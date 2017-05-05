14:00 05 мая

Россия полностью закрыта радиолокационным полем для защиты от ракетного нападения

В России создано сплошное радиолокационное поле для защиты территории от возможной угрозы ракетного нападения, передает "Интерфакс-АВН" заявление пресс-службы концерна "РТИ".

Россия полностью закрыта радиолокационным полем для защиты от ракетного нападения


В 2016 году успешно прошли государственные испытания три новейшие радиолокационные станции высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ) "Воронеж": в Орске, Барнауле и Енисейске. С применением технологий ВЗГ еще три РЛС доработаны в Барановичах, Мурманске и Печоре
- сообщил пресс-секретарь концерна Евгений Примаков -
Все это позволило впервые в истории новой России создать по периметру нашей границы сплошное радиолокационное поле Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траекторий полета баллистических ракет



РЛС "Воронеж" - ряд российских надгоризонтных радиолокационных станций наземного эшелона СПРН, работающих в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические баллистические и аэродинамические объекты.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›РЛС "Воронеж
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Комментарии 20

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  1. himRa Сегодня, 12:21
    Очень успокаевает особо впечатлительных ...но что то слабо верится
    himRa
    1. Дамир Сегодня, 12:32
      если пуски еще и из космоса контролируются, то это да.... большой успех!!!! здесь правда тот случай когда "предупрежден" совершенно не значит что "вооружен"..... успели бы технику из парков выгнать и то замечательно....
      Дамир
      1. Muvka Сегодня, 12:36
        В космосе пока один спутник, но крайне свежий.
        Muvka
        1. Дамир Сегодня, 12:38
          Добрый день!!!! так вроде же целая система была предупреждения о ракетном нападении.... именно космическая.... засекала пуски ракет на территории США...
          Дамир
          1. Muvka Сегодня, 12:40
            Она уже давно в утиле. Если вы про Око.
            Muvka
            1. Дамир Сегодня, 12:41
              я не сильно в теме... может и Око.... знаю только что был контроль в том числе и космический....
              Дамир
            2. skrabplus.ru Сегодня, 13:26
              либералы распилили
              skrabplus.ru
      2. рич Сегодня, 12:38
        Это сплошное радиолокационное поле "Системы предупреждения о ракетном нападении", и не более того. Оно может только предупредить, а не защитить о нападении.
        рич
    2. mishaia_23 Сегодня, 12:46
      Зеленым обозначены станции «Воронеж-М/ВМ» (построенные и запланированные), красным, «Воронеж-ДМ» (построенные и запланированные), красным размытым (№12) станция «Волга» под г. Барановичи (Белоруссия), под номером 11 — станция «Днепр» в Севастополе, синим — РЛС «Дон-2Н »в Подмосковье (центр ПРО г. Москвы), красный круг, окрашенный в зеленый цвет, — это месторасположение РЛС «Дарьял» в районе г. Печора.

