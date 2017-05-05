Сводка за неделю (24-30 апреля) о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг»
Прим. - изначально планировалось сместить сводку и делать в силу некоторых рассуждений не понедельник-воскресенье как раньше, а суббота-пятница. Поэтому расчитывалось сделать одну большую сводку (24 апреля - 5 мая).
Но теперь видно, что материал выходит слишком великим, поэтому сегодня сводка за прошлую неделю, а в воскресенье будет за 1-5 мая. Позже так и будет выходить в выходной за субботу-пятницу.
В ДНР и ЛНР идет подготовка к майским праздникам – меняется плитка, которая уже несколько лет не менялась, латаются в асфальте ямы, красят остановки и лавочки дома, высаживают цветы. Да и вообще наводят красоту и порядок.
На фронте позиционные бои без наступлений и атак. Периодически бой усиливается и гремит несколько часов, но в целом обстрелы ниже среднего уровня.
По информации источника из Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, близкого к окружению Начальника Главного управления ВСП ВСУ генерал-майора Криштуна И.Л., стало известно, что Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины совместно с военными комиссарами и представителями Национальной полиции Украины, в марте 2017 года проведены мероприятия по розыску военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части (далее – СОВЧ).
На начало широкомасштабных мероприятий по розыску на учете находилось 8377 военнослужащих СОВЧ, из них по родам войск:
1. Сухопутные войска ВС Украины – 5589 (найдено 1631)
2. Военно-Морские силы ВС Украины – 637 (найдено 185)
3. Воздушно-десантные войска -1655 (найдено 229)
4. Другие – 496 (найдено 131)
Так, нам стало известно, что только в ВДВ ВСУ подали рапорта на увольнение более тысячи военнослужащих, из них более ста семидесяти офицеры. Больше всего бегут из «карательных» подразделений 45-й овдбр, 79-й одшбр и 81-й оаэмбр.
Недавние сводки:
- сводка за 17-23 апреля
- сводка за 10-16 апреля
- сводка за 03-09 апреля
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
24.04.17, понедельник
Утром было относительно тихо.
11:10 в районе Первомайска (ЛНР) местные жители со стороны позиций ВСУ услышали мощный взрыв.
13:15 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные бои с применением минометов и ЗУ.
16:20 Петровский район Донецка подвергается минометному обстрелу.
21:10 в районе поселка Зайцево сильные бои с применением АГС, минометов, ЗУ и техники. 21:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП бой продолжается весь день идо глубоко вечера. На этом направлении ВСУ никогда не берегло боеприпасы. Работает стрелковое, минометы 82 и 120-мм, периодически артиллерия и техника.
В результате минометного обстрела Петровского района Донецка ранены два мирных жителя: Бутенко Александр Николаевич 1955 г.р. и Бутенко Светлана Владимировна 1957 г.р.
Наша разведка продолжила фиксировать усиление группировки войск противника вдоль линии фронта. Так на окраине Авдеевки, в частном секторе во дворах разрушенных домов выявлено местонахождение шести танков Т-64 из состава 72-й омбр. Было отмечено прибытие железнодорожного состава в Селидово (28 км от линии фронта), на платформах которого погружены четыре РСЗО «Град», двенадцать танков, десять БМП, двадцать пять единиц автомобильной техники.
По данным наших источников, замечено прибытие в расположение частей, находящихся в зоне так называемой «АТО», военных инструкторов из США, с целью участия в проводимой инспекцией проверке переданного ранее военного имущества.
Разведкой установлено, что это не единственная цель приезда комиссии. Так в 92 омбр, проверяется готовность соединения к ведению боевых действий, а также результаты работы в этой бригаде прибывших ранее военных инструкторов.
В понедельник ВСУ обстреляли нас 30 раз. Территорию Республики обстреливали из минометов, гранатометов, БМП, БТР-ов и стрелкового оружия.
С позиций 72-й омбр ВСУ по районам н.п. Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак и району аэропорта были выпущены 61 мина калибром 82 и 120-мм и 220 боеприпасов из различных видов гранатометов. Петровский район Донецка подвергся обстрелу со стороны позиций 92-й омбр. Противник выпустил 30 мин калибром 82-мм и 90 боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов
К тому же, военные преступники 53-й, 30-й омбр, 25-й овдбр и 36-й обр морской пехоты обстреляли из стрелкового вооружения районы н.п. Зайцево, Горловка, Озеряновка, Коминтерново, Саханка и Ленинское.
В результате обстрелов со стороны ВСУ территории Республики повреждения получил один жилой дом в н.п. Зайцево по адресу ул. Лациса, 36.
25.04.17, вторник
Утром было тихо. Возможно, сказалась погода, сильный холодный ветер с дождем и снегом.
11:15 западные окраины Докучаевска под минометным обстрелом, осколки летят в жилые дома. 16:00 поселок Еленовка под минометным обстрелом. 18:10 в районе поселка Широкая Балка бой, по нашим позициям работает стрелковое и АГС.
20:05 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные бои с применением минометов 82 и 120-мм, арта периодически и техника.
