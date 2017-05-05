10:14 05 мая

Лидер КНДР приказал артиллеристам сохранять «высшую боевую готовность»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал артиллерийское соединение на островах Чанджэдо и Мудо в Желтом море (неподалеку от морской границы с РК) и приказал военнослужащим быть готовыми по первой же команде «сломать вражеский хребет», передает РИА Новости сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР приказал артиллеристам сохранять «высшую боевую готовность»


«После того, как ему зачитали доклад о последних перемещениях марионеточных вражеских сил Южной Кореи на северо-западных островах и о состоянии подразделения на острове Йонпхёндо, которое получило подкрепление, он (Ким Чен Ын) ознакомился и проинспектировал план артиллерийского удара по новым гарнизонам на вражеских объектах», – пишет агентство.


Он (Ким Чен Ын) заявил, что элитные артиллерийские подразделение КНА, защищающие юго-западную линию фронта, должны сохранять высшую боевую готовность для того, чтобы сломать вражеский хребет по первой же команде,
говорится в сообщении.

Острова Чанджэдо и Мудо (КНДР) и южнокорейский остров Йонпхёндо расположены недалеко от спорной морской границы в Желтом море. Так называемую «северную разграничительную линию» провели в одностороннем порядке американцы, которые воевали в Корее под флагом ООН в 50-х годах. Пхеньян эту границу не признает и придерживается собственной линии, которая не признается в Сеуле.

Использованы фотографии: ЕРА
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Комментарии 14

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  1. роман66 Сегодня, 09:23
    Артиллеристы, Ын отдал приказ......
    роман66
    1. xetai9977 Сегодня, 09:54
      Какая же у Ына дебильная физиономия!
      xetai9977
      1. роман66 Сегодня, 09:58
        лидеров по морде лица не судят
        роман66
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:04
        Какая же у Ына дебильная физиономия!


        лидеров по морде лица не судят


        Вы бы посмотрели на физиономию БУША младшего когда в него ботинок разъяренного иракца летел.

        Картина РЕПИНА...

        Тот же ЛЕХА
        1. 34 регион Сегодня, 10:14
          10.04. Лёха! Представляю его мысли! В меня, за что! wassat
          34 регион
      3. 34 регион Сегодня, 10:12
        09.54. Ксетай! Ну уж какая физиономия была у Обамы! Наверно Обама олицетворял образ всех американцев! Все дистрофики от недоедания! wassat
        34 регион
  2. sabakina Сегодня, 09:28
    По новостям, матрасы хотят взять контроль над портами Приморья. Где посмотреть весь список портов, которые находятся в Приморье? Нашел. 10 или 11 портов.
    sabakina
    1. lwxx Сегодня, 09:35
      в частности, документ предписывает вести отчетность на предмет соблюдения или несоблюдения портами различных стран условий санкционного режима в отношении КНДР. В этой связи упоминаются порты КНР (Даньдун, Далянь), Ирана (Абадан, Бандар-Аббас, Бушер), Сирии (Латакия, Тартус) и России (Находка, Ванино и Владивосток). Но кто им даст-то?
      lwxx
      1. Комментарий был удален.
      2. Чёрный Сегодня, 09:46
        Цитата: lwxx
        Но кто им даст-то?

        ...украина wassat
        Чёрный
        1. роман66 Сегодня, 10:00
          да уж и так дают не переставая, даже на обед не прерываются
          роман66
    2. Комментарий был удален.
  3. сибиралт Сегодня, 09:35
    И кому это нужно, кого инспектировал толстый Ын?
    сибиралт
    1. Jovanni Сегодня, 10:01
      Цитата: сибиралт
      И кому это нужно, кого инспектировал толстый Ын?

      Худых артиллеристов. Как доходяги снаряды то подтаскивать будут? Хоть с заряжающими поделился бы пайкой... Или один раз жахнут, хребет сломают сразу, и все дела...
      Jovanni
  4. Чёрный Сегодня, 09:44
    Корейская артбатарея? Ерундааа , Рэмба и не с такми справлялся wassat
    Чёрный
    1. роман66 Сегодня, 10:04
      рэмба не молодеет . а корейцы совершенствуются
      роман66
  5. Балу Сегодня, 10:05
    Если Северная Корея утопит хотя бы одно мериканское корыто, огорчаться не стану, отмечу как победу над гегемоном зла. Давно америкашкам не давали по башке, обнаглели.
    А Сеулу пора подумать, не слишком ли обременительна дружба с ФША.
    Когда-нибудь обе Кореи объединяться, но для этого нужна воля обоих народов. А пока все на грани. Начнут ли фашингтонские макаки пернвыми? Кто бы сомневался. ВПК весь в частных руках, печатный станок в частных руках еще со времен В.Вильсона. Этим разве нужен мир во всем мире?
    Им нужна перманентная война по всему миру, чтобы иметь доход.
    Балу
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