13:53 05 мая

Турция успешно испытала новый БПЛА "Anka-S"

Турция успешно испытала новые ударные беспилотники собственной разработки. Компания Turkish Aerospace Industries (TAI) и Минобороны Турции впервые сбросили бомбы с беспилотного летательного аппарата Anka-S, передает "Warspot" со ссылкой на janes.com

В ходе первого боевого тестирования дрон поразил мишени корректируемыми бомбами Roketsan MAM-L. В военном ведомстве испытания признали успешными, и в дальнейшем беспилотнику предстоят испытания ракет с лазерным наведением CİRİT и противотанковых ракет большой дальности UMTAS.

Турция успешно испытала новый БПЛА "Anka-S"



Согласно контракту, подписанному в 2013 году компанией TAI и Минобороны Турции, производитель должен поставить армии 10 единиц Anka-S до конца 2018 года. Как заявили представители турецкого военного ведомства, основным предназначением боевых дронов станет борьба с курдскими вооруженными формированиями внутри страны, а также в прилегающих к Турции районах Сирии и Ирака.

Разработка беспилотника Anka началась в 2004 году — после отказа Соединенных Штатов продать Турции ударные дроны Reaper и Predator. Компания TAI разработала две версии летательного аппарата: Anka Block A и Anka Block B (Anka-S). В первом варианте боевая машина может выполнять разведывательные функции, во втором — нести дополнительную нагрузку в виде бомб и ракет.

Anka-S имеет максимальный взлетный вес 1,6 т (полезная нагрузка — 200 кг). Размах крыла составляет 17,4 м при общей длине менее 8 м. Беспилотник оснащается поршневым двигателем Thielert Centurion 2.0 мощностью 155 л. с. Заявленная максимальная продолжительность нахождения в воздухе составляет 24 часа, высота полета может достигать 9 км.

промо-ролик БПЛА Анка

Использованы фотографии: janes.com
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Комментарии 13

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  1. oleg-gr Сегодня, 11:39
    Анка-пулеметчица? Ассоциация с этим именем очень стойкая с советских времен. Анекдоты про Чапаева и компанию были фольклором в то время.
    oleg-gr
    1. Чёрный Сегодня, 11:42
      Цитата: oleg-gr
      Анка-пулеметчица?

      анка- османка laughing
      Чёрный
      1. рич Сегодня, 11:50
        Как не назови, а своя собственная разработка и готовая к серийному выпуску. Турция стала шестой страной в мире, разработавшей и принявшей на вооружение ударные беспилотные летательные аппараты. До сих пор странами, имеющими на вооружении подобные системы были США, Китай, Иран, Пакистан и Израиль.
        рич
        1. Лёня Пантелеев Сегодня, 12:10
          Про Иран Вы меня удивили...
          Лёня Пантелеев
          1. рич Сегодня, 12:23

            Иранский беспилотный летательный аппарат (БЛА) Shahed 129 стоит на вооружении армии Ирана и активно используется для боевой поддержки вооруженных сил Сирии в войне с терроризмом. Об этом не так давно сообщили СМИ со ссылкой на заявление представителя иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).— БЛА может преодолевать расстояние в две тыс. километров и выполнять боевые задачи за пределами национальных границ. Наиболее эффективным считается радиус применения БЛА до 1,7 тыс. километров. Продолжительность его полета может составлять 24 часа, Известно, что эти БЛА способны нести четыре управляемые ракеты, размещаемые под крыльями летательного аппарата. На узлах подвески также может быть размещено до восьми скорострельных установок для поражения как стационарных, так и движущихся целей.
            Что представляет собой система Shahed 129? Есть мнения, что он напоминает американский аппарат RQ-170, также известный как «Зверь Кандагара», который в 2001 году в 225 километрах от границы с Афганистаном удалось захватить иранским военным. Конструктивно Shahed 129 похож на БЛА Hermes 450 израильской компании Elbit — высокоплан с V-образным хвостовым оперением, — однако, он крупнее израильского аппарата. Скорее, БЛА Shahed 129 по своей размерности занимает место между американским БЛА MQ-1 Predator и турецким БЛА Anka, аналогом которых его, с определенными допущениями, и можно назвать.
            рич
            1. профессор Сегодня, 13:18
              Цитата: рич

