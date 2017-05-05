Лидер КНДР приказал артиллеристам сохранять «высшую боевую готовность»

Он (Ким Чен Ын) заявил, что элитные артиллерийские подразделение КНА, защищающие юго-западную линию фронта, должны сохранять высшую боевую готовность для того, чтобы сломать вражеский хребет по первой же команде,

Северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал артиллерийское соединение на островах Чанджэдо и Мудо в Желтом море (неподалеку от морской границы с РК) и приказал военнослужащим быть готовыми по первой же команде «сломать вражеский хребет», передает РИА Новости сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).«После того, как ему зачитали доклад о последних перемещениях марионеточных вражеских сил Южной Кореи на северо-западных островах и о состоянии подразделения на острове Йонпхёндо, которое получило подкрепление, он (Ким Чен Ын) ознакомился и проинспектировал план артиллерийского удара по новым гарнизонам на вражеских объектах», – пишет агентство.говорится в сообщении.Острова Чанджэдо и Мудо (КНДР) и южнокорейский остров Йонпхёндо расположены недалеко от спорной морской границы в Желтом море. Так называемую «северную разграничительную линию» провели в одностороннем порядке американцы, которые воевали в Корее под флагом ООН в 50-х годах. Пхеньян эту границу не признает и придерживается собственной линии, которая не признается в Сеуле.