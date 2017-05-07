Итоги недели. «Все глупости в мире бывают только от умных разговоров»

Щедрая душа

С распада СССР ни чего не изменилось - как кормили бывшие республики, так и продолжаем некоторых кормить, за исключением того что раньше были вместе.

Это называется "бей своих, чтобы чужие боялись". Тебя, как Буратино, скорее подвесят за ноги за эту копейку, но вытрясут. Пожурят Улюкаева, пересадят в другое кресло Сердюкова, пропиарят "художника- поэта" Васильеву, их поймут и простят...

А они нам за это ещё ваххабитов пришлют типа Акбаржона.

Может, со стороны Киргизии будут политические дивиденды? Хотя я бы им не доверял, азиаты все продажные, и что такое дружба не знают. Может кто то возразит, но 90-е, всё поставили на свои места. Посулит Америка больше, предадут и не задумаются. Проходили уже.

Помидоры не пройдут!

М-да, быстро забыли погибших лётчика и морпеха.

Главное дело во всем этом, чтобы наши уставшие от трудов непосильных сограждане могли вволю полетать в разные там Анталии и прочие Хургады с олл инклюзивами. А остальное всё - мелочи жизни.

У нас сейчас нет друзей, нет и врагов, кроме ИГИЛ (*запрещено в РФ, - прим. редакции), у нас все теперь партнёры.

Помочь дрожжами

Иметь у себя под боком вторую Украину желания совершенно нет. Белорусская оппозиция, как и всякая другая на постсоветском пространстве, ориентирована исключительно на Запад. И вот тут задашься вопросом, что лучше - войска НАТО и ПРО в Белоруссии или Лукашенко?

А лучше - и то, и другое? А сейчас это кажется возможным. Так что нужны третья и последующие альтернативы - надо находить. А это уже высший пилотаж: кто найдет - тому большая честь!

Простите, но я чего-то недопонимаю. Экономика Украины "на подъёме", за неё "весь мир", экономика Белоруссии в "стагнации", она под санкциями, так кто кому гуманитарку слать должен?

Сахар и дрожжи? Меня терзают смутные сомненья...

Диверсантов встретили...

Надеюсь, эти жмуры из числа окончательно упоротых и идейных украинских нациков, которые если бы остались живы, только и делали то, что поганили жизнь людям, которые против их бандеровщины.

Один раз ушли, а второй - не получилось.

Ну, что ж, респект бойцам ЛДНР.

Их послал на смерть Порошенко...

Их послала на смерть своя дурная голова в кастрюльке.

Погань против победителей

меня вот больше интересует - а когда бандеровцы падут, их вешать будут?

или начнется визг про запрет смертной казни (а в ЛДНР их не запрещали и никаких конвенций они не подписывали) и про гуманизм?

Европа примет "борцов" при наличии у них средств к существованию и страховки. Остальные переобуются в 6 секунд и начнут громить памятники Бандере, жечь символику ПС (запрещён в РФ, - прим. редакции) и пр. г..., ругать Петю и его собутыльников.

Вот как после таких новостей к этой стране относиться? Кроме как отвращения и желания раздавить это отребье, больше никаких побуждений...

Т-50. Всё идёт по плану?

Приветствую! По поводу Т-50 ничего сказать не могу... Работы ведутся, и, видимо новые хотелки военных оттягивают сроки... С Ф-35 по другому. Там слепили серию сырых машин, и по мере работ вносят изменения во все выпущенные аппараты... И программа эта длится несколько подольше чем ПАК ФА! Так что, будем поглядеть...

Вспомните историю принятия на вооружение того же Су-27. Там вообще пришлось практически полностью переделывать уже готовый экспериментальный самолет, когда выяснилось, что по характеристикам он не дотягивает до F-15. И что в итоге? В итоге мы получили машину превосходящую противника по всем ЛТХ, пусть и позже амеров, но зато лучше. У нас так уж повелось, что мы всегда их догоняем и даже СССР при всей его финансовой и промышленной мощи в основном догонял США. Это, правда, не касалось только Космоса, там мы были впереди. Ну и что? Зато нашим удавалось создать оружие лучшее по ТТХ, чем у матрасов. Кроме того оно было на порядок дешевле и надежнее. Спешка нужна только при охоте на блох. Но и другой принцип надо не забывать: не спеша поспешай, а то можно и совсем опоздать. В общем, надо искать золотую середину и я так думаю, что наши её нашли, это Су-35... Прекрасная машина, мало чем уступающая матрасовскому "пятому" поколению. Другое дело, что их в войсках пока очень мало. Но тут опять же наследие проклятых 90-х, да еще и перманентный кризис в экономике. Но это уже обсуждение из другой области.

Т-14. Ждём поставок в войска

Рабочее место по насыщенности приборами начинает напоминать космический корабль "Союз".

"Танк очень электронный, электронный очень танк", и ничего нового.

Лично мне обзорность с места командира и водителя кажется неудовлетворительной, оставленной на уровне т-72. Даже командир "абраши" в лучшем положении благодаря наличию командирской башенки.

Вы управляли огнем из Т-14? Подозреваю, что нет.

