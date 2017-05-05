Россия полностью закрыта радиолокационным полем для защиты от ракетного нападения

В 2016 году успешно прошли государственные испытания три новейшие радиолокационные станции высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ) "Воронеж": в Орске, Барнауле и Енисейске. С применением технологий ВЗГ еще три РЛС доработаны в Барановичах, Мурманске и Печоре

Все это позволило впервые в истории новой России создать по периметру нашей границы сплошное радиолокационное поле Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траекторий полета баллистических ракет