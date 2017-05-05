13:58 05 мая

Косачев: Контроль США за морскими портами РФ равносильно объявлению войны

Реализация американского законопроекта о контроле США за российскими портами на Дальнем Востоке предусматривает силовой сценарий, что равносильно объявлению войны, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее американский конгресс одобрил введение новых ограничений в отношении Северной Кореи. Основной целью законопроекта является обеспечение контроля за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН, которые ограничивают торговлю КНДР с другими странами. Палата представителей Конгресса США приняла в четверг поправки к закону о санкциях против КНДР, согласно которым Белый дом может взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино для подтверждения выполнения режима торговых ограничений.

Косачев: Контроль США за морскими портами РФ равносильно объявлению войны



Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован, поскольку его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны
— сказал Косачев.

По словам сенатора, "этот законопроект, как и огромное количество других "пирожков", выпекаемых конгрессом", не соответствует международному праву.

Ни одна страна мира и ни одна международная организация, прежде всего ООН, не уполномочивала США на контролирование выполнения каких бы то ни было резолюций Совета Безопасности ООН
— отметил глава комитета.

По мнению Косачева, в "нынешнем маневре" законодателей США нет ничего нового — американцы "всеми правдами и неправдами пытаются утвердить верховенство собственного законодательства над международным".
Что и является в целом главной угрозой международному праву и главной проблемой современных международных отношений
— сказал сенатор.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›К. Косачев
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Комментарии 61

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  1. oleg-gr Сегодня, 12:09
    Хотеть - это одно. Они это смогут сделать?
    oleg-gr
    1. Венд Сегодня, 12:11
      Цитата: oleg-gr
      Хотеть - это одно. Они это смогут сделать?

      Они будут принуждать сделать это своих рабов.
      Венд
      1. BATUHAN Сегодня, 12:21
        Да ни кто не позволит. Ни одна страна. Разве только хохлы... но ведь и они распродали всю страну и никого особо не пускали проверяющими.
        Ни поляки, ни французы, ни испанцы не позволят. Не говоря уж о русских.
        Включайте голову... От куда у бармалеев разного сорта оружие? Есть официальные поставки? Все возят нелегально товар. И все запрещают третьему лицу вмешиваться в процесс торговли.
        BATUHAN
      2. майор Юрик Сегодня, 12:29
        Цитата: Венд
        Цитата: oleg-gr
        Хотеть - это одно. Они это смогут сделать?

        Они будут принуждать сделать это своих рабов.


        Так и представляю себе "сайгака дачного" под бандерофлагом, хлюпающего кингстонами и пытающегося остановить для досмотра наш "Варяг"! laughing А более обезбашенных холуёв,чем протокаклы у янкесов нет! negative
        майор Юрик
        1. Екатерина II Сегодня, 12:59
          Цитата: майор Юрик
          обезбашенных холуёв,чем протокаклы у янкесов нет

          мда, уважение так и прет. Как и культура общения..
          Причем тут Украина к ДВ? Там у американцев сил союзников хватает с избытком. Одни японцы чего стоят. Не могу сказать что ТФ РФ силен на данный момент. Помниться в РЯВ американцы и англичане тоже много чего сделали(то же давление на Китай и Францию) хотя расклад сил был лучше для России
          Екатерина II
          1. Б.Т.В. Сегодня, 13:23
            Цитата: Екатерина II
            Там у американцев сил союзников хватает с избытком. Одни японцы чего стоят.


            Хотите сказать, что японцы начнут досматривать суда в наших портах?!
            Цитата: Екатерина II
            Не могу сказать что ТФ РФ силен на данный момент.


            Если не секрет, поделитесь, откуда инфа о " силе" ТОФа?!
            Б.Т.В.
            1. svp67 Сегодня, 13:29
              Цитата: Б.Т.В.
              Если не секрет, поделитесь, откуда инфа о " силе" ТОФа?!

