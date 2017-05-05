Фрегат "Адмирал Эссен" усилил постоянное соединение ВМФ РФ в Средиземном море

Боевой корабль вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота в дальней оперативной зоне. В настоящее время в составе группировки ВМФ выполняют задачи два новых однотипных корабля Черноморского Флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен"

Новейший фрегат "Адмирал Эссен" усилил постоянное соединение Военно-морского флота России в Средиземном море, передает "Интерфакс-АВН" сообщение пресс-службы Черноморского флота РФ.- сказали в пресс-службе.В пресс-службе сообщили, что фрегат "Адмирал Эссен" выполняет межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот. Он проследовал проливом Гибралтар и прибыл в акваторию Средиземного моря.По данным Черноморского флота РФ, "Адмирал Эссен" - второй фрегат морской зоны проекта 11356 и первый серийный корабль этого проекта. Назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая фон Эссена. Передача фрегата Черноморскому флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 года.Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).