20:10 в районе поселка Широкая балка, продолжается бой, работают АГС и минометы. 20:30 Петровский район Донецка под сильным обстрелом украинских минометов и артиллерии.
20:30 в районе Старомихайловки позиционный бой с применением минометов. Мины по нашим позициям летят со стороны поселков Красногоровка и Невельское.
20:40 на Светлодарской дуге сильные бои с применением всех видов вооружений, минометов, артиллерии и техники. Нашими войсками был уничтожен один из ВОП противника (взводный опорный пункт).
21:10 сразу на нескольких участках южного фронта позиционные бои с применением снайперских винтовок, АГС, минометов 82 и 120-мм.
21:40 севернее Луганска (ЛНР) периодически перестрелки с применением минометов. По жилым кварталам прилетов, не зафиксировано.
22:30 на южном фронте, в районе Докучаевска, Аэропорта и поселка Зайцево продолжаются бои с применением всех видов вооружения, вплоть до тяжелой артиллерии. 23:10 севернее Луганска продолжаются бои, но к полуночи стали стихать. 23:30 западнее Докучаевска бой наоборот усилился, сильно активна украинская артиллерия. Видимо не дает покоя отбитая нами высота у ВСУ на прошлой неделе.
В результате минометного обстрела Петровского района Донецка получил ранения Корольчук Константин Анатольевич 1981 г.р. К тому же, вчера в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном украинскими силовиками в местах используемых гражданским населением для подхода к водоемам, пострадал Осадчий Андрей Леонидович, 1967 г.р.
За 25 апреля потери среди военнослужащих ДНР составили: один погибший и двое раненых.
Во вторник ВСУ обстреляли нас 54 раза. Территорию Республики обстреливали из артиллерии, минометов, танков, гранатометов, БМП, БТР-ов, зенитных установок и стрелкового оружия.
Наибольшим обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы н.п. Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Жабичево, Спартак и район Аэропорта. С позиций 72-й омбр и 46-й одшбр ВСУ по указанным районам было выпущено 354 мины калибром 82 и 120-мм, 3 танковых снаряда и 184 боеприпаса из различных видов гранатометов.
Военные преступники 53-й омбр и 25-й овдбр ВСУ выпустили по районам н.п. Зайцево, Широкая Балка и Железная Балка 36 мин различного калибра и 129 боеприпасов из автоматических и ручных гранатометов.
С позиций 92-омбр ВСУ выпущено 3 122-мм артиллерийских снаряда, 2 танковых снаряда, 63 мины калибром 82 и 120-мм, а также активно применялись различные виды гранатометов и стрелкового вооружение по н.п. Докучаевск и Ясное и Петровскому району Донецку. В результате обстрелов повреждения получил многоквартирный дом в н.п. Докучаевск по ул.Ленина, дом 98.
К тому же, с позиций 36-й обр морской пехоты ВСУ было выпущено 32 мины калибром 82 и 120-мм, и применялось стрелковое вооружение по районам н.п. Коминтерново, Новая Таврия, Октябрь, Саханка и Ленинское.
Зафиксирована работа беспилотных летательных аппаратов противника с целью наведения минометных расчетов и разведки наших позиций. 25 апреля отмечена работа 8 беспилотников в районах населенных пунктов Горловка, Ясиноватая, Коминтерново и Петровского района Донецка.
26.04.17, среда
Утром в среду, в районе поселка Крутая Балка со стороны позиций ВСУ был обстрелян из стрелкового вооружения и ручных гранатометов автомобиль с обслуживающим персоналом насосной станции поселка Васильевка. Персонал был вынужден бросить расстрелянный автомобиль и в спешном порядке добраться до безопасного места.
Насосная станция обеспечивает пять фильтровальных станций, в том числе четыре из них находятся на подконтрольной Украине территории. И в случае нарушения ее работы около двух миллионов жителей 54 населенных пунктов, большая часть из которых находится на подконтрольной Украине территории, останутся без питьевой воды.
16:45 в районе Первомайска (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, АГС, минометов и техники.
18:50 на южном фронте наши позиции под обстрелом к/к пулеметов, минометов, артиллерии.
19:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов калибра 82 и 120-мм.
21:45 в ЛНР, в районе н.п. Первомайска, Стаханов, Ирмино идут позиционные бои с применением минометов.
23:20 по всему Донецку прокатилась мощная взрывная волна, которая была слышна практически во всех девяти районах города. Взрывная волна пошла со стороны второй линии позиций ВСУ в районе Курахово. Вероятно, в районе Курахово взлетел на воздух склад боеприпасов.
23:20 западнее и юго-западнее Горловки позиционные бои с применением 82-мм минометов и ЗУ. Активны БЛА ВСУ.
В среду ВСУ обстреляли нас 42 раза. Территорию Республики обстреливали из артиллерии, минометов, танков, гранатометов, вооружения БМП, БТР-ов и стрелкового оружия.
С позиций 72-й омбр и 46-й одшбр ВСУ обстрелам подверглись районы н.п. Ясиноватая и Аэропорта. По данным районам противник выпустил 14 мин калибром 82 и 120-мм, 4 танковых снаряда, 2 противотанковые управляемые ракеты и 132 боеприпаса из различных видов гранатометов. Не прекращается применение запрещенного Минскими договоренностями вооружения 92-й омбр. Артиллерийские и минометные расчеты этого соединения выпустили по району Докучаевска и Петровскому району Донецка 2 122-мм артиллерийских снаряда и 23 мины различного калибра.