              Украинская разведка она такая, все знающая, Вы еще ничего не сделали, а только подумали, а она уже знает....
              svp67
          2. NIKNN Сегодня, 13:26
            Цитата: Екатерина II
            мда, уважение так и прет. Как и культура общения..

            Не берите в голову, пожалуйста, это везде и сути проблемы не отражает.. прошу прощения за соотечественника.
            А по сути проблемы, да это практически 21 июня 1941 го года будет... recourse
            NIKNN
          3. voron770247 Сегодня, 13:49
            и чего они стоят?!
            voron770247
      3. рич Сегодня, 12:50
        Американцы в своем конгрессе вольны принимать чего угодно, но таакие вещи, как обеспечение контроля за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН принимаются только решением СБ ООН...что то я не слышал чтобы СБ ООН давал разрешение следить за нашими портами..да они могут только получить ветто от России, или от Китая
        рич
    2. nik-karata Сегодня, 12:12
      давайте поспорим! я ставлю на то, что судно смогут остановить и досмотреть. а мы, как всегда будем оправдываться, ну а обиду "проглотим". с нами, ведь, и не такое случалось. ну а матрасы, думаю, помидорами не отделаются))) обидно
      nik-karata
      1. BATUHAN Сегодня, 12:16
        Цитата: nik-karata
        мы, как всегда будем оправдываться, ну а обиду "проглотим"

        Кто Вы? Продолжайте оправдываться и обижаться, коли более ничего делать не можете. wassat
        Русские пошлют на буй таких досмотрщиков. Присоединяйтесь к нам и хватить ныть и ссатся.
        BATUHAN
        1. nik-karata Сегодня, 12:20
          Для Вас только один пример, когда "проглотили" - ТУРЦИЯ. Возможно Вы были заняты, и что-то пропустили.
          nik-karata
          1. BATUHAN Сегодня, 12:35
            Кто проглатил-то? Вы ожидали войну в ответ? laughing Вы реально ожидали войну? wassat
            Далее посмотрите, что случилось.
            Армия лишь инструмент в руках политика. Это осознаете? Войны ведут не с целью разгромить физически, а с целью подчинить политически. Выиграв в сражении вы можете проиграть всю компанию. Банальные истины Вам рассказываю. Вы ведётесь как пацан на всякий треп.
            BATUHAN
          2. Karayakupovo Сегодня, 12:52
            Для Вас один пример. В 70-х годах наше торговое судно на Дальнем Востоке, шедшие с рогами маралов (знали только комсостав и сюрвейера) тормознули пираты. А о том, что еого сопровождает на ПЛ, никто не знал. ПЛ утопила пиратов и ушла, а судно продолжило рейс. Нашли КГБ потом наводчика из службы отправки груза. Писалось в газете "Боевая Вахта" КТОФа. А Вы думаете и сейчас такого не может быть? Тогда для Вас дополнительный пример: в 2006г теплоход "Алушта" Башкирского речного пароходства шёл из Трабзона в Азов. Грузины в Поти попросили повернуть к берегу, мотивируя тем, что теплоход идёт по их тер.водам, а если не послушаются, то обещали выслать погранкатер. Но тут на 16-м международном канале ответили-"Алушта", как шли, так и идите. А если грузины полезут, то Мы Вас прикроем. Отвечает Большой Противолодочный корабль РФ. Грузины заткнулись. И когда в7 ноября 2007г. мне дали команду грузится на Поти, то я сказал, что отказываюсь, потому что "Алушта" в "чёрном"списке у Грузин. Честь Имею!
            Karayakupovo
      2. Вальцманюга Сегодня, 12:17
        Цитата: nik-karata
        давайте поспорим!


