Косачев: Контроль США за морскими портами РФ равносильно объявлению войны
Реализация американского законопроекта о контроле США за российскими портами на Дальнем Востоке предусматривает силовой сценарий, что равносильно объявлению войны, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ранее американский конгресс одобрил введение новых ограничений в отношении Северной Кореи. Основной целью законопроекта является обеспечение контроля за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН, которые ограничивают торговлю КНДР с другими странами. Палата представителей Конгресса США приняла в четверг поправки к закону о санкциях против КНДР, согласно которым Белый дом может взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино для подтверждения выполнения режима торговых ограничений.
По словам сенатора, "этот законопроект, как и огромное количество других "пирожков", выпекаемых конгрессом", не соответствует международному праву.
По мнению Косачева, в "нынешнем маневре" законодателей США нет ничего нового — американцы "всеми правдами и неправдами пытаются утвердить верховенство собственного законодательства над международным".
Ранее американский конгресс одобрил введение новых ограничений в отношении Северной Кореи. Основной целью законопроекта является обеспечение контроля за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН, которые ограничивают торговлю КНДР с другими странами. Палата представителей Конгресса США приняла в четверг поправки к закону о санкциях против КНДР, согласно которым Белый дом может взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино для подтверждения выполнения режима торговых ограничений.
Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован, поскольку его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны— сказал Косачев.
По словам сенатора, "этот законопроект, как и огромное количество других "пирожков", выпекаемых конгрессом", не соответствует международному праву.
Ни одна страна мира и ни одна международная организация, прежде всего ООН, не уполномочивала США на контролирование выполнения каких бы то ни было резолюций Совета Безопасности ООН— отметил глава комитета.
По мнению Косачева, в "нынешнем маневре" законодателей США нет ничего нового — американцы "всеми правдами и неправдами пытаются утвердить верховенство собственного законодательства над международным".
Что и является в целом главной угрозой международному праву и главной проблемой современных международных отношений— сказал сенатор.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›К. Косачев
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