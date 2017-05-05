13:55 05 мая

Китайский C919 совершил первый полёт

Сегодня первый свой полёт выполнил китайский пассажирский авиалайнер С919, разработчиком которого является Commercial Aircraft Corp. of China (Comac). Название этой компании, а также первая буква англоязычного названия Китая и отражены в наименовании машины. При этом и цифры тоже имеют своё смысловое значение. Так, первая девятка обозначает в китайской философии вечность. А вот число 19 – своеобразная отсылка к числу пассажиров (190), которое может быть взято на борт самолёта. Об этом сообщает «Синьхуа».

Китайский C919 совершил первый полёт


Самолёт вылетел из шанхайского аэропорта Пудун. Пассажиров на его борту не было. В C919 экспериментальный перелёт совершили пять членов экипажа.


C919 – узкофюзеляжный авиалайнер, дальность полёта которого составляет около 4,075 тыс. км. Его сравнивают с модернизированным 737-м «Боингом».

Теперь Китай становится четвёртым производителем пассажирских авиалайнеров в мире. Ранее свою нишу в производстве самолётов гражданской авиации заняли США, Россия и ЕС.



Китайский авиапроизводитель заявляет, что уже есть контракты на поставки более 500 самолётов C919 не только китайским, но и зарубежным авиакомпаниям. По предварительной информации, российских авиаперевозчиков среди них нет.

Использованы фотографии: Твиттер
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. nik-karata Сегодня, 12:16
    ну, вот, вчера, по поводу нашего МС-21, вопросы в комментах были, что, мол, узкофюзеляжные самолёты не "айс"! смотрите, Вам китайский "привет"))) good
    nik-karata
    1. Muvka Сегодня, 12:19
      А я жду комментов восхищения Китайской промышленностью. И недовольства нашей. Но при этом восхищаться будут несмотря на то, что Китайского в том самолете немного и, при этом, требовать от нашей промышленности 100% локализации при производстве МС-21 и ССЖ.
      Muvka
      1. nik-karata Сегодня, 12:22
        Раньше говорили, что русские долго запягают.... Теперь мне кажется, что в наше время ещё и медленно едут. обидно
        nik-karata
        1. Muvka Сегодня, 12:24
          По срокам. Презентация Китайца была в 15 году, МС-21 - в 16. Разница во времени между первыми полетами - меньше месяца. По каким параметрам "долго"?
          Muvka
        2. рич Сегодня, 12:40
          Свято место пусто не бывает. Как долго все-таки мы телимся
          рич
      2. Сухов Сегодня, 13:26
        Цитата: Muvka
        А я жду комментов восхищения Китайской промышленностью. И недовольства нашей.

        У нас просто замечательная промышленность!
        Мы весь мир завалили дешевым ширпотребом, электроникой, автомобилями т.д.
        При Союзе каждый третий гражданский самолет в небе - был наш.
        Теперь - не больше 1 процента.
        Это "тупые" американцы чего то постоянно строят, изобретают, выпускают...
        Зато мы какие молодцы: построили - поломали, опять сделали - опять поломали,
        вот что у нас лучше всех получается.
        У нас промышленное производство как на дрожжах растет, за выпускниками технических вузов предприятия в очередь и в драку лезут!
        И что самое главное, при той заоблачной зарплате которую предлагают молодым специалистам, последние носом крутят, выбирают где не только высокая зарплата а еще и работа интересная.
        Ну не зря же у нас наплыв высокообразованных "специалистов" из ближнего зарубежья!
        Опять же те наши которые в смутные года рванули с Родины на Чужбину - все домой вернулись!
        Но.
        Одно плохо у нас: финансисты и банкиры - прозябают, влачат нищенское существование.
        sad
        Китайцы, американцы, европейцы - тупые!
        А мы - острые!
        Уряяяяяя!
         hi
        Сухов
    2. svp67 Сегодня, 13:11
      Цитата: nik-karata
      смотрите, Вам китайский "привет")))

      Как бы он для нашего МС-21 не оказался "карачуном"...
      svp67
  2. himRa Сегодня, 12:18
    Китайский авиапроизводитель заявляет, что уже есть контракты на поставки более 500 самолётов C919 не только китайским, но и зарубежным авиакомпаниям.

    Да ужж...с китайским ксероксом тяжело будет тягатся
    himRa
    1. Muvka Сегодня, 12:22
      А Китайский ксерокс будет множить французские движки? Или все-таки произвести больше самолетов, чем полученных движков, не получится?
      Muvka
      1. himRa Сегодня, 12:28
        Цитата: Muvka
        А Китайский ксерокс будет множить французские движки? Или все-таки произвести больше самолетов, чем полученных движков, не получится?

