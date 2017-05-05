14:01 05 мая

Фрегат "Адмирал Эссен" усилил постоянное соединение ВМФ РФ в Средиземном море

Новейший фрегат "Адмирал Эссен" усилил постоянное соединение Военно-морского флота России в Средиземном море, передает "Интерфакс-АВН" сообщение пресс-службы Черноморского флота РФ.

Боевой корабль вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота в дальней оперативной зоне. В настоящее время в составе группировки ВМФ выполняют задачи два новых однотипных корабля Черноморского Флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен"
- сказали в пресс-службе.

Фрегат "Адмирал Эссен" усилил постоянное соединение ВМФ РФ в Средиземном море



В пресс-службе сообщили, что фрегат "Адмирал Эссен" выполняет межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот. Он проследовал проливом Гибралтар и прибыл в акваторию Средиземного моря.

По данным Черноморского флота РФ, "Адмирал Эссен" - второй фрегат морской зоны проекта 11356 и первый серийный корабль этого проекта. Назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая фон Эссена. Передача фрегата Черноморскому флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 года.

Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

Использованы фотографии: yandex.ru/images›фрегат "Адмирал Эссен"
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Комментарии 31

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  1. Владимир 38 Сегодня, 12:35
    Тут в свете новых заявлений сша, пора дальний восток усиливать, полосатые а то наши суда решили проверять. Вот сколько уже пишу, пока им подзатыльник не дашь они так и будут на рожон лезть. Психология такая, гопники..
    Владимир 38
    1. cniza Сегодня, 12:40
      Видимо без щелчка по носу не обойтись , но пока это законопроект , может просто прощупывают реакцию.
      cniza
      1. Владимир 38 Сегодня, 12:43
        Дык уже не прощупывают, а лапают.. После Сирии имею ввиду.
        Владимир 38
        1. cniza Сегодня, 12:58
          Это так , но в этом законопроекте ещё Китай и Иран , у них хотелка не порвётся ?
          cniza
          1. Владимир 38 Сегодня, 13:25
            Ну судя по тому, как их солдаты в Иранском плену вели себя)) Думаю увольнений станет больше.. Да и экипаж Кука наглядно демонстрирует воинский дух.. Это все было бы смешно, если бы не их элита. На мой взгляд они там тронутые все и соответственно ожидать чего угодно от них можно.
            Цитата: cniza
            Это так , но в этом законопроекте ещё Китай и Иран , у них хотелка не порвётся ?
            Владимир 38
    2. yuriy55 Сегодня, 12:48
      Цитата: Владимир 38
      Тут в свете новых заявлений сша

      Тут в свете заявлений российских официальных лиц:
      На переговорах по Сирии в Астане было принято решение запретить полёты над зонами деэскалации для авиации коалиционных сил США. Об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передаёт ТАСС.

      Пригодится всё, и "Эссен" тоже...
      yuriy55
      1. BATUHAN Сегодня, 12:50
        Вот это интересное решение. Если в зоне нет боевых действий, то и матрасам там делать нечего. Интересно, что далее...
        BATUHAN
      2. barclay Сегодня, 12:53
        Цитата: yuriy55
        На переговорах по Сирии в Астане было принято решение запретить полёты над зонами деэскалации для авиации коалиционных сил США.

        Остается посмотреть как к этому запрету отнесется "цивилизованная коалиция", и будет ли политическая воля осуществлять этот запрет с нашей стороны.
        barclay
    3. рич Сегодня, 13:05
      В пресс-службе сообщили, что фрегат "Адмирал Эссен" выполняет межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот. Он проследовал проливом Гибралтар и прибыл в акваторию Средиземного моря.

      Так он там "проездом" по пути в Черное море
      рич
  2. barclay Сегодня, 12:36
    И еще таких фрегатов десяточек, хотя бы.
    barclay
    1. donavi49 Сегодня, 12:37
      Так не только фрегаты нужны. Вон Ямал совсем загоняли (7 ходок с начала года). А заменить нечем. Как и Фильченко.
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 12:38
        А в Филиппинах тем временем приняли уже второй ДКВД Тарлак (вариация Макассара) - заказанный в 2014 году, при этом два корабля обошлись в 91 млн долларов.
        donavi49
        1. Серый брат Сегодня, 12:49
          Цитата: donavi49
          А в Филиппинах тем временем приняли уже второй ДКВД Т

          Чет он мелкий какой-то, на МДК похож, а всё туда же - корабль-док. Для кого он док? Для водных велосипедов штоле?
          Серый брат
          1. А1845 Сегодня, 12:59
            Цитата: Серый брат
            Для кого он док? Для водных велосипедов штоле?