        Если судно , будет идти под конвоем , устанут досматривать .
        Вальцманюга
        1. BATUHAN Сегодня, 12:39
          Если судно будет идти под флагом России, то и конвой не нужен.
          Иначе наступает именно то, о чем говорит Косачев:
          Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны

          Не думаю, что сшаашники опустились мозгами до уровня сомалийских пиратов.
          BATUHAN
          1. Ольгович Сегодня, 13:01
            Цитата: BATUHAN
            Если судно будет идти под флагом России, то и конвой не нужен.

            Множество судов ходят под экзотическими флагами.
            Ольгович
      3. yuriy55 Сегодня, 12:55
        Цитата: nik-karata
        давайте поспорим! я ставлю на то, что судно смогут остановить и досмотреть

        Давайте поспорим, что не смогут... no , а просто останавливают, и очень даже похоже на ваш сценарий:
        У берегов Ливии задержано российское судно, дипмиссия в Триполи выясняет обстоятельства произошедшего. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
        yuriy55
      4. voron770247 Сегодня, 13:51
        А чего тут спорить?... Северокорейцы недавно задерживали наше судно, а мы не долго, но матились...)))
        voron770247
    3. LostCoast Сегодня, 12:13
      Технически смогут.Будут пиратствовать в международных водах.А да,каперствовать...
      LostCoast
      1. alexmach Сегодня, 13:29
        а для ТОФа какраз пару корветиков достраивают...
        alexmach
    4. Монос Сегодня, 12:14
      "всеми правдами и неправдами пытаются утвердить верховенство собственного законодательства над международным".

      Опять на "слабо" щупают. Увы, они не угомонятся, пока не получат по башке.
      Монос
      1. yuriy55 Сегодня, 13:00
        Цитата: Монос
        Опять на "слабо" щупают. Увы, они не угомонятся, пока не получат по башке.

        Кто ж это им даст? Кто же такой небольшого роста, лысоватый примет на себя ответственность ответить?
        Не нравилась "Наша цель - коммунизм", привыкайте к "Наше право извиняться и оправдываться" laughing Дело в том, что в стае волков зачастую побеждает не сильный, а наглый...
        yuriy55
        1. voron770247 Сегодня, 13:52
          Ты путаешь, не побеждает а начинает...
          voron770247
    5. opus Сегодня, 12:34
      Цитата: oleg-gr
      Они это смогут сделать?

      Технически да

      vs ( на конец 2013)

      Серии Flight I и Flight II – 19 единиц,из которых 6 единиц находятся в Атлантическом флоте, и 13 в Тихоокеанском.
      +

      Серии Flight III – 23 единицы, из которых 11 единиц находятся в Атлантическом флоте, и 12 в Тихоокеанском.
      +

      ПЛА тип Seawolf
      Все три построенные лодки находятся на Тихоокеанском флоте США.
      +

      ПЛА тип Virginia
      Из десяти находящихся в настоящее время в боевом составе лодок, 3 единицы находятся на базе 3 ОФ ВМС США – Пёрл Харборе, остальные на базе Атлантического флота – Гротоне.

      +

      5 ед. в составе Атлантического флота США и 5 ед. в составе Тихоокеанского. Принятие в боевой состав одиннадцатого авианосца планируется в 2016 году (принят)
      +
      Крейсера УРО типа Ticonderoga
      11 ед. в составе Атлантического флота США и 11 ед. в составе Тихоокеанского.
      +
      Эсминцы УРО
      28 ед. в составе Атлантического флота США и 34 ед. в составе Тихоокеанского.( данные уже другие)
      +
      Фрегаты УРО
      В настоящее время в Боевом составе ВМС США осталось 15 фрегатов, из них в Атлантическом флоте США 9 единиц, в Тихоокеанском – 6.