              Иранский беспилотный летательный аппарат (БЛА) Shahed 129 стоит на вооружении армии Ирана и активно используется для боевой поддержки вооруженных сил Сирии в войне с терроризмом. Об этом не так давно сообщили СМИ со ссылкой на заявление представителя иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).— БЛА может преодолевать расстояние в две тыс. километров и выполнять боевые задачи за пределами национальных границ. Наиболее эффективным считается радиус применения БЛА до 1,7 тыс. километров. Продолжительность его полета может составлять 24 часа, Известно, что эти БЛА способны нести четыре управляемые ракеты, размещаемые под крыльями летательного аппарата. На узлах подвески также может быть размещено до восьми скорострельных установок для поражения как стационарных, так и движущихся целей.
              Что представляет собой система Shahed 129? Есть мнения, что он напоминает американский аппарат RQ-170, также известный как «Зверь Кандагара», который в 2001 году в 225 километрах от границы с Афганистаном удалось захватить иранским военным. Конструктивно Shahed 129 похож на БЛА Hermes 450 израильской компании Elbit — высокоплан с V-образным хвостовым оперением, — однако, он крупнее израильского аппарата. Скорее, БЛА Shahed 129 по своей размерности занимает место между американским БЛА MQ-1 Predator и турецким БЛА Anka, аналогом которых его, с определенными допущениями, и можно назвать.

              Вы когда копи-паст делаете, то помечайте текст либо цитатой, либо наклонным шрифтом, а то получается вы свои мысли печатаете.
              На вашем фото не Шахед, а Гермес. Шахед никак не напоминает американский аппарат RQ-170.
              профессор
              1. рич Сегодня, 13:26
                Данные из интернета, Олег. Там эта картинка позиционирована как Шахед
                https://vpk.name/news/150759_shahed_129_tegeran_b
                et_po_sirii_raketami.html
                рич
        2. Taran 75 Сегодня, 13:00
          тоже не понимаю , для примера : Китай великая держава ? ... великая ! они не стесняются купить то , что не могут сами произвести ..( С-400 , Су -35 ) наши что великого мнения о себе ....купили хрень израйльскую ....а ударных все нет и нет ....гордыню то можно и по умерить ...купить у тех же китайцев шт 20 ударных СН-5 в Сирии они нужны , чем летчиками рисковать
          Taran 75
          1. Krabik Сегодня, 13:17
            С таким подходом можно всех военных пересадить на импортную технику.

            Сейчас гордыня пропала с Мистралями и Грена отложили, потом гордыня угасла с авиамоделями на радиоуправлении.
            Потом и танки Абрамсы начнём закупать сильно Б\У, там же просторно и есть кондиционер.
            Всё дойдёт то того, что наша военная промышленность утратит свой потенциал и исчезнет, как исчезли в своё время птицефабрики и стали завозить ножки буша.

            Заказ надо дать государству более менее живым или новым КБ и ждать от них результат, ну и пороть их периодически, если результата нету.
            Krabik
            1. Taran 75 Сегодня, 13:32
              ну утрировать то не надо : , я свое мнение высказал именно про ударные бпла , а танки и флот у нас не хуже эт точно wink
              Taran 75
  2. профессор Сегодня, 12:10
    Турция успешно испытала новые ударные беспилотники собственной разработки.

    Не собственной, а израильской. До Эрдогана Израиль помогал Турции в этом деле. ЕМНИП то и лицензию продали. Турки отказались от израильской полезной нагрузки в надежде сделать свою. Сделали. Но дальность полета дрона стала меньше. Турки было даже претензии Израилю предъявляли не смотря на то что турецкая полезная нагрузка оказалась тяжелее оригинальной израильской.
    профессор
    1. капрал Сегодня, 13:25
      Цитата: рич

      0
      рич Сегодня, 17:23 ↑ Новый

      Иранский беспилотный летательный аппарат (БЛА) Shahed 129


      Цитата: профессор
      Не собственной, а израильской. До Эрдогана Израиль помогал Турции в этом деле. ЕМНИП то и лицензию продали. Турки отказались от израильской полезной нагрузки в надежде сделать свою. Сделали. Но дальность полета дрона стала меньше. Турки было даже претензии Израилю предъявляли не смотря на то что турецкая полезная нагрузка оказалась тяжелее оригинальной израильской.


      Кто-то с фото перемудрил.
      капрал
  3. Воронок Сегодня, 12:44
    Ждем вас нашего "Петьку".
    Воронок
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