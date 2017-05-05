13:59 05 мая

Формула краха: Пентагон дал Москве на размышления 150 секунд

Правда ли, что уже сейчас американцы могут сбивать наши МБР на 150-й секунде полёта? Правда ли, что КАМАЗ провалил госзадание по созданию отечественной платформы для ПГРК? Правда ли, что проект русского авианосца «Шторм» бессмысленен и бесполезен? Правда ли, что наша подводная ракета «Шквал» не способна поражать морские цели НАТО?




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