      + всякая мелочь
      +
      на Тихоокеанском (Западном) - три ВМБ и пять ПБ
      +
      opus
      1. ghby Сегодня, 12:53
        Цитата: opus
        Технически да

        Ну мерится количеством кораблей и тем более угрожать Державе обладающей полноценной ядерной триадой, как то неразумно. Вот если бы у нас не было ядерной триады, тогда да. А так нет.
        ghby
        1. opus Сегодня, 13:14
          Цитата: ghby
          тем более угрожать Державе обладающей полноценной ядерной триадой, как то неразумно

          Ну как-то они совсем недавно плюнули 59(или сколько там) КР по стране и базе ВВС, где были и проводили боевые операции ВС страны обладающей полноценной ядерной триадой.
          И ничего (хорошо хоть не попали в наших)
          А еще помню одна страна НАТО,торгующая помидорами взяла и сбила СУ-24
          Державе обладающей полноценной ядерной триадой
          и пилот погиб.
          Причём помидорная страна не обладает ни каким ЯО.
          Ну как-то так.
          я же написал
          Цитата: opus
          Технически да
          opus
      2. yuriy55 Сегодня, 13:04
        Вы нам это всё выкладываете, думая что мы черпаем сведения в БСЭ? lol
        Наша страна готова и может обороняться возле своих границ, небольшие военные операции недалеко от...В остальном надо так напрячься, что некоторым придётся сменить костюмы от "не наших модельеров" на наряды, пошитые по заказу МО РФ... soldier
        yuriy55
        1. opus Сегодня, 13:16
          Цитата: yuriy55
          думая что мы черпаем сведения в БСЭ?

          Я не знаю, что Вы там черпаете,и откуда.
          Я написал "технически да" (может осуществить блокаду на Тихом океане и подкрепил цифрами/фактами (ну так привык и так обучен "за помелом следить")
          Вот Вы эту ахинею:
          Цитата: yuriy55
          Кто ж это им даст? Кто же такой небольшого роста, лысоватый примет на себя ответственность ответить?
          Не нравилась "Наша цель - коммунизм", привыкайте к "Наше право извиняться и оправдываться" Дело в том, что в стае волков зачастую побеждает не сильный, а наглый...

          к чему выкладываете?

          Цитата: yuriy55
          некоторым придётся сменить костюмы от "не наших модельеров" на наряды, пошитые по заказу МО РФ

          Не понял.
          Я комиссован подчистую.
          Сыну ещё рано, так он и так в российском хаки ходит
          opus
      3. 44Серега44 Сегодня, 13:22
        это то что на балансе. А что реально плавает совсем другие цифры и не в +
        44Серега44
        1. opus Сегодня, 13:45
          Тем более технически да.
          Американские данные 2013, сейчас у них в +
          opus
  2. lwxx Сегодня, 12:09
    Карибский кризис 2.0
    lwxx
    1. romandostalo Сегодня, 12:12
      Да это может быть покруче Карибского кризиса....
      romandostalo
      1. Роман 11 Сегодня, 13:07
        Цитата: romandostalo
        это может быть покруче Карибского кризиса....

        Покруче - это уже ядерная зима, если планета не развалится. laughing

        У нас до середины 80-х был отрезок гонки.... подсчитывали, сколько раз способны уничтожить землю.

        В конгрессе остались старикашки с тех времён, но теперь они воюют в союзе с Альцгеймером lol
        Роман 11
    2. yuriy55 Сегодня, 13:05
      Цитата: lwxx
      Карибский кризис 2.0