            Корабль имеет небольшую доковую камеру, где размещаются два 23-метровых десантных катера типа LCU,
            Источник: http://nevskii-bastion.ru/makassar-udk/ ВТС «НЕВСКИЙ БАСТИОН» A.V.Karpenko
            А1845
          2. donavi49 Сегодня, 13:08
            Он больше чем Грен - 7к тонн. Но есть и до 10к варианты. Мистраль если что 20к.
            В нем 2 LCU (танкодесантные катера) или 4хLCVP (тажке LCVP могут размещаться в боковых спускаемых слотах 2 шт).
            Сухая палуба для техники позволяет выходить амфибийным силам через док-камеру своим ходом.

            Вместимость у него стандартная батальон МП с техникой и вооружением.
            donavi49
      2. А1845 Сегодня, 12:42
        Цитата: donavi49
        Так не только фрегаты нужны. Вон Ямал совсем загоняли
        а Березина вообще..
        А1845
        1. donavi49 Сегодня, 12:47
          А при чем тут несвежий покойник (Березина) - до живого БДК, который сделал уже 7 ходок за 5 месяцев (интенсивность больше 1 рейса в месяц - это уже на износ).
          donavi49
          1. А1845 Сегодня, 12:49
            это к вашей фразе - нужны не только фрегаты, и не только БДК. hi корабли снабжения тоже не повредили бы, разве не так?
            А1845
            1. donavi49 Сегодня, 12:56
              Тогда не совсем. Просто так - это не первая необходимость. Вот когда появится необходимость снабжать в дальней зоне КУГ/АУГ на постоянной основе, тогда да. А сейчас и танкерами обойтись можно.

              Вот Китайцы поставили себе цель - постоянное присутсвие КУГ/АУГ в океанской зоне и построили свою Березину.
              donavi49
              1. А1845 Сегодня, 13:05
                Китайцы перенимают все лучшее, что мы теряем, увы..
                А1845
          2. BATUHAN Сегодня, 12:55
            Цитата: donavi49
            интенсивность больше 1 рейса в месяц - это уже на износ

            А нахрена тогда он нужен? Я понимаю заботу о личном составе, но корабль должен "трудится" по полной. Его для этого и создавали.
            BATUHAN
            1. donavi49 Сегодня, 13:10
              Межпоходное обслуживание проводить надо, регламенты. В идеале после похода (10-15 дней) 2 недели надо приводить себя в порядок.
              donavi49
            2. Alexey RA Сегодня, 13:20
              Цитата: BATUHAN
              Я понимаю заботу о личном составе, но корабль должен "трудится" по полной. Его для этого и создавали.

              Кхм... вряд ли БДК пр. 775 создавали для работы в качестве гражданского судна, мотающегося туда-обратно на линии. Гражданские корни были только у "тапиров" 1171.
              Alexey RA
      3. Роман 11 Сегодня, 12:52
        Цитата: donavi49
        Так не только фрегаты нужны. Вон Ямал совсем загоняли. А заменить нечем. Как и Фильченко.

        Сейчас 2 БДК новых будут. Грен 2-й десяток лет строят, т.е. построили, но ввести в строй ещё надо, надеются в этом году.

        А вообще БДК нужны новых проектов, с повышенной дальностью и большей грузовместимостью.

        Прибой судя по всему дорогой будет. Нужна универсальная коробка с разными функциями - десантный, плавучий госпиталь, штабной, ПЛО, словом универсальный, только крупней чем нынешние БДК. И таких требуется 4-5 единиц в идеальном варианте.
        Роман 11
        1. А1845 Сегодня, 13:06
          Цитата: Роман 11
          Прибой судя по всему дорогой будет
          Прибой, Лидер, Шторм winked эх, мечты..
          А1845
      4. фигвам Сегодня, 13:09
        Цитата: donavi49
        Так не только фрегаты нужны. Вон Ямал совсем загоняли (7 ходок с начала года). А заменить нечем. Как и Фильченко.

        Да запаздывает Иван Грен, будем надеяться что в этом году войдёт в состав ВМФ.
        фигвам
    2. yuriy55 Сегодня, 12:49
      Цитата: barclay
      И еще таких фрегатов десяточек, хотя бы.

      Можно яхты олигархов обменять на...Хотя, кто ж их отдаст...Да ещё и в МО РФ...
      yuriy55
      1. Владимир 38 Сегодня, 12:54
        Вот и я за то, пора конфисковать 50% от непосильно нажитого, ибо страна в сложном положении, а они эти деньги украли в свое время. Теперь надо помогать..
        Цитата: yuriy55
        Можно яхты олигархов обменять на...Хотя, кто ж их отдаст...Да ещё и в МО РФ...
        Владимир 38
  3. Роман 11 Сегодня, 12:56
    А что Эссен без захода в Севастополь? Пусть хоть свою родную гавань оприходует ).
    Роман 11
    1. Alexey RA Сегодня, 13:46
      Не-не-не, лучше без захода. У ФР проекта 11356 какие-то сложные отношения с собственными базами. Головной в Севастополе по причалу чиркнул, "Эссен" швартовную бочку под винты затянул...
      Alexey RA
  4. Alexey-74 Сегодня, 13:56
    Хорошо, но мало. С десяток таких фрегатов было бы самое то.
    Alexey-74
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