За экономику

За экономику либо хорошо, либо лучше помолчим.

В СССР было - даешь пятилетку за 4,5 года! И, ведь, делали. А сейчас все обещаловки - к 2050-му. Кто доживёт, даже и не вспомнит, что обещали.

В 30-х так затянули пояса, что народ охнуть не мог. Сейчас готовы? Нет!!! Вопят заранее - пенсии, зарплаты, здравоохранение... Жесткие рационалы в правительстве уже есть: пенсионная реформа, налоговая реформа - кем подготавливается? Инвестиции из чего делать? И кто должен делать: правительство или хозяева. Не забывайте, что экономический кризис в СССР не либералы организовали, а вполне коммунистическое правительство. Много об ошибках того времени читали? Вот - скрывают тщательно, нос воротят от разбирательств. Дурили и дурить будут простаков.

О создании зон безопасности в Сирии

По факту это раздел страны.

Сирии капец. Больше мы её не увидим той прекрасной страной. Державы зафиксировали свои интересы, и на этом всё. К сожалению, прошёл именно матрасовский план, это была их изначальная идея.

Эти зоны безопасности станут бомбами замедленного действия. Тот же Идлиб давно уже превратился в гадюшник, где осели все боевики, выведенные из Алеппо, из пригородов Дамаска. На что расчёт? На то, что они там все перевоспитаются и станут хорошими? Бред. Политика России в Сирии из показушно-театральной всё больше превращается в страусовую.

Да, обживаться бабахам никак нельзя было давать. Видимо, у России ресурсы подходят к концу. Вот и пришлось уступить. Сделали, что смогли.

Стратеги ошибаются

Логичное решение. Думаю, что никому не хочется из-за щекастого получить под боком ядерную пустыню. Не сами корейцы взорвутся, так американцы подсобят.

Вот только бесполезно это.

Даже если американцы согласятся, КНДР прекратит испытания, и американцы тут же продолжат провокации. Потому что это американцы.

И как, интересно, Южная Корея может проводить учения "не вблизи" границ КНДР. Там вся страна вблизи границ.

Китайцы торгаши. Они быстрее снюхаются с матрасами, чем с нами, если будет альтернатива.

Иран: место номер двадцать

Надо помогать Ирану вооружением, заводами и АЭС. Иран со временем может быть противовесом непредсказуемой Турции.

А он всегда в том регионе им и был.

Ирану не хватает только Су-35С и "Искандеров-М", которые ООН разрешило поставлять после 2020 года. А остальное (иранская двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности на базе "Искандера-М") приложится.

Ирану осталось выстоять три года.

Контр-адмирал ругается

Корпуса испанские, остальное австралийское, а «ненадёжными» оказались дойчи из «Сименс». Логика супер.

Надо было «Мистрали» покупать — как раз два свободных было))

Тут ещё русских хакеров не хватает! Это точно они в уши вдули морякам неправильное масло лить…

Засекла общественность

Не удивлюсь, если выяснится, что пилот-разведчик во время полета делал героическое селфи и постил комменты в «Твиттере», как он лихо уделывает русских…

Все перевернулось в мире, и современная молодежь думает, что война — это как компьютерная игра, что можно на этапе сохраниться и потом, если что, вернуться, но реалии будут жуткие, и вот эта поросль начинает приходить к власти, служить в армии и принимать решения: начинать войну или нет…

Ну средства объективного контроля сейчас довольно хорошо развиты. Ну наблюдали, а чего тут такого? Наши его явно засекли ещё до того, как он приблизился к нашим территориальным водам и вели его. Так в чём провал?

Провал только в том, что таким словом это обозвали журналисты. Всё как обычно, из мухи слона делают. Сам разведчик, конечно, и не думал ни от кого скрываться.

Тайное становится явным

Вообще-то, Путин достаточно опытный политик, чтобы понимать, что не Клинтон и не Трамп формируют стратегию внешней политики США. Есть устойчивая "группа влиятельных лиц", которые являются истинными творцами американской политики, внешней и внутренней. Что бы ни заявляли будущие и избранные президенты США, делать они будут ровно то, что им предписано. Поведение Трампа — лишнее доказательство этому. Трамп в данном контексте нам был выгоден не потому, что он кинется в объятия Путину и начнет "дружить". Друг из него не лучше Клинтон. Просто Трамп своими невнятными телодвижениями создает такую турбуленцию внутри США, что европейские союзники почуяли ослабление руки владыки на своей шее. И как результат — непонятные шатания Венгрии, Италии, Франции. Да и Меркель что-то заговорила по-другому. С Клинтон было бы все ровно то же, что при Обаме. И ЕС стоял бы, как прежде, по стойке "смирно". Вот и вся разница. В три строки. А тут про Сирию и Украину рассуждают как про самостоятельные явления в то время, когда это всего лишь инструменты в попытке загнать Россию в "стойло". А по тому, как Путин реагирует, можно только удостовериться, что именно так это и есть. Главный же конфликт проходит по оси США — Россия — Китай. Все остальные "войны" — всего лишь фон этого противостояния и средство подправить экономику. Вопросы гуманности, либеральности, прав человека и прочие "моральные аспекты" — это для электората, чтобы не бузили, когда увидят цифры очередного бюджета. А уж про "идеологию" Клинтон — валяюсь под столом…

