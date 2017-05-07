Рубрика Итоги недели: иронический пересказ и сатирическая аналитика основных мировых новостей за минувшую неделю. Минпищепром предупреждает: употреблять с осторожностью, блюдо содержит юмор!
Итоги недели. «Все глупости в мире бывают только от умных разговоров»
Щедрая душа
Очередным жестом доброй воли отметилось правительство России, приняв решение о списании 100% долга Киргизии (перед РФ). Общая сумма, которую Кыргызстан задолжал Российской Федерации, составляла почти четверть миллиарда долларов (240 млн).
Это, конечно же, гениальный стратегический ход, который не терпит критики. Россия списывает Киргизии долг, а Киргизия в ответ будет любить преданной любовью буквально каждого российского налогоплательщика. [Хош] – рассекай бесплатно гладь Иссык-Куля, [хош] – гуляй по Канту и любуйся Манасом. Горы, воздух, тепло и вдобавок лошади Пржевальского. А чтобы любовь не иссякала, Киргизии нужно непременно дать ещё несколько кредитов, а потом долги и по этим кредитам тоже списать... А как же ещё? Мы же щедрая душа!
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Elmi
Словак
Zibelew
Orionvit
Помидоры не пройдут!
В сочинскую резиденцию президента РФ наведался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Перед вылетом в Россию Эрдоган пообщался с журналистами, ответив на вопросы о том, чего ожидает от встречи с Владимиром Путиным. По ответам Эрдогана стало понятно, как турецкий президент расставляет приоритеты. Первое, о чём заговорил Эрдоган, - вовсе не Сирия, как ожидали многие, и вовсе не многолетний кровопролитный конфликт в этой стране. Первое для Эрдогана – снятие всех барьеров во взаимной торговле и иных экономических взаимодействиях.
И торгово-экономические барьеры были прямо-таки по ходу визита «султана» в Сочи сняты. Вот только по помидорам наша позиция была исключительно принципиальной. Помидоры ваши, - говорим, ни за что не впустим на свою территорию! И в самом деле. Помидоры ведь вещь куда более принципиальная, нежели, к примеру, поставки Анкаре С-400!.. Они, помидоры, если хотите, - вещь стратегического характера...
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Dr_Mad_71
Бензорез
Parusnik
Помочь дрожжами
В середине марта в городе-герое Минске происходили поистине знаменательные события: приезжали представители МВФ с целью обсуждения очередного кредита, а на улицах люди без опознавательных знаков, но с хорошей физ. подготовкой «винтили» протестующих.
А интересный момент наступил уже после того, как Бацька переговорил с миссионерами МВФ. Растрогавшись от такого визита, Александр Григорьевич взял да и обязал Совмин Республики Беларусь оказать гуманитарную помощь Украине... В белорусскую гуманитарную «корзину», которая, как бы по линии Красного Креста и как бы по обе стороны линии соприкосновения, упаковали мыло, муку, макароны, тушёнку, шампунь. Особое сочетание – сахар, дрожжи и туалетная бумага. Оказывается, щедрая душа не только Россия... Правда, Россия у МВФ ничего не просит...
Ну, за многовекторность!
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rotmistr60
виктор н
svp67
major07
Диверсантов встретили...
Оперативное командование Народной милицией ЛНР сообщает об успешной спецоперации по ликвидации членов диверсионной группы ВСУ. Информацией о ликвидации украинских диверсантов делится подполковник Андрей Марочко.
Открыто воевать не умеют, не хотят, да и особенно нечем. Зато вылазки становятся для украинских силовиков привычным делом. А ведь есть от кого нахвататься. Не будем забывать, что в Яворове продолжают консультировать украинских»хэроев» американские и канадские специалисты, которые на провокациях и подготовке террористических групп по всему миру съели целую свору собак.
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Ныробский
hirurg
Evgenijus
НЕКСУС
Погань против победителей
Украинские радикалы объявили о том, что они ведут собственную подготовку к 9 мая. Главарь украинской радикальной группировки ОУН (запрещена в РФ) Николай Кохановский (Микола Коханівський) в социальной сети Фейсбук пишет, что «не даст красной гидре просочиться в Киев». Под «красной гидрой» русофоб и неонацист Кохановский понимает тех людей, которые собираются выйти на улицы города на международную акцию «Бессмертный полк».
И ведь где-то же сидела вся эта смердящая погань, пока ещё активно «действовало» такое понятие как дружба народов. Не просто сидела, но и всеми «фибрами» и «жабрами» желала реванша. И так как реванш в отношении победителей нацизма невозможен по определению, решили воевать с портретами победителей, с их могилами и памятниками. И, выходит, этой погани на Украине не так уж и мало (как пытаются утверждать сами украинцы), если подавляющее большинство из состава всего остального украинского народа предпочитает помалкивать и закрывать глаза, выискивая самим себе оправдание.
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просто экспл
Словак
КОТ БАЮН
Т-50. Всё идёт по плану?
В начале этого года исполнилось 7 лет с момента первого полета российского истребителя 5-го поколения Т-50, он же ПАК ФА. Семь лет работы по доводке самолета, тем не менее, его американский коллега F-35 торжественно эксплуатируется, и не только в США, а первенец 5-го поколения F-22 тоже летает, пусть нюансов и ограничений в полетах «Раптора» не меньше, чем полетных часов.
Безусловно, есть непреодолимое желание того, чтобы отечественная оборонка выдавала по новому поколению боевых самолётов в год. Однако при этом мы сами видим и обсуждаем проблемы в виде нехватки профессиональных кадров, и, мягко говоря, не самого эффективного администрирования вкупе с не самыми выдающимися «успехами» отечественной экономики. Если нет такого инструмента как бешеный печатный станок, который есть у США, нужно исходить из объективных реалий. А реалии таковы, что гнаться за американским количеством F-35 России с создаваемым T-50 бессмысленно. А вот не выбиваться из графика по перевооружению – вполне. А то ведь случается и так, что реализация графика сдвигается настолько, что сам производитель начинает забывать о первоначальной цели проекта.
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АлНиколаич
Алекс_1973
Т-14. Ждём поставок в войска
Для получения максимально возможных характеристик и увеличения потенциала в конструкции этой боевой машины использован ряд оригинальных наработок и технических решений, из-за чего танк самым серьезным образом отличается от существующих образцов своего класса.
В качестве продолжения предыдущей темы шутка из сети: «Шёл 2030 год. Минобороны в ходе Парада Победы на Красной площади продемонстрировало образцы новейших российских танков «Армата» - теперь в новом цвете». Будем надеяться, что шутка останется шуткой, а танков «Армата» в результате реализации программы окажется не «три опытных экземпляра», а столько, сколько их требуется для нужд российской армии.
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Izotovp
tchoni
Откат
За экономику
На неделе – 7 мая – Россия отмечает не только день радио, но и своеобразный юбилей так называемых майских указов президента. Ровно 5 лет со дня подписания распоряжений президента после инаугурации.