На Горловском направлении с позиций 53-й омбр и 25-й овдбр велись обстрелы населенных пунктов Широкая Балка, Железная Балка, Горловка и Красный Партизан. Противник выпустил 28 мин калибром 82 и 120-мм и 324 боеприпаса из автоматических и ручных гранатометов. К тому же, с позиций 36-й обр морской пехоты выпущено 29 мин калибром 82 и 120-мм и 318 боеприпасов из различных видов гранатометов по районам н.п.Октябрь, Коминтерново, Саханка и Ленинское.
27.04.17, четверг
Утром со стороны ВСУ обстреляны два автомобиля с сотрудниками насосной станции Южно-Донбасского водовода (ЮДВ). Один из автомобилей сильно поврежден. Раненых и погибших нет.
«Около 08:15 были обстреляны два автомобиля с нашими людьми — персоналом насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода, — сказал собеседник агентства. — Один из автомобилей сильно поврежден, пулей также зацепило одну из сотрудниц, к счастью, только куртку порвало. Раненых и погибших нет». Он добавил, что, по сообщениям самих очевидцев, «огонь велся из стрелкового оружия со стороны расположения украинских позиций».
09:00 на южном фронте начались сильные бои с применением минометов калибра 82 и 120-мм и техники.
11:00 на южном фронте бои не прекращаются, обстрелы увеличились.
19:50 на западной окраине Донецка в районе Марьинки позиционные бои с применением минометов.
20:00 на южном фронте одиннадцать часов продолжаются позиционные бои с минометными и арт обстрелами. Артобстрел ВСУ ведут с района поселка Сартана. Периодически ВСУ выкатывают БМП и танки и ведут короткий не прицельный обстрел по нашим позициям.
20:00 в районе ЯБП идут бои с перерывами, периодически ВСУ применяет минометы калибра 120-мм и танк.
20:40 пригороды Докучаевска под минометным обстрелом.
21:45 над Петровским районом Донецка ПВО ДНР пытается сбить БЛА ВСУ.
21:50 на западной окраине Донецка в районе Марьинки два часа бои с применением АГС, минометов. С каждым часом бои усиливаются.
22:20 над Киевским районом Донецка ПВО ДНР сбивает БЛА ВСУ.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 53 раза. При обстрелах территории Республики применялись: танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 17 населенных пунктов Республики.
28.04.17, пятница
00:20 на Светлодарской дуге продолжаются бои с применением к/к пулеметов и артиллерии.
06:00 вопиющий случай обстрела мирных кварталов произошел в 6 утра. Украинские танки из Авдеевки вели беспорядочный огонь по жилым домам Макеевки и Ясиноватой. В результате это подлого поступка, получил повреждение двухэтажный жилой дом в
Макеевке, в котором в это время находились 26 жителей, из которых 4 - дети. По счастливой случайности никто не пострадал.
«Сегодня около шести утра начался обстрел Червоногвардейского района Макеевки, в результате прямого попадания была повреждена кровля в общежитии по улице Ермощенко, 6» - заявил Басурин.
17:50 на южном фронте в районе поселка Коминтерново бои с применением минометов, артиллерии. ВСУ ведут огонь из района н.п. Виноградного и Талаковки.
18:00 в районе авдеевской промки нашими силами уничтожен вражеский ВОП (взводный опорный пункт). В котором были уничтожены двое военнослужащих ВСУ.
18:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) бой с применением 82 и 120-мм минометов и БМП.
20:15 в районе поселка Зайцево и Майорск позиционные бои и перестрелки. Работают минометы с обеих сторон.
20:20 на западной окраине Донецка бои, изредка применяются минометы.
20:20 в районе поселка Калиново (ЛНР) бои с применением минометов и техники.
21:10 в районе поселка Станица-Луганская (ЛНР) бой.
21:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) сильный бой продолжается больше трех часов. Применяются к/к пулеметы, АГС, гранатометы, минометы калибра 82 и 120-мм, а также техники.
За сутки ранения получили четыре мирных жителя - огнестрельное ранение получила Сидорина Елена Владимировна 1980 г.р., а также получил ранение Крамсков Александр Иванович 1953 г.р. В районе шахты «Южная», в н.п. Горловка, от взрыва заложенного ВСУ взрывного устройства осколочные ранения получили двое мирных жителей: Тимащук Н.С. 1981 г.р. и Тимащук В.А. 13-ти лет.
За 28 апреля потери среди военнослужащих ДНР составили: один раненый.
ВСУ обстреляли нас 53 раза. Территорию Республики обстреливали из минометов, гранатометов, БМП, БТР-ов, зенитных установок и стрелкового оружия.
На Горловском направлении с позиций 53-й омбр и 25-й овдбр, выпущено 18 мин калибром 120-мм и 338 боеприпасов из различных видов гранатометов и стрелкового вооружения по н.п. Зайцево, Горловка и Красный Партизан.