        Вы правы...но ведь на первом этапе и это не плохо,главное то что продукт высокотехнологичный ...это ж уже не куртки и лапша
        himRa
        1. Muvka Сегодня, 12:34
          А что сложного собирать из комплектующих? У нас вот тоже всякие телевизоры в стране (самсунг , например) собирают - но это нельзя назвать высокотехнологичным производством.
          Muvka
          1. himRa Сегодня, 12:59
            Что вы хотите этим сказать?
            Например мы имеем возможность на базе французкой матрицы разработать собственные ПНВ а китайцы настолько тупы что не могут подготовить собственные инженерные кадры ? Чем они отличаются от нас?тем более что их в 10! раз больше чем нас .10! КАРЛ! процент талантливых соответственно так же..
            himRa
            1. Muvka Сегодня, 13:18
              Могут. Но все равно закупают Французские движки. Закупка движков заграницей - это не высокотехнологичное производство. Я хотел сказать только это.
              Muvka
  3. Siegen Сегодня, 12:19
    [media=https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=кит
    айский%20самолет%20c919&frm=ws_p&d=1565943933&sig
    =d9d5835770&s=Youtube]

    Потихоньку завоёвывают мировое господство.
    Siegen
  4. Стройбат запаса Сегодня, 12:22
    А где наши пассажирские самолеты? Слышно только про МС-21, и то неизвестно, кто и сколько закупит. Гражданское авиастроение, похоже, совсем задавлено. Одни "арбузы" и "бананы" летают.
    Стройбат запаса
    1. Muvka Сегодня, 12:25
      ССЖ произведено почти 130 штук. Передано заказчикам 110(вроде). Летают - 90.
      Muvka
    2. Iline Сегодня, 13:53
      Цитата: Стройбат запаса
      и то неизвестно, кто и сколько закупит.

      Первый портфель заказов ПАО "Корпорация "Иркут" на новые самолеты МС-21 составляет 175 бортов
      Первой из отечественных компаний контракт с «Иркутом» на пятьдесят МС-21 (твердый заказ на 28 самолетов с опционом еще на 22) подписала воронежская лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко.».Клиенты «Иркута» из числа российского банковского сообщества представлены компаниями «ВЭБ-Лизинг», которая разместила два заказа суммарно на шестьдесят машин, и «Сбербанк Лизинг», с предварительным соглашением на двадцать самолетов. А дочерняя структура госкорпорации «Ростех» - «Авиакапитал-Сервис» (АКС) - выдала «Иркуту» два заказа, по пятьдесят машин каждый.
      Далее...
      Если Аэрофлот по непонятным причинам решил брать в лизинг у «Авиакапитал-Сервис» (АКС), то Nordwind Airlines подписал предварительное соглашение на пять МС-21.Проявившие интерес к МС-21 авиакомпании «второго» и «третьего» эшелона представлены Red Wings Airlines и «ИрАэро». Каждая из них подписалась на десять самолетов.Египетский перевозчик Cairo Aviation в ноябре 2015 года он подписал соглашение на десять самолетов.8 июня 2016 года, МС-21 приобрел второго иностранного заказчика «Азербайджанские авиалинии». Предполагается лизинг десяти воздушных судов.
      Не всё так грустно для ещё не взлетавшего самолёта. Дальше может быть веселее. Всё зависит от цены и способности наладить техническое обслуживание.
      Iline
  5. Семенов Сегодня, 12:38
    И заметьте - сделано "государственной корпорацией"! Частники не потянули, а у нас госкорпорации приватизировать собираются, "неэффективно, понимаешь, работают".
    Семенов
  6. Горный стрелок Сегодня, 12:41
    Конкурент нашего МС-21. Только у нашего и движки БУДУТ свои, и крыло углепластиковое. Короче, Китай тоже начинает защищать внутренний рынок от США и ЕС.
    Горный стрелок
  7. Владимир Постников Сегодня, 12:43
    На Боинге и Аэрбасе начинают нервно покуривать. 500 самолетов (бОльшая часть для китайского рынка) пролетят мимо. Нет, добром это не кончится.
    Россия надеется сыграть на противоречиях гигантов? А что, если вдруг гиганты решат объединиться (тебе половину, и мне половину)?
    Плохой сценарий. С учетом перспектив экономического развития России, даже и думать об этом страшно.
    Расслабляемся. Ровно и глубоко дышим. И повторяем: "Пока Путин у власти, он этого не допустит. Он всё знает. Он всё видит. Он нас спасёт. У него есть ПЛАН."
    Для справки:
    22 мая 2007 года на расширенном заседании Высшего совета и Генерального совета «Единой России» Б. В. Грызлов выступил с политическим докладом на тему «О реализации Плана Путина партией „Единая Россия“.
    26 февраля 2008 года Свердловский областной суд решил, что словосочетание «План Путина» не является интеллектуальной собственностью партии «Единая Россия» и разрешил гражданам России использовать его по своему усмотрению.
    Владимир Постников
  8. профессор Сегодня, 13:23
    Упаси Господи летать на китайских самолетах.
    профессор
    1. svp67 Сегодня, 13:39
      Цитата: профессор
      Упаси Господи летать на китайских самолетах.

      Но весь мир УЖЕ летает на движках произведенных в Китае... Так, что тогда уж лучше вообще не летать
      svp67
Картина дня