Конечно, в такой ситуации нужно непременно найти оправдание действиям властей, а то сойдём за провокаторов, расшатывающих вертикаль... А потому: нечего тут скулить о невразумительной экономике! Вон, в 1998-м вообще зарплаты и пенсии не платили, а сейчас россияне жируют – на курорты в купе едут, машины покупают. Ну и что, если в кредит, всё равно – хорошо! И не нужно тут ничего говорить о сокращении числа рабочих мест, потому что их вовсе даже не сократили, а эффективно оптимизировали. А это, конечно же, добавит своих процентов к безудержному росту валового продукта. Вон и г-н Кудрин говорит: непременно добавит – только для этого нужно немного проредить ряды наших пенсионеров, уже больно много их тут по стране развелось. Ишь ты, в 60 лет халявы они захотели!
Ну, стало быть, за пятилетие майских указов! Тут весь вопрос: а чокаться при этом можно?..
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Kenneth
Сибиралт
виктор н
О создании зон безопасности в Сирии
В Сирии предполагается создать четыре зоны безопасности, которые позволят прекратить кровопролитие в республике и помогут запустить политический диалог. По словам Владимира Путина, американский президент Дональд Трамп поддержал данную инициативу. Консультации также проведены с Дамаском и Тегераном. «Мы все исходим из того, что нужно создавать механизмы, которые гарантировали бы прекращение кровопролития и создали бы условия для начала политического диалога», — пояснил президент России.
И ещё информация на сирийскую тему: заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов сообщил, что в течение сирийской кампании российские воздушно-космические силы уничтожили более трёх тысяч бензовозов террористов и более 200 заводов по переработке и перекачке нефтепродуктов.
Ожидается, что меморандум о создании зон деэскалации в Сирии будет подписан в Астане.
Напомним, 3 апреля там начались межсирийские переговоры, в качестве посредников на которых выступают Россия, Турция и Иран. Среди стран-наблюдателей фигурируют США. В этот раз Вашингтон повысил уровень своего представительства, делегировав помощника госсекретаря.
В меморандуме указано, что гарантами соблюдения режима прекращения огня в Сирии являются Россия, Турция и Иран.
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Александр романов
vanek77
rudolff
osoboye_mneniye
Стратеги ошибаются
Вашингтонские стратеги выразили опасение, что Москва и Пекин создадут «формализованный» альянс и могут пойти… на вооружённый конфликт с США. Военный союз русских и китайцев выглядит достаточно сильным, чтобы его мощи хватило на «интенсивную и продолжительную войну» с заокеанской сверхдержавой. Впрочем, военный сценарий представляется экспертам маловероятным.
Реальность заметно сильно отличается от таких прогнозов. Пока и Россия, и Китай под логотипом ООН оказывают дружное давление на КНДР, фактически проводя в жизнь доктрину Трампа. Сообщается, что в Совбезе ООН Москва поддержала предложение Пекина о прекращении Пхеньяном ядерных испытаний взамен на отказ от учений США и Южной Кореи вблизи КНДР.
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Maksus
Shurik70
vladimirvn
Иран: место номер двадцать
Важнейшим игроком на ближневосточной арене является Иран. Несмотря на сложные отношения с рядом стран региона и некоторыми мировыми лидерами, это государство сохраняет и наращивает свой потенциал в различных сферах, в том числе в области вооруженных сил.
В конце апреля 2017 г. была опубликована обновлённая версия известного рейтинга Global Firepower, определяющего оборонный потенциал множества стран мира. Развитие армии и смежных сфер позволило Ирану занять 20 место в общем списке. С таким результатом он опередил множество стран своего региона, пропустив вперед только Турцию (8 место), Египет (12 место) и Израиль (15 место).
Разумеется, весьма ограниченные финансовые возможности приводят к заметным проблемам в деле модернизации армии. И всё же политическая воля и определённые возможности военного характера позволяют иранской администрации не только сохранять текущее положение дел, но и вмешиваться в текущие конфликты. Так, иранские военные специалисты участвуют в борьбе с пиратством в Аденском заливе, содействуют миротворческим операциям в Судане, а также оказывают серьезную поддержку правительственным войскам в Сирии.
В целом Иран успешно справляется с имеющимися трудностями и решает поставленные задачи. Мобилизация сил и ресурсов в сочетании с идеологической подготовкой и другими факторами привели к строительству достаточно мощных вооружённых сил. С точки зрения оборонного потенциала Иран вполне заслуженно может считаться одним из лидеров ближневосточного региона.
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Alikos
рич
Оператор
Контр-адмирал ругается
Оба новейших и крупнейших боевых корабля военно-морских сил Австралии (универсальные десантные корабли (УДК) L 01 Adelaide и L 02 Canberra) не отходят от причалов с марта 2017 года из-за проблем с движителями — винторулевыми колонками ("азиподами"). Данные изделия производства германского концерна «Siemens» показали свою невысокую надёжность. Корабли отстаиваются в Сиднее, сроки решения возникшей проблемы неизвестны, возможно, на это потребуется не менее 6 месяцев.
И что же мы наблюдаем? Поиски виноватых! Но и это у спорщиков не получается.
Промышленность и флот обвиняют… друг друга. Указывается, например, на недостаточно квалифицированное обслуживание "азиподов" личным составом (использование флотом масел, не соответствующих спецификациям). В свою очередь, заместитель командующего ВМС Австралии контр-адмирал Майкл Нунан опротестовал данные сообщения «в резкой форме». Как ругался командир, не уточняется.
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Olegovi4
dik-nsk
Jovanni
Засекла общественность
В конце апреля Boeing RC-135W Rivet Joint британских ВВС, он же Project Airseeker, выполнял задание у берегов Калининградской области по сбору данных о военно-морской базе Балтийского флота, сообщает «Популярная механика» со ссылкой на зарубежные интернет-издания.
«Однако британские разведчики не подозревали, что за полётом их сверхсекретной "заклёпки" наблюдают сотни тысяч пользователей сайтов Flightradar24 и Planefinder, на которых можно отслеживать пассажирские авиалайнеры. RC-135W тоже не остался без внимания: самолёт-шпион с бортовым номером RRR7220 на высоте восьми километров был замечен у границ России», – говорится в публикации. Как утверждают наблюдатели, «разведывательная миссия оказалась с треском провалена: подозрительные манёвры Rivet Joint на расстоянии около 100 километров от Калининграда не остались без внимания общественности».
Вдобавок стало известно, что британский разведчик действовал в сопровождении американских истребителей-бомбардировщиков F-35A с целью изучения российских средств ПВО.
Всё сложнее становится западной военщине тихо летать на разведку. Если прежде за такими полётами следили российские военные, то теперь последним помогает международная сетевая общественность.
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Зяблицев
cniza
Zubr
DenZ
Тайное становится явным
В «Вашингтон Пост» рассказали о «ясном свидетельстве», открывающем тайну того, почему Путин «предпочёл» Дональда Трампа его конкурентке на выборах — Хиллари Клинтон. Роль «агентов», тех, кто «сливал» документы, дезинформаторов в деталях неизвестна, зато «очевидно», что Путин возражал против вероятной «жёсткой линии» Х. Клинтон.