На Донецком направлении карателями из 46-й одшбр, 72-й и 92-й омбр выпустили 77 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 21 танковый выстрел и 195 мин различного калибра выпущены по району н.п. Докучаевск, Васильевка, Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Жабичево, Спартак, Ясное, Докучаевск, аэропорта, Петровскому и Кировскому районам Донецка.
На Мариупольском направлении военные преступники 30-й омбр и 36-й обр морской пехоты выпустили 6 122-мм артиллерийских снарядов по н.п. Ленинское и 4 танковых выстрела по н.п. Коминтерново. Также противник выпустил в направлении н.п. Коминтерново, Саханка, Ленинское, Сосновское и Новоласпа 51 мину калибром 82-мм и 376 боеприпасов из ручных и автоматических гранатомётов.
29.04.17, суббота
00:25 западные окраины Докучаевска под минометным обстрелом. Обстрел продолжался в течении тридцати минут.
07:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением минометов.
До вечера были короткие перестрелки на всем фронте, но в целом обстановка оставалась спокойная.
20:50 на южном фронте бои с применением минометов.
20:50 ЯБП, наши позиции под сильным минометным обстрелом, периодически работает к/к украинской БМП.
21:10 на западной окраине Донецка в районе Марьинки работают снайперы и к/к БМП. 21:20 в районе поселков Широкая Балка на западе и Зайцево на севере Горловки позиционные бои с применением гранатометов и минометов калибра 82-мм.
21:40 в районе поселка Красногоровка ВСУ пытаются под прикрытием АГС и минометов прощупать нашу оборону и провоцируют открыть огонь с наших огневых точек.
21:40 в небе над Горловкой засечены два БЛА ВСУ. ПВО ДНР работает по ним.
23:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) позиционный бой с применением АГС, минометов калибра 82 и 120-мм и техника.
23:35 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов калибра 82 и 120-мм, а также артиллерия калибра 122-мм.
По нашим данным, в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ подготовлено целое подразделение, дислоцирующееся в городе Мариуполь, в которой уже 2 неделе в форме образца армии ДНР, а на штатную технику нанесены наши опознавательные знаки. Это делается для проведения очередных постановочных боёв для показа журналистам, в том числе иностранным, массово прибывающим в город.
29 апреля ВСУ обстреляли нас 43 раза. Территорию Республики обстреливали из минометов, гранатометов, БМП, БТР-ов, зенитных установок и стрелкового оружия.
На Горловском направлении с позиций 53-й омбр и 25-й овдбр ВСУ выпустили 7 мин калибра 82-мм, а также 170 боеприпасов из различных видов гранатометов по районам населенных пунктов: Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Озеряновка и Красный Партизан.
На Донецком направлении бойцы ВСУ 46-й одшбр, 72-й и 92-й омбр выпустили 72 мины калибром 82 и 120-мм, 364 выстрелов из ручных и автоматических гранатометов, а также активно применяли стрелковое оружие по районам населенных пунктов: Ясиноватая, Яковлевка, Крутая Балка, Спартак, Жабичево, аэропорта, Петровскому и Кировскому районам Донецка.
На южном направлении украинские военные обстреляли районы населенных пунктов: Октябрь, Саханка, Ленинское, Дзержинское и Коминтерново. Минометные расчеты 30-й омбр и 36-й обр морской пехоты на данном направлении выпустили по территории Республики 23 мины калибра 82 и 120-мм. К тому же противником применялось вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового вооружения.
30.04.17, воскресенье
00:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) продолжается сильный бой применением минометов.
Утром и днем было относительно тихо. Конечно, были перестрелки, но без применения тяжелого вооружения и техники.
20:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС, минометов калибра 82 и 120-мм. В районе поселка Пески уничтожен вражеский снайпер.
23:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) бой с применением минометов калибра 120-мм.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 50 раз. Территорию Республики обстреливали из артиллерии, минометов, гранатометов, БМП, БТР-ов, зенитных установок и стрелкового оружия.
На Горловском направлении со стороны 53-й омбр и 25-й овдбр ВСУ, с позиций которых выпустили 2 мины калибром 82-мм, а также 466 боеприпасов из различных видов гранатометов по районам н.п. Зайцево, Горловка, Озеряновка, Доломитное и Михайловка.
На Донецком направлении военные преступники 46-й одшбр, 72-й и 92-й омбр выпустили 3 артиллерийских снаряда, 29 мин различного калибра, 167 боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов, а также активно применяли стрелковое вооружение по районам н.п. Ясиноватая, Яковлевка, Крутая Балка, Спартак, Жабичево, Аэропорта и Петровскому району Донецка.
На южном направлении украинские каратели 36-й обр морской пехоты обстреляли районы н.п. Октябрь, Саханка, Ленинское, Заиченко, Куликово и Коминтерново. Минометные расчеты на данном направлении выпустили по территории республики 27 мин калибром 120-мм. К тому же противником активно применялось вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового вооружения. В результате обстрелов со стороны ВСУ в н.п. Октябрь по ул. Коммунаров повреждено два дома, № 53 и № 44.
