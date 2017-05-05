Китайский C919 совершил первый полёт

Сегодня первый свой полёт выполнил китайский пассажирский авиалайнер С919, разработчиком которого является Commercial Aircraft Corp. of China (Comac). Название этой компании, а также первая буква англоязычного названия Китая и отражены в наименовании машины. При этом и цифры тоже имеют своё смысловое значение. Так, первая девятка обозначает в китайской философии вечность. А вот число 19 – своеобразная отсылка к числу пассажиров (190), которое может быть взято на борт самолёта. Об этом сообщает «Синьхуа».Самолёт вылетел из шанхайского аэропорта Пудун. Пассажиров на его борту не было. В C919 экспериментальный перелёт совершили пять членов экипажа.C919 – узкофюзеляжный авиалайнер, дальность полёта которого составляет около 4,075 тыс. км. Его сравнивают с модернизированным 737-м «Боингом».Теперь Китай становится четвёртым производителем пассажирских авиалайнеров в мире. Ранее свою нишу в производстве самолётов гражданской авиации заняли США, Россия и ЕС.Китайский авиапроизводитель заявляет, что уже есть контракты на поставки более 500 самолётов C919 не только китайским, но и зарубежным авиакомпаниям. По предварительной информации, российских авиаперевозчиков среди них нет.