По мнению публициста Саймона Вэксмана, В. Путину очень не нравилась жёсткая позиция Х. Клинтон в отношении России в ту пору, когда она госсекретарём, и её жёсткие заявления во время избирательной кампании. Многие также предположили, что, поскольку Путин обвинял лично Клинтон в поддержке протестов 2011 года против российского правительства, он с тех пор желал «отмстить».
Интересно, что, по словам этого эксперта, Трамп — «воинствующий гуманист типа Путина, а не Клинтон». Моральный аргумент он использует не для оправдания «идеалистической трансформации», а как дополнительное оружие в борьбе за власть, безопасность, внутреннюю поддержку, даже за славу. Для Путина гуманизм тоже представляет собой «мощный пропагандистский инструмент», который помогает ему сохранить свой имидж у многих россиян и союзников — имидж справедливого лидера, придерживающегося твёрдой линии и предотвращающего «западное вторжение». То же самое можно сказать и о Трампе, чей удар по Сирии американцы встретили аплодисментами.
Вывод Вэксмана: «извращённый» переход мистера Трампа к «воинствующему гуманизму» является… победой Клинтон.
Возможно, эта дама и проиграла выборы, но идеология её живёт.
Возможно, добавим, Трамп в последние недели оказывает давление не на Сирию, а на КНДР именно с тем, чтобы отмежеваться от обвинений в «клинтонизме». В отношении Северной Кореи команда Трампа нарочно заострила тему национальной безопасности США, хотя корейцы никоим образом не угрожают американцам. Разве что злые пропагандистские ролики снимают, да и то в ответ на подплывающие американские кораблики.
Впрочем, специалисты по мировой политике, в том числе небезызвестный Б. Джонсон из города Лондона, заявляют, что Трамп может ударить по Сирии и второй раз. Если Путин оттуда не уйдёт.
Путин не ушёл.
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ARES623
Monster_Fat
ARES623
Влиятельная фрау
Владимир Путин встретился с Ангелой Меркель. В повестке дня переговоров были следующие пункты: реализация минских соглашений, ситуация на Ближнем Востоке, борьба с терроризмом и, разумеется, перспективы экономического сотрудничества Германии и России.
Лидер России напомнил, что Германия остаётся ведущим экономическим партнёром России, «несмотря на известные политические сложности и колебания глобальной экономической конъюнктуры». «Говоря о положении дел в двусторонней торговле, мы с удовлетворением констатировали наметившийся рост товарооборота: за январь-февраль его объём увеличился на 43%, — заметил Путин. — Отмечу, что ФРГ является крупнейшим покупателем российского природного газа, поставки из России покрывают почти 35% потребностей немецкого рынка».
Между лидерами двух государств сегодня очень мало точек для сближения. По сути, единственной темой, на которой сходятся Меркель и Путин, является вопрос расширения экономического сотрудничества (попросту говоря, поставка Россией в Германию энергетического сырья). Почти все прочие вопросы фрау Меркель воспринимает критично: тут и ситуация на Украине, и пресловутые права человека, и даже готовность к более тесному сотрудничеству с Россией в борьбе с терроризмом, которая неизбежно будет натыкаться на фигуру Асада, против которой коллективно возражает весь Запад.
Краткий визит Меркель был чисто формальным мероприятием, в рамках которого фрау канцлерин показала, что она по-прежнему является влиятельной политической фигурой в Европе. И в мире.
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inkass_98
To be or not to be
rotmistr60
Не то социализм, не то капитализм
На Западе полагают, что Россия одновременно сближается со своим советским прошлым и тут же от него отдаляется. Виной искривления сознания масс является, по-видимому, политическая ситуация: вместо социализма в стране капитализм. Последний способствует тому, что на смену массовой первомайской демонстрации пришли сады и огороды. От СССР же унаследовано лишь стремление к тотальной цензуре.
Победа шашлыка, пива, частного хозяйства и прочих атрибутов сытой капиталистической жизни над коммунистическим Первомаем очевидна давно. Поэтому сменились и лозунги поредевших демонстрантов. Нынешний Первомай отчасти похож на преддверие следующего российского праздника — Дня Победы: слово «победа» часто мелькает на плакатах тех, кто относит себя по давней традиции к трудящимся.
Популярность КПРФ, партии, которую следовало бы ассоциировать с праздником трудящихся, держится в стране на относительно низком уровне. В мае прошлого года за КПРФ готовы были проголосовать на выборах, если бы таковые состоялись в ближайшее воскресенье, всего 14% избирателей, в то время как за «Единую Россию» — 35% (данные опроса «Левада-центра» ). В реальности на выборах в Думу (сентябрь 2016 г.) расхождение между партиями оказалось намного больше : КПРФ — округлённо 13%, «ЕР» — 54%. Образно говоря, больше половины избирателей выступили за шашлык и пиво, и лишь 13% проголосовали за идеологию коммунизма и овеянные исторической славой образы былых вождей.
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jjj
vadsonen
parusnik
den-protector
*«Все глупости в мире бывают только от умных разговоров» - фраза из кинофильма «Айболит-66»
Очередным жестом доброй воли отметилось правительство России, приняв решение о списании 100% долга Киргизии (перед РФ). Общая сумма, которую Кыргызстан задолжал Российской Федерации, составляла почти четверть миллиарда долларов (240 млн).
Это, конечно же, гениальный стратегический ход, который не терпит критики. Россия списывает Киргизии долг, а Киргизия в ответ будет любить преданной любовью буквально каждого российского налогоплательщика. [Хош] – рассекай бесплатно гладь Иссык-Куля, [хош] – гуляй по Канту и любуйся Манасом. Горы, воздух, тепло и вдобавок лошади Пржевальского. А чтобы любовь не иссякала, Киргизии нужно непременно дать ещё несколько кредитов, а потом долги и по этим кредитам тоже списать... А как же ещё? Мы же щедрая душа!
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Elmi
С распада СССР ни чего не изменилось - как кормили бывшие республики, так и продолжаем некоторых кормить, за исключением того что раньше были вместе.
Словак
Это называется "бей своих, чтобы чужие боялись". Тебя, как Буратино, скорее подвесят за ноги за эту копейку, но вытрясут. Пожурят Улюкаева, пересадят в другое кресло Сердюкова, пропиарят "художника- поэта" Васильеву, их поймут и простят...
Zibelew
А они нам за это ещё ваххабитов пришлют типа Акбаржона.
Orionvit
Может, со стороны Киргизии будут политические дивиденды? Хотя я бы им не доверял, азиаты все продажные, и что такое дружба не знают. Может кто то возразит, но 90-е, всё поставили на свои места. Посулит Америка больше, предадут и не задумаются. Проходили уже.
Помидоры не пройдут!