Всего за неделю потери среди военнослужащих ДНР составили: трое погибших и семеро раненых.
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"Военное обозрение" сообщает, что экстремистские организации ОУН и "Правый сектор" запрещены в РФ по решению суда.
Но теперь видно, что материал выходит слишком великим, поэтому сегодня сводка за прошлую неделю, а в воскресенье будет за 1-5 мая. Позже так и будет выходить в выходной за субботу-пятницу.
В ДНР и ЛНР идет подготовка к майским праздникам – меняется плитка, которая уже несколько лет не менялась, латаются в асфальте ямы, красят остановки и лавочки дома, высаживают цветы. Да и вообще наводят красоту и порядок.
На фронте позиционные бои без наступлений и атак. Периодически бой усиливается и гремит несколько часов, но в целом обстрелы ниже среднего уровня.
По информации источника из Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, близкого к окружению Начальника Главного управления ВСП ВСУ генерал-майора Криштуна И.Л., стало известно, что Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины совместно с военными комиссарами и представителями Национальной полиции Украины, в марте 2017 года проведены мероприятия по розыску военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части (далее – СОВЧ).
На начало широкомасштабных мероприятий по розыску на учете находилось 8377 военнослужащих СОВЧ, из них по родам войск:
1. Сухопутные войска ВС Украины – 5589 (найдено 1631)
2. Военно-Морские силы ВС Украины – 637 (найдено 185)
3. Воздушно-десантные войска -1655 (найдено 229)
4. Другие – 496 (найдено 131)
Так, нам стало известно, что только в ВДВ ВСУ подали рапорта на увольнение более тысячи военнослужащих, из них более ста семидесяти офицеры. Больше всего бегут из «карательных» подразделений 45-й овдбр, 79-й одшбр и 81-й оаэмбр.
Недавние сводки:
- сводка за 17-23 апреля
- сводка за 10-16 апреля
- сводка за 03-09 апреля
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
24.04.17, понедельник
Утром было относительно тихо.
11:10 в районе Первомайска (ЛНР) местные жители со стороны позиций ВСУ услышали мощный взрыв.
13:15 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные бои с применением минометов и ЗУ.
16:20 Петровский район Донецка подвергается минометному обстрелу.
21:10 в районе поселка Зайцево сильные бои с применением АГС, минометов, ЗУ и техники. 21:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП бой продолжается весь день идо глубоко вечера. На этом направлении ВСУ никогда не берегло боеприпасы. Работает стрелковое, минометы 82 и 120-мм, периодически артиллерия и техника.
В результате минометного обстрела Петровского района Донецка ранены два мирных жителя: Бутенко Александр Николаевич 1955 г.р. и Бутенко Светлана Владимировна 1957 г.р.
Наша разведка продолжила фиксировать усиление группировки войск противника вдоль линии фронта. Так на окраине Авдеевки, в частном секторе во дворах разрушенных домов выявлено местонахождение шести танков Т-64 из состава 72-й омбр. Было отмечено прибытие железнодорожного состава в Селидово (28 км от линии фронта), на платформах которого погружены четыре РСЗО «Град», двенадцать танков, десять БМП, двадцать пять единиц автомобильной техники.
По данным наших источников, замечено прибытие в расположение частей, находящихся в зоне так называемой «АТО», военных инструкторов из США, с целью участия в проводимой инспекцией проверке переданного ранее военного имущества.
Разведкой установлено, что это не единственная цель приезда комиссии. Так в 92 омбр, проверяется готовность соединения к ведению боевых действий, а также результаты работы в этой бригаде прибывших ранее военных инструкторов.
В понедельник ВСУ обстреляли нас 30 раз. Территорию Республики обстреливали из минометов, гранатометов, БМП, БТР-ов и стрелкового оружия.
С позиций 72-й омбр ВСУ по районам н.п. Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак и району аэропорта были выпущены 61 мина калибром 82 и 120-мм и 220 боеприпасов из различных видов гранатометов. Петровский район Донецка подвергся обстрелу со стороны позиций 92-й омбр. Противник выпустил 30 мин калибром 82-мм и 90 боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов
К тому же, военные преступники 53-й, 30-й омбр, 25-й овдбр и 36-й обр морской пехоты обстреляли из стрелкового вооружения районы н.п. Зайцево, Горловка, Озеряновка, Коминтерново, Саханка и Ленинское.
В результате обстрелов со стороны ВСУ территории Республики повреждения получил один жилой дом в н.п. Зайцево по адресу ул. Лациса, 36.
25.04.17, вторник
Утром было тихо. Возможно, сказалась погода, сильный холодный ветер с дождем и снегом.
11:15 западные окраины Докучаевска под минометным обстрелом, осколки летят в жилые дома. 16:00 поселок Еленовка под минометным обстрелом. 18:10 в районе поселка Широкая Балка бой, по нашим позициям работает стрелковое и АГС.
20:05 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные бои с применением минометов 82 и 120-мм, арта периодически и техника.
20:10 в районе поселка Широкая балка, продолжается бой, работают АГС и минометы. 20:30 Петровский район Донецка под сильным обстрелом украинских минометов и артиллерии.
