Россия полностью закрыта радиолокационным полем для защиты от ракетного нападения
В России создано сплошное радиолокационное поле для защиты территории от возможной угрозы ракетного нападения, передает "Интерфакс-АВН" заявление пресс-службы концерна "РТИ".
РЛС "Воронеж" - ряд российских надгоризонтных радиолокационных станций наземного эшелона СПРН, работающих в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические баллистические и аэродинамические объекты.
В 2016 году успешно прошли государственные испытания три новейшие радиолокационные станции высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ) "Воронеж": в Орске, Барнауле и Енисейске. С применением технологий ВЗГ еще три РЛС доработаны в Барановичах, Мурманске и Печоре- сообщил пресс-секретарь концерна Евгений Примаков -
Все это позволило впервые в истории новой России создать по периметру нашей границы сплошное радиолокационное поле Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траекторий полета баллистических ракет
РЛС "Воронеж" - ряд российских надгоризонтных радиолокационных станций наземного эшелона СПРН, работающих в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические баллистические и аэродинамические объекты.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›РЛС "Воронеж
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