В сочинскую резиденцию президента РФ наведался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Перед вылетом в Россию Эрдоган пообщался с журналистами, ответив на вопросы о том, чего ожидает от встречи с Владимиром Путиным. По ответам Эрдогана стало понятно, как турецкий президент расставляет приоритеты. Первое, о чём заговорил Эрдоган, - вовсе не Сирия, как ожидали многие, и вовсе не многолетний кровопролитный конфликт в этой стране. Первое для Эрдогана – снятие всех барьеров во взаимной торговле и иных экономических взаимодействиях.
И торгово-экономические барьеры были прямо-таки по ходу визита «султана» в Сочи сняты. Вот только по помидорам наша позиция была исключительно принципиальной. Помидоры ваши, - говорим, ни за что не впустим на свою территорию! И в самом деле. Помидоры ведь вещь куда более принципиальная, нежели, к примеру, поставки Анкаре С-400!.. Они, помидоры, если хотите, - вещь стратегического характера...
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Dr_Mad_71
М-да, быстро забыли погибших лётчика и морпеха.
Бензорез
Главное дело во всем этом, чтобы наши уставшие от трудов непосильных сограждане могли вволю полетать в разные там Анталии и прочие Хургады с олл инклюзивами. А остальное всё - мелочи жизни.
Parusnik
У нас сейчас нет друзей, нет и врагов, кроме ИГИЛ (*запрещено в РФ, - прим. редакции), у нас все теперь партнёры.
Помочь дрожжами
В середине марта в городе-герое Минске происходили поистине знаменательные события: приезжали представители МВФ с целью обсуждения очередного кредита, а на улицах люди без опознавательных знаков, но с хорошей физ. подготовкой «винтили» протестующих.
А интересный момент наступил уже после того, как Бацька переговорил с миссионерами МВФ. Растрогавшись от такого визита, Александр Григорьевич взял да и обязал Совмин Республики Беларусь оказать гуманитарную помощь Украине... В белорусскую гуманитарную «корзину», которая, как бы по линии Красного Креста и как бы по обе стороны линии соприкосновения, упаковали мыло, муку, макароны, тушёнку, шампунь. Особое сочетание – сахар, дрожжи и туалетная бумага. Оказывается, щедрая душа не только Россия... Правда, Россия у МВФ ничего не просит...
Ну, за многовекторность!
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rotmistr60
Иметь у себя под боком вторую Украину желания совершенно нет. Белорусская оппозиция, как и всякая другая на постсоветском пространстве, ориентирована исключительно на Запад. И вот тут задашься вопросом, что лучше - войска НАТО и ПРО в Белоруссии или Лукашенко?
виктор н
А лучше - и то, и другое? А сейчас это кажется возможным. Так что нужны третья и последующие альтернативы - надо находить. А это уже высший пилотаж: кто найдет - тому большая честь!
svp67
Простите, но я чего-то недопонимаю. Экономика Украины "на подъёме", за неё "весь мир", экономика Белоруссии в "стагнации", она под санкциями, так кто кому гуманитарку слать должен?
major07
Сахар и дрожжи? Меня терзают смутные сомненья...
Диверсантов встретили...
Оперативное командование Народной милицией ЛНР сообщает об успешной спецоперации по ликвидации членов диверсионной группы ВСУ. Информацией о ликвидации украинских диверсантов делится подполковник Андрей Марочко.
Открыто воевать не умеют, не хотят, да и особенно нечем. Зато вылазки становятся для украинских силовиков привычным делом. А ведь есть от кого нахвататься. Не будем забывать, что в Яворове продолжают консультировать украинских»хэроев» американские и канадские специалисты, которые на провокациях и подготовке террористических групп по всему миру съели целую свору собак.
Комментарии наших читателей:
Ныробский
Надеюсь, эти жмуры из числа окончательно упоротых и идейных украинских нациков, которые если бы остались живы, только и делали то, что поганили жизнь людям, которые против их бандеровщины.
hirurg
Один раз ушли, а второй - не получилось.
Ну, что ж, респект бойцам ЛДНР.
Ну, что ж, респект бойцам ЛДНР.
Evgenijus
Их послал на смерть Порошенко...
НЕКСУС
Их послала на смерть своя дурная голова в кастрюльке.
Погань против победителей
Украинские радикалы объявили о том, что они ведут собственную подготовку к 9 мая. Главарь украинской радикальной группировки ОУН (запрещена в РФ) Николай Кохановский (Микола Коханівський) в социальной сети Фейсбук пишет, что «не даст красной гидре просочиться в Киев». Под «красной гидрой» русофоб и неонацист Кохановский понимает тех людей, которые собираются выйти на улицы города на международную акцию «Бессмертный полк».
И ведь где-то же сидела вся эта смердящая погань, пока ещё активно «действовало» такое понятие как дружба народов. Не просто сидела, но и всеми «фибрами» и «жабрами» желала реванша. И так как реванш в отношении победителей нацизма невозможен по определению, решили воевать с портретами победителей, с их могилами и памятниками. И, выходит, этой погани на Украине не так уж и мало (как пытаются утверждать сами украинцы), если подавляющее большинство из состава всего остального украинского народа предпочитает помалкивать и закрывать глаза, выискивая самим себе оправдание.
Комментарии наших читателей:
просто экспл
меня вот больше интересует - а когда бандеровцы падут, их вешать будут?
или начнется визг про запрет смертной казни (а в ЛДНР их не запрещали и никаких конвенций они не подписывали) и про гуманизм?
или начнется визг про запрет смертной казни (а в ЛДНР их не запрещали и никаких конвенций они не подписывали) и про гуманизм?
Словак
Европа примет "борцов" при наличии у них средств к существованию и страховки. Остальные переобуются в 6 секунд и начнут громить памятники Бандере, жечь символику ПС (запрещён в РФ, - прим. редакции) и пр. г..., ругать Петю и его собутыльников.
КОТ БАЮН
Вот как после таких новостей к этой стране относиться? Кроме как отвращения и желания раздавить это отребье, больше никаких побуждений...
Т-50. Всё идёт по плану?
В начале этого года исполнилось 7 лет с момента первого полета российского истребителя 5-го поколения Т-50, он же ПАК ФА. Семь лет работы по доводке самолета, тем не менее, его американский коллега F-35 торжественно эксплуатируется, и не только в США, а первенец 5-го поколения F-22 тоже летает, пусть нюансов и ограничений в полетах «Раптора» не меньше, чем полетных часов.
Безусловно, есть непреодолимое желание того, чтобы отечественная оборонка выдавала по новому поколению боевых самолётов в год. Однако при этом мы сами видим и обсуждаем проблемы в виде нехватки профессиональных кадров, и, мягко говоря, не самого эффективного администрирования вкупе с не самыми выдающимися «успехами» отечественной экономики. Если нет такого инструмента как бешеный печатный станок, который есть у США, нужно исходить из объективных реалий. А реалии таковы, что гнаться за американским количеством F-35 России с создаваемым T-50 бессмысленно. А вот не выбиваться из графика по перевооружению – вполне. А то ведь случается и так, что реализация графика сдвигается настолько, что сам производитель начинает забывать о первоначальной цели проекта.
