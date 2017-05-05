Турция успешно испытала новый БПЛА "Anka-S"
Турция успешно испытала новые ударные беспилотники собственной разработки. Компания Turkish Aerospace Industries (TAI) и Минобороны Турции впервые сбросили бомбы с беспилотного летательного аппарата Anka-S, передает "Warspot" со ссылкой на janes.com
В ходе первого боевого тестирования дрон поразил мишени корректируемыми бомбами Roketsan MAM-L. В военном ведомстве испытания признали успешными, и в дальнейшем беспилотнику предстоят испытания ракет с лазерным наведением CİRİT и противотанковых ракет большой дальности UMTAS.
Согласно контракту, подписанному в 2013 году компанией TAI и Минобороны Турции, производитель должен поставить армии 10 единиц Anka-S до конца 2018 года. Как заявили представители турецкого военного ведомства, основным предназначением боевых дронов станет борьба с курдскими вооруженными формированиями внутри страны, а также в прилегающих к Турции районах Сирии и Ирака.
Разработка беспилотника Anka началась в 2004 году — после отказа Соединенных Штатов продать Турции ударные дроны Reaper и Predator. Компания TAI разработала две версии летательного аппарата: Anka Block A и Anka Block B (Anka-S). В первом варианте боевая машина может выполнять разведывательные функции, во втором — нести дополнительную нагрузку в виде бомб и ракет.
Anka-S имеет максимальный взлетный вес 1,6 т (полезная нагрузка — 200 кг). Размах крыла составляет 17,4 м при общей длине менее 8 м. Беспилотник оснащается поршневым двигателем Thielert Centurion 2.0 мощностью 155 л. с. Заявленная максимальная продолжительность нахождения в воздухе составляет 24 часа, высота полета может достигать 9 км.
промо-ролик БПЛА Анка
В ходе первого боевого тестирования дрон поразил мишени корректируемыми бомбами Roketsan MAM-L. В военном ведомстве испытания признали успешными, и в дальнейшем беспилотнику предстоят испытания ракет с лазерным наведением CİRİT и противотанковых ракет большой дальности UMTAS.
Согласно контракту, подписанному в 2013 году компанией TAI и Минобороны Турции, производитель должен поставить армии 10 единиц Anka-S до конца 2018 года. Как заявили представители турецкого военного ведомства, основным предназначением боевых дронов станет борьба с курдскими вооруженными формированиями внутри страны, а также в прилегающих к Турции районах Сирии и Ирака.
Разработка беспилотника Anka началась в 2004 году — после отказа Соединенных Штатов продать Турции ударные дроны Reaper и Predator. Компания TAI разработала две версии летательного аппарата: Anka Block A и Anka Block B (Anka-S). В первом варианте боевая машина может выполнять разведывательные функции, во втором — нести дополнительную нагрузку в виде бомб и ракет.
Anka-S имеет максимальный взлетный вес 1,6 т (полезная нагрузка — 200 кг). Размах крыла составляет 17,4 м при общей длине менее 8 м. Беспилотник оснащается поршневым двигателем Thielert Centurion 2.0 мощностью 155 л. с. Заявленная максимальная продолжительность нахождения в воздухе составляет 24 часа, высота полета может достигать 9 км.
промо-ролик БПЛА Анка
Использованы фотографии: janes.com
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