      Только теперь "Куба" возле наших берегов...
      yuriy55
  3. Никкола Мак Сегодня, 12:14
    Какое международное законодательство - кто его видел?
    Юсовцы пытаются пропихнуть свои делишки через "легитимизацию" в ООН, а не получается - делают просто так!!!
    Насчёт портов и досмотра - это уже даже не смешно, просто фантастика!
    Никкола Мак
  4. Удав КАА Сегодня, 12:16
    Я лично плохо себе представляю, как янки это будут делать с кораблями КНР, РФ?
    Кто им позволит проводить досмотровые действия на суверенной территории иностранного судна? Для этого нужно минимум объявлять морскую блокаду. А это по м-н праву есть акт объявления войны.
    Они там, в конгрессе, совсем уже *обеззаконились* до такой степени, что ни во что не ставят Международное морское право!? am
    Удав КАА
    1. Red_Hamer Сегодня, 12:53
      Они там, в конгрессе, совсем уже *обеззаконились* до такой степени, что ни во что не ставят Международное морское право!?
      не только морское, но и любое другое, кроме своего.
      Red_Hamer
    2. sgazeev Сегодня, 13:02
      Цитата: Удав КАА
      Я лично плохо себе представляю, как янки это будут делать с кораблями КНР, РФ?
      Кто им позволит проводить досмотровые действия на суверенной территории иностранного судна? Для этого нужно минимум объявлять морскую блокаду. А это по м-н праву есть акт объявления войны.
      Они там, в конгрессе, совсем уже *обеззаконились* до такой степени, что ни во что не ставят Международное морское право!? am

      Их замучил старческий запор,они даже подумать не успеют,когда придёт ответка в виде красной черты посредством технических возможностей,РЭБ,глушилки и прочие примочки. Да и наши АПЛ районы патрулирования расширят. Просто устроят не комфорт по системе ЖКХ. drinks
      sgazeev
    3. yuriy55 Сегодня, 13:06
      Цитата: Удав КАА
      Я лично плохо себе представляю, как янки это будут делать с кораблями КНР, РФ?
      belay
      Я лично плохо себе представляю, что янки это будут делать с противо-корабельными ракетами КНР, РФ? laughing
      yuriy55
  5. Dave36 Сегодня, 12:22
    американцы тоже не ..если примут, то и перехватят где надо и досмотрят...
    Dave36
  6. Alexey RA Сегодня, 12:24
    Интересно, а американским конгрессменам известно о наличии у РФ и КНДР сухопутного участка границы? И железной дороги, пересекающей его (её как раз в 2013 полностью реконструировали)? smile
    Alexey RA
    1. Dave36 Сегодня, 12:24
      Да, но тогда они обвинят нас, что мы поддерживаем режим Кима))
      Dave36
      1. yuriy55 Сегодня, 13:09
        Цитата: Dave36
        Да, но тогда они обвинят нас, что мы поддерживаем режим Кима))

        А кто вам говорит, что Россия поддерживает Чен Ына? Россия поддерживает санкции против КНДР...И говорит, что всё надо решать ПЕРЕГОВОРАМИ!!! am
        yuriy55
  7. Дамир Сегодня, 12:25
    предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов

    прямой Casus belli..... видать совсем бюджетные проблемы матрасию прижали....
    Дамир
  8. Шукшин Сегодня, 12:26
    Фаштнгтон опять проверяет Россию на прочность.
    Любое судно, это суверенная территория.
    Шукшин
    1. yuriy55 Сегодня, 13:11
      Цитата: Шукшин
      Фаштнгтон опять проверяет Россию на прочность.
      Я понял, что вы за то, чтобы российский флот проверил на прочность самих досмотрщиков? Флот может, осталось уболтать Верховного главнокомандующего... laughing
      yuriy55
  9. Горный стрелок Сегодня, 12:27
    Чего удивляться? Гегемон обязан так себя вести. Его законы - "по над усе", и т.д. Он уже привык к такому поведению - как гопник, которому никто не давал отпора. И вдруг кто то спросил - доколе? А гопник не понял вопроса...
    Горный стрелок
  10. AlexTires Сегодня, 12:34
    Во будет фишка когда по эсминцу США, в наших территориальных водах, шмальнут "Клабом" с контейнеровоза... бггг..
    но, как я смотрю, у нас опять громче всех орут про войну те, кто воевать не пойдёт, а забьётся где- нибудь в крысиной норе или при первой же возможности слиняют в другую страну.
    AlexTires
    1. Екатерина II Сегодня, 13:03
      Цитата: AlexTires
      Во будет фишка когда по эсминцу США, в наших территориальных водах, шмальнут "Клабом" с контейнеровоза... бггг..