Комментарии наших читателей:
АлНиколаич
Приветствую! По поводу Т-50 ничего сказать не могу... Работы ведутся, и, видимо новые хотелки военных оттягивают сроки... С Ф-35 по другому. Там слепили серию сырых машин, и по мере работ вносят изменения во все выпущенные аппараты... И программа эта длится несколько подольше чем ПАК ФА! Так что, будем поглядеть...
Алекс_1973
Вспомните историю принятия на вооружение того же Су-27. Там вообще пришлось практически полностью переделывать уже готовый экспериментальный самолет, когда выяснилось, что по характеристикам он не дотягивает до F-15. И что в итоге? В итоге мы получили машину превосходящую противника по всем ЛТХ, пусть и позже амеров, но зато лучше. У нас так уж повелось, что мы всегда их догоняем и даже СССР при всей его финансовой и промышленной мощи в основном догонял США. Это, правда, не касалось только Космоса, там мы были впереди. Ну и что? Зато нашим удавалось создать оружие лучшее по ТТХ, чем у матрасов. Кроме того оно было на порядок дешевле и надежнее. Спешка нужна только при охоте на блох. Но и другой принцип надо не забывать: не спеша поспешай, а то можно и совсем опоздать. В общем, надо искать золотую середину и я так думаю, что наши её нашли, это Су-35... Прекрасная машина, мало чем уступающая матрасовскому "пятому" поколению. Другое дело, что их в войсках пока очень мало. Но тут опять же наследие проклятых 90-х, да еще и перманентный кризис в экономике. Но это уже обсуждение из другой области.
Т-14. Ждём поставок в войска
Для получения максимально возможных характеристик и увеличения потенциала в конструкции этой боевой машины использован ряд оригинальных наработок и технических решений, из-за чего танк самым серьезным образом отличается от существующих образцов своего класса.
В качестве продолжения предыдущей темы шутка из сети: «Шёл 2030 год. Минобороны в ходе Парада Победы на Красной площади продемонстрировало образцы новейших российских танков «Армата» - теперь в новом цвете». Будем надеяться, что шутка останется шуткой, а танков «Армата» в результате реализации программы окажется не «три опытных экземпляра», а столько, сколько их требуется для нужд российской армии.
Комментарии наших читателей:
Izotovp
Рабочее место по насыщенности приборами начинает напоминать космический корабль "Союз".
tchoni
"Танк очень электронный, электронный очень танк", и ничего нового.
Лично мне обзорность с места командира и водителя кажется неудовлетворительной, оставленной на уровне т-72. Даже командир "абраши" в лучшем положении благодаря наличию командирской башенки.
Лично мне обзорность с места командира и водителя кажется неудовлетворительной, оставленной на уровне т-72. Даже командир "абраши" в лучшем положении благодаря наличию командирской башенки.
Откат
Вы управляли огнем из Т-14? Подозреваю, что нет.
За экономику
На неделе – 7 мая – Россия отмечает не только день радио, но и своеобразный юбилей так называемых майских указов президента. Ровно 5 лет со дня подписания распоряжений президента после инаугурации.
Конечно, в такой ситуации нужно непременно найти оправдание действиям властей, а то сойдём за провокаторов, расшатывающих вертикаль... А потому: нечего тут скулить о невразумительной экономике! Вон, в 1998-м вообще зарплаты и пенсии не платили, а сейчас россияне жируют – на курорты в купе едут, машины покупают. Ну и что, если в кредит, всё равно – хорошо! И не нужно тут ничего говорить о сокращении числа рабочих мест, потому что их вовсе даже не сократили, а эффективно оптимизировали. А это, конечно же, добавит своих процентов к безудержному росту валового продукта. Вон и г-н Кудрин говорит: непременно добавит – только для этого нужно немного проредить ряды наших пенсионеров, уже больно много их тут по стране развелось. Ишь ты, в 60 лет халявы они захотели!
Ну, стало быть, за пятилетие майских указов! Тут весь вопрос: а чокаться при этом можно?..
Комментарии наших читателей:
Kenneth
За экономику либо хорошо, либо лучше помолчим.
Сибиралт
В СССР было - даешь пятилетку за 4,5 года! И, ведь, делали. А сейчас все обещаловки - к 2050-му. Кто доживёт, даже и не вспомнит, что обещали.
виктор н
В 30-х так затянули пояса, что народ охнуть не мог. Сейчас готовы? Нет!!! Вопят заранее - пенсии, зарплаты, здравоохранение... Жесткие рационалы в правительстве уже есть: пенсионная реформа, налоговая реформа - кем подготавливается? Инвестиции из чего делать? И кто должен делать: правительство или хозяева. Не забывайте, что экономический кризис в СССР не либералы организовали, а вполне коммунистическое правительство. Много об ошибках того времени читали? Вот - скрывают тщательно, нос воротят от разбирательств. Дурили и дурить будут простаков.
О создании зон безопасности в Сирии
В Сирии предполагается создать четыре зоны безопасности, которые позволят прекратить кровопролитие в республике и помогут запустить политический диалог. По словам Владимира Путина, американский президент Дональд Трамп поддержал данную инициативу. Консультации также проведены с Дамаском и Тегераном. «Мы все исходим из того, что нужно создавать механизмы, которые гарантировали бы прекращение кровопролития и создали бы условия для начала политического диалога», — пояснил президент России.
И ещё информация на сирийскую тему: заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов сообщил, что в течение сирийской кампании российские воздушно-космические силы уничтожили более трёх тысяч бензовозов террористов и более 200 заводов по переработке и перекачке нефтепродуктов.
В Сирии создаются зоны безопасности
ВКС РФ уничтожили 3 тыс. бензовозов в Сирии
Резкое обострение ситуации близ сирийско-иорданской границы
ВКС РФ уничтожили 3 тыс. бензовозов в Сирии
Резкое обострение ситуации близ сирийско-иорданской границы
Ожидается, что меморандум о создании зон деэскалации в Сирии будет подписан в Астане.
Напомним, 3 апреля там начались межсирийские переговоры, в качестве посредников на которых выступают Россия, Турция и Иран. Среди стран-наблюдателей фигурируют США. В этот раз Вашингтон повысил уровень своего представительства, делегировав помощника госсекретаря.
В меморандуме указано, что гарантами соблюдения режима прекращения огня в Сирии являются Россия, Турция и Иран.
Комментарии наших читателей:
Александр романов
По факту это раздел страны.
vanek77
Сирии капец. Больше мы её не увидим той прекрасной страной. Державы зафиксировали свои интересы, и на этом всё. К сожалению, прошёл именно матрасовский план, это была их изначальная идея.
rudolff
Эти зоны безопасности станут бомбами замедленного действия. Тот же Идлиб давно уже превратился в гадюшник, где осели все боевики, выведенные из Алеппо, из пригородов Дамаска. На что расчёт? На то, что они там все перевоспитаются и станут хорошими? Бред. Политика России в Сирии из показушно-театральной всё больше превращается в страусовую.
osoboye_mneniye
Да, обживаться бабахам никак нельзя было давать. Видимо, у России ресурсы подходят к концу. Вот и пришлось уступить. Сделали, что смогли.