Какой бред пишут газетчики. Путин никого не "сливал" и не "выбирал". Клинтоншу зарубил на корню "теневой кабинет", управляющий США. Против семейства Клинтонов накопилось слишком много компромата из-за их грязных торговых делишек, при случае их можно было бы вытащить и раздуть скандал, причем не обязательно Путину. Вот чтобы такого не случилось и поставили Трампа. Кроме того, Трампа поставили и для того, чтобы он разрубил все "гордиевы" узлы, накопившиеся у США (да и во всем мире, собственно), и которые не решались трогать предыдущие администрации, списав последствия на его "сумасшедшесть" и "непредсказуемость", а после "списать" и самого Трампа или "импичментом" или "сердечным приступом", или "пулей агента Кремля". И вот тогда придет время или вернуться к Клинтонше, или к еще кому "поудобнее"…

Вот это вряд ли. Трамп вылез как чёрт из табакерки. Никто не ждал, Все СМИ против Трампа до сих пор. А СМИ управляются как раз тем самым "теневым". И если по какой-либо причине Трамп не "дотянет" до конца срока, то Клинтон все равно Овальный кабинет не занять. А через четыре года Клинтон станет еще старее и болезненнее. Да и кто бы ни пришел в США к власти, суть политической линии страны не поменяется.

Влиятельная фрау

Меркель совершила дежурную встречу с Путиным во время дежурной же поездки. На этом, собственно, всё. Ничего нового или умного от этой встречи не ожидалось, и эти ожидания вполне оправдались.

У фрау выборы на носу. И ей необходимы голоса электората. Вот и прискакала… за голосами.

Слушая их пресс конференцию… полное расхождение по основным направления внешней политики. Только Минское соглашение: оба — ЗА.

Что касается газа, то и из СССР газ шел в Европу.

В истории англосаксы всегда не давали образоваться оси Берлин — Москва. И на сей раз делают и будут делать всё, чтобы из оси вышла ломаная кривая. От этого Германия только проигрывает.

Смотрел вчера пресс-конференцию. Достаточно было услышать от канцлерши, что "смена власти на Украине произошла демократическим путем", и всё само расставилось по своим местам. Ничего не видящая и не слышащая Европа во главе с Германией будет продолжать ставить палки в колёса.

Не то социализм, не то капитализм

Американцы, как это ни странно, просчитали реальное отношение россиян к кабинету Медведева. Видимо, это отношение "в открытых социальных сетях" прямо-таки в глаза бросается заокеанским аналитикам. Вот и разработали многоходовочку по дискредитации Медведева. Снимет его Владимир Владимирович, запишут себе в актив, и будут об этом трубить на каждом углу. Не снимет, будут поливать, что президент заодно с "казнокрадами". Попутно осуществляются дополнительные операции по дискредитации органов управления.

На первый взгляд, все логично и последовательно. Но... Президент может и премьера снять, и, говоря образно, Чубайса посадить. Тогда вся задуманная Западом схема рушится.

«Президент может и премьера снять, и, говоря образно, Чубайса посадить».

Вроде на дворе не первое апреля.

Пора первомайский праздник переименовать в шашлычный спас…

Всех с прошедшим Днем международной солидарности трудящихся и наступающим Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

Раньше у Первомая было естественное содержание и название, а сейчас политкорректное название (День весны и труда) и никакого содержания. Что касается стремления людей поскорее отбыть на фазенды, то это никак не частнособственнические устремления, а естественное желание людей сменить обстановку и вырастить что-то свое, а не есть химию из супермаркетов. И при СССР люди стремились на дачи, никто никакого мещанства в этом не видел. В СССР было много показухи и формализма (а сейчас разве меньше?), но за всей этой показухой все права трудящихся соблюдались. Даже те, которые западным трудящимся и не снились. Например, бесплатное жилье и путевки. Буржуи за бугром вынуждены были, особенно после Второй мировой войны, в основном соблюдать права трудящихся, чтобы снизить риск социальных и политических протестов. День весны и труда для большинства — это просто лишний выходной, а для власти и околовластных структур — повод показать, что у нас есть еще один официальный повод для показушного единения. У нас сейчас, к сожалению, все трудящиеся каждый сам за себя, лишь бы работу не потерять. Единственное, что еще как-то объединяет население в России, — это День Победы в Великой Отечественной войне. Этот святой праздник власти усиленно эксплуатируют, чтобы протянуть подольше. И то допускаются разные провокации типа дефиле Н. Поклонской то ли с портретом, то ли иконой бывшего императора Николая 2-го на акции "Бессмертный полк". Но, к сожалению, память о Великой Победе постепенно уходит в прошлое вместе с заслуженными ветеранами. Что касается КПРФ, то это просто пародия на коммунистов, иллюзия оппозиции, возможность для власти по утилизации "протестного" электората на очередных выборах.

*«Все глупости в мире бывают только от умных разговоров» - фраза из кинофильма «Айболит-66»