20:30 в районе Старомихайловки позиционный бой с применением минометов. Мины по нашим позициям летят со стороны поселков Красногоровка и Невельское.
20:40 на Светлодарской дуге сильные бои с применением всех видов вооружений, минометов, артиллерии и техники. Нашими войсками был уничтожен один из ВОП противника (взводный опорный пункт).
21:10 сразу на нескольких участках южного фронта позиционные бои с применением снайперских винтовок, АГС, минометов 82 и 120-мм.
21:40 севернее Луганска (ЛНР) периодически перестрелки с применением минометов. По жилым кварталам прилетов, не зафиксировано.
22:30 на южном фронте, в районе Докучаевска, Аэропорта и поселка Зайцево продолжаются бои с применением всех видов вооружения, вплоть до тяжелой артиллерии. 23:10 севернее Луганска продолжаются бои, но к полуночи стали стихать. 23:30 западнее Докучаевска бой наоборот усилился, сильно активна украинская артиллерия. Видимо не дает покоя отбитая нами высота у ВСУ на прошлой неделе.
В результате минометного обстрела Петровского района Донецка получил ранения Корольчук Константин Анатольевич 1981 г.р. К тому же, вчера в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном украинскими силовиками в местах используемых гражданским населением для подхода к водоемам, пострадал Осадчий Андрей Леонидович, 1967 г.р.
За 25 апреля потери среди военнослужащих ДНР составили: один погибший и двое раненых.
Во вторник ВСУ обстреляли нас 54 раза. Территорию Республики обстреливали из артиллерии, минометов, танков, гранатометов, БМП, БТР-ов, зенитных установок и стрелкового оружия.
Наибольшим обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы н.п. Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Жабичево, Спартак и район Аэропорта. С позиций 72-й омбр и 46-й одшбр ВСУ по указанным районам было выпущено 354 мины калибром 82 и 120-мм, 3 танковых снаряда и 184 боеприпаса из различных видов гранатометов.
Военные преступники 53-й омбр и 25-й овдбр ВСУ выпустили по районам н.п. Зайцево, Широкая Балка и Железная Балка 36 мин различного калибра и 129 боеприпасов из автоматических и ручных гранатометов.
С позиций 92-омбр ВСУ выпущено 3 122-мм артиллерийских снаряда, 2 танковых снаряда, 63 мины калибром 82 и 120-мм, а также активно применялись различные виды гранатометов и стрелкового вооружение по н.п. Докучаевск и Ясное и Петровскому району Донецку. В результате обстрелов повреждения получил многоквартирный дом в н.п. Докучаевск по ул.Ленина, дом 98.
К тому же, с позиций 36-й обр морской пехоты ВСУ было выпущено 32 мины калибром 82 и 120-мм, и применялось стрелковое вооружение по районам н.п. Коминтерново, Новая Таврия, Октябрь, Саханка и Ленинское.
Зафиксирована работа беспилотных летательных аппаратов противника с целью наведения минометных расчетов и разведки наших позиций. 25 апреля отмечена работа 8 беспилотников в районах населенных пунктов Горловка, Ясиноватая, Коминтерново и Петровского района Донецка.
26.04.17, среда
Утром в среду, в районе поселка Крутая Балка со стороны позиций ВСУ был обстрелян из стрелкового вооружения и ручных гранатометов автомобиль с обслуживающим персоналом насосной станции поселка Васильевка. Персонал был вынужден бросить расстрелянный автомобиль и в спешном порядке добраться до безопасного места.
Насосная станция обеспечивает пять фильтровальных станций, в том числе четыре из них находятся на подконтрольной Украине территории. И в случае нарушения ее работы около двух миллионов жителей 54 населенных пунктов, большая часть из которых находится на подконтрольной Украине территории, останутся без питьевой воды.
16:45 в районе Первомайска (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, АГС, минометов и техники.
18:50 на южном фронте наши позиции под обстрелом к/к пулеметов, минометов, артиллерии.
19:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов калибра 82 и 120-мм.
21:45 в ЛНР, в районе н.п. Первомайска, Стаханов, Ирмино идут позиционные бои с применением минометов.
23:20 по всему Донецку прокатилась мощная взрывная волна, которая была слышна практически во всех девяти районах города. Взрывная волна пошла со стороны второй линии позиций ВСУ в районе Курахово. Вероятно, в районе Курахово взлетел на воздух склад боеприпасов.
23:20 западнее и юго-западнее Горловки позиционные бои с применением 82-мм минометов и ЗУ. Активны БЛА ВСУ.
В среду ВСУ обстреляли нас 42 раза. Территорию Республики обстреливали из артиллерии, минометов, танков, гранатометов, вооружения БМП, БТР-ов и стрелкового оружия.
С позиций 72-й омбр и 46-й одшбр ВСУ обстрелам подверглись районы н.п. Ясиноватая и Аэропорта. По данным районам противник выпустил 14 мин калибром 82 и 120-мм, 4 танковых снаряда, 2 противотанковые управляемые ракеты и 132 боеприпаса из различных видов гранатометов. Не прекращается применение запрещенного Минскими договоренностями вооружения 92-й омбр. Артиллерийские и минометные расчеты этого соединения выпустили по району Докучаевска и Петровскому району Донецка 2 122-мм артиллерийских снаряда и 23 мины различного калибра.