Стратеги ошибаются
Вашингтонские стратеги выразили опасение, что Москва и Пекин создадут «формализованный» альянс и могут пойти… на вооружённый конфликт с США. Военный союз русских и китайцев выглядит достаточно сильным, чтобы его мощи хватило на «интенсивную и продолжительную войну» с заокеанской сверхдержавой. Впрочем, военный сценарий представляется экспертам маловероятным.
"Труп врага подплывает?.." Пекин играет на победу
КНР и РФ: вероятность создания «альянса» против США
Россия поддержала Китай в СБ ООН
КНР и РФ: вероятность создания «альянса» против США
Россия поддержала Китай в СБ ООН
Реальность заметно сильно отличается от таких прогнозов. Пока и Россия, и Китай под логотипом ООН оказывают дружное давление на КНДР, фактически проводя в жизнь доктрину Трампа. Сообщается, что в Совбезе ООН Москва поддержала предложение Пекина о прекращении Пхеньяном ядерных испытаний взамен на отказ от учений США и Южной Кореи вблизи КНДР.
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Maksus
Логичное решение. Думаю, что никому не хочется из-за щекастого получить под боком ядерную пустыню. Не сами корейцы взорвутся, так американцы подсобят.
Shurik70
Вот только бесполезно это.
Даже если американцы согласятся, КНДР прекратит испытания, и американцы тут же продолжат провокации. Потому что это американцы.
И как, интересно, Южная Корея может проводить учения "не вблизи" границ КНДР. Там вся страна вблизи границ.
Даже если американцы согласятся, КНДР прекратит испытания, и американцы тут же продолжат провокации. Потому что это американцы.
И как, интересно, Южная Корея может проводить учения "не вблизи" границ КНДР. Там вся страна вблизи границ.
vladimirvn
Китайцы торгаши. Они быстрее снюхаются с матрасами, чем с нами, если будет альтернатива.
Иран: место номер двадцать
Важнейшим игроком на ближневосточной арене является Иран. Несмотря на сложные отношения с рядом стран региона и некоторыми мировыми лидерами, это государство сохраняет и наращивает свой потенциал в различных сферах, в том числе в области вооруженных сил.
В конце апреля 2017 г. была опубликована обновлённая версия известного рейтинга Global Firepower, определяющего оборонный потенциал множества стран мира. Развитие армии и смежных сфер позволило Ирану занять 20 место в общем списке. С таким результатом он опередил множество стран своего региона, пропустив вперед только Турцию (8 место), Египет (12 место) и Израиль (15 место).
Разумеется, весьма ограниченные финансовые возможности приводят к заметным проблемам в деле модернизации армии. И всё же политическая воля и определённые возможности военного характера позволяют иранской администрации не только сохранять текущее положение дел, но и вмешиваться в текущие конфликты. Так, иранские военные специалисты участвуют в борьбе с пиратством в Аденском заливе, содействуют миротворческим операциям в Судане, а также оказывают серьезную поддержку правительственным войскам в Сирии.
В целом Иран успешно справляется с имеющимися трудностями и решает поставленные задачи. Мобилизация сил и ресурсов в сочетании с идеологической подготовкой и другими факторами привели к строительству достаточно мощных вооружённых сил. С точки зрения оборонного потенциала Иран вполне заслуженно может считаться одним из лидеров ближневосточного региона.
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Alikos
Надо помогать Ирану вооружением, заводами и АЭС. Иран со временем может быть противовесом непредсказуемой Турции.
рич
А он всегда в том регионе им и был.
Оператор
Ирану не хватает только Су-35С и "Искандеров-М", которые ООН разрешило поставлять после 2020 года. А остальное (иранская двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности на базе "Искандера-М") приложится.
Ирану осталось выстоять три года.
Ирану осталось выстоять три года.
Контр-адмирал ругается
Оба новейших и крупнейших боевых корабля военно-морских сил Австралии (универсальные десантные корабли (УДК) L 01 Adelaide и L 02 Canberra) не отходят от причалов с марта 2017 года из-за проблем с движителями — винторулевыми колонками ("азиподами"). Данные изделия производства германского концерна «Siemens» показали свою невысокую надёжность. Корабли отстаиваются в Сиднее, сроки решения возникшей проблемы неизвестны, возможно, на это потребуется не менее 6 месяцев.
И что же мы наблюдаем? Поиски виноватых! Но и это у спорщиков не получается.
Промышленность и флот обвиняют… друг друга. Указывается, например, на недостаточно квалифицированное обслуживание "азиподов" личным составом (использование флотом масел, не соответствующих спецификациям). В свою очередь, заместитель командующего ВМС Австралии контр-адмирал Майкл Нунан опротестовал данные сообщения «в резкой форме». Как ругался командир, не уточняется.
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Olegovi4
Корпуса испанские, остальное австралийское, а «ненадёжными» оказались дойчи из «Сименс». Логика супер.
dik-nsk
Надо было «Мистрали» покупать — как раз два свободных было))
Jovanni
Тут ещё русских хакеров не хватает! Это точно они в уши вдули морякам неправильное масло лить…
Засекла общественность
В конце апреля Boeing RC-135W Rivet Joint британских ВВС, он же Project Airseeker, выполнял задание у берегов Калининградской области по сбору данных о военно-морской базе Балтийского флота, сообщает «Популярная механика» со ссылкой на зарубежные интернет-издания.
«Однако британские разведчики не подозревали, что за полётом их сверхсекретной "заклёпки" наблюдают сотни тысяч пользователей сайтов Flightradar24 и Planefinder, на которых можно отслеживать пассажирские авиалайнеры. RC-135W тоже не остался без внимания: самолёт-шпион с бортовым номером RRR7220 на высоте восьми километров был замечен у границ России», – говорится в публикации. Как утверждают наблюдатели, «разведывательная миссия оказалась с треском провалена: подозрительные манёвры Rivet Joint на расстоянии около 100 километров от Калининграда не остались без внимания общественности».
Вдобавок стало известно, что британский разведчик действовал в сопровождении американских истребителей-бомбардировщиков F-35A с целью изучения российских средств ПВО.
Всё сложнее становится западной военщине тихо летать на разведку. Если прежде за такими полётами следили российские военные, то теперь последним помогает международная сетевая общественность.
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Зяблицев
Не удивлюсь, если выяснится, что пилот-разведчик во время полета делал героическое селфи и постил комменты в «Твиттере», как он лихо уделывает русских…
cniza
Все перевернулось в мире, и современная молодежь думает, что война — это как компьютерная игра, что можно на этапе сохраниться и потом, если что, вернуться, но реалии будут жуткие, и вот эта поросль начинает приходить к власти, служить в армии и принимать решения: начинать войну или нет…
Zubr
Ну средства объективного контроля сейчас довольно хорошо развиты. Ну наблюдали, а чего тут такого? Наши его явно засекли ещё до того, как он приблизился к нашим территориальным водам и вели его. Так в чём провал?
DenZ
Провал только в том, что таким словом это обозвали журналисты. Всё как обычно, из мухи слона делают. Сам разведчик, конечно, и не думал ни от кого скрываться.