      2. Лехтуси, Ленинградская область (объект 4524, в/ч 73845) 60°16′31″ с. ш. 30°32′45″ в. д.
      Закрывает северо-западное ракетоопасное направление вместо уничтоженного радиоузла в Скрунде, контролируя воздушное пространство от побережья Марокко до Шпицбергена. Планируется модернизировать до версии «Воронеж-ВП», способной контролировать воздушное пространство до восточного побережья США.
      10. Армавир, Краснодарский край (объект 1653, в/ч 41003) 44°55′31″ с. ш. 40°59′02″ в. д.
      Два сегмента: первый закрывает юго-западное направление (от Южной Европы до северного побережья Африки), заменил РЛС «Днепр» в Севастополе; второй закрывает южное направление, заменил Габалинскую РЛС.
      13. Пионерский (аэродром «Дунаевка»), Калининградская область (объект 2461, в/ч 42988) 54°51′26″ с. ш. 20°10′53″ в.
      Контролирует воздушное пространство над всей Европой, включая Великобританию. Перекрывает зону ответственности РЛС «Волга» в Барановичахд. и «Днепр» в Мукачеве.
      7.Усолье-Сибирское (пос. Мишелёвка), Иркутская область (объект 1944, в/ч 03908)
      52°51′19″ с. ш. 103°13′59″ в. д
      Контролирует территорию от западного берега США до Индии. Антенное поле в два раза больше лехтусинского — 6 секций вместо трёх, что расширяет сектор обзора до 240 градусов по азимуту. Заменяет РЛС «Днепр».
      5.Енисейск (пос. Усть-Кемь), Красноярский край (объект 7345, в/ч 84685)
      58°30′22″ с. ш. 92°02′42″ в. д.
      Закрывает северо-восточное направление. Введена в строй в 2015 году. В 2016 году завершены государственные испытания. В 2017 году заступит на боевое дежурство.
      8.Барнаул (пос. Конюхи), Алтайский край (объект 4550, в/ч 84686) 53°08′24″ с. ш. 83°40′51″ в. д
      Закрывает юго-восточное направление. Будет введена в строй в 2015 году. В 2016 году завершены государственные испытания. В 2017 году заступит на боевое дежурство.
      9.Орск, Оренбургская область (объект 7357) 51°16′27″ с. ш. 58°57′34″ в. д.
      С 2015 года работает в тестовом режиме по сопровождению баллистических целей.
      В 2016 году завершены государственные испытания. В 2017 году заступит на боевое дежурство.
      4.Воркута (пос. Воргашор), Республика Коми
      24 сентября 2015 года состоялась церемония закладки памятной капсулы в первый камень фундамента РЛС.
      6.Зея, Амурская область
      В 2015 году планируется завершить проектные работы.
      3.Оленегорск, Мурманская область
      Заменит комплекс «Днепр»/«Даугава».
      mishaia_23
      1. NIKNN Сегодня, 13:32
        Спасибо! Давно интересовался данной информацией. hi
        NIKNN
    3. yehat Сегодня, 12:47
      странно, я недавно на топваре видел карту размещения наших локаторов на севере, где есть нехилые бреши.
      yehat
  2. Удав КАА Сегодня, 12:24
    Это хорошо. Теперь стоит подумать о ЗГРЛС, способных отслеживать КРБД. Имено от них сейчас исходит главная угроза БГУ. Ну и конечно же нужно наращивать ЗРС на всех ракетоопасных направлениях, я уж не говорю об объектовой многоэшелонной ПРО/ПВО. yes
    Удав КАА
    1. bolgove Сегодня, 13:27
      Я впервые за год, наверное, авторизовался, что бы сообщить о намерении ударить Вас словарем по голове. Все Вам известные аббревиатуры употребили, или еще остались? Вообще не читаемо, спец блин.
      bolgove
      1. Удав КАА Сегодня, 13:37
        Цитата: bolgove
        Я впервые за год, наверное, авторизовался, что бы сообщить о намерении ударить Вас словарем по голове.
        Ой, дяденька! Не нужно бить меня по голове, я молодой, еще исправлюсь! laughing
        - ЗГРЛС -- загоризонтная РЛС поверхностной волны (типа "Контейнер");
        - КРБД -- крылатые ракет большой дальности (типа 3м14 "Калибр");
        - БГУ -- быстрый (мгновенный...но по времени до 3-х часов) глобальный удар; Концепцию амы приняли в 2006 году, по-моему;
        - ЗРС -- зинитные ракетные системы (типа С-400, что больше чем ЗРК на число обеспечивающих боевую деятельность машин, станций, энергоагрегатов, транспортно-погрузочных-заряжающих устройств).
        - ПРО/ПВО -- ну, с этим-то вы наверняка знакомы, хотя бы по наслышке...
        Сокращения эти -- общепринятые, ни у кого не вызывают .. неудобств. hi
        Удав КАА
  3. Kenneth Сегодня, 12:29
    Очень актуально в концепции глобального удара крылатыми ракетами
    Kenneth
    1. yehat Сегодня, 12:50
      а насколько эффективны эти локаторы не в космосе, а против низколетящих ракет?
      ведь крылатые ракеты именно такие и для них только во флоте США тысячи полторы пусковых установок, если не больше, а еще готовят проекты арсеналшипов, где количество ПУ пойдет на сотни.
      yehat
  4. vandarus Сегодня, 12:30
    "Россия полностью закрыта радиолокационным полем для защиты от ракетного нападения" Радиолокационное поле от ракетного удара не защищает. Наглядный пример Ура -новостей.
    vandarus
    1. Серый брат Сегодня, 12:35
      Цитата: vandarus
      Радиолокационное поле от ракетного удара не защищает.

      Это вы интерфаксу расскажите, здесь не надо.
      Серый брат
    2. Muvka Сегодня, 12:37
      Очень хорошо защищает. Развивайте мышление, читайте больше книг. А то так и будете всю жизнь узко мыслить. Если сами не догадаетесь - разжую.
      Muvka
  5. Оператор Сегодня, 13:42
    Вранье - Россия с помощью НГРЛС "Воронеж" закрыта радиолокационным полем только на больших и сверхбольших высотах (до 1500 км), на которых летают баллистические ракеты.

    На малых высотах (на которых летают крылатые ракеты и самолеты тактической авиации) Россия закрыта на западном направлении - с помощью ЗГРЛС "Контейнер" в Мордовии с обзором на 180 градусов. Только после развертывания девяти остальных ЗГРЛС по периметру границ России можно будет говорить о полном радиолокационном контроле нашего воздушного пространства и подходов к нему на расстоянии до 5 тысяч км.
    Оператор
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