На Горловском направлении с позиций 53-й омбр и 25-й овдбр велись обстрелы населенных пунктов Широкая Балка, Железная Балка, Горловка и Красный Партизан. Противник выпустил 28 мин калибром 82 и 120-мм и 324 боеприпаса из автоматических и ручных гранатометов. К тому же, с позиций 36-й обр морской пехоты выпущено 29 мин калибром 82 и 120-мм и 318 боеприпасов из различных видов гранатометов по районам н.п.Октябрь, Коминтерново, Саханка и Ленинское.
27.04.17, четверг
Утром со стороны ВСУ обстреляны два автомобиля с сотрудниками насосной станции Южно-Донбасского водовода (ЮДВ). Один из автомобилей сильно поврежден. Раненых и погибших нет.
«Около 08:15 были обстреляны два автомобиля с нашими людьми — персоналом насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода, — сказал собеседник агентства. — Один из автомобилей сильно поврежден, пулей также зацепило одну из сотрудниц, к счастью, только куртку порвало. Раненых и погибших нет». Он добавил, что, по сообщениям самих очевидцев, «огонь велся из стрелкового оружия со стороны расположения украинских позиций».
09:00 на южном фронте начались сильные бои с применением минометов калибра 82 и 120-мм и техники.
11:00 на южном фронте бои не прекращаются, обстрелы увеличились.
19:50 на западной окраине Донецка в районе Марьинки позиционные бои с применением минометов.
20:00 на южном фронте одиннадцать часов продолжаются позиционные бои с минометными и арт обстрелами. Артобстрел ВСУ ведут с района поселка Сартана. Периодически ВСУ выкатывают БМП и танки и ведут короткий не прицельный обстрел по нашим позициям.
20:00 в районе ЯБП идут бои с перерывами, периодически ВСУ применяет минометы калибра 120-мм и танк.
20:40 пригороды Докучаевска под минометным обстрелом.
21:45 над Петровским районом Донецка ПВО ДНР пытается сбить БЛА ВСУ.
21:50 на западной окраине Донецка в районе Марьинки два часа бои с применением АГС, минометов. С каждым часом бои усиливаются.
22:20 над Киевским районом Донецка ПВО ДНР сбивает БЛА ВСУ.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 53 раза. При обстрелах территории Республики применялись: танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 17 населенных пунктов Республики.
28.04.17, пятница
00:20 на Светлодарской дуге продолжаются бои с применением к/к пулеметов и артиллерии.
06:00 вопиющий случай обстрела мирных кварталов произошел в 6 утра. Украинские танки из Авдеевки вели беспорядочный огонь по жилым домам Макеевки и Ясиноватой. В результате это подлого поступка, получил повреждение двухэтажный жилой дом в
Макеевке, в котором в это время находились 26 жителей, из которых 4 - дети. По счастливой случайности никто не пострадал.
«Сегодня около шести утра начался обстрел Червоногвардейского района Макеевки, в результате прямого попадания была повреждена кровля в общежитии по улице Ермощенко, 6» - заявил Басурин.
17:50 на южном фронте в районе поселка Коминтерново бои с применением минометов, артиллерии. ВСУ ведут огонь из района н.п. Виноградного и Талаковки.
18:00 в районе авдеевской промки нашими силами уничтожен вражеский ВОП (взводный опорный пункт). В котором были уничтожены двое военнослужащих ВСУ.
18:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) бой с применением 82 и 120-мм минометов и БМП.
20:15 в районе поселка Зайцево и Майорск позиционные бои и перестрелки. Работают минометы с обеих сторон.
20:20 на западной окраине Донецка бои, изредка применяются минометы.
20:20 в районе поселка Калиново (ЛНР) бои с применением минометов и техники.
21:10 в районе поселка Станица-Луганская (ЛНР) бой.
21:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) сильный бой продолжается больше трех часов. Применяются к/к пулеметы, АГС, гранатометы, минометы калибра 82 и 120-мм, а также техники.
За сутки ранения получили четыре мирных жителя - огнестрельное ранение получила Сидорина Елена Владимировна 1980 г.р., а также получил ранение Крамсков Александр Иванович 1953 г.р. В районе шахты «Южная», в н.п. Горловка, от взрыва заложенного ВСУ взрывного устройства осколочные ранения получили двое мирных жителей: Тимащук Н.С. 1981 г.р. и Тимащук В.А. 13-ти лет.
За 28 апреля потери среди военнослужащих ДНР составили: один раненый.
ВСУ обстреляли нас 53 раза. Территорию Республики обстреливали из минометов, гранатометов, БМП, БТР-ов, зенитных установок и стрелкового оружия.
На Горловском направлении с позиций 53-й омбр и 25-й овдбр, выпущено 18 мин калибром 120-мм и 338 боеприпасов из различных видов гранатометов и стрелкового вооружения по н.п. Зайцево, Горловка и Красный Партизан.