Тайное становится явным
В «Вашингтон Пост» рассказали о «ясном свидетельстве», открывающем тайну того, почему Путин «предпочёл» Дональда Трампа его конкурентке на выборах — Хиллари Клинтон. Роль «агентов», тех, кто «сливал» документы, дезинформаторов в деталях неизвестна, зато «очевидно», что Путин возражал против вероятной «жёсткой линии» Х. Клинтон.
По мнению публициста Саймона Вэксмана, В. Путину очень не нравилась жёсткая позиция Х. Клинтон в отношении России в ту пору, когда она госсекретарём, и её жёсткие заявления во время избирательной кампании. Многие также предположили, что, поскольку Путин обвинял лично Клинтон в поддержке протестов 2011 года против российского правительства, он с тех пор желал «отмстить».
Интересно, что, по словам этого эксперта, Трамп — «воинствующий гуманист типа Путина, а не Клинтон». Моральный аргумент он использует не для оправдания «идеалистической трансформации», а как дополнительное оружие в борьбе за власть, безопасность, внутреннюю поддержку, даже за славу. Для Путина гуманизм тоже представляет собой «мощный пропагандистский инструмент», который помогает ему сохранить свой имидж у многих россиян и союзников — имидж справедливого лидера, придерживающегося твёрдой линии и предотвращающего «западное вторжение». То же самое можно сказать и о Трампе, чей удар по Сирии американцы встретили аплодисментами.
Вывод Вэксмана: «извращённый» переход мистера Трампа к «воинствующему гуманизму» является… победой Клинтон.
Возможно, эта дама и проиграла выборы, но идеология её живёт.
Возможно, добавим, Трамп в последние недели оказывает давление не на Сирию, а на КНДР именно с тем, чтобы отмежеваться от обвинений в «клинтонизме». В отношении Северной Кореи команда Трампа нарочно заострила тему национальной безопасности США, хотя корейцы никоим образом не угрожают американцам. Разве что злые пропагандистские ролики снимают, да и то в ответ на подплывающие американские кораблики.
Впрочем, специалисты по мировой политике, в том числе небезызвестный Б. Джонсон из города Лондона, заявляют, что Трамп может ударить по Сирии и второй раз. Если Путин оттуда не уйдёт.
Путин не ушёл.
Комментарии наших читателей:
ARES623
Вообще-то, Путин достаточно опытный политик, чтобы понимать, что не Клинтон и не Трамп формируют стратегию внешней политики США. Есть устойчивая "группа влиятельных лиц", которые являются истинными творцами американской политики, внешней и внутренней. Что бы ни заявляли будущие и избранные президенты США, делать они будут ровно то, что им предписано. Поведение Трампа — лишнее доказательство этому. Трамп в данном контексте нам был выгоден не потому, что он кинется в объятия Путину и начнет "дружить". Друг из него не лучше Клинтон. Просто Трамп своими невнятными телодвижениями создает такую турбуленцию внутри США, что европейские союзники почуяли ослабление руки владыки на своей шее. И как результат — непонятные шатания Венгрии, Италии, Франции. Да и Меркель что-то заговорила по-другому. С Клинтон было бы все ровно то же, что при Обаме. И ЕС стоял бы, как прежде, по стойке "смирно". Вот и вся разница. В три строки. А тут про Сирию и Украину рассуждают как про самостоятельные явления в то время, когда это всего лишь инструменты в попытке загнать Россию в "стойло". А по тому, как Путин реагирует, можно только удостовериться, что именно так это и есть. Главный же конфликт проходит по оси США — Россия — Китай. Все остальные "войны" — всего лишь фон этого противостояния и средство подправить экономику. Вопросы гуманности, либеральности, прав человека и прочие "моральные аспекты" — это для электората, чтобы не бузили, когда увидят цифры очередного бюджета. А уж про "идеологию" Клинтон — валяюсь под столом…
Monster_Fat
Какой бред пишут газетчики. Путин никого не "сливал" и не "выбирал". Клинтоншу зарубил на корню "теневой кабинет", управляющий США. Против семейства Клинтонов накопилось слишком много компромата из-за их грязных торговых делишек, при случае их можно было бы вытащить и раздуть скандал, причем не обязательно Путину. Вот чтобы такого не случилось и поставили Трампа. Кроме того, Трампа поставили и для того, чтобы он разрубил все "гордиевы" узлы, накопившиеся у США (да и во всем мире, собственно), и которые не решались трогать предыдущие администрации, списав последствия на его "сумасшедшесть" и "непредсказуемость", а после "списать" и самого Трампа или "импичментом" или "сердечным приступом", или "пулей агента Кремля". И вот тогда придет время или вернуться к Клинтонше, или к еще кому "поудобнее"…
ARES623
Вот это вряд ли. Трамп вылез как чёрт из табакерки. Никто не ждал, Все СМИ против Трампа до сих пор. А СМИ управляются как раз тем самым "теневым". И если по какой-либо причине Трамп не "дотянет" до конца срока, то Клинтон все равно Овальный кабинет не занять. А через четыре года Клинтон станет еще старее и болезненнее. Да и кто бы ни пришел в США к власти, суть политической линии страны не поменяется.
Влиятельная фрау
Владимир Путин встретился с Ангелой Меркель. В повестке дня переговоров были следующие пункты: реализация минских соглашений, ситуация на Ближнем Востоке, борьба с терроризмом и, разумеется, перспективы экономического сотрудничества Германии и России.
Лидер России напомнил, что Германия остаётся ведущим экономическим партнёром России, «несмотря на известные политические сложности и колебания глобальной экономической конъюнктуры». «Говоря о положении дел в двусторонней торговле, мы с удовлетворением констатировали наметившийся рост товарооборота: за январь-февраль его объём увеличился на 43%, — заметил Путин. — Отмечу, что ФРГ является крупнейшим покупателем российского природного газа, поставки из России покрывают почти 35% потребностей немецкого рынка».
Между лидерами двух государств сегодня очень мало точек для сближения. По сути, единственной темой, на которой сходятся Меркель и Путин, является вопрос расширения экономического сотрудничества (попросту говоря, поставка Россией в Германию энергетического сырья). Почти все прочие вопросы фрау Меркель воспринимает критично: тут и ситуация на Украине, и пресловутые права человека, и даже готовность к более тесному сотрудничеству с Россией в борьбе с терроризмом, которая неизбежно будет натыкаться на фигуру Асада, против которой коллективно возражает весь Запад.
Краткий визит Меркель был чисто формальным мероприятием, в рамках которого фрау канцлерин показала, что она по-прежнему является влиятельной политической фигурой в Европе. И в мире.
Комментарии наших читателей:
inkass_98
Меркель совершила дежурную встречу с Путиным во время дежурной же поездки. На этом, собственно, всё. Ничего нового или умного от этой встречи не ожидалось, и эти ожидания вполне оправдались.
To be or not to be
У фрау выборы на носу. И ей необходимы голоса электората. Вот и прискакала… за голосами.