      не шмальнут. Для этого нужна решительность и приказ сверху. А там одна озабоченность. Поэтому если представить самовольное "шмальнул" то возможны два варианта. американцы выскажут что им надо-виновного накажут за превышение, РФ извиниться и выплатит компенсацию. Если все будет санкционировано то "Контейнеру с Клабом жутко не повезет"
      А вообще все будет так.
      Осмотрят отпустят а СМИ - представят как победу, мол ага ничего не нашли и не найдут.
      Екатерина II
      1. AlexTires Сегодня, 13:28
        если вы не поняли то это была шутка.....
        AlexTires
    2. Роман 11 Сегодня, 13:18
      Цитата: AlexTires
      но, как я смотрю, у нас опять громче всех орут про войну те, кто воевать не пойдёт, а забьётся где- нибудь в крысиной норе или при первой же возможности слиняют в другую страну.

      Косачёв? Ну что вы, ему дадут под командование корпус, или пристроят членом военного совета, этакий Мехлис. Сердюкову дадут армию, Рагозин младший будет зам.командующего ВКС, Сергеев младший зам командующего по тылу ..... ну и т.д. по всем династиям военных и не только талантов, никого не забудут. smile
      Роман 11
      1. AlexTires Сегодня, 13:30
        все рассосутся как только упадет первая бомба, ныкая по карманам загранпаспорта и паспорта др государств...
        AlexTires
  11. vandarus Сегодня, 12:35
    И остановят. И досмотрят. И проглотим. Такое уже во время Крибского кризиса было. А Советский Союз это не нынешняя Россия.
    vandarus
  12. Семенов Сегодня, 12:45
    Пускай приходят и контролируют. Если смогут. А бумагой Конгресса - если мягкая - могут утереться. Ей-богу, там Псаков через одного, что ли.
    Семенов
  13. tchoni Сегодня, 12:47
    Наш ответ это контейнеры с "клубом"-" калибром" на контейнеровоз и размещение "торов" на их же капитанский мостиках?
    tchoni
    1. yuriy55 Сегодня, 13:15
      Цитата: tchoni
      Наш ответ это контейнеры с "клубом"

      Наш ответ мог бы помочь потеряться американской АУГ, посланной на "усмирение" в бескрайних и бурных волнах великого Тихого (но не всегда, всяко бывает и Боинги теряются и подлодки... belay ) океана... crying
      yuriy55
  14. PValery53 Сегодня, 12:49
    Досмотрщиков на Колыму на пятОк лет за злостные нарушения. И пусть повизжат "исключительные". Всё - по закону(джунглей).
    PValery53
  15. Оператор Сегодня, 13:03
    Косачев зря истерит - резолюция ООН о санкциях против КНДР предусматривает досмотр судов в международных водах только с согласия государства, под чьим флагом зарегистрировано судно.

    Т.е. судно российского судовладельца под флагом Панамы или Камбоджи (при их согласии) будет досматриваться, а судно российского судовладельца под флагом России - нет.

    Российским судовладельцам надо не уводить свои суда в офшоры - только и всего (спасибо Конгрессу США за очередной вклад в развитие экономики РФ).
    Оператор
  16. Абраша Сегодня, 13:42
    Не понятно возмущение, в США могут принять абсолютно любой закон, но действовать он будет только на территории штатов и их сателлитов! В данном случае российские корабли досматривать если и будут, то только в территориальных водах Южной Кореи или Японии, в остальных случаях в территориальных водах КНДР и России, риски утонуть от торпедной атаки неизвестной подводной лодки очень существенны... Кстати контролировать порты можно и дистанционно, через спутники шпионы, резидентуру... А Крым США не признан как территория России и что?
    Абраша
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