На Донецком направлении карателями из 46-й одшбр, 72-й и 92-й омбр выпустили 77 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 21 танковый выстрел и 195 мин различного калибра выпущены по району н.п. Докучаевск, Васильевка, Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Жабичево, Спартак, Ясное, Докучаевск, аэропорта, Петровскому и Кировскому районам Донецка.
На Мариупольском направлении военные преступники 30-й омбр и 36-й обр морской пехоты выпустили 6 122-мм артиллерийских снарядов по н.п. Ленинское и 4 танковых выстрела по н.п. Коминтерново. Также противник выпустил в направлении н.п. Коминтерново, Саханка, Ленинское, Сосновское и Новоласпа 51 мину калибром 82-мм и 376 боеприпасов из ручных и автоматических гранатомётов.
29.04.17, суббота
00:25 западные окраины Докучаевска под минометным обстрелом. Обстрел продолжался в течении тридцати минут.
07:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением минометов.
До вечера были короткие перестрелки на всем фронте, но в целом обстановка оставалась спокойная.
20:50 на южном фронте бои с применением минометов.
20:50 ЯБП, наши позиции под сильным минометным обстрелом, периодически работает к/к украинской БМП.
21:10 на западной окраине Донецка в районе Марьинки работают снайперы и к/к БМП. 21:20 в районе поселков Широкая Балка на западе и Зайцево на севере Горловки позиционные бои с применением гранатометов и минометов калибра 82-мм.
21:40 в районе поселка Красногоровка ВСУ пытаются под прикрытием АГС и минометов прощупать нашу оборону и провоцируют открыть огонь с наших огневых точек.
21:40 в небе над Горловкой засечены два БЛА ВСУ. ПВО ДНР работает по ним.
23:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) позиционный бой с применением АГС, минометов калибра 82 и 120-мм и техника.
23:35 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов калибра 82 и 120-мм, а также артиллерия калибра 122-мм.
По нашим данным, в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ подготовлено целое подразделение, дислоцирующееся в городе Мариуполь, в которой уже 2 неделе в форме образца армии ДНР, а на штатную технику нанесены наши опознавательные знаки. Это делается для проведения очередных постановочных боёв для показа журналистам, в том числе иностранным, массово прибывающим в город.
29 апреля ВСУ обстреляли нас 43 раза. Территорию Республики обстреливали из минометов, гранатометов, БМП, БТР-ов, зенитных установок и стрелкового оружия.
На Горловском направлении с позиций 53-й омбр и 25-й овдбр ВСУ выпустили 7 мин калибра 82-мм, а также 170 боеприпасов из различных видов гранатометов по районам населенных пунктов: Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Озеряновка и Красный Партизан.
На Донецком направлении бойцы ВСУ 46-й одшбр, 72-й и 92-й омбр выпустили 72 мины калибром 82 и 120-мм, 364 выстрелов из ручных и автоматических гранатометов, а также активно применяли стрелковое оружие по районам населенных пунктов: Ясиноватая, Яковлевка, Крутая Балка, Спартак, Жабичево, аэропорта, Петровскому и Кировскому районам Донецка.
На южном направлении украинские военные обстреляли районы населенных пунктов: Октябрь, Саханка, Ленинское, Дзержинское и Коминтерново. Минометные расчеты 30-й омбр и 36-й обр морской пехоты на данном направлении выпустили по территории Республики 23 мины калибра 82 и 120-мм. К тому же противником применялось вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового вооружения.
30.04.17, воскресенье
00:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) продолжается сильный бой применением минометов.
Утром и днем было относительно тихо. Конечно, были перестрелки, но без применения тяжелого вооружения и техники.
20:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС, минометов калибра 82 и 120-мм. В районе поселка Пески уничтожен вражеский снайпер.
23:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) бой с применением минометов калибра 120-мм.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 50 раз. Территорию Республики обстреливали из артиллерии, минометов, гранатометов, БМП, БТР-ов, зенитных установок и стрелкового оружия.
На Горловском направлении со стороны 53-й омбр и 25-й овдбр ВСУ, с позиций которых выпустили 2 мины калибром 82-мм, а также 466 боеприпасов из различных видов гранатометов по районам н.п. Зайцево, Горловка, Озеряновка, Доломитное и Михайловка.
На Донецком направлении военные преступники 46-й одшбр, 72-й и 92-й омбр выпустили 3 артиллерийских снаряда, 29 мин различного калибра, 167 боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов, а также активно применяли стрелковое вооружение по районам н.п. Ясиноватая, Яковлевка, Крутая Балка, Спартак, Жабичево, Аэропорта и Петровскому району Донецка.
На южном направлении украинские каратели 36-й обр морской пехоты обстреляли районы н.п. Октябрь, Саханка, Ленинское, Заиченко, Куликово и Коминтерново. Минометные расчеты на данном направлении выпустили по территории республики 27 мин калибром 120-мм. К тому же противником активно применялось вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового вооружения. В результате обстрелов со стороны ВСУ в н.п. Октябрь по ул. Коммунаров повреждено два дома, № 53 и № 44.
Всего за неделю потери среди военнослужащих ДНР составили: трое погибших и семеро раненых.
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