Слушая их пресс конференцию… полное расхождение по основным направления внешней политики. Только Минское соглашение: оба — ЗА.
Что касается газа, то и из СССР газ шел в Европу.
В истории англосаксы всегда не давали образоваться оси Берлин — Москва. И на сей раз делают и будут делать всё, чтобы из оси вышла ломаная кривая. От этого Германия только проигрывает.
Слушая их пресс конференцию… полное расхождение по основным направления внешней политики. Только Минское соглашение: оба — ЗА.
Что касается газа, то и из СССР газ шел в Европу.
В истории англосаксы всегда не давали образоваться оси Берлин — Москва. И на сей раз делают и будут делать всё, чтобы из оси вышла ломаная кривая. От этого Германия только проигрывает.
rotmistr60
Смотрел вчера пресс-конференцию. Достаточно было услышать от канцлерши, что "смена власти на Украине произошла демократическим путем", и всё само расставилось по своим местам. Ничего не видящая и не слышащая Европа во главе с Германией будет продолжать ставить палки в колёса.
Не то социализм, не то капитализм
На Западе полагают, что Россия одновременно сближается со своим советским прошлым и тут же от него отдаляется. Виной искривления сознания масс является, по-видимому, политическая ситуация: вместо социализма в стране капитализм. Последний способствует тому, что на смену массовой первомайской демонстрации пришли сады и огороды. От СССР же унаследовано лишь стремление к тотальной цензуре.
Победа шашлыка, пива, частного хозяйства и прочих атрибутов сытой капиталистической жизни над коммунистическим Первомаем очевидна давно. Поэтому сменились и лозунги поредевших демонстрантов. Нынешний Первомай отчасти похож на преддверие следующего российского праздника — Дня Победы: слово «победа» часто мелькает на плакатах тех, кто относит себя по давней традиции к трудящимся.
Популярность КПРФ, партии, которую следовало бы ассоциировать с праздником трудящихся, держится в стране на относительно низком уровне. В мае прошлого года за КПРФ готовы были проголосовать на выборах, если бы таковые состоялись в ближайшее воскресенье, всего 14% избирателей, в то время как за «Единую Россию» — 35% (данные опроса «Левада-центра» ). В реальности на выборах в Думу (сентябрь 2016 г.) расхождение между партиями оказалось намного больше : КПРФ — округлённо 13%, «ЕР» — 54%. Образно говоря, больше половины избирателей выступили за шашлык и пиво, и лишь 13% проголосовали за идеологию коммунизма и овеянные исторической славой образы былых вождей.
Комментарии наших читателей:
jjj
Американцы, как это ни странно, просчитали реальное отношение россиян к кабинету Медведева. Видимо, это отношение "в открытых социальных сетях" прямо-таки в глаза бросается заокеанским аналитикам. Вот и разработали многоходовочку по дискредитации Медведева. Снимет его Владимир Владимирович, запишут себе в актив, и будут об этом трубить на каждом углу. Не снимет, будут поливать, что президент заодно с "казнокрадами". Попутно осуществляются дополнительные операции по дискредитации органов управления.
На первый взгляд, все логично и последовательно. Но... Президент может и премьера снять, и, говоря образно, Чубайса посадить. Тогда вся задуманная Западом схема рушится.
На первый взгляд, все логично и последовательно. Но... Президент может и премьера снять, и, говоря образно, Чубайса посадить. Тогда вся задуманная Западом схема рушится.
vadsonen
«Президент может и премьера снять, и, говоря образно, Чубайса посадить».
Вроде на дворе не первое апреля.
Вроде на дворе не первое апреля.
parusnik
Пора первомайский праздник переименовать в шашлычный спас…
den-protector
Всех с прошедшим Днем международной солидарности трудящихся и наступающим Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
Раньше у Первомая было естественное содержание и название, а сейчас политкорректное название (День весны и труда) и никакого содержания. Что касается стремления людей поскорее отбыть на фазенды, то это никак не частнособственнические устремления, а естественное желание людей сменить обстановку и вырастить что-то свое, а не есть химию из супермаркетов. И при СССР люди стремились на дачи, никто никакого мещанства в этом не видел. В СССР было много показухи и формализма (а сейчас разве меньше?), но за всей этой показухой все права трудящихся соблюдались. Даже те, которые западным трудящимся и не снились. Например, бесплатное жилье и путевки. Буржуи за бугром вынуждены были, особенно после Второй мировой войны, в основном соблюдать права трудящихся, чтобы снизить риск социальных и политических протестов. День весны и труда для большинства — это просто лишний выходной, а для власти и околовластных структур — повод показать, что у нас есть еще один официальный повод для показушного единения. У нас сейчас, к сожалению, все трудящиеся каждый сам за себя, лишь бы работу не потерять. Единственное, что еще как-то объединяет население в России, — это День Победы в Великой Отечественной войне. Этот святой праздник власти усиленно эксплуатируют, чтобы протянуть подольше. И то допускаются разные провокации типа дефиле Н. Поклонской то ли с портретом, то ли иконой бывшего императора Николая 2-го на акции "Бессмертный полк". Но, к сожалению, память о Великой Победе постепенно уходит в прошлое вместе с заслуженными ветеранами. Что касается КПРФ, то это просто пародия на коммунистов, иллюзия оппозиции, возможность для власти по утилизации "протестного" электората на очередных выборах.
Раньше у Первомая было естественное содержание и название, а сейчас политкорректное название (День весны и труда) и никакого содержания. Что касается стремления людей поскорее отбыть на фазенды, то это никак не частнособственнические устремления, а естественное желание людей сменить обстановку и вырастить что-то свое, а не есть химию из супермаркетов. И при СССР люди стремились на дачи, никто никакого мещанства в этом не видел. В СССР было много показухи и формализма (а сейчас разве меньше?), но за всей этой показухой все права трудящихся соблюдались. Даже те, которые западным трудящимся и не снились. Например, бесплатное жилье и путевки. Буржуи за бугром вынуждены были, особенно после Второй мировой войны, в основном соблюдать права трудящихся, чтобы снизить риск социальных и политических протестов. День весны и труда для большинства — это просто лишний выходной, а для власти и околовластных структур — повод показать, что у нас есть еще один официальный повод для показушного единения. У нас сейчас, к сожалению, все трудящиеся каждый сам за себя, лишь бы работу не потерять. Единственное, что еще как-то объединяет население в России, — это День Победы в Великой Отечественной войне. Этот святой праздник власти усиленно эксплуатируют, чтобы протянуть подольше. И то допускаются разные провокации типа дефиле Н. Поклонской то ли с портретом, то ли иконой бывшего императора Николая 2-го на акции "Бессмертный полк". Но, к сожалению, память о Великой Победе постепенно уходит в прошлое вместе с заслуженными ветеранами. Что касается КПРФ, то это просто пародия на коммунистов, иллюзия оппозиции, возможность для власти по утилизации "протестного" электората на очередных выборах.
*«Все глупости в мире бывают только от умных разговоров» - фраза из кинофильма «Айболит-66»
Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин
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