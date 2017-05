На пути к гражданской войне: анархисты США отстаивают права трудящихся

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru

Массовое увлечение оружием и стрельбой происходит из-за непопулярного в США президента Трампа. Богатей Трамп расколол общество, и одна его половина может столкнуться с другой. Трампофобы могут пойти на трампоманов. Бедные на богатых. Или наоборот. Тут уж кто первый выстрелит.Корни грядущей «революции» в США некоторые местные обозреватели видят в движении так называемых аризонских анархистов, участников клуба Джона Брауна (John Brown Gun Club). Их объединение называется «Redneck Revolt» и считается антифашистским. По этой ссылке можно кое-что узнать об этих ребятах.25 марта Phoenix John Brown Gun Club (стрелковый клуб Джона Брауна в г. Финиксе) организовал открытую демонстрацию — митинг против марша «Make America Great Again» у законодательного здания штата Аризона. Участники движения прошли по улицам с оружием.Клуб Джона Брауна — подразделение национального движения «Redneck Revolt», сообщается на сайте. Его участники совместно тренируются в стрельбе с целью защиты сообщества и готовы обучить желающих «основам безопасности». В движение входят люди самых разных культурных и политических слоёв. Перед ними стоят три задачи: противодействие несправедливым верхам, укрепление единства рабочего класса и создание сетей защиты в местных общинах.Протестующие дошли до местного Капитолия, где стояли более двух часов. Инцидентов и провокаций не было. Участники акции растянули транспарант с надписью: «Свобода для ВСЕХ трудящихся» («Liberty for ALL working people»).Параллельно шёл марш «Make America Great Again». «Реднеки» не пытались ни остановить его, ни заблокировать. Они просто решили показать, что молчать не будут. Они не станут «молча страдать», но «организуются, чтобы защитить себя и друг друга». При этом «революционеры» не считают себя «по своей природе» врагами всех тех, кто проголосовал за мистера Трампа. И с открытым оружием они вышли не ради того, чтобы запугать кого-либо. Что касается мелкого инцидента с так называемым журналистом, который не представился и не показал удостоверения, то парень просто вёл себя «агрессивно» и наступил на ногу одному из участников марша. (В прессе отмечается, что «реднеки» будто бы угрожали этому журналисту, заявляя, что разобьют его смартфон.)«Революционеры» сообщают, что в последнее время против них были предприняты «сотни атак»: от обвинений в опасности вооружённых людей для детей до утверждений о том, что реднеки вооружены не огнестрельным оружием, а пневматическим, а то и муляжами (опровергается).Свою деятельность реднеки считают успешной. И обещают продолжить «основную работу по мобилизации сообщества с целью защиты тех, кого атакуют режим Трампа и реакционные элементы, поддерживающие его политику».Согласно заявлению о намерениях, революционеры, характеризующие себя как «рабочий класс и бедняки», стоят «за освобождение всех людей». Они уточняют, что их врагами не являются «евреи, мусульмане, мигранты, беженцы, цветные люди, коренные народы, чудаки и трансгендеры, пожилые люди или другие, которых ныне преследует администрация Трампа».Реднеки выступают против обмана, который творят политики. Продажные политические дельцы нарушают собственные обещания и попирают интересы трудящихся. «Демократ или республиканец всегда одинаков: богатые политики заботятся лишь о себе за счёт всех остальных», — пишут участники движения. И нет разницы, что говорят политики.Протестующие призывают вести борьбу «за свободу для всех людей». «Мы должны выбрать свою сторону, и мы должны сделать это сейчас», — утверждается на сайте.На портале Guns.com подтверждается, что «самозваные анархисты» из Аризоны, члены клуба Джона Брауна, имели при себе «реальные пушки».В материале указывается, что в других штатах тоже существуют клубы Джона Брауна, и все они действуют в сети под названием «Redneck Revolt».У анархических групп нет назначенных руководителей.Группы тренируется еженедельно, используя своё огнестрельное оружие. Участники движения действительно относятся к разным краям политического спектра. В целом же группу следует признать левацкой. Об этом говорят алые банданы и «коммунистические изображения» на некоторых персональных сайтах.Если допустить, что против движения применят оружие, то члены движения ответят тем же. «Кажется довольно очевидным, что в том случае, если бы кто-то ткнул в нашу сторону пистолетом и вознамерился произвести выстрел, мы бы ответили, — сказала одна активистка из Финикса, Бет Пейн. — Мы не собираемся умирать ради доказательства своей точки зрения».«У нас есть люди, которые являются либертарианцами, республиканцами, коммунистами, анархистами», — заявила эта же Пейн в интервью «Phoenix New Times» . «Это плавильный котёл идеологии, — добавила она. — Я бы сказала, у нас меньше всего либералов».Члены движения одеваются так, будто они только что «сошли с исторических фотографий, демонстрирующих анархистов, коммунистов и других, сражающихся с фашистами во время Гражданской войны в Испании», иронизирует репортёр Стивен Лемонс (тот самый, чей телефон якобы чуть не вырвали революционеры).Корреспондент приводит «список принципов» «реднеков»: тут и заявления против капитализма, и против верховенства белых, и национального государства, и «войн богатых». Члены группы выступают за «право воинствующего сопротивления». Бет Пейн, похоже, согласна с утверждением, что вооружённое общество — это вежливое общество, замечает репортёр. «Во всяком случае, тот факт, что обе группы знают, что у другой группы есть оружие, всё меньше склонны к угрозам», — говорит она.Если судить по комментариям к нашумевшему недавно видеоролику , то в США имеется множество правых, «жаждущих перестрелки с Пейн и её товарищами». И это беспокоит репортёра: два идеологически настроенных друг против друга лагеря, каждый вооружён.Пейн говорит, что её сторона первой не выстрелит.Как всегда, добавим, ситуация упирается в известную присказку: ну а что, ежели что-то пойдёт не так? Пока кажется, что движение, ведущее деятельность под вывеской стрелкового клуба, малочисленно и едва ли является серьёзной силой. Однако нынче сетевые времена, и число активистов клуба и поклонников новой «революции» растёт — не только в Интернете (на диванах), но и в разных штатах. Все эти люди каждую неделю тренируются, стреляют. И у них есть противники с правого фланга. Тоже вооружённые. Ролик на YouTube получил 82 тысячи просмотров. Это немного, но сколько просмотров такой же ролик получит через год?Президент Трамп расколол американское общество надвое, и достаточно одной спички, чтобы учинить пожар на несколько штатов, с которым былые беспорядки в каком-нибудь Балтиморе покажутся шалостью. Если там шла речь о выстрелах полицейского, то в Финиксе говорят о революции и защите прав трудящихся. Лозунги эти выдаются под красный цвет, а красный цвет есть цвет крови.