Косачев: Контроль США за морскими портами РФ равносильно объявлению войны

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Ни одна страна мира и ни одна международная организация, прежде всего ООН, не уполномочивала США на контролирование выполнения каких бы то ни было резолюций Совета Безопасности ООН

Что и является в целом главной угрозой международному праву и главной проблемой современных международных отношений