи» из США и ФРГ будут выступать на танках Leopard-2 и Abrams.
В украинских СМИ особо отмечается, что Украину на танковых маневрах представит «лучший танковый взвод» - взвод капитана ВСУ Романа Багаева.
Было бы здорово, если бы Украину почаще приглашали на подобные маневры вместе с имеющейся в наличии военной техникой – подальше от Донбасса. В таком случае Донбасс хотя бы на какое-то время отдохнул бы от нескончаемых обстрелов с позиций ВСУ.
Использованы фотографии: Корреспондент
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